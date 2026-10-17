17 ottobre – MetroZibaldone

Ucraina, scontro con Trump: l’Europa trema per la guerra

🌐 Ucraina e Russia, tensione tra Zelensky e Trump al vertice europeo di Bruxelles: Kiev chiede 70 miliardi di euro per il 2027. In Italia esplode la protesta degli studenti contro il governo Meloni, con incidenti e arresti a Torino. Caos nei cieli italiani per problemi tecnici al controllo del traffico aereo, mentre la protesta dei Tir contro il caro gasolio paralizza alcune arterie del Sud. Economia mondiale sotto pressione tra crisi energetica, tensioni geopolitiche e crollo dei tecnologici a Wall Street. Nel calcio, la Serie A riparte con il Frosinone contro il Sassuolo e le grandi squadre alla vigilia di sfide decisive.

Ucraina, Zelensky sfida Trump: a Bruxelles esplode lo scontro sulla guerra

Il 16 ottobre 2026 la guerra in Ucraina irrompe al centro del vertice europeo di Bruxelles, trasformando il confronto tra i leader dell’Unione in una discussione sul futuro della sicurezza continentale. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede nuovi finanziamenti, sistemi di difesa antiaerea e garanzie politiche, mentre aumenta la distanza con Donald Trump sulla strategia per arrivare alla fine del conflitto.

La cifra presentata da Kiev è di 155 miliardi di euro: questa la stima del costo della guerra per il 2027. Zelensky chiede che l’Unione europea contribuisca con 70 miliardi, una richiesta destinata a incidere sulle discussioni relative al bilancio comunitario e agli impegni finanziari dei Ventisette.

Al centro della controversia internazionale c’è l’accordo annunciato da Trump per una sospensione degli attacchi contro le infrastrutture energetiche di Russia e Ucraina. Zelensky contesta la posizione americana, accusando Mosca di non avere rispettato la tregua e respingendo una soluzione che, secondo Kiev, rischia di lasciare intatta la capacità russa di continuare la guerra.

Patriot e infrastrutture energetiche: la battaglia per l’inverno

La richiesta ucraina non riguarda soltanto il denaro. Zelensky torna a sollecitare l’invio di sistemi Patriot, indispensabili per intercettare missili e proteggere città, centrali elettriche e reti di distribuzione dell’energia.

Nella regione ucraina della Volinia, al confine con la Polonia, viene segnalato un nuovo attacco russo con droni. A Lutsk è colpita un’altra attività produttiva con investimenti stranieri, ulteriore episodio di una campagna militare che continua a interessare infrastrutture civili ed economiche.

Sul piano diplomatico, il presidente del Consiglio europeo António Costa e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ribadiscono il sostegno a Kiev. La discussione resta però aperta sulle risorse da mobilitare e sulle modalità con cui finanziare l’assistenza nel prossimo anno.

Giorgia Meloni interviene sul tema delle sanzioni, dichiarando che l’Europa non deve arretrare nelle misure contro la Russia. Una posizione espressa nel pieno delle divergenze transatlantiche sulla tregua energetica e sull’atteggiamento da mantenere nei confronti del Cremlino.

Italia, studenti contro il governo: scontri a Torino e tensione a Roma

Una giornata di manifestazioni attraversa l’Italia, dalle grandi città ai centri universitari. Il 16 ottobre migliaia di studenti scendono in piazza per contestare le politiche del governo Meloni su istruzione, spesa pubblica, riarmo e condizioni economiche delle famiglie.

La mobilitazione coinvolge Roma, Torino, Bari e numerosi altri centri. Le rivendicazioni riguardano gli investimenti nella scuola pubblica, il costo della vita e le priorità economiche dell’esecutivo. Alla protesta contro i provvedimenti sull’istruzione si aggiunge la contrarietà alle politiche militari e internazionali del governo.

A Torino la situazione degenera in incidenti con le forze dell’ordine e tre minorenni vengono arrestati. Durante il corteo si verificano lanci di sassi e momenti di tensione. In alcune circostanze gli insegnanti presenti cercano di interporsi tra gli studenti e gli agenti per evitare ulteriori scontri.

A Roma il corteo raggiunge l’area del ministero dell’Istruzione. Vengono esplosi petardi e bruciate bandiere statunitensi e israeliane. Le manifestazioni si concludono tra presidi, assemblee e annunci di nuove iniziative.

Meloni e opposizioni, scontro politico sulle manifestazioni

La giornata apre immediatamente un confronto tra maggioranza e opposizioni. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiede ai partiti avversari di condannare gli episodi di violenza verificatisi durante i cortei.

La segretaria del Partito democratico Elly Schlein replica sostenendo che il governo debba fornire risposte alle richieste degli studenti anziché concentrare il confronto politico soltanto sugli incidenti.

La mobilitazione mette così al centro della discussione politica il finanziamento del sistema scolastico, le opportunità per le giovani generazioni e il rapporto tra protesta sociale e ordine pubblico.

Stati Uniti, strage in una scuola dell’Oregon: quattro vittime

Negli Stati Uniti un’altra tragedia colpisce il sistema scolastico. Il 16 ottobre emergono nuovi dettagli della sparatoria avvenuta nella Silver Rail Elementary School di Bend, nello Stato dell’Oregon, dove un sedicenne ha ucciso tre bambini e un’insegnante.

Le giovani vittime avevano cinque, otto e undici anni. Tra i morti figura anche un’insegnante di 25 anni. Altre due persone sono rimaste ferite, mentre l’autore della sparatoria è stato ucciso durante l’intervento di un civile.

Secondo le ricostruzioni investigative, il primo allarme è arrivato intorno alle 12.59 locali del 15 ottobre, quando sono stati segnalati colpi d’arma da fuoco all’esterno dell’edificio. Subito dopo, altre chiamate hanno denunciato spari all’interno della scuola.

Gli investigatori stanno ricostruendo i movimenti del ragazzo e la provenienza dell’arma utilizzata. Il giovane era un ex studente dell’istituto e le autorità non hanno ancora chiarito il movente.

La scuola rimane chiusa venerdì 16 ottobre, mentre la comunità locale organizza commemorazioni per le vittime. Le indagini coinvolgono le autorità locali e federali, impegnate ad accertare ogni passaggio dell’attacco.

Caos voli in Italia, guasto alla rete nazionale: 192 cancellazioni

Un grave malfunzionamento informatico mette in difficoltà il traffico aereo nazionale nella giornata del 16 ottobre. L’anomalia interessa la rete di trasmissione dei dati necessaria al controllo degli aeromobili, costringendo a ridurre temporaneamente la capacità di gestione dello spazio aereo italiano.

I disagi cominciano nelle prime ore della giornata, con effetti particolarmente evidenti a Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Linate e Bergamo, oltre che in numerosi altri aeroporti.

La capacità operativa viene inizialmente ridotta fino al 50%. Alle 12 circa, secondo una rilevazione del traffico aereo, risultano 192 voli cancellati e soltanto il 31% delle partenze dagli aeroporti italiani risulta effettuato puntualmente.

La gestione della crisi avviene attraverso l’attivazione di una rete alternativa satellitare, utilizzata per mantenere la continuità del servizio e garantire la sicurezza del traffico.

Ripristinata la piena operatività nel pomeriggio

L’intervento dei tecnici consente un progressivo aumento della capacità di gestione dei voli, prima al 75% e successivamente al 100%.

Nel pomeriggio viene comunicato il completo ripristino della funzionalità della rete primaria. Le limitazioni introdotte durante la mattinata vengono eliminate e il traffico comincia gradualmente a tornare regolare.

Le verifiche tecniche escludono che il problema sia stato provocato da un attacco informatico o da un sabotaggio. Restano però gli effetti sulle programmazioni aeroportuali, con ritardi accumulati, coincidenze perdute e ripercussioni sulle partenze della giornata.

Sud Italia, protesta dei Tir contro il caro gasolio: blocchi e code

Il rincaro dei carburanti provoca un’altra giornata di agitazioni nel settore dell’autotrasporto. I camionisti organizzano manifestazioni e presidi in numerose aree del Mezzogiorno, con ripercussioni sulla circolazione stradale e sul trasporto delle merci.

La protesta interessa Calabria, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia. In alcuni punti della rete viaria si registrano rallentamenti, code e blocchi, mentre le imprese del settore lamentano l’aumento dei costi operativi.

La principale rivendicazione riguarda il gasolio, voce essenziale nei bilanci delle aziende di autotrasporto. L’incremento del prezzo del carburante incide direttamente sul costo delle consegne e sui margini degli operatori, particolarmente esposti quando i contratti non consentono di trasferire rapidamente gli aumenti sulle tariffe.

Le manifestazioni si inseriscono nel quadro delle tensioni energetiche internazionali, aggravate dai conflitti in Medio Oriente e dalla difficoltà di stabilizzare i mercati petroliferi.

Medio Oriente, tensione sull’Iran e attacchi nella regione

La crisi mediorientale continua a pesare sull’agenda diplomatica del 16 ottobre. Gli Stati Uniti mantengono una posizione di forte pressione nei confronti dell’Iran, mentre le conseguenze del conflitto interessano le rotte energetiche e la sicurezza dei Paesi del Golfo.

Particolare attenzione rimane concentrata sullo Stretto di Hormuz, passaggio strategico per le esportazioni petrolifere internazionali. Le tensioni nell’area contribuiscono all’incertezza sui prezzi del greggio, con effetti che si trasferiscono sui mercati finanziari e sui costi dei carburanti.

Anche lo Yemen rimane al centro dell’instabilità regionale. Dopo l’attacco del 15 ottobre contro la sede presidenziale di Aden, attribuito agli Houthi, il bilancio comunicato da fonti militari è di quattro morti e dieci feriti.

Nel frattempo, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu interviene nella polemica politica con l’ex presidente americano Barack Obama, ribadendo la posizione israeliana sul legame storico degli ebrei con la Giudea.

Economia mondiale, crollano i titoli tecnologici a Wall Street

La giornata del 16 ottobre si chiude con un forte arretramento della Borsa americana, colpita soprattutto dalle vendite sulle grandi società tecnologiche e sui produttori di semiconduttori.

S&P 500 -1,1% Nasdaq -2,1% Dow Jones -0,3%

L’indice S&P 500 termina la seduta a 7.659,44 punti, mentre il Nasdaq scende a 26.140,03 punti. Il Dow Jones chiude a 52.002,41 punti.

Per Nasdaq e S&P 500 si tratta della peggiore seduta da giugno. Particolarmente penalizzati i titoli legati alla produzione di chip, con Micron Technology in calo del 5,6% e Intel del 5,8%.

La settimana presenta un bilancio altrettanto pesante: il Nasdaq perde il 4,5%, mentre l’S&P 500 arretra dell’1,9%. L’incertezza sulle prospettive degli investimenti nell’intelligenza artificiale si accompagna alle preoccupazioni per l’inflazione energetica e per la politica dei tassi d’interesse.

Fondo monetario internazionale, crescita globale al 3,1%

Durante gli incontri annuali del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale a Bangkok, la direttrice generale Kristalina Georgieva richiama l’attenzione sui rischi determinati dai conflitti geopolitici, dall’indebitamento e dalla rapida evoluzione dell’intelligenza artificiale.

La previsione di crescita mondiale per il 2026 viene portata al 3,1%, un livello che rimane comunque inferiore alla media storica.

Il Fondo insiste sulla necessità di una maggiore cooperazione internazionale, soprattutto per contenere i rischi finanziari e sostenere le economie più vulnerabili agli shock energetici.

Unione europea, energia e competitività al centro del vertice

Oltre alla guerra in Ucraina, i leader europei affrontano le conseguenze economiche dell’aumento dei prezzi dell’energia, la concorrenza industriale cinese e il futuro della produzione automobilistica.

L’Italia sostiene la necessità di rendere più competitive le imprese europee, puntando su interventi capaci di contenere i costi energetici e rafforzare la produzione industriale.

Nella discussione trovano spazio anche le normative sulle emissioni delle automobili e la tutela delle produzioni europee nei rapporti commerciali internazionali.

Il governo italiano considera recepite nelle conclusioni sulla competitività diverse priorità sostenute da Roma. Sul piano industriale, Meloni torna inoltre sulla crisi dell’ex Ilva, ricordando gli interventi pubblici realizzati e gli stanziamenti destinati allo stabilimento siderurgico.

Calcio, Serie A tra Frosinone-Sassuolo e la sfida Juventus-Lazio

La settima giornata della Serie A 2026-2027 comincia venerdì 16 ottobre con Frosinone-Sassuolo, partita che inaugura il nuovo turno di campionato.

Allo stadio Benito Stirpe, il confronto offre un primo tempo ricco di reti. Il Frosinone va a segno con Calò al 9′ e con Raimondo al 26′ e al 30′. Il Sassuolo risponde con Berardi al 15′ e Thorstvedt al 37′, portando il risultato sul 3-2 all’intervallo.

L’attenzione del calcio italiano è rivolta anche alle partite successive, a cominciare da Juventus-Lazio, incontro di particolare importanza per l’alta classifica, con i biancocelesti capolista.

La Juventus affronta una rivale impegnata a difendere il primato, mentre l’Inter cerca di reagire alle difficoltà emerse negli impegni europei.

Inter, Chivu chiede una reazione. Roma alle prese con gli infortuni

L’allenatore nerazzurro Cristian Chivu richiama la squadra alla responsabilità collettiva, chiedendo una reazione senza cercare giustificazioni nei risultati precedenti.

Per la Roma di Gian Piero Gasperini, invece, la preparazione degli impegni successivi è condizionata dalle condizioni fisiche di alcuni giocatori.

Gli accertamenti su Manu Koné evidenziano una lesione di primo grado, mentre Paulo Dybala deve gestire un affaticamento muscolare. Lo staff tecnico valuta il recupero dei calciatori in funzione dei prossimi incontri.

La Fiorentina, guidata da Paolo Vanoli, cerca intanto di abbandonare il penultimo posto in classifica. L’allenatore invita i giocatori a concentrarsi sulle prestazioni anziché sulla posizione occupata in graduatoria.

Sport, Jonathan Milan conquista l’oro mondiale nel ciclismo su pista

L’Italia celebra un risultato importante ai Mondiali di ciclismo su pista. Il 16 ottobre Jonathan Milan conquista la medaglia d’oro nell’inseguimento individuale, confermando il proprio livello internazionale in una delle specialità più impegnative del programma.

Il bilancio azzurro viene arricchito dalla medaglia di bronzo di Filippo Ganna, che conquista il terzo posto nella finale di consolazione.

I due risultati arrivano nella stessa giornata e portano l’Italia due volte sul podio della prova mondiale.

Tennis, Errani e Paolini conquistano la semifinale a Wuhan

Arriva un’altra notizia positiva per lo sport italiano dal torneo di Wuhan, dove Sara Errani e Jasmine Paolini proseguono il loro cammino nel tabellone di doppio.

La coppia azzurra supera Anna Danilina e Zhang Shuai con il punteggio di 6-3, 6-2, battendo le teste di serie numero due del torneo e conquistando l’accesso alla semifinale.

Il successo matura in due set, con una prestazione che consente alle italiane di controllare il confronto senza dover ricorrere al terzo parziale.

Per Errani e Paolini si tratta di un ulteriore risultato nella loro collaborazione in doppio, al termine di una giornata che vede lo sport italiano protagonista sia nel tennis sia nel ciclismo internazionale.

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