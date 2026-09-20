Antonelli:” Sogno essere uno dei più grandi piloti di tutti i tempi»

🌐 «Il sogno è diventare campione del mondo e poi diventare uno dei più grandi piloti di tutti i tempi». Andrea Kimi Antonelli non si nasconde e, dal palco di Sport in Fiera 2026 a San Marino, racconta senza mezze misure l’ambizione che accompagna la sua giovane carriera in Formula 1. A vent’anni appena compiuti, il pilota bolognese della Mercedes ha già raggiunto il vertice del motorsport, ma considera il traguardo raggiunto soltanto l’inizio di una storia ancora tutta da scrivere.

L’incontro con i ragazzi sammarinesi è diventato così molto più di una semplice apparizione pubblica. Antonelli ha parlato di sogni, sacrifici, sconfitte, crescita e futuro, raccontando il percorso che lo ha portato dai kart alla Formula 1. E davanti alle domande dei giovani presenti ha spiegato che non esiste un’età giusta per sognare, perché il desiderio di arrivare in alto può nascere da bambini e accompagnare un atleta per tutta la carriera.

Antonelli e quel sogno chiamato Mondiale

La frase pronunciata a San Marino racchiude perfettamente la mentalità con cui Antonelli sta affrontando la sua avventura in Formula 1.

Diventare campione del mondo è il primo obiettivo dichiarato. Ma il pilota Mercedes non si è fermato a questo. Incoraggiato dalle domande dei ragazzi, ha alzato ulteriormente l’asticella: entrare nella storia e diventare uno dei più grandi piloti di tutti i tempi.

È un’ambizione enorme, soprattutto considerando l’età. Antonelli ha compiuto vent’anni da meno di un mese e si trova già al centro dell’attenzione internazionale. La sua stagione, inoltre, ha aumentato ulteriormente le aspettative intorno al giovane talento italiano.

Il bolognese è infatti arrivato all’appuntamento di San Marino nel fine settimana di pausa tra il Gran Premio di Madrid e quello di Baku, con una posizione di vertice nella classifica iridata. A Madrid ha conquistato una vittoria che ha aggiunto un altro capitolo significativo a una stagione già ricca di momenti importanti.

“Ho sempre sognato di arrivare in Formula 1”

Davanti agli studenti, Antonelli ha ripercorso idealmente il punto di partenza della sua storia.

La Formula 1 non è stata un traguardo improvviso. È stata un sogno coltivato fin da bambino, quando il mondo delle corse era ancora lontano dalla realtà professionistica.

Il pilota ha raccontato di aver sempre sognato di arrivare nella massima categoria e, successivamente, di diventare campione. Oggi che quella prima parte del sogno è diventata realtà, la sua ambizione non si è ridimensionata.

Al contrario.

Il sogno si è ingrandito insieme alla carriera.

È forse questo il messaggio più forte trasmesso ai ragazzi presenti a Sport in Fiera: raggiungere un obiettivo non significa necessariamente smettere di sognare. Può significare fissarne uno ancora più difficile.

Antonelli ha insistito proprio su questo concetto, spiegando che non esiste un momento preciso nel quale iniziare a inseguire i propri obiettivi. Per lui, la capacità di continuare a sognare è rimasta intatta anche dopo l’approdo in Formula 1.

Il pubblico di San Marino lo accoglie da campione

L’arrivo di Antonelli a Sport in Fiera ha trasformato la mattinata sammarinese in un appuntamento particolarmente atteso.

La manifestazione, organizzata dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, è giunta alla 28ª edizione e propone attività, incontri ed esibizioni legate alle 35 federazioni sportive affiliate. Quest’anno la presenza del pilota Mercedes ha aggiunto una delle attrazioni più importanti all’evento.

Antonelli è stato accolto da centinaia di ragazzi, molti dei quali hanno cercato un selfie, una stretta di mano o semplicemente qualche secondo di contatto con quello che per loro rappresenta uno dei protagonisti più giovani e riconoscibili della Formula 1.

Le immagini della giornata restituiscono l’entusiasmo dei ragazzi, mentre Antonelli ha dedicato tempo al pubblico e agli studenti.

Il pilota ha voluto trasformare la propria presenza in un messaggio motivazionale, invitando idealmente i giovani a inseguire i propri obiettivi attraverso lo sport e il lavoro quotidiano.

“Lo sport mi ha fatto diventare la persona che sono”

Non si è parlato soltanto di Formula 1.

Una parte importante dell’incontro ha riguardato il rapporto tra Antonelli e lo sport in senso più ampio. Per il pilota bolognese, infatti, la competizione automobilistica rappresenta soltanto una delle espressioni di un percorso educativo iniziato molto presto.

«Per me lo sport è vita», ha spiegato Antonelli, sottolineando quanto l’esperienza sportiva abbia contribuito alla sua crescita personale.

È un passaggio significativo perché racconta un lato del pilota che spesso rimane in secondo piano rispetto ai tempi sul giro e ai risultati in pista.

Dietro il casco e la tuta Mercedes c’è infatti un ragazzo che ha trascorso gran parte della propria adolescenza tra kart, allenamenti, gare, trasferte e programmi di preparazione sempre più impegnativi.

La Formula 1 è arrivata come conseguenza di questo percorso.

Dalla passione dei kart alla Mercedes

La storia di Antonelli è quella di un talento seguito molto presto nel mondo del motorsport.

Il passaggio dai kart alle monoposto è stato accompagnato da una crescita progressiva nelle categorie propedeutiche, fino all’ingresso nel programma giovani Mercedes e alla promozione in Formula 1.

L’esordio nella massima categoria ha rappresentato uno dei momenti più importanti della sua carriera, ma anche l’inizio di una fase completamente diversa.

In Formula 1 non basta infatti essere veloci.

La pressione, la gestione degli errori, il rapporto con gli ingegneri, la capacità di leggere una gara e la continuità diventano componenti fondamentali.

Antonelli ha dovuto imparare tutto questo molto rapidamente.

E il fatto che oggi, a vent’anni, possa parlare apertamente di titolo mondiale racconta anche la velocità con cui il suo percorso si è sviluppato.

La vittoria di Madrid e il momento della Mercedes

Il contesto nel quale Antonelli è arrivato a San Marino rende ancora più significativa la sua dichiarazione sul Mondiale.

La vittoria ottenuta a Madrid ha rappresentato un risultato pesante nel bilancio della stagione e ha confermato la competitività del pilota italiano. Il successo è arrivato prima del successivo appuntamento di Baku, dove Antonelli è atteso da un’altra sfida importante.

La pausa tra i due Gran Premi ha quindi offerto al pilota l’occasione per tornare per qualche ora a un contesto completamente diverso da quello del paddock.

A San Marino niente briefing tecnici, niente simulazioni, niente qualifiche.

Al posto dei monitor del box, il palco di Sport in Fiera e centinaia di ragazzi.

Ma le domande sono state comunque rivolte al suo futuro.

E Antonelli ha risposto senza ridimensionare le proprie ambizioni.

Baku è già nella testa

Il prossimo appuntamento è infatti già all’orizzonte.

Dopo il momento di festa a San Marino, l’attenzione del pilota tornerà inevitabilmente al campionato e al Gran Premio di Baku.

Antonelli ha riconosciuto che sarà una gara impegnativa, ma ha anche manifestato fiducia nella possibilità della Mercedes di essere competitiva.

Il circuito cittadino azero presenta caratteristiche molto diverse rispetto agli appuntamenti precedenti e richiede precisione, concentrazione e capacità di adattamento.

Per un pilota impegnato nella lotta per il vertice, ogni dettaglio può diventare determinante.

La sfida non è soltanto essere veloci.

È soprattutto riuscire a esserlo quando la pressione aumenta.

Il sogno del titolo passa dalla continuità

Il campionato di Formula 1 non si decide in una singola gara.

Una vittoria può cambiare la percezione di un pilota, ma il titolo richiede continuità, gestione dei momenti difficili e capacità di limitare gli errori.

È proprio questo il passaggio successivo della carriera di Antonelli.

Il talento non è più una novità. La velocità non è più una sorpresa. La giovane età non rappresenta più soltanto una curiosità.

Adesso il pilota italiano deve misurarsi con la pressione di essere protagonista di una stagione nella quale il campionato rappresenta un obiettivo concreto.

Ed è proprio questa nuova dimensione che rende ancora più interessante la sua dichiarazione di San Marino.

Quando dice di voler diventare campione del mondo, Antonelli non parla più soltanto del futuro lontano.

Parla dell’obiettivo che sta iniziando a prendere forma nel presente.

La frase sui “più grandi di tutti i tempi”

Ancora più ambiziosa è la seconda parte del suo sogno.

Diventare uno dei più grandi piloti di sempre significa immaginare una carriera che vada oltre un singolo titolo mondiale.

Nella storia della Formula 1, infatti, la grandezza di un pilota viene associata a elementi diversi: numero di campionati, vittorie, pole position, longevità, capacità di dominare epoche differenti e soprattutto impatto lasciato sullo sport.

Antonelli non può ancora sapere quale sarà il suo posto nella storia.

Ma a San Marino ha chiarito quanto alto sia il traguardo che vuole provare a raggiungere.

A vent’anni, il tempo davanti a lui è ancora enorme.

Un messaggio ai ragazzi: il talento da solo non basta

Forse il passaggio più importante dell’incontro non riguarda però il Mondiale.

Riguarda il modo in cui Antonelli ha parlato ai ragazzi.

La sua esperienza dimostra che dietro un grande risultato sportivo esiste una quantità enorme di lavoro che spesso non viene vista dal pubblico.

Allenamenti, preparazione fisica, simulatore, studio dei dati, analisi delle gare, trasferte e capacità di rialzarsi dopo gli errori fanno parte della quotidianità di un pilota professionista.

Il talento può aprire una porta, ma la carriera richiede continuità e disciplina.

È una lezione che Antonelli ha imparato molto presto e che oggi può trasmettere a una generazione di ragazzi che lo guarda come un modello.

Sport in Fiera, una giornata tra sport e giovani

La presenza di Antonelli si inserisce nel progetto più ampio di Sport in Fiera, manifestazione che punta a portare i giovani a contatto diretto con discipline diverse.

L’edizione 2026 si svolge dal 18 al 20 settembre al Centro Sportivo di Serravalle e coinvolge le federazioni sportive sammarinesi attraverso attività, tornei, allenamenti aperti, incontri e momenti culturali.

L’organizzazione aveva annunciato la presenza di Antonelli come uno degli appuntamenti centrali della manifestazione.

Il pilota ha incontrato gli studenti e ha poi visitato gli stand delle federazioni, entrando direttamente nel clima della festa dello sport sammarinese.

Un incontro particolarmente significativo perché mette insieme due mondi apparentemente lontani: la Formula 1 professionistica e lo sport vissuto dai ragazzi nelle scuole e nelle società sportive.

Dal palco di San Marino a una sfida ancora più grande

Alla fine, resta quella frase.

Campione del mondo. Uno dei più grandi di tutti i tempi.

Sono parole enormi per un pilota che ha appena compiuto vent’anni, ma Antonelli non sembra avere intenzione di nascondere le proprie ambizioni.

Il suo percorso è appena entrato nella fase più importante. Ha già conquistato la Formula 1, ha già assaggiato la vittoria e oggi si misura con una classifica mondiale nella quale occupa una posizione di vertice.

Ora arrivano le gare nelle quali ogni punto può pesare.

Arrivano i circuiti nei quali la pressione aumenta.

Arrivano le giornate nelle quali sarà necessario dimostrare di saper reagire agli errori e alle difficoltà con la stessa rapidità con cui si affrontano le vittorie.

A San Marino, però, Antonelli ha ricordato da dove è partito.

Da un bambino che sognava la Formula 1.

E oggi, quel bambino è diventato un pilota Mercedes che può permettersi di guardare molto più lontano.

Il prossimo sogno è il titolo mondiale.

Quello ancora più grande è lasciare il proprio nome nella storia della Formula 1.