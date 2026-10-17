Ballando con le Stelle, spoiler: due ospiti e un forfait

🌐 Ballando con le Stelle 2026, anticipazioni esplosive per la terza puntata di sabato 17 ottobre. Milly Carlucci porta in pista Rosanna Lambertucci e la Signora Coriandoli, mentre arriva l’indiscrezione sul forfait di Loredana Bertè. Monica Guerritore parte con 20 punti di vantaggio, Ornella Muti resta al centro dell’attenzione e Noemi Bocchi cerca il riscatto. Tra balli, tensioni e possibili eliminazioni, ecco cosa accadrà stasera su Rai 1.

Ballando con le Stelle, 17 ottobre: arriva la terza puntata

Tutto pronto per un nuovo sabato sera tra spettacolo, competizione e possibili colpi di scena. Alle 21.30 su Rai 1, Milly Carlucci torna alla conduzione della ventunesima edizione di Ballando con le Stelle, affiancata da Simone Di Pasquale.

Dopo due puntate senza eliminazioni, la gara entra in una fase più competitiva. Le tredici coppie devono conquistare giudici e telespettatori, mentre i punti accumulati cominciano a pesare sugli equilibri della classifica.

La grande sorpresa della serata riguarda due protagoniste molto amate dal pubblico televisivo.

Rosanna Lambertucci e Signora Coriandoli: sfida speciale

Saranno Rosanna Lambertucci e la Signora Coriandoli, personaggio interpretato da Maurizio Ferrini, le due ballerine per una notte.

Lambertucci si cimenterà in un energico jive insieme a Dario Scuderi, mentre la Signora Coriandoli ballerà un merengue accompagnata da Chiquito.

Le loro esibizioni contribuiranno alla formazione del tesoretto, destinato a incidere sulla classifica delle coppie in gara.

Una doppia performance che promette di alternare ritmo, divertimento e spettacolo.

Loredana Bertè salta Ballando: cosa è successo

Tra le anticipazioni più discusse emerge la mancata partecipazione di Loredana Bertè.

La cantante era stata indicata tra le possibili ospiti speciali della puntata, ma non compare nel programma annunciato.

Secondo indiscrezioni giornalistiche, il forfait sarebbe legato a un mancato accordo economico. Questa motivazione, tuttavia, non risulta confermata ufficialmente.

Milly Carlucci ha invece annunciato la partecipazione di Lambertucci e della Signora Coriandoli durante La Volta Buona.

Monica Guerritore favorita: il vantaggio che cambia la gara

La terza puntata riparte dal successo di Monica Guerritore e Luca Urso, vincitori della seconda serata con 65 punti.

La coppia potrà contare su 20 punti bonus, che verranno aggiunti al punteggio della nuova esibizione.

Alle loro spalle, nella precedente classifica, si erano piazzati Ornella Muti e Pasquale La Rocca, mentre Massimo Ghini aveva chiuso in ultima posizione.

Il vantaggio non garantisce la vittoria, ma mette Guerritore in una posizione interessante.

Ornella Muti, Noemi Bocchi e Barbara D’Urso: occhi puntati sulle tensioni

Tra i personaggi più attesi c’è Ornella Muti, protagonista anche per il discusso bacio in pista con Pasquale La Rocca.

Attenzione inoltre a Noemi Bocchi, che proverà a migliorare il settimo posto ottenuto la settimana precedente insieme a Giovanni Pernice.

In giuria torna Barbara D’Urso, affiancata da Carolyn Smith, Alberto Matano, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto.

Le valutazioni potrebbero riaccendere le discussioni già emerse nelle precedenti puntate.

Chi rischia l’eliminazione stasera?

Per il momento, nessuna delle tredici coppie è stata eliminata.

La terza puntata potrebbe modificare gli equilibri della competizione, ma non esistono conferme anticipate sul nome di un eventuale eliminato.

A incidere saranno le valutazioni della giuria, il tesoretto e il voto del pubblico attraverso i canali ufficiali del programma.

Lo spoiler più importante è dunque una serata con due ballerine per una notte, un’ospite annunciata che non dovrebbe esserci e una classifica ancora tutta da riscrivere.

Appuntamento sabato 17 ottobre, alle 21.30 su Rai 1 e RaiPlay.

Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.