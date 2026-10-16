16 ottobre 2026 – MetroZibaldone

Pakistan, strage in una scuola. La Juventus vince a Vigo nel recupero

🌐 Le notizie principali del 15 ottobre 2026 raccontano una giornata segnata dalla tragedia di Peshawar, dove il crollo del tetto di una scuola ha provocato decine di vittime, dalle tensioni internazionali legate alla guerra e alla sicurezza energetica, e dai nuovi sviluppi della crisi ucraina. In Italia, un operaio è morto in un cantiere dell’Alta velocità a Firenze, mentre a Torino sono stati effettuati arresti dopo danneggiamenti in alcune scuole. Sul fronte sportivo, la Juventus ha battuto il Celta Vigo per 2-1 in Europa League, con il gol decisivo di Kolo Muani al 90’+2.

Pakistan, crolla il tetto di una scuola: decine di vittime a Peshawar

La tragedia più grave della giornata arriva da Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan, dove il crollo del tetto del centro educativo privato Al-Khair ha travolto bambini e insegnanti durante le lezioni del mattino. Il bilancio diffuso nel corso della giornata è salito ad almeno 35 morti, tra cui 34 bambini e un’insegnante, mentre oltre 50 persone sono rimaste ferite. Alcuni dei feriti versavano in condizioni critiche.

L’edificio si trova nella zona di Afridi Abad. Secondo le prime ricostruzioni, il cedimento della copertura ha interessato i locali scolastici mentre le classi erano in corso. Molti degli alunni coinvolti avevano un’età compresa tra i sei e i dodici anni.

I soccorritori hanno lavorato tra le macerie per recuperare i bambini intrappolati, mentre genitori e familiari si sono radunati all’esterno dell’edificio in cerca di notizie. Le operazioni sono state accompagnate da scene di disperazione e dalla necessità di trasferire rapidamente i feriti negli ospedali della città.

Le indagini sulle condizioni dell’edificio

Le prime verifiche hanno concentrato l’attenzione sulla stabilità della struttura e sulle condizioni del tetto. Le autorità hanno avviato un’indagine e disposto l’arresto del proprietario della scuola. Le responsabilità dovranno essere accertate attraverso gli accertamenti tecnici e giudiziari.

La tragedia riporta al centro il problema della sicurezza degli edifici scolastici in Pakistan, dove strutture private a basso costo possono operare in condizioni inadeguate. Il rispetto delle norme edilizie, i controlli sulle coperture e la manutenzione degli immobili sono aspetti decisivi per evitare che un cedimento strutturale si trasformi in una strage.

Il governo pakistano ha espresso cordoglio per le vittime e chiesto verifiche approfondite. Per le famiglie colpite, la priorità è stata conoscere la sorte dei bambini ancora dispersi e assistere i feriti. Il numero delle vittime riportato nel corso del 15 ottobre rappresenta il bilancio disponibile alla chiusura di questa edizione.

Ucraina, Kiev riprende gli attacchi alle raffinerie russe

La guerra in Ucraina torna a incidere direttamente sulla sicurezza energetica internazionale. Il 15 ottobre Kiev ha ripreso gli attacchi contro infrastrutture petrolifere russe, colpendo una raffineria nella regione di Rjazan. La decisione è arrivata dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato conclusa, per quanto riguarda il suo Paese, la tregua energetica promossa dal presidente statunitense Donald Trump.

L’intesa avrebbe dovuto limitare gli attacchi contro le infrastrutture energetiche per ridurre i rischi per le forniture e contenere le pressioni sui prezzi dei carburanti. Kiev ha sostenuto che la sospensione non fosse più praticabile a fronte dei continui attacchi russi contro centrali e impianti elettrici ucraini.

La questione ha assunto anche una dimensione diplomatica. I rapporti fra Washington e Kiev sono stati messi sotto pressione dalle divergenze sulla strategia militare, dal sostegno tecnologico statunitense e dalle iniziative americane per favorire un’intesa con Mosca.

Energia e sicurezza al centro del conflitto

Le raffinerie sono obiettivi strategici perché trasformano il greggio in carburanti destinati al mercato interno e alle attività militari. Colpirle può ridurre la capacità produttiva e imporre costi di riparazione, ma aumenta anche l’incertezza sulle forniture e sui prezzi.

Sul fronte opposto, gli attacchi alle reti elettriche ucraine mettono sotto pressione abitazioni, servizi pubblici e attività produttive, soprattutto in vista della stagione fredda. Il conflitto energetico si intreccia quindi con la protezione dei civili e con la capacità delle due parti di sostenere una guerra prolungata.

Nella stessa giornata è emerso un altro sviluppo relativo alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, occupata dalle forze russe. È stata annunciata una tregua locale per consentire riparazioni a un’infrastruttura elettrica necessaria all’alimentazione dell’impianto. La centrale non produce elettricità, ma ha bisogno di collegamenti esterni per garantire i sistemi di sicurezza e raffreddamento.

La riparazione è particolarmente delicata perché un’interruzione prolungata dell’alimentazione può complicare la gestione dei sistemi nucleari. La pausa concordata per i lavori rappresenta un’iniziativa circoscritta e non equivale a un cessate il fuoco generale.

Arabia Saudita, rinviato il vertice tra Unione europea e Paesi del Golfo

Le crescenti preoccupazioni per la sicurezza nella Penisola arabica hanno portato al rinvio del vertice tra Unione europea e Consiglio di cooperazione del Golfo, previsto per il 24 ottobre a Riad. La decisione è stata comunicata il 15 ottobre, in un contesto segnato da attacchi missilistici e con droni attribuiti al movimento Houthi, alleato dell’Iran.

La situazione ha coinvolto anche il traffico aereo. Le minacce agli aeroporti e le interruzioni operative hanno reso più complicata l’organizzazione degli spostamenti di delegazioni, funzionari e partecipanti agli appuntamenti internazionali.

Il rinvio riguarda un incontro diplomatico importante per i rapporti fra Europa e monarchie del Golfo. Energia, commercio, investimenti e sicurezza regionale costituiscono alcuni dei principali dossier di interesse comune.

Le conseguenze sulla diplomazia e sugli eventi internazionali

L’episodio mostra come l’instabilità regionale possa avere effetti ben oltre il campo militare. Un attacco a un’infrastruttura aeroportuale può ripercuotersi sui collegamenti, sulle attività economiche e sulla capacità di un Paese di ospitare grandi eventi.

Per l’Unione europea, il rapporto con i Paesi del Golfo ha un’importanza strategica anche per gli approvvigionamenti energetici e per la diversificazione delle relazioni commerciali. Per gli Stati della regione, gli incontri internazionali rappresentano occasioni per attrarre investimenti e consolidare il proprio ruolo diplomatico.

Il vertice è stato rinviato, non cancellato definitivamente: l’obiettivo dichiarato resta quello di riprogrammare l’incontro quando le condizioni lo consentiranno. Alla chiusura di questa edizione, la sicurezza dei collegamenti e l’evoluzione della crisi regionale restano elementi centrali per definire il calendario dei prossimi appuntamenti.

Firenze, operaio muore nel cantiere della nuova stazione Alta velocità

Un operaio di 31 anni è morto il 15 ottobre durante le attività nel cantiere della nuova stazione dell’Alta velocità di Firenze. L’incidente è avvenuto nell’area interessata dalla realizzazione della stazione Foster, nella zona di via Circondaria.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato travolto da una pesante trave metallica durante una manovra di scarico. La dinamica è stata affidata agli accertamenti delle autorità competenti, intervenute sul posto insieme ai soccorritori.

La vittima, Ayoub Abourabil, lavorava per il Consorzio Florentia ed era residente a Firenze. L’incidente ha provocato forte shock tra i colleghi presenti nel cantiere. Sono stati avviati gli accertamenti per chiarire le modalità della movimentazione del carico e verificare il rispetto delle procedure di sicurezza.

La sicurezza nei cantieri resta sotto esame

La nuova stazione fiorentina è una delle grandi opere infrastrutturali del sistema ferroviario italiano. La complessità dei lavori, la presenza di mezzi pesanti e la movimentazione di elementi metallici rendono essenziali il coordinamento tra le squadre, la corretta gestione dei carichi e il rispetto delle zone di sicurezza.

La giornata del 15 ottobre è stata segnata anche da altri incidenti mortali sul lavoro in Italia. Un uomo è morto al porto di Cagliari dopo essere rimasto schiacciato da tubi durante le operazioni di movimentazione; un’altra vittima, un giovane di 23 anni, è stata registrata a Scerni, nel Chietino.

Il bilancio conferma la gravità degli incidenti nei settori in cui vengono movimentati materiali pesanti o si lavora in prossimità di macchinari e carichi sospesi. Gli accertamenti sui singoli episodi dovranno stabilire le cause e le eventuali responsabilità.

Juventus, rimonta a Vigo: Kolo Muani decide al 92′

La Juventus conquista una vittoria importante in trasferta e supera il Celta Vigo per 2-1 nella seconda giornata della fase campionato di Europa League. A decidere la partita è Randal Kolo Muani, a segno al 90’+2, quando il pareggio sembrava ormai vicino.

La squadra spagnola era passata in vantaggio al 18′ con Alvarez, sfruttando una fase della gara in cui il Celta era riuscito a rendersi pericoloso. I bianconeri hanno cercato la reazione, ma hanno dovuto attendere il secondo tempo per trovare il gol del pareggio.

Al 58′ è stato Woltemade a riportare la Juventus in equilibrio. La partita è rimasta aperta fino ai minuti finali, quando Kolo Muani ha trovato il colpo di testa vincente, completando la rimonta e consegnando alla squadra italiana tre punti.

Una vittoria costruita nel finale

Il successo a Vigo pesa per il modo in cui è arrivato: la Juventus ha saputo recuperare lo svantaggio e restare in partita fino all’ultima fase. La rete in pieno recupero evita ai bianconeri di lasciare punti sul campo spagnolo e dà un esito positivo a una trasferta complicata.

Il tabellino racconta una gara combattuta, con il Celta capace di colpire per primo e la Juventus più efficace nella ripresa. Il gol di Woltemade ha riaperto l’incontro, mentre la conclusione di Kolo Muani ha trasformato il pareggio in una vittoria.

La partita si inserisce nel calendario europeo della Juventus, impegnata nella fase campionato della competizione. In questo formato ogni risultato contribuisce alla classifica complessiva e alla corsa per la qualificazione alla fase successiva.

Europa League, Benfica travolge il Celtic: serata di gol in Europa

La serata europea del 15 ottobre ha regalato altri risultati significativi, con il Benfica protagonista di una vittoria netta contro il Celtic. La formazione portoghese si è imposta per 4-1, grazie anche alla doppietta di Jhon Durán, mettendo in evidenza le difficoltà difensive della squadra scozzese.

Successo convincente anche per il Bournemouth, che ha battuto lo Sturm Graz per 3-0, conquistando una vittoria importante davanti al proprio pubblico. Per il club inglese, cresciuto fino a raggiungere il palcoscenico europeo dopo anni nelle categorie inferiori, il risultato rappresenta un passaggio significativo nella propria esperienza continentale.

La giornata ha visto inoltre affermazioni di altre squadre impegnate nella competizione, tra cui Dinamo Zagabria, Ferencváros, Besiktas, Olympiacos e Rennes. Il programma europeo ha coinvolto anche la Conference League, con il Brighton capace di superare il Kauno Žalgiris per 4-0.

Per le squadre italiane, la vittoria della Juventus a Vigo è uno dei risultati di maggiore rilievo della serata. La fase campionato richiede continuità: i punti conquistati nelle singole giornate determinano il posizionamento nella graduatoria generale e incidono sulle possibilità di accesso ai turni successivi.

Torino, incursioni in tre scuole: arrestato un diciassettenne

Una serie di incursioni in tre istituti scolastici di Torino ha portato all’arresto di un ragazzo di 17 anni e all’identificazione di altri giovani. Gli episodi si sono verificati nella mattinata del 15 ottobre e hanno interessato l’istituto superiore Sella, la scuola elementare Ricardi di Netro e l’istituto Bosso-Monti.

Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di circa quaranta ragazzi, alcuni con il volto coperto da maschere e passamontagna, avrebbe provocato danni agli arredi, alle attrezzature sportive e alle finestre degli edifici.

Il diciassettenne è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per danneggiamento aggravato. Durante gli interventi un carabiniere è stato colpito da una pietra ed è stato dimesso dall’ospedale con una prognosi di dieci giorni.

Accertamenti e danni agli edifici

Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli e identificazioni per ricostruire la partecipazione dei singoli giovani agli episodi. Nel corso della mattinata erano stati identificati anche altri ragazzi nell’ambito degli interventi legati alle occupazioni e ai tentativi di ingresso forzato in alcuni istituti.

Gli accertamenti dovranno chiarire le responsabilità individuali, l’entità dei danni e l’eventuale collegamento tra i diversi episodi. L’attenzione si concentra anche sulle condizioni di sicurezza delle scuole e sulla tutela di studenti e personale.

Italia, le altre notizie di cronaca del 15 ottobre

La giornata italiana è stata segnata da ulteriori fatti di cronaca. A Cagliari un lavoratore di 61 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato da tubi nel porto. Tra le ipotesi iniziali sulla dinamica figura un possibile cedimento delle cinghie che trattenevano il carico. Le verifiche dovranno stabilire come si sia verificato l’incidente.

A Scerni, in provincia di Chieti, ha perso la vita un giovane di 23 anni. I due episodi, insieme alla morte dell’operaio nel cantiere ferroviario di Firenze, hanno portato a tre vittime sul lavoro in una sola giornata.

Sul fronte ambientale, i ghiacciai italiani hanno registrato un’altra estate di forte sofferenza. Tra quelli che hanno subito perdite particolarmente elevate figurano Adamello-Mandrone, Careser e La Mare. La riduzione della massa glaciale rappresenta un indicatore delle trasformazioni climatiche in corso e interessa direttamente le riserve d’acqua delle aree alpine.

Sempre in Italia, è rimasta alta l’attenzione sulle condizioni di salute di Papa Leone XIV, ricoverato al Gemelli dopo un intervento per un tumore al polmone. Il cardinale Pietro Parolin ha riferito che l’eventuale ripresa dell’Angelus dipenderà dall’andamento della convalescenza e dalle valutazioni dei medici.

Mondo, tensioni diplomatiche e sicurezza internazionale

Le questioni energetiche e la sicurezza internazionale hanno occupato una parte importante dell’agenda diplomatica. A Bruxelles i leader europei hanno affrontato il tema dell’aumento dei prezzi dell’energia, insieme ai rapporti commerciali con la Cina e alle questioni relative al bilancio comunitario.

La crisi in Medio Oriente continua a incidere sulle prospettive delle forniture e sulle scelte dei governi europei. Il rinvio del vertice tra Unione europea e Paesi del Golfo si inserisce in questo scenario, nel quale le infrastrutture energetiche e i collegamenti aerei sono diventati elementi sensibili per la stabilità economica.

Sul versante della guerra in Ucraina, la ripresa degli attacchi alle raffinerie russe e le difficoltà nel mantenere una tregua energetica hanno evidenziato le divergenze fra Kiev e Washington. La sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia resta un altro punto delicato, con la necessità di ripristinare collegamenti elettrici essenziali per il funzionamento dei sistemi di sicurezza.

In Asia, il crollo della scuola di Peshawar ha richiamato l’attenzione sulla vulnerabilità degli edifici scolastici e sulla necessità di controlli strutturali efficaci. La tragedia ha coinvolto famiglie e comunità locali in un’operazione di soccorso protrattasi per ore.

Economia, energia e mercati sotto pressione

Il costo dell’energia rimane uno dei principali elementi di incertezza per l’economia internazionale. La guerra in Medio Oriente, le minacce alle infrastrutture del Golfo e gli attacchi alle raffinerie russe mantengono alta l’attenzione sulle forniture di petrolio e carburanti.

Le conseguenze possono raggiungere diversi comparti: trasporti, industria, produzione agricola e distribuzione delle merci. Un aumento prolungato dei costi energetici può trasferirsi sui prezzi finali e rendere più difficile per le imprese assorbire le spese operative.

Anche gli investimenti in intelligenza artificiale continuano a rappresentare un fattore importante per le prospettive di crescita globale. Le stime economiche internazionali pubblicate nei giorni precedenti hanno evidenziato il contributo della spesa per le nuove tecnologie, accompagnato però dai rischi legati al debito, ai conflitti e all’instabilità dei mercati.

Per l’Europa, il problema è conciliare la sicurezza degli approvvigionamenti con la competitività industriale e la protezione dei consumatori. Il confronto sulle politiche energetiche prosegue mentre i governi devono fare i conti con la volatilità dei prezzi e con le conseguenze economiche delle crisi internazionali.

Scienza e ambiente, i ghiacciai alpini perdono massa

Le condizioni dei ghiacciai italiani rappresentano uno dei dati ambientali rilevanti della giornata. L’estate del 2026 è stata particolarmente difficile per alcuni apparati glaciali alpini, tra cui Adamello-Mandrone, Careser e La Mare, interessati da perdite di massa tra le più elevate degli ultimi anni.

Il bilancio glaciale dipende dalla quantità di neve accumulata durante l’inverno e dalla fusione durante i mesi più caldi. Quando la neve stagionale non è sufficiente a compensare il ghiaccio perso, il ghiacciaio arretra e diminuisce il volume complessivo della riserva.

Il fenomeno ha conseguenze che vanno oltre il paesaggio montano. I ghiacciai contribuiscono alla disponibilità idrica dei bacini alpini e alimentano corsi d’acqua utilizzati per l’agricoltura, la produzione idroelettrica e altri impieghi. La loro riduzione modifica inoltre gli equilibri degli ecosistemi d’alta quota.

Le osservazioni stagionali sono fondamentali per distinguere le variazioni annuali dalle tendenze di lungo periodo. I dati raccolti sui singoli ghiacciai permettono di valutare l’evoluzione della massa glaciale e di documentare le trasformazioni in atto nelle Alpi.

La notizia finale, Zaporizhzhia: tregua locale per riparare la rete elettrica

E’ stata annunciata una tregua locale per consentire le riparazioni di un’infrastruttura elettrica che contribuisce ad alimentare la centrale nucleare di Zaporizhzhia, nel sud-est dell’Ucraina. L’impianto, sotto controllo russo, non produce attualmente energia elettrica, ma dipende da collegamenti esterni per mantenere operativi i sistemi di sicurezza.

La riparazione riguarda una linea di alimentazione collegata alle infrastrutture necessarie per la gestione dell’impianto. Il ripristino dell’energia esterna è importante per assicurare il raffreddamento del combustibile nucleare e il funzionamento delle apparecchiature essenziali.

La tregua è stata concordata per permettere ai tecnici di intervenire in un’area interessata dal conflitto. Le autorità russe hanno sottolineato l’urgenza dei lavori in vista dei mesi più freddi, mentre la sicurezza dell’impianto rimane una questione di rilievo internazionale.

Il cessate il fuoco riguarda esclusivamente le attività necessarie alle riparazioni e non modifica lo stato generale della guerra. La continuità dell’alimentazione elettrica esterna resta essenziale per mantenere le condizioni di sicurezza della centrale.