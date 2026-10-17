BTP Valore ottobre 2026: tassi fino al 4,70%, ecco come investire

🌐 Nuovi BTP Valore ottobre 2026, il Tesoro svela i tassi minimi garantiti per il doppio collocamento in programma dal 19 al 23 ottobre. Due titoli di Stato con scadenza a cinque anni: il BTP Valore tradizionale offre cedole trimestrali crescenti dal 3,70% al 4,70% annuo, mentre il nuovo BTP Valore Insieme riconosce una cedola unica del 22,25% a scadenza. Investimento minimo di 1.000 euro, acquisto tramite home banking, nessuna commissione di sottoscrizione e tassazione agevolata al 12,5%. Ecco la guida completa per capire rendimenti effettivi, costi, vantaggi fiscali e rischi prima di investire.

BTP Valore, il Tesoro rilancia: due emissioni e tassi record

Il ministero dell’Economia accende i riflettori sul risparmio degli italiani con una nuova operazione destinata a richiamare l’attenzione di famiglie e piccoli investitori. Da lunedì 19 ottobre prende il via il primo collocamento contemporaneo di due differenti titoli della famiglia BTP Valore, entrambi con durata quinquennale ma con modalità di pagamento degli interessi profondamente diverse.

La novità non riguarda soltanto le percentuali offerte, ma soprattutto la possibilità di scegliere quando incassare i rendimenti. Chi desidera una rendita periodica potrà orientarsi verso il BTP Valore tradizionale, mentre chi preferisce accumulare gli interessi fino alla scadenza potrà valutare il nuovo BTP Valore Insieme.

I tassi minimi sono stati annunciati venerdì 16 ottobre e rappresentano il livello sotto il quale la remunerazione prevista non potrà scendere. Alla conclusione del collocamento il Tesoro potrà confermarli oppure aumentarli, sulla base delle condizioni di mercato.

L’operazione arriva in una fase nella quale i rendimenti obbligazionari continuano a essere un elemento importante nelle scelte delle famiglie. Per il risparmiatore, tuttavia, il tasso nominale non basta a determinare la convenienza di un investimento: contano la fiscalità, la disponibilità del capitale e il rischio di vendere prima della scadenza.

BTP Valore ottobre 2026: tutti i tassi ufficiali

Il nuovo BTP Valore tradizionale prevede una struttura di interessi crescenti, denominata step-up, articolata in tre periodi successivi.

Tassi cedolari annui minimi garantiti Anni 1–2 3,70% Anni 3–4 4,10% Anno 5 4,70% BTP Valore Insieme Cedola unica dopo cinque anni 22,25%

Il BTP Valore tradizionale paga gli interessi ogni tre mesi. Questo significa che il risparmiatore riceve quattro accrediti all’anno, con importi crescenti nei diversi periodi previsti.

Il tasso del 4,70% non si applica all’intera durata dell’investimento, ma esclusivamente all’ultimo anno. È un dettaglio fondamentale, perché valutare il titolo soltanto sulla percentuale più elevata potrebbe generare aspettative sbagliate.

Il BTP Valore Insieme adotta invece un meccanismo differente: nessuna cedola intermedia e un unico pagamento complessivo degli interessi al termine dei cinque anni.

La maxi-cedola del 22,25% è riferita all’intero quinquennio e non rappresenta un rendimento annuale. Per confrontare correttamente i due strumenti occorre considerare anche il valore finanziario dei pagamenti ricevuti in momenti diversi.

Quanto rende davvero un investimento di 10.000 euro?

Per comprendere la differenza tra le due proposte è utile simulare l’investimento di 10.000 euro, mantenuto fino alla scadenza del 27 ottobre 2031.

Nel BTP Valore tradizionale, assumendo che i tassi minimi siano confermati, le cedole lorde complessive ammontano a 2.030 euro, così distribuite: 740 euro nei primi due anni, 820 euro nel terzo e quarto e 470 euro nell’ultimo anno.

Applicando l’imposta del 12,5%, gli interessi netti complessivi risultano pari a 1.776,25 euro, senza considerare eventuali oneri di deposito, imposta di bollo e possibilità di reinvestire le cedole.

Nel BTP Valore Insieme, invece, la cedola unica minima genera un interesse lordo complessivo di 2.225 euro. La tassazione riduce l’importo netto a 1.946,88 euro.

Simulatore degli interessi a cinque anni Capitale investito 10.000,00 € 1.000 €50.000 € BTP Valore 1.776,25 € Totale cedole nette BTP Valore Insieme 1.946,88 € Cedola finale netta Simulazione sui tassi minimi comunicati il 16 ottobre 2026. Importi complessivi netti della sola imposta del 12,5%, senza bollo, costi di custodia o reinvestimento. Il BTP Valore versa gli interessi trimestralmente; il BTP Valore Insieme soltanto a scadenza.

Il maggior importo complessivo della cedola finale non significa automaticamente un rendimento finanziario superiore. Il titolo tradizionale mette infatti a disposizione del risparmiatore gli interessi già durante i cinque anni, rendendo possibile utilizzarli o reinvestirli.

Per il BTP Valore Insieme, una cedola complessiva lorda del 22,25% corrisponde, in termini di rendimento annuo composto indicativo, a circa il 4,10% lordo prima delle imposte. È quindi scorretto dividere semplicemente la maxi-cedola per cinque e considerare il risultato come una remunerazione annua direttamente confrontabile con i tassi del titolo tradizionale.

Come acquistare i BTP Valore dal 19 al 23 ottobre

Acquistare le nuove emissioni è relativamente semplice, ma occorre verificare di avere un conto abilitato alle operazioni sui titoli di Stato.

Il collocamento si svolgerà da lunedì 19 ottobre a venerdì 23 ottobre 2026, con chiusura prevista alle ore 13 dell’ultimo giorno, salvo conclusione anticipata dell’offerta.

L’investimento minimo è di 1.000 euro per ciascun titolo, con possibilità di sottoscrivere multipli di questa cifra. Il prezzo di emissione è pari a 100, ossia alla pari: un investimento nominale di 1.000 euro richiede quindi un esborso iniziale di 1.000 euro.

Acquisto con home banking: la procedura

Per sottoscrivere online è necessario accedere alla propria area bancaria e verificare che siano attivi un deposito titoli e il servizio di negoziazione finanziaria.

Nella sezione dedicata agli investimenti, generalmente identificata come Titoli di Stato, Obbligazioni o Nuove emissioni, sarà possibile cercare le due offerte.

I codici identificativi annunciati per le emissioni sono:

BTP Valore: IT0005735201

BTP Valore Insieme: IT0005735227

Dopo aver selezionato il titolo desiderato, occorrerà indicare l’importo nominale, verificare le condizioni di sottoscrizione e confermare l’ordine secondo le modalità previste dalla propria banca.

Prima di impartire l’ordine è importante controllare il codice ISIN, il prospetto informativo e la corrispondenza tra il titolo selezionato e quello effettivamente desiderato.

Chi non utilizza l’home banking potrà rivolgersi alla propria banca oppure a un ufficio postale abilitato, purché disponga di un rapporto idoneo alla sottoscrizione e alla custodia dei titoli.

Commissioni e costi: il collocamento è gratuito, ma attenzione al bollo

Un elemento di interesse per i piccoli investitori riguarda l’assenza di commissioni di sottoscrizione durante la finestra del collocamento.

Sui due nuovi BTP Valore non sono previste commissioni per l’acquisto all’emissione. Questo significa che il capitale sottoscritto non viene ridotto da un costo iniziale di collocamento.

Non bisogna tuttavia confondere l’assenza di commissioni di sottoscrizione con l’assenza assoluta di costi.

La banca può applicare eventuali spese relative al deposito titoli, secondo le condizioni contrattuali. Inoltre, si applica ordinariamente l’imposta di bollo sui prodotti finanziari, pari allo 0,20% annuo del valore soggetto a tassazione, secondo le regole vigenti.

Su una posizione di 10.000 euro, un’imposta di bollo dello 0,20% corrisponde indicativamente a 20 euro all’anno, se il valore imponibile resta invariato e non intervengono particolari condizioni di esenzione.

Questo costo incide sul rendimento effettivo e va considerato prima di confrontare il BTP con depositi bancari, altri titoli di Stato e strumenti obbligazionari.

Tassazione agevolata del 12,5%: i vantaggi fiscali

Uno dei principali punti di forza dei titoli di Stato italiani è il trattamento tributario riservato ai redditi prodotti.

Gli interessi dei BTP Valore sono soggetti a un’imposta sostitutiva del 12,5%, significativamente inferiore all’aliquota ordinaria del 26% applicata a molti altri redditi finanziari.

Per esempio, una cedola lorda di 100 euro determina una tassazione di 12,50 euro e un accredito netto di 87,50 euro.

La differenza fiscale può assumere una certa importanza nel confronto tra investimenti, ma occorre sempre confrontare rendimenti omogenei: un prodotto tassato al 26% potrebbe comunque risultare più remunerativo se il suo rendimento lordo fosse sufficientemente elevato.

Esenzione dall’imposta di successione

I titoli di Stato italiani beneficiano inoltre dell’esenzione dall’imposta di successione prevista dalla normativa.

Si tratta di un elemento che può interessare particolarmente chi investe con una prospettiva di pianificazione patrimoniale familiare.

L’esenzione non deve essere interpretata come assenza di qualsiasi adempimento successorio, ma come un trattamento fiscale specifico riservato a questi strumenti finanziari.

Esclusione dall’ISEE fino a 50.000 euro

Un’altra agevolazione riguarda il patrimonio considerato ai fini dell’Indicatore della situazione economica equivalente.

La normativa prevede l’esclusione, entro il limite complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare, di determinate attività finanziarie, tra cui i titoli di Stato e alcuni prodotti di risparmio postale.

Questa agevolazione può risultare significativa per le famiglie che richiedono prestazioni sociali collegate all’ISEE.

Il limite non costituisce però una soglia distinta per ciascun prodotto: deve essere considerato complessivamente secondo le regole applicabili al nucleo familiare.

Si possono vendere i BTP prima dei cinque anni

Sì. Il BTP Valore e il BTP Valore Insieme possono essere venduti prima della scadenza, una volta avviate le negoziazioni sul mercato secondario.

Ma poter vendere non significa avere la certezza di recuperare in qualunque momento l’intero capitale investito.

Il prezzo di mercato di un’obbligazione varia in funzione dei tassi d’interesse, delle condizioni economiche e della percezione del rischio associato all’emittente.

Se i rendimenti richiesti dal mercato aumentano, il prezzo dei titoli già emessi tende a diminuire. Se invece i rendimenti di mercato scendono, il prezzo delle obbligazioni esistenti può aumentare.

Un risparmiatore che sottoscrive 10.000 euro nominali potrebbe quindi ritrovarsi, prima della scadenza, con un valore di mercato superiore o inferiore a 10.000 euro.

La restituzione del capitale nominale alla scadenza dipende dalla capacità dello Stato italiano di rispettare i propri obblighi di pagamento. Il BTP resta infatti un investimento soggetto al rischio sovrano e non è assimilabile a un deposito bancario protetto dal relativo sistema di garanzia.

Nel caso del BTP Valore Insieme, chi vende anticipatamente rinuncia al pagamento diretto della cedola finale, mentre il prezzo di mercato rifletterà anche il valore economico degli interessi maturati e le condizioni di negoziazione.

Niente premio fedeltà: la novità che cambia il confronto

La nuova emissione presenta un’altra differenza rispetto a varie edizioni precedenti: non è previsto un premio fedeltà aggiuntivo per chi conserva il titolo dalla sottoscrizione fino alla scadenza.

Nelle emissioni passate, questo incentivo aveva contribuito a rendere particolarmente riconoscibile il BTP Valore presso il pubblico retail.

La sua assenza non elimina naturalmente il rendimento garantito dalle cedole, ma cambia la composizione della remunerazione complessiva.

Chi confronta i nuovi titoli con le precedenti emissioni deve quindi evitare di aggiungere ai rendimenti attuali bonus previsti per collocamenti differenti.

L’assenza del premio fedeltà non deve inoltre essere confusa con la maxi-cedola del BTP Valore Insieme: quest’ultima rappresenta la remunerazione ordinaria del titolo, non un premio supplementare.

BTP Valore o BTP Valore Insieme: quale scegliere?

La differenza principale tra i due strumenti dipende dal modo in cui il risparmiatore desidera gestire il proprio denaro.

Il BTP Valore tradizionale permette di ottenere entrate periodiche ogni tre mesi. Può quindi essere preso in considerazione da chi desidera integrare il reddito disponibile senza attendere cinque anni per ricevere gli interessi.

Il BTP Valore Insieme, invece, concentra la remunerazione alla scadenza. Questa struttura può risultare coerente con l’obiettivo di accantonare una somma per una spesa futura programmata.

Nessuna delle due formule è universalmente più conveniente: la scelta dipende dalle esigenze di liquidità, dall’orizzonte temporale e dalla possibilità di mantenere l’investimento fino alla scadenza.

Il collocamento contemporaneo consente anche di sottoscrivere entrambi i titoli, distribuendo il capitale tra una componente che produce flussi di cassa periodici e una che concentra gli interessi al termine dell’investimento.

Non si tratta però di una vera diversificazione del rischio emittente, perché entrambi gli strumenti sono obbligazioni della Repubblica Italiana.

La scadenza del 27 ottobre 2031 e i rischi da valutare

I due nuovi BTP hanno data di godimento fissata al 27 ottobre 2026 e scadenza prevista per il 27 ottobre 2031.

Cinque anni possono rappresentare un orizzonte relativamente breve per alcune strategie di investimento, ma molto lungo per chi potrebbe avere bisogno del capitale per spese impreviste.

Prima di sottoscrivere è opportuno verificare che il denaro investito non sia necessario per sostenere spese familiari o professionali nell’immediato futuro.

Occorre inoltre considerare l’inflazione. Un rendimento nominale positivo non garantisce automaticamente un aumento del potere d’acquisto, soprattutto se il costo della vita cresce in misura significativa durante il periodo di investimento.

I nuovi BTP Valore non sono infatti titoli indicizzati all’inflazione: gli interessi sono determinati secondo le condizioni fissate all’emissione e non aumentano automaticamente quando crescono i prezzi al consumo.

Resta infine il rischio di concentrazione patrimoniale. Investire una quota eccessiva dei propri risparmi in titoli di un unico emittente espone maggiormente alle vicende finanziarie di quest’ultimo.

Il vero confronto: rendimento netto, tempo e disponibilità del capitale

Con tassi minimi crescenti fino al 4,70% e una cedola unica del 22,25%, il doppio collocamento di ottobre presenta caratteristiche che meritano attenzione.

Ma il dato più importante non è necessariamente la percentuale più alta.

Il vero rendimento di un investimento dipende da quanto si incassa, quando lo si incassa, dalle imposte pagate e dai costi sostenuti.

La possibilità di vendere sul mercato secondario rappresenta uno strumento di flessibilità, non una garanzia contro le perdite. Allo stesso modo, la fiscalità agevolata costituisce un vantaggio concreto, ma non cancella i rischi di mercato.

Per chi intende acquistare, la finestra decisiva sarà quella compresa tra il 19 e il 23 ottobre. L’eventuale aggiornamento al rialzo dei tassi definitivi verrà comunicato soltanto al termine del collocamento.

Il Tesoro offre dunque due strade differenti per investire sul debito pubblico italiano: incassare interessi trimestrali oppure attendere cinque anni per ricevere un’unica remunerazione. La scelta più adatta non nasce dal richiamo della maxi-cedola, ma da un’attenta valutazione delle proprie necessità finanziarie.

Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.