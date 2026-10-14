14 ottobre – MetroZibaldone le notizie del giorno

Papa Leone XIV, intervento al polmone: confermato un adenocarcinoma

🌐 Papa Leone XIV è stato operato al Policlinico Gemelli di Roma il 13 ottobre 2026 per un adenocarcinoma polmonare. L’intervento, durato circa 90 minuti, si è concluso senza complicazioni e ha comportato l’asportazione del lobo inferiore del polmone destro. Il Pontefice è rientrato nella propria stanza per la convalescenza; le udienze pubbliche sono state annullate fino al 20 ottobre.

L’intervento al Gemelli e il primo bollettino medico

La notizia che ha segnato la giornata italiana è arrivata in serata da Roma. Papa Leone XIV, 71 anni, è stato sottoposto a un intervento di chirurgia toracica presso il Policlinico universitario Agostino Gemelli, dove era stato ricoverato nella tarda mattinata. L’operazione era stata programmata dopo la scoperta di un nodulo polmonare durante controlli medici di routine.

L’esame istologico effettuato durante l’intervento ha confermato la diagnosi di adenocarcinoma polmonare. I medici hanno rimosso il lobo inferiore del polmone destro mediante una tecnica videoassistita, con l’obiettivo di asportare la parte interessata dalla malattia.

Il bollettino diffuso nella tarda serata ha riferito che l’operazione si è conclusa positivamente e che non si sono verificate complicazioni. Il Papa si è risvegliato regolarmente ed è tornato nella propria stanza dopo un periodo di osservazione.

La permanenza complessiva in sala operatoria è stata di circa tre ore, mentre la procedura chirurgica è durata un’ora e mezza. La conferma della natura tumorale della lesione ha rappresentato l’elemento clinico più significativo della giornata, insieme all’esito immediato favorevole dell’intervento.

Convalescenza e agenda del Pontefice

Per consentire il recupero postoperatorio, gli impegni pubblici del Pontefice sono stati sospesi fino a martedì 20 ottobre. La degenza prevista è di circa una settimana, mentre la valutazione del decorso clinico resta affidata all’équipe medica.

La notizia ha richiamato l’attenzione dei fedeli già dall’arrivo del Papa in ospedale. Davanti al Gemelli si sono radunate persone che hanno voluto manifestargli vicinanza e augurargli una pronta guarigione. Nel pomeriggio, nella cappella dell’ospedale, è stato recitato un Rosario al quale hanno partecipato oltre cento persone, fra pazienti, familiari, operatori sanitari e fedeli.

La diagnosi confermata durante l’operazione non va confusa con un quadro clinico completo: l’estensione della malattia e le eventuali decisioni terapeutiche successive richiedono valutazioni mediche ulteriori. Al termine della giornata, il dato certo era che il tessuto interessato era stato rimosso e che l’intervento si era concluso senza complicazioni immediate.

La convalescenza del Pontefice diventa quindi il principale elemento da seguire nei prossimi giorni, mentre la Santa Sede prosegue le attività ordinarie compatibili con la sospensione degli appuntamenti pubblici.

Champions League, Inter battuta dal Bruges: finisce 3-4 a San Siro

L’Inter perde 4-3 contro il Club Brugge nella seconda giornata della Champions League 2026-2027. La squadra nerazzurra segna tre reti con Lautaro Martínez, autore di una doppietta, e Ange-Yoan Bonny, ma non riesce a evitare la sconfitta casalinga in una partita ricca di gol.

Una serata europea amara per i nerazzurri

San Siro ha vissuto una delle partite più spettacolari della serata europea, ma il risultato finale ha premiato il Club Brugge. La formazione belga ha trovato nella prestazione di Nicolò Tresoldi, autore di una tripletta, l’arma decisiva per superare l’Inter.

La partita si è accesa nel primo tempo con il vantaggio del Brugge su calcio di rigore, trasformato da Tresoldi al 30′. L’Inter ha reagito prima dell’intervallo grazie a Lautaro Martínez, che ha riportato il punteggio in equilibrio al 44′.

Nella ripresa il Brugge ha nuovamente preso il controllo della gara. Tresoldi ha segnato ancora al 63′ e al 74′, portando gli ospiti in una posizione favorevole. L’Inter ha cercato di rientrare in partita con la seconda rete di Lautaro all’81’, ma il gol di Romeo Vermant all’87’ ha nuovamente allargato il divario.

Bonny ha accorciato le distanze nel recupero, al 90’+3′, senza però cambiare l’esito dell’incontro. Il 4-3 finale lascia all’Inter il rammarico per una rimonta sfiorata e per le difficoltà difensive emerse nei momenti decisivi.

Il peso del risultato nella fase campionato

La seconda giornata della Champions League rappresenta un passaggio importante nella corsa alla qualificazione. La sconfitta casalinga obbliga i nerazzurri a cercare punti nelle successive gare europee, dopo il precedente ko contro il Real Madrid.

La partita ha mostrato una squadra capace di produrre occasioni e segnare tre gol, ma vulnerabile nella gestione delle transizioni e nella protezione della propria area. La tripletta di Tresoldi è stata il fattore determinante di un confronto in cui l’Inter ha continuato a inseguire il risultato.

Per il Brugge, il successo a Milano costituisce invece una vittoria di grande valore nella fase campionato. Il risultato consegna alla squadra belga tre punti e una serata europea da ricordare, mentre per l’Inter resta la necessità di correggere gli errori che hanno trasformato una partita aperta in una sconfitta.

Napoli sconfitto a Villarreal: 3-1, serata difficile in Champions

Il Napoli perde 3-1 in trasferta contro il Villarreal nella seconda giornata della Champions League. Gli azzurri passano in vantaggio con Amir Rrahmani, ma la squadra spagnola ribalta il risultato nel primo tempo e consolida il successo nella ripresa.

Il vantaggio azzurro dura poco

Il Napoli ha iniziato la gara con un approccio positivo, trovando il gol dell’1-0 all’8′ con Rrahmani, pronto a intervenire dopo un’azione nata da calcio d’angolo. La squadra italiana sembrava avere trovato il modo di mettere in difficoltà gli avversari, ma alcuni errori nella gestione del pallone hanno cambiato l’inerzia della partita.

Al 23′ Georges Mikautadze ha sfruttato un retropassaggio impreciso di Matteo Politano, superando il portiere Vanja Milinković-Savić e ristabilendo la parità. Tre minuti più tardi il Villarreal è passato in vantaggio con Santiago Mouriño, autore di una conclusione angolata che ha sorpreso la difesa azzurra.

La rimonta rapida ha costretto il Napoli a inseguire per il resto della gara. Gli ospiti hanno provato a reagire, ma non sono riusciti a trasformare le occasioni costruite in gol sufficienti per rimettere in discussione il risultato.

Una trasferta che complica il percorso europeo

La sconfitta pesa sul cammino del Napoli nella fase campionato, soprattutto dopo il precedente risultato negativo contro l’Arsenal. La squadra dovrà recuperare terreno nelle prossime partite per mantenere aperta la strada verso la qualificazione.

La serata ha evidenziato soprattutto le difficoltà difensive successive al vantaggio iniziale. Il Napoli era riuscito a sbloccare la gara, ma ha concesso due reti in un intervallo molto breve, perdendo il controllo del confronto prima dell’intervallo.

Per il Villarreal, la vittoria rappresenta invece un risultato importante davanti al proprio pubblico. Il successo per 3-1 premia la capacità degli spagnoli di sfruttare gli errori avversari e di gestire il vantaggio nella seconda parte della partita.

Ucraina, nuovi attacchi russi su Kyiv: cresce la tensione sulla tregua energetica

La guerra in Ucraina resta una delle principali emergenze internazionali del 13 ottobre. Volodymyr Zelensky denuncia nuovi attacchi russi contro infrastrutture energetiche e città ucraine, contestando l’assenza di un preavviso da parte degli alleati. Sullo sfondo, il mancato rispetto della tregua energetica alimenta le tensioni diplomatiche.

Infrastrutture energetiche ancora sotto attacco

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato che le forze russe hanno continuato a colpire il territorio ucraino nonostante le iniziative diplomatiche per interrompere gli attacchi alle infrastrutture energetiche. Tra gli obiettivi segnalati figurano impianti essenziali per la produzione e la distribuzione di energia, particolarmente importanti in vista dell’inverno.

La questione energetica è centrale perché i bombardamenti possono compromettere elettricità e riscaldamento, con conseguenze dirette sulla popolazione civile. I danni alle reti di distribuzione possono inoltre rallentare le attività industriali, i servizi pubblici e il funzionamento delle strutture sanitarie.

Zelensky ha criticato anche la mancanza di un allarme preventivo da parte degli alleati in occasione dei più recenti attacchi missilistici. La disponibilità di informazioni tempestive è considerata essenziale per consentire alle autorità ucraine di attivare le difese e proteggere la popolazione.

La situazione evidenzia la distanza fra gli annunci diplomatici e l’andamento delle operazioni militari sul terreno. Le dichiarazioni relative a una possibile sospensione degli attacchi alle infrastrutture energetiche non si sono tradotte, nella giornata del 13 ottobre, in una cessazione verificabile delle ostilità.

Le conseguenze per la sicurezza europea

La prosecuzione dei bombardamenti mantiene alta la pressione sui governi europei, chiamati a confrontarsi con la sicurezza energetica, il sostegno militare a Kyiv e il rischio di un ulteriore deterioramento dei rapporti con Mosca.

La questione non riguarda soltanto la linea del fronte. Le infrastrutture energetiche sono una componente essenziale della resilienza del Paese: i danni possono provocare interruzioni prolungate dei servizi e richiedere interventi urgenti per ripristinare reti, centrali e sistemi di distribuzione.

Le autorità ucraine chiedono garanzie concrete affinché eventuali intese non restino dichiarazioni prive di effetti operativi. Il 13 ottobre, tuttavia, la prosecuzione degli attacchi ha mantenuto aperto il problema della protezione degli impianti e della popolazione civile.

Messico, inondazioni e frane dopo gli uragani Simon e Rachel: sei morti

Le piogge torrenziali legate all’uragano Simon e ai resti della tempesta tropicale Rachel hanno provocato almeno sei morti lungo la costa pacifica del Messico. Le inondazioni hanno danneggiato abitazioni e strade, isolato comunità e reso necessari interventi di soccorso con elicotteri. Diverse persone risultano disperse.

Strade allagate e comunità isolate

L’emergenza meteorologica ha colpito diverse aree della costa messicana, dove precipitazioni intense e allagamenti hanno provocato danni alle abitazioni e alle infrastrutture. Il bilancio comunicato nella giornata del 13 ottobre è salito a sei vittime.

Nello Stato della Baja California, le inondazioni hanno provocato cinque morti, mentre un’altra persona è deceduta nello Stato di Guerrero in seguito al crollo di un muro. Le autorità hanno segnalato anche persone disperse e danni a veicoli, strade e collegamenti locali.

Le operazioni di soccorso sono state rese più difficili dalla presenza di acqua e detriti lungo le vie di comunicazione. Circa 300 operatori sono stati impegnati nelle attività di emergenza. Gli elicotteri hanno permesso di raggiungere aree difficilmente accessibili e di evacuare decine di persone, tra cui cittadini stranieri.

L’intensità delle precipitazioni ha lasciato alcune comunità temporaneamente isolate, rendendo necessario coordinare gli interventi per il recupero delle persone, l’assistenza agli sfollati e il ripristino dei servizi essenziali.

L’allerta resta alta lungo il Pacifico

Simon ha continuato a influenzare le condizioni meteorologiche lungo la costa, mentre le autorità hanno mantenuto alta l’attenzione anche in altre zone esposte a nuove precipitazioni.

Le inondazioni rappresentano un rischio particolarmente grave nelle aree in cui corsi d’acqua, strade e pendii possono reagire rapidamente alle piogge. Il cedimento dei terreni può provocare frane e interrompere i collegamenti, mentre l’acqua che invade gli edifici può mettere in pericolo chi non riesce a evacuare tempestivamente.

Le squadre di emergenza hanno proseguito la ricerca delle persone disperse e la valutazione dei danni. Il bilancio delle vittime e la situazione delle comunità isolate sono rimasti fra gli elementi principali dell’emergenza messicana.

Campi Flegrei, via libera al piano per ridurre la vulnerabilità del territorio

Il Consiglio dei ministri del 13 ottobre ha dato il via libera a un piano relativo ai Campi Flegrei, l’area vulcanica densamente abitata a ovest di Napoli. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle misure per affrontare il rischio vulcanico e migliorare la capacità di risposta delle istituzioni.

L’intervento pubblico punta a ridurre la vulnerabilità del territorio, senza promettere l’eliminazione del rischio naturale. La distinzione è fondamentale: la prevenzione può migliorare la sicurezza degli edifici, l’organizzazione dei soccorsi e la preparazione delle comunità, ma non può cancellare i fenomeni geologici.

L’area dei Campi Flegrei richiede una gestione coordinata fra amministrazioni locali, Protezione civile e strutture tecniche. La densità abitativa e la presenza di infrastrutture essenziali rendono necessaria una pianificazione capace di integrare monitoraggio, informazione ai residenti e organizzazione delle eventuali evacuazioni.

Il via libera al piano rappresenta un passaggio istituzionale nella gestione di un territorio in cui la prevenzione deve essere accompagnata da aggiornamenti costanti delle procedure e dalla comunicazione dei rischi alla popolazione.

Ex Ilva, nuovo sciopero e intervento del governo

La crisi dell’ex Ilva è tornata al centro dell’agenda nazionale con la proclamazione di uno sciopero di 48 ore e un nuovo intervento del governo. Il decreto approvato nella serata del 13 ottobre mira a mantenere attiva l’area a caldo e a prevedere strumenti di tutela per i lavoratori, compreso il sostegno alla cassa integrazione per l’indotto.

La vertenza riguarda un impianto strategico per la siderurgia italiana, ma coinvolge anche la continuità occupazionale, la filiera dei fornitori e le ricadute economiche sul territorio tarantino. Le decisioni sul funzionamento degli impianti hanno effetti che superano i confini dello stabilimento, interessando imprese, servizi e famiglie legate all’attività industriale.

Il nuovo sciopero testimonia la permanenza del conflitto sul futuro produttivo e occupazionale del sito. Le misure governative intervengono sulle condizioni immediate, mentre restano centrali le questioni della continuità produttiva, delle garanzie per i dipendenti e della tenuta dell’indotto.

Autonomia differenziata, sottoscritte le intese con le Regioni

Il governo ha annunciato la sottoscrizione delle intese definitive con le Regioni coinvolte nel percorso dell’autonomia differenziata. Il passaggio apre una nuova fase dell’iter istituzionale, che dovrà proseguire in Parlamento.

Il tema riguarda la distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni e il modo in cui possono essere organizzati servizi e funzioni pubbliche. La sua attuazione richiede particolare attenzione ai livelli essenziali delle prestazioni, cioè alle garanzie che devono essere assicurate ai cittadini sull’intero territorio nazionale.

La firma delle intese costituisce uno sviluppo politico e amministrativo rilevante, ma non equivale da sola al completamento dell’intero procedimento. Il confronto parlamentare resta il passaggio successivo previsto nel percorso istituzionale.

FMI, crescita mondiale al 3,1% nel 2026: pesano guerra e debito

Il Fondo monetario internazionale ha portato al 3,1% la previsione di crescita dell’economia mondiale per il 2026, rispetto al 3% stimato in precedenza. Gli investimenti nelle infrastrutture per l’intelligenza artificiale sostengono l’attività economica, ma il conflitto in Medio Oriente, il caro petrolio e l’aumento del debito rappresentano rischi importanti.

Intelligenza artificiale e investimenti trainano l’economia

Il nuovo quadro economico internazionale mostra una crescita sostenuta in parte dagli investimenti legati all’intelligenza artificiale. La costruzione di infrastrutture informatiche, i sistemi di calcolo avanzati e la domanda di componenti elettronici stanno contribuendo all’attività economica di diversi Paesi.

Il beneficio, tuttavia, non è distribuito in modo uniforme. Le economie che producono semiconduttori, attrezzature tecnologiche e servizi digitali possono intercettare una parte consistente degli investimenti, mentre altri Paesi rischiano di restare ai margini di questa espansione.

La previsione del 3,1% per il 2026 è accompagnata da un quadro di incertezza. Una riduzione significativa della spesa per l’intelligenza artificiale potrebbe indebolire gli investimenti e ridimensionare le aspettative di crescita, soprattutto nei Paesi più esposti al settore.

Petrolio, conflitti e debito pubblico

Il conflitto in Medio Oriente costituisce un altro fattore di rischio per l’economia mondiale. Le tensioni sulla navigazione e sulle forniture energetiche hanno mantenuto elevata la pressione sui prezzi del petrolio, con possibili conseguenze sui costi di produzione, sui trasporti e sull’inflazione.

Un prolungamento della crisi potrebbe colpire in particolare le economie importatrici di energia e i Paesi con minori margini di bilancio. L’aumento dei rendimenti obbligazionari rende inoltre più costoso finanziare il debito pubblico, restringendo lo spazio disponibile per interventi economici e sociali.

Per il 2027, il Fondo monetario internazionale indica una crescita mondiale del 3,4%. La stima resta legata all’evoluzione delle condizioni geopolitiche, degli scambi commerciali e degli investimenti. Il quadro aggiornato al 13 ottobre non segnala una recessione globale come scenario centrale, ma evidenzia una serie di vulnerabilità che potrebbero rallentare l’espansione economica.

Medio Oriente, cresce la tensione nello Stretto di Hormuz

Le tensioni sulla sicurezza marittima nello Stretto di Hormuz hanno continuato a preoccupare i governi e gli operatori energetici. L’Iran ha intensificato le minacce contro alcune navi coinvolte nei trasferimenti di petrolio da un’imbarcazione all’altra, mentre sono state segnalate aggressioni contro diverse unità navali.

Lo stretto è un passaggio strategico per il commercio mondiale di idrocarburi. Qualsiasi limitazione della navigazione può influenzare i tempi di consegna, aumentare i costi assicurativi e alimentare le oscillazioni dei prezzi energetici.

La crisi si inserisce in un contesto regionale già instabile, segnato dalle tensioni con Israele e dalle operazioni militari in Yemen. Gli sviluppi marittimi hanno quindi implicazioni che vanno oltre la sicurezza delle singole imbarcazioni, coinvolgendo le catene di approvvigionamento e gli equilibri diplomatici.

La protezione delle rotte commerciali resta una questione centrale per le economie dipendenti dalle importazioni di petrolio e gas. Il 13 ottobre, le minacce alla navigazione hanno continuato ad alimentare l’incertezza sui mercati energetici internazionali.

Champions League, Barcellona e Arsenal vincono: cade il Manchester United

La seconda giornata della fase campionato della Champions League ha offerto diversi risultati di rilievo nella serata del 13 ottobre. Il Barcellona ha superato il Galatasaray per 4-1, mentre l’Arsenal ha battuto il Lille 3-0. L’Atlético Madrid ha avuto la meglio sul Manchester United per 2-0.

Il successo del Barcellona è arrivato dopo una partita in cui la squadra catalana è riuscita a imporre il proprio ritmo e a costruire una vittoria larga. Il risultato rafforza la posizione dei blaugrana nella competizione, mentre il Galatasaray dovrà cercare punti nelle successive giornate per restare in corsa.

L’Arsenal ha ottenuto una vittoria netta contro il Lille, costruendo il risultato con tre reti e una prestazione solida. Il successo permette agli inglesi di proseguire il proprio cammino europeo con un risultato convincente.

Più complicata la serata del Manchester United, sconfitto dall’Atlético Madrid. L’espulsione di Leny Yoro ha aggravato le difficoltà della formazione inglese, che ha chiuso la partita senza riuscire a recuperare lo svantaggio. Il risultato aumenta la pressione sulla squadra e sul suo allenatore, in una fase della stagione in cui ogni punto può incidere sul percorso europeo.

Tra gli altri risultati, il Viking ha pareggiato 3-3 con il Bayern Monaco, mentre lo Sporting Lisbona ha superato il proprio avversario per 2-0. La giornata ha confermato quanto la nuova fase campionato possa produrre incroci equilibrati e risultati capaci di modificare rapidamente la classifica.

Mar Nero, due navi colpite da droni vicino alla Bulgaria

Due imbarcazioni sono state colpite da droni nel Mar Nero, vicino alla costa bulgara, e una delle navi è affondata. L’episodio ha provocato la scomparsa di undici persone, secondo le informazioni diffuse nella giornata del 13 ottobre, aumentando le preoccupazioni per la sicurezza della navigazione nella regione.

L’incidente si inserisce nel più ampio quadro delle tensioni legate alla guerra in Ucraina, che hanno reso il Mar Nero un’area particolarmente delicata per il traffico commerciale e le operazioni marittime.

Le autorità bulgare hanno reagito all’accaduto sul piano diplomatico, chiedendo chiarimenti e richiamando l’attenzione sulla sicurezza delle rotte vicine al proprio territorio. L’identità delle imbarcazioni, il carico trasportato e le circostanze esatte dell’attacco sono elementi essenziali per ricostruire la dinamica.

La presenza di navi commerciali in un’area interessata dal conflitto espone equipaggi e operatori a rischi che possono estendersi ben oltre le zone direttamente coinvolte nelle operazioni militari. Le ricerche dei dispersi e gli accertamenti sull’accaduto rappresentano gli sviluppi immediati della vicenda.

Stellantis, strategie industriali e alleanze al centro del confronto europeo

Il futuro della produzione automobilistica europea è tornato al centro del dibattito industriale, tra capacità produttiva, concorrenza internazionale e investimenti nelle batterie. Il settore deve affrontare la trasformazione tecnologica, la transizione verso l’elettrico e la pressione dei produttori asiatici.

Il tema riguarda direttamente anche l’Italia, dove l’industria automobilistica e la rete dei fornitori rappresentano una componente significativa dell’attività manifatturiera. Le scelte sugli impianti, sui modelli e sulle piattaforme produttive hanno conseguenze sull’occupazione e sulla capacità delle aziende di mantenere una presenza competitiva in Europa.

La strategia industriale passa anche attraverso possibili accordi con costruttori cinesi e investimenti nella produzione di batterie. Le collaborazioni possono consentire di condividere costi e competenze, ma sollevano questioni sulla localizzazione della produzione e sul controllo delle tecnologie.

Il confronto europeo si svolge in un contesto in cui le imprese chiedono condizioni competitive, regole più semplici e maggiore certezza sugli investimenti. La sfida resta quella di conciliare la sostenibilità economica degli stabilimenti con gli obiettivi di trasformazione tecnologica del settore.