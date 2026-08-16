Simona Quadarella, oro nei 400: terza tripletta agli Europei

🌐 Simona Quadarella conquista l’oro nei 400 stile libero agli Europei di nuoto di Parigi 2026 e firma un’impresa storica: dopo 800 e 1500, completa per la terza volta la tripletta continentale nel mezzofondo. Il successo in 4’01”34 arriva al termine di una rimonta magistrale su Isabel Gose e Maya Werner.

Simona Quadarella, un altro oro che entra nella storia

Ci sono vittorie che raccontano una gara e altre che raccontano un’intera carriera. Quella di Simona Quadarella nei 400 stile libero agli Europei di Parigi 2026 appartiene senza dubbio alla seconda categoria.

L’azzurra ha conquistato la medaglia d’oro con il tempo di 4’01”34, completando un percorso perfetto nella rassegna continentale. Dopo aver dominato gli 800 e i 1500 stile libero, Quadarella ha aggiunto anche i 400 alla sua collezione parigina, trasformando tre finali in altrettanti trionfi.

Il dato più impressionante, però, non è soltanto il numero delle medaglie. È ciò che questo terzo successo rappresenta.

Quadarella ha infatti centrato ancora una volta la tripletta europea nei 400, 800 e 1500 stile libero, un’impresa che conferma una continuità senza precedenti nel mezzofondo continentale. A Parigi l’azzurra ha scritto un’altra pagina della propria storia sportiva, consolidando un dominio costruito negli anni attraverso resistenza, intelligenza tattica e una capacità ormai riconoscibile di crescere nella parte decisiva delle gare.

E proprio la finale dei 400 ha aggiunto un elemento particolarmente significativo: questa volta non è stato necessario comandare dall’inizio alla fine.

La rimonta nei 400 stile libero che ha cambiato la gara

La finale ha seguito uno spartito diverso rispetto a quello che molti avrebbero potuto immaginare.

Isabel Gose ha provato subito a prendere il controllo, forte anche delle caratteristiche di una distanza nella quale la tedesca può esprimere velocità e ritmo elevati. Al suo fianco Maya Werner ha contribuito a mantenere alto il passo, mentre Quadarella ha scelto una strategia più attendista.

L’azzurra non ha forzato nelle prime fasi.

Ha osservato.

Ha nuotato nel gruppo.

Ha lasciato che fossero le avversarie a esporsi.

È stata una scelta tutt’altro che passiva. Nei 400 stile libero, infatti, la distribuzione delle energie può decidere una finale in pochi metri. Una partenza troppo aggressiva rischia di presentare il conto nelle ultime due vasche; una gestione eccessivamente prudente può invece rendere impossibile recuperare il terreno perduto.

Quadarella ha trovato il punto di equilibrio.

Nella seconda metà della gara è arrivata la prima accelerazione, quella necessaria per superare Werner e riportarsi stabilmente nella zona medaglie. Poi è arrivato il secondo cambio di passo, ancora più importante.

Quello che valeva l’oro.

Gose ha provato a resistere, ma l’azzurra ha costruito la sua rimonta proprio quando la fatica cominciava a pesare sulle gambe delle avversarie. Negli ultimi metri, Quadarella ha trasformato la gestione in attacco e ha chiuso la gara con un rush finale decisivo.

Il cronometro si è fermato a 4’01”34.

Gose ha conquistato l’argento in 4’02”41, mentre Werner ha completato il podio in 4’03”73.

Ancora una volta, dunque, le due tedesche hanno dovuto accontentarsi delle posizioni alle spalle dell’azzurra

Il terzo oro di Parigi vale più di una medaglia

Il successo nei 400 ha un peso particolare perché arriva dopo due gare che rappresentano da sempre il cuore della specialità di Quadarella.

Gli 800 e soprattutto i 1500 sono le distanze nelle quali la romana ha costruito la propria reputazione internazionale. Il suo nome è associato alla capacità di sostenere ritmi elevatissimi per lunghi tratti, mantenendo una tecnica efficace anche quando la fatica diventa il principale avversario.

I 400, invece, richiedono un equilibrio differente.

La gara è abbastanza lunga da imporre una gestione energetica sofisticata, ma abbastanza breve da lasciare spazio anche a nuotatrici dotate di una velocità superiore. Per questo motivo, vincere nei 400 dopo aver già affrontato le distanze più lunghe rappresenta un esercizio di qualità tecnica e mentale ancora più complesso.

Quadarella ha dimostrato di aver trovato la chiave.

La stessa atleta, dopo la gara, ha raccontato di non aspettarsi necessariamente la vittoria e di aver deciso di provarci nel finale. Una dichiarazione che fotografa bene il carattere particolare di questo oro: non è stato il successo costruito sulla certezza di essere la favorita, ma quello conquistato riconoscendo il momento giusto per attaccare.

È una differenza importante.

Perché le grandi gare spesso non vengono vinte soltanto da chi possiede più talento o più resistenza. Vengono vinte da chi riesce a leggere meglio ciò che sta accadendo in acqua.

Tre triplette: la continuità che rende unica Quadarella

La portata dell’impresa diventa ancora più evidente allargando lo sguardo alle precedenti edizioni degli Europei.

Quadarella ha trasformato la tripletta 400-800-1500 in una sorta di marchio di fabbrica della sua carriera continentale. A Parigi ha raggiunto per la terza volta questo traguardo, aggiungendo un ulteriore elemento di unicità a un percorso già straordinario.

Non si tratta soltanto di vincere tre gare nella stessa manifestazione.

Si tratta di riuscire a farlo su distanze diverse, con richieste fisiologiche e tattiche differenti, e soprattutto di ripetere l’impresa nel tempo.

È qui che emerge il valore della costanza.

Una campionessa può vivere una stagione eccezionale. Molto più difficile è restare al vertice attraverso più cicli agonistici, adattarsi alle nuove avversarie, superare periodi complicati e continuare a presentarsi alle grandi manifestazioni con la possibilità concreta di conquistare l’oro.

Quadarella lo ha fatto ancora una volta.

Il dato più significativo, quindi, non è soltanto quello relativo agli undici ori conquistati complessivamente agli Europei, ma la capacità di continuare a produrre risultati di vertice in un arco temporale estremamente lungo.

La sua carriera continentale ha ormai assunto i contorni della continuità più che dell’eccezione.

La forza mentale dietro il successo nei 400

La finale di Parigi racconta anche una Quadarella diversa.

Non quella che prende il largo immediatamente e impone alla gara il proprio ritmo, ma quella che accetta di rimanere a contatto con le avversarie fino a quando non arriva il momento di cambiare marcia.

È una maturità tattica che spesso arriva con l’esperienza.

Nei 400 stile libero, infatti, il margine tra una gara gestita perfettamente e una gara compromessa può essere sottilissimo. Ogni vasca ha un peso specifico enorme e la parte finale può diventare una prova di lucidità prima ancora che di condizione fisica.

Quadarella ha dimostrato di avere entrambe.

Il suo ultimo tratto è stato quello che ha spostato definitivamente l’equilibrio. Quando Gose sembrava avere ancora un vantaggio sufficiente per difendere la prima posizione, l’azzurra ha aumentato la frequenza e la velocità della nuotata, trasformando pochi decimi in un distacco sempre più evidente.

La rimonta è diventata sorpasso, il sorpasso è diventato fuga e la fuga si è trasformata in oro.

È questo il fotogramma che resterà della finale.

Un’Italia che continua a brillare a Parigi

Il successo di Quadarella ha avuto anche un valore importante per la spedizione italiana.

L’oro nei 400 stile libero ha rappresentato la prima medaglia d’oro della giornata per l’Italia, contribuendo a rafforzare una posizione di vertice nel medagliere complessivo della rassegna.

Il bottino azzurro è arrivato a 41 medaglie, con 13 ori, 13 argenti e 15 bronzi considerando il quadro complessivo indicato al termine della giornata.

Nel nuoto, invece, l’Italia ha continuato a occupare una posizione di assoluto rilievo, con sei medaglie d’oro, sei d’argento e sei di bronzo.

Ma la giornata italiana non è stata costruita soltanto sul successo di Quadarella.

Thomas Ceccon ha conquistato l’argento nei 100 dorso, sfiorando l’oro per appena un centesimo, mentre Benedetta Pilato ha chiuso seconda nei 50 rana con lo stesso minimo distacco dalla vittoria.

Due piazzamenti che raccontano, insieme all’oro di Quadarella, una nazionale capace di essere competitiva in discipline e distanze molto diverse.

Quadarella e la nuova sfida del mezzofondo europeo

Il dominio dell’azzurra assume un significato ancora più interessante osservando il livello delle rivali.

Gose e Werner hanno confermato di essere avversarie di primo piano nel mezzofondo europeo. La tedesca Gose, in particolare, ha cercato di costruire una gara aggressiva, riuscendo a mettere Quadarella sotto pressione per buona parte della finale.

Eppure l’azzurra ha trovato la risposta nel momento decisivo.

Questo rende il successo di Parigi particolarmente significativo anche in prospettiva. Quadarella non ha vinto perché la concorrenza era assente. Ha vinto riuscendo a superare avversarie in grado di metterla in difficoltà.

La sua evoluzione passa proprio da qui: non soltanto dalla capacità di resistere, ma dalla possibilità di scegliere quando attaccare.

È una qualità preziosa soprattutto nei 400, dove la componente tattica può diventare determinante.

“Non pensavo proprio di vincere”: la sorpresa più bella

Dopo la gara, Quadarella ha ammesso di non aspettarsi il successo.

È forse il dettaglio più curioso di una serata già storica.

L’azzurra ha spiegato di aver trovato nel finale la convinzione per provarci, sottolineando anche quanto sia importante, per lei, la continuità mostrata nel corso degli anni.

Dietro quella frase c’è una fotografia molto precisa della sua carriera.

Quadarella non sembra più avere bisogno di dimostrare di essere una campionessa. Lo ha fatto attraverso medaglie, vittorie e prestazioni di alto livello. A Parigi, però, ha aggiunto qualcosa di diverso: la capacità di sorprendere persino se stessa.

Il risultato è una delle vittorie più significative della sua esperienza europea.

Non soltanto perché è arrivato un altro oro.

Ma perché è arrivato in una gara nella quale la vittoria sembrava dover essere costruita centimetro dopo centimetro, senza la certezza che il copione finale sarebbe stato quello desiderato.

Parigi incorona ancora una volta la regina del mezzofondo

Tre gare, tre ori.

È il bilancio di una rassegna continentale che consegna a Simona Quadarella un’altra pagina da incorniciare.

Gli 800 hanno confermato la sua straordinaria resistenza. I 1500 hanno ribadito il dominio sulla distanza più lunga. I 400 hanno aggiunto l’elemento della sorpresa, della rimonta e della velocità nel momento decisivo.

Insieme, i tre successi compongono un ritratto molto più ampio.

Simona Quadarella è riuscita a trasformare la continuità in una forma di dominio.

La terza tripletta europea nel mezzofondo non è soltanto una statistica da aggiungere al palmarès. È la dimostrazione che una generazione di avversarie può cambiare, che le gare possono assumere scenari diversi e che, nonostante tutto, il nome dell’azzurra continua a comparire davanti a tutti.

A Parigi la storia si è ripetuta, ma non nel modo più prevedibile.

Questa volta Quadarella ha dovuto inseguire.

Poi ha accelerato.

Ha sorpassato.

E negli ultimi metri ha chiuso la porta a ogni possibile rimonta.

Oro nei 400, oro negli 800, oro nei 1500: la regina del mezzofondo europeo ha completato un’altra tripletta e ha trasformato una serata di nuoto in una nuova pagina della storia italiana.