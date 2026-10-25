Ballando, lite in diretta: Pernice sfida Mariotto

🌐 Tensione a Ballando con le Stelle: durissimo confronto tra Giovanni Pernice e Guillermo Mariotto dopo il ballo di Noemi Bocchi. Carolyn Smith rimprovera Anna Safroncik e la serata si trasforma in una successione di polemiche.

Ballando con le Stelle, lo scontro esplode davanti alle telecamere

La quarta puntata di Ballando con le Stelle 2026 non sarà ricordata soltanto per la prima eliminazione stagionale. Sabato 24 ottobre, nello studio di Rai 1, la gara di danza si è trasformata in un confronto acceso tra concorrenti, maestri e giudici, riportando al centro dell’attenzione il confine tra valutazione artistica e provocazione televisiva.

A infiammare la trasmissione è stato soprattutto lo scontro tra Giovanni Pernice e Guillermo Mariotto, nato dopo l’esibizione di Noemi Bocchi. Una discussione sviluppatasi davanti al pubblico, con scambi verbali sempre più tesi e l’intervento di Barbara D’Urso.

Un secondo momento controverso ha coinvolto Anna Safroncik e Carolyn Smith, in seguito alla performance dell’attrice con Leonardo Lini.

Due episodi distinti, ma accomunati dalla difficoltà di mantenere il confronto esclusivamente sul piano della danza. La puntata ha così alternato esibizioni artistiche, emozioni personali e polemiche destinate ad alimentare il dibattito televisivo.

Giovanni Pernice contro Mariotto, la scintilla dopo il ballo

Il confronto è cominciato dopo il charleston eseguito da Noemi Bocchi con Giovanni Pernice.

La performance aveva ottenuto una valutazione particolarmente positiva, raggiungendo 49 punti e risultando la migliore per punteggio tecnico della serata.

La situazione è cambiata quando Guillermo Mariotto ha commentato una spaccata eseguita dalla concorrente, introducendo un riferimento alla sua vita personale e a Francesco Totti.

Il giudice ha dichiarato che quel movimento gli aveva fatto comprendere il legame con l’ex capitano della Roma, pronunciando un’osservazione che ha spostato l’attenzione dalla coreografia alla sfera privata della ballerina.

Pernice ha contestato immediatamente la pertinenza del commento, chiedendo quale relazione avesse con la valutazione del ballo.

La replica di Mariotto è stata severa. Il giudice ha invitato il maestro a tacere e ha criticato il suo atteggiamento, trasformando il confronto in uno dei momenti più tesi della puntata.

Il maestro rivendica la propria esperienza professionale

Giovanni Pernice ha difeso la propria competenza professionale, ricordando di dedicarsi allo studio della danza da trent’anni.

La precisazione ha assunto un significato preciso all’interno della discussione: il maestro chiedeva che la prestazione venisse giudicata per gli elementi tecnici, senza introdurre riferimenti estranei al lavoro svolto in sala prove.

Mariotto ha ribadito la propria posizione, contestando le modalità con cui Pernice era intervenuto.

Il conflitto non ha riguardato soltanto l’attribuzione di un voto. Al centro è emersa una questione ricorrente nei talent televisivi: fino a che punto un giudice può utilizzare battute e provocazioni mentre valuta una prestazione artistica?

La libertà di giudizio non elimina la possibilità che il concorrente o il maestro contestino la pertinenza di un’osservazione. Allo stesso tempo, una reazione particolarmente accesa può trasformare un dissenso tecnico in un contrasto personale.

Barbara D’Urso è intervenuta sottolineando il contributo del maestro alla qualità della performance di Noemi Bocchi, riconoscendo il valore del lavoro coreografico.

Anna Safroncik e le tensioni con Leonardo Lini

La serata ha riservato un altro confronto delicato, questa volta riguardante Anna Safroncik.

L’attrice è tornata in pista con Leonardo Lini dopo una settimana caratterizzata da tensioni nel loro rapporto professionale.

Prima dell’esibizione, Safroncik ha riconosciuto di aver commesso alcuni errori nei confronti del maestro, cercando di chiarire la propria posizione.

La coppia ha presentato un paso doble intenso, premiato dalla giuria con 37 punti.

Il tentativo di superare le incomprensioni precedenti, tuttavia, non ha completamente convinto Carolyn Smith, che ha manifestato perplessità sull’atteggiamento mostrato dall’attrice.

La presidente della giuria ha espresso il proprio disappunto anche attraverso un riferimento al suo sguardo, evidenziando una tensione che, secondo la sua valutazione, non sembrava ancora definitivamente risolta.

Il tema è diventato quello della fiducia tra concorrente e insegnante, elemento particolarmente importante in una disciplina che richiede coordinamento, collaborazione e contatto fisico.

Carolyn Smith e il ruolo della disciplina nella danza

Le osservazioni di Carolyn Smith si inseriscono in una concezione della danza fondata non soltanto sulla qualità dei movimenti, ma anche sulla disciplina necessaria per apprendere e interpretare una coreografia.

Un concorrente non professionista deve confrontarsi con esercizi ripetuti, correzioni tecniche e un rapporto di fiducia con il proprio insegnante.

Quando questa relazione attraversa momenti difficili, le conseguenze possono emergere anche durante la performance.

Nel caso di Anna Safroncik e Leonardo Lini, le tensioni sono state discusse pubblicamente all’interno del programma. Non è possibile stabilire dall’esterno quanto abbiano inciso realmente sulla preparazione della coppia, ma il loro racconto è diventato parte integrante della narrazione televisiva.

La valutazione di Smith rappresenta il giudizio professionale di una componente della giuria, non una ricostruzione definitiva delle responsabilità personali dei protagonisti.

La polemica divide la gara tra tecnica e spettacolo

Gli scontri della quarta puntata evidenziano una caratteristica ormai consolidata di Ballando con le Stelle: le esibizioni rappresentano il centro della competizione, ma le relazioni tra i protagonisti contribuiscono a costruire il racconto televisivo.

Le discussioni possono dare visibilità alle coppie e rendere più intensa la partecipazione del pubblico. Allo stesso tempo, rischiano di sottrarre spazio alla valutazione delle coreografie.

La serata del 24 ottobre ha mostrato entrambi gli aspetti. Noemi Bocchi e Giovanni Pernice hanno ottenuto un risultato tecnico elevato, mentre Anna Safroncik e Leonardo Lini hanno portato in pista una nuova prova dopo le incomprensioni precedenti.

Il confronto tra Pernice e Mariotto non ha modificato il punteggio ottenuto dalla coppia, ma è diventato uno degli episodi più discussi della trasmissione.

La competizione prosegue quindi con due questioni aperte: il rapporto tra giudici e maestri e la capacità delle coppie di mantenere la concentrazione nonostante le tensioni televisive.

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