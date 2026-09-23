Antonelli-Ferrari, futuro aperto: “Non escludo nulla”

🌐 Kimi Antonelli e Ferrari, un binomio che continua ad alimentare le fantasie dei tifosi italiani. Il ventenne bolognese, oggi leader del Mondiale di Formula 1 con la Mercedes, non chiude alla possibilità di correre un giorno per il Cavallino. Ma il messaggio arrivato nelle ultime ore è molto più prudente di quanto possa suggerire una semplice frase: Antonelli è concentrato sul presente e vuole vincere con Mercedes, la squadra che ha creduto in lui fin da quando aveva 12 anni.

Antonelli-Ferrari, la frase che riaccende il mercato

La domanda sul possibile futuro in Ferrari era inevitabile. Antonelli è italiano, è giovanissimo e sta vivendo una stagione da protagonista assoluto. Ma soprattutto è già diventato uno dei nomi più importanti della Formula 1.

Intervistato da Automoto.it, il pilota Mercedes ha risposto senza chiudere completamente la porta a Maranello: “Per il futuro non escludo nulla”.

Una frase breve, ma sufficiente per riaccendere il dibattito sul futuro del pilota.

Antonelli, però, ha immediatamente chiarito quale sia la sua priorità attuale. “Adesso sto bene dove sono”, ha spiegato, ribadendo la soddisfazione per il rapporto con Mercedes e per il percorso costruito insieme alla squadra.

Il significato delle sue parole, quindi, è piuttosto netto: nessuna decisione annunciata, nessun accordo con Ferrari evocato e nessuna intenzione di spostare l’attenzione dal campionato in corso.

Il futuro resta aperto. Il presente, invece, è Mercedes.

La Mercedes ha creduto in lui quando aveva 12 anni

Per capire perché Antonelli sia così cauto quando parla di Ferrari bisogna tornare indietro nel tempo.

Il rapporto con Mercedes non nasce con l’esordio in Formula 1. La scuderia tedesca ha seguito e accompagnato il pilota italiano fin dalle categorie giovanili, investendo sulla sua crescita quando era ancora un ragazzino.

È lo stesso Antonelli a ricordarlo nella sua intervista.

“Sono stati loro a credere in me quando avevo solo 12 anni”, ha raccontato, spiegando di sentirsi in qualche modo in debito nei confronti della squadra che gli ha dato l’opportunità di arrivare ai massimi livelli.

Da qui nasce anche la sua posizione sul futuro.

Il pilota non nasconde di voler continuare a costruire la propria storia con Mercedes e di puntare a ottenere altri successi insieme alla squadra.

“Oggi l’obiettivo è vincere il più possibile con la Mercedes”, ha aggiunto.

È una dichiarazione che colloca la Ferrari nel campo delle possibilità future, non in quello delle operazioni imminenti.

Un momento d’oro per il pilota bolognese

Le voci sul futuro arrivano in una fase particolarmente importante della carriera di Antonelli.

Il pilota italiano è infatti leader del Mondiale 2026 e arriva da una serie di risultati che hanno cambiato definitivamente la percezione del suo ruolo all’interno della Formula 1.

Dopo il successo di Monza, Antonelli ha conquistato anche il Gran Premio di Spagna a Madrid, consolidando la propria posizione al vertice della classifica. Secondo i dati riportati da Reuters dopo il GP spagnolo, il pilota Mercedes aveva vinto otto delle prime 14 gare della stagione, mantenendo un ampio vantaggio in campionato.

La stagione ha quindi trasformato il giovane italiano da promessa della Formula 1 a protagonista della lotta mondiale.

Ed è proprio questo il motivo per cui ogni sua dichiarazione sul futuro assume oggi un peso diverso.

Ferrari, per ora nessuna promessa

La frase “non escludo nulla” non equivale a un annuncio.

Non c’è, nelle dichiarazioni pubbliche di Antonelli, un riferimento a una trattativa concreta con Ferrari. Il pilota ha semplicemente scelto di non escludere una possibilità che appartiene al futuro della sua carriera.

La differenza è importante.

In Formula 1 i contratti, gli accordi e le scelte sui piloti dipendono da molti fattori e possono cambiare nel corso delle stagioni. Una dichiarazione di apertura non rappresenta quindi automaticamente l’inizio di un trasferimento.

Antonelli, del resto, ha costruito la sua risposta proprio su questa distinzione: prima Mercedes, poi si vedrà.

Per Ferrari, il nome del giovane bolognese resta inevitabilmente interessante anche per il valore simbolico che avrebbe un pilota italiano al volante della Rossa. Ma trasformare questa possibilità in un’operazione già delineata sarebbe, allo stato delle dichiarazioni disponibili, andare oltre i fatti.

Il modello Valentino Rossi e il sogno di lasciare un segno

Nell’intervista Antonelli ha parlato anche di Valentino Rossi, indicandolo come uno dei suoi riferimenti sportivi.

Il paragone non riguarda soltanto i risultati.

Antonelli guarda soprattutto alla capacità di Rossi di costruire un rapporto duraturo con il pubblico, diventando una figura riconoscibile anche al di fuori delle competizioni.

“Sarebbe bellissimo ricreare lo stesso effetto in F1”, ha spiegato il pilota, parlando della possibilità di conquistare un seguito capace di andare oltre le singole gare.

È un obiettivo che racconta un’ambizione più ampia: non soltanto vincere, ma diventare una figura capace di lasciare un’impronta nella propria disciplina.

E in questo senso il percorso di Antonelli è ancora all’inizio.

Sinner, Bezzecchi e Furlani: la squadra degli amici dello sport

Antonelli ha raccontato anche il rapporto con altri giovani protagonisti dello sport italiano.

Tra questi c’è Jannik Sinner, con il quale condivide la necessità di gestire pressione, aspettative e attenzione mediatica.

“È bellissimo avere amici sportivi che competono ai massimi livelli”, ha raccontato Antonelli, sottolineando quanto possa essere importante avere accanto persone che comprendono le difficoltà della competizione ai massimi livelli.

Un rapporto particolarmente stretto è quello con Marco Bezzecchi, pilota della MotoGP.

Antonelli lo ha definito uno dei suoi migliori amici, spiegando che i due si sostengono reciprocamente e frequentano anche gli stessi gruppi di amici.

C’è poi Mattia Furlani, conosciuto da Antonelli a Monza.

Il filo comune è evidente: sono giovani atleti italiani che vivono esperienze diverse ma condividono una parte della stessa pressione.

La rivalità con Russell e l’obiettivo mondiale

Il rapporto con George Russell, compagno di squadra in Mercedes, è un altro tema inevitabile.

Antonelli ha riconosciuto la competizione interna, ma ha anche escluso che questa debba trasformarsi in una frattura all’interno del team. La stagione, infatti, sta mettendo entrambi i piloti nella condizione di competere per risultati importanti.

La situazione rende particolarmente delicata la gestione del campionato: da una parte c’è la rivalità sportiva tra compagni, dall’altra l’esigenza della squadra di mantenere equilibrio e collaborazione.

Antonelli ha inoltre spiegato di preferire non pensare troppo alla classifica mondiale mentre è in pista.

Il motivo è semplice: pensare al campionato può aumentare la pressione.

Ha ammesso che, in determinate situazioni di gara, il pensiero può comunque affiorare, per esempio quando deve decidere se affrontare un sorpasso rischioso e valuta quanto potrebbe incidere sul risultato finale. Ma il suo approccio rimane quello di concentrarsi sul singolo momento.

Ferrari nel futuro, Mercedes nel presente

La questione Ferrari resta quindi sullo sfondo.

Il fascino della Rossa è evidente, soprattutto per un pilota italiano che oggi si trova al centro della scena mondiale. Ma Antonelli non ha fatto promesse e non ha indicato una data.

Ha fatto qualcosa di più semplice: ha lasciato aperta una porta.

Nel frattempo, il suo obiettivo dichiarato rimane quello di vincere con Mercedes, la squadra che lo ha accompagnato fin dai primi anni della carriera.

È una posizione coerente con il momento che sta vivendo. Antonelli ha appena vent’anni, è al secondo anno in Formula 1 e si trova già a competere per il titolo mondiale.

Il resto può aspettare.

La Ferrari, dunque, rimane una possibilità evocata dal diretto interessato ma senza alcun annuncio di passaggio. Mercedes rappresenta invece il presente e, nelle sue stesse parole, il progetto al quale vuole dedicare le proprie energie.

“Non escludo nulla” è una frase che lascia aperto il futuro. Ma la parte più importante della dichiarazione è forse quella successiva: oggi Kimi Antonelli vuole vincere con Mercedes.

E con un Mondiale ancora in corso, è proprio lì che si concentra tutta la sua attenzione.