Bce, allarme Lagarde: la guerra in Iran minaccia l’economia

🌐 La guerra in Iran rischia di provocare una nuova ondata di inflazione in Europa, con conseguenze su bollette, carburanti, mutui e crescita economica. La presidente della Bce Christine Lagarde avverte che lo shock energetico è troppo grande per essere ignorato, mentre il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, al Fondo monetario internazionale, chiede di diversificare le fonti energetiche e proteggere la sostenibilità del debito pubblico.