Italia-Belgio, scintille nel finale con Lukaku che provoca Donnarumma

🌐 Italia-Belgio, tensione nel finale tra Romelu Lukaku e Gianluigi Donnarumma dopo il gesto del 2-0. Il portiere azzurro raggiunge l’attaccante belga: intervengono arbitro e compagni, giallo per entrambi. Una scena che chiude una serata amara per l’Italia, sconfitta 2-0 all’Olimpico.

Italia-Belgio, scintille nel finale: cosa è successo

Non è bastato il triplice fischio a spegnere la tensione dell’Olimpico. Italia-Belgio si è chiusa con un acceso confronto tra Gianluigi Donnarumma e Romelu Lukaku, episodio che per alcuni istanti ha fatto temere che la situazione potesse degenerare.

La partita era ormai arrivata agli ultimi secondi e il Belgio aveva il risultato dalla propria parte. Gli ospiti conducevano 2-0, grazie alle reti di Mika Godts e Dodi Lukebakio, mentre l’Italia cercava senza successo di riaprire una partita complicata. Proprio in quel momento Lukaku ha rivolto un gesto provocatorio verso il campo e gli spalti: indice davanti alla bocca e riferimento esplicito al risultato di 2-0.

La reazione di Donnarumma è stata immediata. Il capitano azzurro ha lasciato la propria zona e si è diretto verso il centravanti belga, arrivando a un faccia a faccia ravvicinato. I due si sono affrontati verbalmente per alcuni istanti, mentre intorno a loro si sono avvicinati altri giocatori.

L’intervento dell’arbitro Siebert e dei compagni ha evitato che il confronto andasse oltre. Il direttore di gara ha quindi mostrato il cartellino giallo sia a Donnarumma sia a Lukaku. Nel parapiglia è stato ammonito anche Daniel Maldini, intervenuto durante la discussione.

Lukaku, il gesto del 2-0 accende la tensione

Il dettaglio che ha fatto esplodere la scena è proprio quel gesto. Lukaku, entrato nel secondo tempo, ha mimato il risultato della partita rivolgendosi agli avversari e al pubblico.

Secondo quanto ricostruito nelle ore successive alla gara, l’attaccante belga era stato accolto con fischi dal pubblico dell’Olimpico. Poco prima della fine ha quindi risposto con il gesto del silenzio e con le dita ha indicato il 2-0, sottolineando il vantaggio della propria squadra.

È bastato quel gesto per trasformare gli ultimi istanti della partita in un momento ad altissima tensione. Donnarumma, capitano e riferimento della Nazionale, ha reagito raggiungendo Lukaku a centrocampo.

Non si è arrivati a uno scontro fisico. La situazione è stata rapidamente contenuta e il confronto si è concluso con le ammonizioni. La rissa, dunque, è rimasta soltanto sfiorata, ma le immagini del faccia a faccia hanno immediatamente attirato l’attenzione ben oltre il risultato della partita.

Una serata difficile per la nuova Italia di Mancini

L’episodio arriva al termine di una gara che aveva già lasciato parecchie domande sul nuovo corso azzurro. L’Italia ha perso 0-2 contro il Belgio all’Olimpico, nella prima giornata della Nations League, proprio nella serata che segnava il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale.

Il Belgio ha imposto il proprio ritmo soprattutto nel primo tempo. La rete di Godts al 20′ ha premiato una fase iniziale nella quale gli ospiti sono riusciti a trovare spazi tra centrocampo e difesa italiana. Donnarumma è stato chiamato più volte all’intervento, evitando che il passivo aumentasse già prima dell’intervallo.

Nella ripresa l’Italia ha avuto una reazione più convinta. Gli azzurri hanno costruito alcune occasioni per il pareggio, ma senza trovare la precisione necessaria negli ultimi metri. Quando sembrava possibile un cambio di inerzia, il Belgio ha colpito nuovamente.

Al 69′ Lukebakio ha firmato il 2-0, sfruttando una ripartenza e battendo Donnarumma con una conclusione sul secondo palo. Da quel momento la squadra di Mark van Bommel ha potuto gestire il vantaggio con maggiore tranquillità.

Il risultato ha reso ancora più pesante il clima nel finale. I fischi dell’Olimpico hanno accompagnato la squadra al termine della partita e la scena tra Lukaku e Donnarumma è diventata così l’ultima immagine di una serata già complicata.

Donnarumma-Lukaku, una rivalità che torna al centro della scena

Il confronto tra i due non nasce dal nulla. Donnarumma e Lukaku si sono incrociati molte volte nel calcio internazionale e italiano, con episodi agonistici che hanno contribuito a costruire una rivalità sportiva riconoscibile.

Questa volta, però, il contesto ha reso tutto più evidente. Da una parte c’era il capitano dell’Italia, reduce da una sconfitta casalinga; dall’altra un attaccante entrato nella fase conclusiva di una partita ormai indirizzata a favore del Belgio.

Il gesto di Lukaku ha avuto quindi un significato preciso nel contesto della gara: ricordare agli avversari e al pubblico il risultato acquisito. La risposta di Donnarumma ha trasformato una provocazione gestuale in un confronto diretto.

Il fatto che l’arbitro sia dovuto intervenire insieme ai giocatori per separarli spiega perché la scena abbia avuto tanto risalto nelle ore successive. Le immagini mostrano soprattutto la distanza ravvicinata tra i due e l’arrivo degli altri calciatori, ma non si è verificato uno scontro fisico.

Il cartellino giallo chiude il caso

La decisione arbitrale è stata netta: ammonizione per Donnarumma e Lukaku. Un provvedimento che ha permesso di riportare rapidamente la situazione sotto controllo.

Il giallo ha anche evitato che un episodio nato negli ultimissimi istanti potesse trasformarsi in qualcosa di più pesante dal punto di vista disciplinare. La discussione si è così esaurita sul terreno di gioco, mentre le immagini hanno continuato a circolare immediatamente dopo la partita.

Per l’Italia, tuttavia, il problema principale rimane il campo. Il risultato dell’Olimpico ha consegnato al Belgio i primi tre punti del girone e ha aperto il percorso azzurro nella Nations League con una sconfitta. Nell’altra sfida del gruppo, la Francia ha battuto 1-0 la Turchia, con rete di Kylian Mbappé.

Italia, ora c’è subito la Turchia

Il calendario non concede molto tempo per metabolizzare la sconfitta. L’Italia tornerà in campo lunedì contro la Turchia a Izmir, in una sfida che rappresenterà il secondo appuntamento del girone.

Per Mancini sarà l’occasione di verificare la reazione della squadra dopo una prima partita nella quale il Belgio ha evidenziato diverse difficoltà degli azzurri nella gestione del possesso, nelle transizioni e nella capacità di trasformare le occasioni create in gol.

La sconfitta dell’Olimpico ha anche fornito indicazioni importanti sui giovani inseriti nel nuovo progetto. Alessandro Romano ha debuttato da titolare con la Nazionale maggiore, mentre nella ripresa hanno trovato spazio altri giocatori chiamati a rappresentare il nuovo ciclo azzurro.

Il confronto con la Turchia arriva quindi in un momento delicato, ma soprattutto ravvicinato. La Nazionale dovrà spostare rapidamente l’attenzione dal nervosismo del finale alle questioni tecniche emerse durante i novanta minuti.

La foto destinata a restare: Donnarumma contro Lukaku

Alla fine, oltre allo 0-2, la fotografia più discussa di Italia-Belgio sarà quella del faccia a faccia tra i due protagonisti. Lukaku ha provocato con il gesto del risultato, Donnarumma ha risposto raggiungendolo a centrocampo e l’arbitro ha dovuto intervenire per separare i due.

Un episodio durato pochi secondi ma capace di concentrare tutta la tensione di una serata difficile. Nessuna rissa, nessuno scontro fisico, ma un finale acceso che ha aggiunto un capitolo inatteso alla sfida tra Italia e Belgio.

Per gli azzurri, però, la vera partita comincia già adesso: il confronto con la Turchia dirà molto sulla capacità della squadra di trasformare la delusione dell’Olimpico in una reazione sul campo.