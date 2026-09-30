30 settembre 2026-MetroZibaldone- Regeni, Garlasco e Ustica

🌐 Il 29 settembre 2026 è stato segnato dalla sentenza sul caso Regeni, con tre agenti egiziani condannati a dieci anni per il sequestro e un quarto imputato assolto, mentre sul fronte italiano sono tornati al centro dell’attenzione le nuove indagini su Garlasco, la riapertura del dossier Ustica e l’emergenza cenere dell’Etna. Nel mondo pesano le nuove alluvioni in Asia, la guerra tra Stati Uniti e Iran e una decisione della Corte Suprema americana sulle deportazioni verso Paesi terzi. Sul fronte economico il petrolio arretra, mentre Nvidia annuncia un nuovo maxi piano di riacquisto di azioni. Nel calcio spiccano i risultati della Nations League e la sentenza della Premier League sul caso finanziario del Manchester City.

Regeni, tre condanne a dieci anni per il sequestro

La giornata italiana si apre con uno dei verdetti giudiziari più attesi degli ultimi anni. La Corte d’Assise di Roma ha condannato a dieci anni di reclusione tre appartenenti agli apparati di sicurezza egiziani imputati nel procedimento sulla vicenda di Giulio Regeni. La condanna riguarda il sequestro aggravato del ricercatore italiano, scomparso al Cairo il 25 gennaio 2016. Il quarto imputato, il generale Tariq Sabir, è stato assolto. L’accusa di omicidio contestata a Magdi Ibrahim Abdelal Sharif non è stata riconosciuta.

I tre condannati sono Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, Uhsam Helmi e Athar Kamel Mohamed Ibrahim. Il processo si è svolto in assenza degli imputati, che non sono stati consegnati all’Italia. La sentenza arriva dopo quasi dieci anni dalla scomparsa di Regeni e dopo un lungo percorso giudiziario caratterizzato dalla mancata collaborazione delle autorità egiziane.

La decisione ha quindi un perimetro preciso: i giudici hanno riconosciuto la responsabilità penale dei tre imputati per il sequestro, ma non hanno accolto l’impostazione dell’accusa sull’omicidio. Per Sharif la Procura aveva chiesto l’ergastolo, mentre per gli altri imputati erano state richieste pene di 17 anni e sei mesi.

La sentenza non chiude però la vicenda giudiziaria. Le difese dei tre condannati stanno valutando il ricorso e il procedimento potrà quindi proseguire nei successivi gradi di giudizio. Il problema della concreta esecuzione delle pene resta inoltre legato alla presenza degli imputati fuori dall’Italia.

Il nodo dei rapporti tra Roma e Il Cairo

Il verdetto ha avuto immediate conseguenze anche sul piano diplomatico. Il governo italiano ha sottolineato la distinzione tra la responsabilità individuale degli imputati e quella dello Stato egiziano, mentre la famiglia Regeni ha chiesto un nuovo esame dei rapporti con il Cairo. La posizione ufficiale italiana mantiene dunque separati il procedimento penale nei confronti dei singoli imputati e le relazioni istituzionali con l’Egitto.

La sentenza rappresenta il punto giudiziario raggiunto in Italia dopo un procedimento durato anni, ma lascia aperte le questioni relative alla mancata presenza degli imputati e alla possibilità di arrivare a una responsabilità per l’omicidio di Regeni.

Garlasco, chiuse le nuove indagini su Andrea Sempio

Restano sotto osservazione anche gli sviluppi dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. La Procura di Pavia ha notificato ad Andrea Sempio un nuovo avviso di conclusione delle indagini, mantenendo l’accusa di omicidio aggravato dalla crudeltà. Il passaggio apre la strada alle successive valutazioni sulla possibile richiesta di rinvio a giudizio.

Tra gli elementi analizzati dai consulenti figurano la cosiddetta impronta 33, rilevata sul muro della cantina, e una traccia di impronta di scarpa considerata compatibile, per caratteristiche e dimensioni, con il piede di Sempio. Gli accertamenti hanno inoltre esaminato nuovamente il Dna rilevato sui pedali della bicicletta appartenuta ad Alberto Stasi.

Proprio quest’ultimo elemento introduce un ulteriore capitolo nella vicenda. Le nuove contro-analisi effettuate sui campioni relativi ai pedali avrebbero dato esito negativo rispetto alla presenza di materiale genetico attribuibile a Chiara Poggi, mettendo nuovamente sotto esame uno degli elementi scientifici utilizzati nelle fasi iniziali dell’inchiesta.

La Procura generale di Milano, chiamata a valutare gli eventuali sviluppi sulla condanna definitiva di Stasi, non ha ancora ricevuto tutti i nuovi documenti. L’eventuale revisione richiede infatti nuovi elementi dotati di specifica forza probatoria e non deriva automaticamente dalla chiusura dell’inchiesta nei confronti di Sempio.

Ustica, la Francia apre alla consegna dei documenti

Un altro dossier giudiziario italiano ha registrato una svolta. La Francia ha comunicato la disponibilità a fornire all’Italia documentazione relativa alla strage di Ustica, il disastro aereo del 27 giugno 1980 nel quale morirono 81 persone. L’apertura di Parigi è arrivata alla vigilia dell’udienza davanti al giudice per le indagini preliminari chiamato a esaminare la richiesta di archiviazione dell’inchiesta.

La documentazione richiesta dall’Italia riguarda materiali che potrebbero contribuire a chiarire aspetti rimasti controversi per decenni, compresi dati radar, informazioni sui movimenti di unità navali e documentazione relativa alle attività militari francesi nel Mediterraneo nel periodo della tragedia.

L’apertura francese ha modificato il quadro procedurale: la Procura di Roma valuta infatti di non procedere con l’archiviazione e di proseguire gli accertamenti alla luce della nuova disponibilità documentale. La collaborazione, tuttavia, non equivale a un riconoscimento di responsabilità da parte francese.

Etna, nuova nube di cenere e stop temporaneo ai voli

Sul fronte della cronaca e dei trasporti, l’Etna ha continuato a creare problemi allo scalo di Catania. Una nuova intensificazione dell’attività del cratere di Nord-Est ha prodotto una nube eruttiva alta circa quattro chilometri. La cenere trasportata dal vento verso sud ha determinato un nuovo innalzamento dell’allerta per il traffico aereo e la sospensione temporanea di decolli e atterraggi.

Lo stop è stato però di durata limitata. Dopo la riduzione dell’emissione di cenere e il successivo abbassamento dell’allerta, l’aeroporto è tornato operativo. L’emergenza si inserisce in una fase di attività dell’Etna che aveva già provocato diversi giorni di difficoltà allo scalo siciliano.

Mondo, nuove alluvioni devastano vaste aree dell’Asia

La cronaca internazionale è dominata dalle conseguenze delle violente piogge che hanno colpito India, Nepal e Thailandia. In India, nello Stato dell’Uttar Pradesh, le autorità hanno registrato almeno 56 vittime dopo giorni di precipitazioni eccezionali. In Nepal i morti sono almeno 14 e risultano 11 persone disperse, mentre le autorità hanno mantenuto l’allerta per possibili nuove inondazioni improvvise.

La situazione è particolarmente delicata in Nepal perché arriva a poche settimane dalle devastanti alluvioni e frane di fine agosto, che avevano provocato almeno 1.450 morti. Il nuovo aumento dei livelli dei fiumi interessa decine di distretti e rende più complessa la gestione dei soccorsi.

In Thailandia, le inondazioni hanno interessato 41 province dal 16 settembre. Almeno otto persone sono morte e oltre 580.000 abitazioni risultano coinvolte dagli effetti delle piogge. A Bangkok quasi 5.900 persone sono state trasferite in 234 centri di evacuazione. Le autorità stimano danni economici per almeno 11 miliardi di baht, equivalenti a circa 327 milioni di dollari.

Anche il Messico è alle prese con un’emergenza meteorologica: l’uragano Polo ha spinto le autorità della Baja California Sur a predisporre misure di evacuazione e protezione contro venti forti e possibili alluvioni improvvise.

Stati Uniti, la Corte Suprema riapre temporaneamente le deportazioni verso Paesi terzi

Negli Stati Uniti la Corte Suprema ha consentito temporaneamente all’amministrazione Trump di riprendere le deportazioni di migranti verso Paesi diversi da quello d’origine, mentre prosegue il contenzioso giudiziario sulla legittimità della misura.

La decisione sospende per ora gli effetti di una precedente pronuncia di un giudice federale del Massachusetts e permette all’amministrazione di proseguire la politica in attesa dell’esame nel merito previsto a dicembre. Secondo i dati riportati nel corso del procedimento, oltre 25.000 persone sono già state deportate verso 29 Paesi nell’ambito di questa politica.

La Corte non ha ancora stabilito la legittimità definitiva della misura: la decisione del 29 settembre riguarda la sua applicazione temporanea mentre il contenzioso prosegue.

Iran, petrolio in calo mentre continuano i negoziati

Il conflitto tra Stati Uniti e Iran continua a condizionare i mercati energetici. Il 29 settembre il Brent ha chiuso a 102,59 dollari al barile, in calo di 2,69 dollari, mentre il West Texas Intermediate è sceso a 89,38 dollari, con una perdita di 3,22 dollari.

La flessione è stata collegata soprattutto ai segnali di ripresa delle esportazioni di greggio dal Medio Oriente. I flussi attraverso l’oleodotto East-West dell’Arabia Saudita sono aumentati e sono ripresi i carichi dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. Nel mese di settembre le esportazioni dei produttori mediorientali hanno raggiunto 16,328 milioni di barili al giorno, il livello più alto dall’inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran.

Il mercato resta comunque condizionato dall’incertezza sulle forniture e dall’andamento dei negoziati tra Washington e Teheran.

Economia, Nvidia aumenta di 150 miliardi il piano di buyback

Sul fronte societario, Nvidia ha aumentato di 150 miliardi di dollari l’autorizzazione al riacquisto di proprie azioni. Con la nuova operazione, la capacità residua del programma sale a 235 miliardi di dollari, con utilizzo previsto fino all’esercizio fiscale 2028.

La decisione arriva in un momento di forte domanda per i semiconduttori destinati all’intelligenza artificiale. Il titolo Nvidia ha chiuso il 29 settembre a 228,81 dollari, mentre la capitalizzazione della società si mantiene sopra i 5.500 miliardi di dollari.

Sul mercato energetico italiano, intanto, è proseguito il nuovo regime di prezzi calmierati introdotto da alcuni grandi operatori. Per un periodo iniziale di circa 30 giorni il prezzo massimo indicato da Eni è di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio, con code e temporanee indisponibilità di carburante in diversi impianti.

Italia, il voto suppletivo di Reggio Calabria assegna il seggio a Roscioli

Nelle notizie politiche italiane, il risultato delle suppletive nel collegio Reggio Calabria-Locri ha assegnato il seggio della Camera a Fabio Roscioli. Il candidato ha ottenuto il 51,02% dei voti, davanti a Francesco Antonio Benedetto con il 36,59%, Domenico Giannetta con il 10,94% e Francesco Toscano con l’1,44%.

Il dato di partecipazione è stato del 22,34%, con 77.165 votanti su 345.486 aventi diritto. Il seggio era rimasto vacante dopo l’elezione a sindaco di Reggio Calabria dell’ex deputato Francesco Cannizzaro.

Calcio, Spagna dominante: 4-1 alla Croazia

La Nations League ha occupato la serata calcistica del 29 settembre. La Spagna ha battuto 4-1 la Croazia, confermando il proprio avvio positivo nel gruppo A3. Nello stesso raggruppamento l’Inghilterra ha superato 2-0 la Repubblica Ceca.

Gli altri risultati della giornata hanno visto la Svizzera vincere 3-0 in Scozia, la Slovenia imporsi 2-0 sulla Macedonia del Nord, l’Albania battere 3-0 San Marino, la Slovacchia superare 2-1 il Kazakistan e l’Islanda vincere 3-0 in Lussemburgo. Finlandia-Bielorussia è terminata 0-0, mentre Moldavia-Isole Faroe si è chiusa sull’1-1.

La Spagna ha quindi chiuso la serata con un successo netto sulla Croazia, mentre l’Inghilterra ha ottenuto tre punti senza subire reti. Il calendario della competizione prevede ora la prosecuzione della seconda giornata con gli altri incontri internazionali già programmati.

Manchester City, confermate le violazioni delle regole finanziarie

La Premier League ha ufficializzato il verdetto della commissione indipendente sul procedimento riguardante il Manchester City. Il club è stato riconosciuto responsabile delle violazioni più gravi delle regole finanziarie della competizione nell’arco di nove stagioni, dal 2009-10 al 2017-18, oltre che della maggior parte delle contestazioni relative alla mancata collaborazione con l’indagine.

La vicenda riguarda 115 contestazioni complessive. Il provvedimento ha stabilito le responsabilità ma non ha ancora determinato le sanzioni definitive, che saranno oggetto di una procedura separata. Il club ha inoltre la possibilità di presentare ricorso entro il 2 ottobre.

Scienza e tecnologia, l’AI entra nella fase dei controlli esterni

La sicurezza degli agenti di intelligenza artificiale è stata un altro tema tecnologico rilevante della giornata. Nvidia ha presentato la propria Open Agent Safety Platform, costruita intorno a OpenShell e al sistema di monitoraggio Sentry.

OpenShell è progettato per eseguire gli agenti all’interno di un ambiente controllato, con regole su file, processi, rete e credenziali. Sentry è invece concepito come livello di controllo separato, basato sull’hardware BlueField-4, con il compito di monitorare le attività dell’agente e intervenire quando vengono superati i limiti stabiliti. Le prestazioni dichiarate dal produttore, compresa la possibilità di isolare un agente in tempi dell’ordine dei millisecondi, restano caratteristiche dichiarate dell’architettura e non equivalgono a una certificazione indipendente delle prestazioni in ogni scenario.

La nuova architettura riflette una tendenza crescente nel settore: non affidare esclusivamente al modello linguistico il rispetto delle regole, ma collocare parte dei controlli all’esterno del sistema che genera le decisioni.