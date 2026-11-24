🌐 Una Nessuna Centomila porta al centro le paure che ostacolano la denuncia della violenza sulle donne. Ritratti e uno spot affidano il messaggio alle operatrici dei centri antiviolenza, in vista del 25 novembre.

La domanda viene prima della denuncia

Non essere creduta, temere per i figli, non sapere dove andare. La campagna «Io non denuncio se», promossa dalla Fondazione Una Nessuna Centomila in vista del 25 novembre, parte dagli ostacoli che possono rendere difficile chiedere aiuto. Non mette sotto accusa chi resta in silenzio: porta all’attenzione pubblica le condizioni necessarie perché una donna possa sentirsi sostenuta quando cerca di interrompere una relazione violenta.

Il messaggio riguarda tanto la sicurezza quanto le possibilità materiali di ricominciare. La dipendenza economica dal partner e l’assenza di un’alternativa abitativa compaiono accanto alla paura di non ricevere protezione. Sono le difficoltà rappresentate dalla campagna, non una graduatoria delle ragioni della mancata denuncia né una spiegazione valida indistintamente per tutte le donne. Il punto scelto dalla Fondazione è dare spazio a ciò che può trattenere dal chiedere giustizia.

Davanti alla camera ci sono le operatrici

A prestare volto e voce all’iniziativa sono le operatrici dei centri antiviolenza italiani. La campagna, realizzata da HOBO, comprende ritratti e uno spot: le protagoniste guardano nella camera e completano la stessa frase iniziale, richiamando gli impedimenti incontrati dalle donne che chiedono sostegno. La scelta rende visibile il lavoro di chi ascolta queste paure e accompagna i percorsi di uscita dalla violenza.

Non si tratta di presentare le operatrici come protagoniste di singole vicende personali di maltrattamento. Il loro ruolo nella comunicazione è portare le parole e le preoccupazioni raccolte nell’attività dei centri. Anche Aiuto Donna, presentando l’iniziativa il 16 novembre, ha sottolineato il timore di perdere i figli, di non essere credute e di non avere un luogo sicuro: paure alle quali la campagna chiede di rispondere con ascolto e sostegno.

Minoli: il problema è anche la fiducia

La presidente Giulia Minoli collega l’iniziativa alla necessità di cambiare il racconto della mancata denuncia. Nella sua lettura, pesano la sfiducia nelle istituzioni, il timore di non essere accolte e protette e la prospettiva di affrontare domande colpevolizzanti. È una posizione espressa dalla presidente della Fondazione: non va confusa con una misurazione statistica delle motivazioni di tutte le donne che subiscono violenza.

La campagna richiama inoltre la vittimizzazione secondaria, mettendo a fuoco il rischio di nuove sofferenze proprio quando si cerca aiuto. Minoli indica nei centri antiviolenza un sostegno essenziale per affrontare questo passaggio e si rivolge all’intera società. Nelle sue dichiarazioni, il 25 novembre è un’occasione per sollecitare attenzione alle condizioni delle donne, non soltanto per ripetere un invito a denunciare.

Che cosa significa essere accompagnate

Il lavoro descritto dalla Fondazione per i centri antiviolenza comincia dal primo contatto: ascolto telefonico, informazioni e colloqui per comprendere bisogni e situazione. L’accoglienza serve a costruire un percorso individuale, anziché applicare una soluzione uguale per tutte. La metodologia illustrata mette al centro la relazione di fiducia, la riservatezza e il rispetto delle scelte della donna, con interventi concordati nel percorso di sostegno.

L’accompagnamento comprende orientamento legale, sostegno psicologico quando necessario e supporto verso l’autonomia economica e abitativa. Il lavoro può coinvolgere i servizi territoriali e, quando ne emergano i bisogni, l’ospitalità protetta. Sono attività che rispondono proprio agli ostacoli evocati dalla campagna: non soltanto trovare qualcuno con cui parlare, ma individuare possibilità concrete per affrontare la propria situazione senza ricevere risposte precostituite.

Il quadro istituzionale richiamato dal Ministero dell’Interno prevede che i centri offrano gratuitamente prevenzione e accoglienza, tutelando riservatezza e anonimato. L’accesso riguarda le donne che hanno subito violenza o sono esposte al rischio e i loro figli minorenni, indipendentemente dalla residenza. Il sostegno ai centri è anche uno degli ambiti di attività dichiarati dalla Fondazione, insieme all’educazione all’affettività e alle iniziative culturali.

La raccolta fondi annunciata per il 23 novembre

Alla sensibilizzazione si affianca una raccolta a favore della Fondazione e dei centri antiviolenza, annunciata dal 23 al 28 novembre 2026 al numero solidale 45580. Il calendario è successivo alla diffusione della notizia del 20 novembre: la finestra indicata per le donazioni telefoniche non è quindi ancora iniziata. Sono previsti contributi tramite SMS e chiamate da rete fissa, con importi diversi secondo la modalità e l’operatore.

Un video appello accompagna la raccolta, con la partecipazione di artisti e personaggi dello spettacolo, fra i quali Fiorella Mannoia e Angelina Mango. È un contenuto distinto dallo spot affidato alle operatrici: al centro dell’appello resta la necessità di sostenere i luoghi in cui le donne possono trovare ascolto e protezione. La Fondazione utilizza anche musica e spettacolo per raccogliere risorse destinate al lavoro dei centri.

Il 1522 per una richiesta di aiuto o un consiglio

Per chi cerca sostegno è disponibile il 1522, servizio pubblico promosso dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio. Accoglie le richieste relative a violenza e stalking attraverso operatrici specializzate; può essere contattato anche per chiedere un consiglio. L’orientamento comprende informazioni sui servizi territoriali, tra cui centri antiviolenza e case rifugio, con garanzie di anonimato e riservatezza.

Il servizio è gratuito, funziona tutti i giorni dell’anno ed è attivo 24 ore su 24. Oltre al telefono, sono disponibili la chat e l’app dedicata. L’accoglienza è multilingue: italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo e tedesco figurano tra le lingue indicate dal Dipartimento, mentre per altre è previsto l’accesso su appuntamento.

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