Ballando con le stelle, tutti gli amori segreti del cast 2026

🌐 Ballando con le stelle 2026 accende i riflettori anche sulla vita sentimentale dei concorrenti. Aurora Ramazzotti ha sposato Goffredo Cerza, Noemi Bocchi è legata a Francesco Totti e Alessandro Matri condivide da anni la vita con Federica Nargi. Ma ci sono anche matrimoni consolidati, nuove stagioni personali e protagonisti che preferiscono mantenere riservati i propri sentimenti. Da Ornella Muti, dichiaratamente single, a Monica Guerritore, ecco quali relazioni sono confermate e chi non ha reso pubblica la propria situazione sentimentale.

Ballando con le stelle 2026, l’amore fuori dalla pista

Passioni, gelosie, matrimoni e storie che durano da decenni. Mentre il pubblico segue le coreografie e i giudizi della giuria, la vita privata dei tredici concorrenti di Ballando con le stelle continua a suscitare curiosità. E le relazioni sentimentali dei protagonisti raccontano storie molto diverse tra loro.

La ventunesima edizione del programma condotto da Milly Carlucci è iniziata il 3 ottobre 2026 su Rai 1, con un cast che riunisce attori, conduttori, musicisti, sportivi e personaggi legati al mondo dei social.

Dietro ogni concorrente esiste una storia personale che non coincide necessariamente con quella raccontata dalle esibizioni. Alcuni protagonisti condividono volentieri il proprio rapporto di coppia, altri preferiscono non parlarne. E non conoscere l’identità di un eventuale partner non significa automaticamente essere single.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: il matrimonio del 2026

Per Aurora Ramazzotti il 2026 è stato un anno particolarmente importante. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha sposato Goffredo Cerza il 4 luglio, consolidando una relazione iniziata diversi anni prima.

La coppia ha accolto il figlio Cesare Augusto nel marzo 2023. Oggi Aurora affronta l’esperienza televisiva con il sostegno di una famiglia che occupa un posto centrale nella sua vita.

Il suo compagno di ballo è Nikita Perotti, vincitore dell’edizione precedente insieme ad Andrea Delogu. Tra impegni televisivi, maternità e matrimonio, Aurora rappresenta uno dei volti più giovani dell’attuale competizione.

Noemi Bocchi e Francesco Totti: la coppia sotto i riflettori

Noemi Bocchi è una delle concorrenti la cui vita sentimentale ha attirato maggiore attenzione ancora prima dell’ingresso nel programma.

La sua relazione con Francesco Totti è diventata pubblica nel periodo della separazione dell’ex capitano della Roma da Ilary Blasi. Da allora la coppia è stata frequentemente fotografata durante occasioni pubbliche e momenti della quotidianità.

Noemi gareggia con Giovanni Pernice, uno dei maestri più conosciuti dal pubblico del programma. La relazione con Totti resta distinta dall’intesa artistica costruita sulla pista, dove i due ballerini lavorano insieme alle coreografie.

Alessandro Matri e Federica Nargi: una storia dal 2009

Tra le relazioni più longeve del cast compare quella tra l’ex calciatore Alessandro Matri e Federica Nargi. I due stanno insieme dal 2009 e hanno costruito una famiglia con le figlie Sofia e Beatrice.

L’ex velina conosce già bene il programma: nel 2024 ha partecipato personalmente a Ballando con le stelle, ottenendo il terzo posto.

Ora tocca a Matri mettersi alla prova, accompagnato dalla maestra Giada Lini. L’ex attaccante porta sul palco la propria esperienza sportiva, ma deve adattarsi a una disciplina che richiede una preparazione differente da quella calcistica.

Ornella Muti è single: il rapporto con Pasquale La Rocca

A 71 anni Ornella Muti affronta il programma con il carisma che ha caratterizzato la sua lunga carriera cinematografica.

L’attrice ha dichiarato di non avere attualmente un compagno. La sua situazione sentimentale è tornata al centro dell’attenzione per l’affiatamento mostrato con il maestro Pasquale La Rocca.

Durante la terza puntata del 17 ottobre, Muti ha conquistato la prima posizione grazie a un paso doble particolarmente apprezzato. Le precedenti esibizioni avevano già alimentato curiosità per il feeling scenico tra i due.

L’intesa professionale e il coinvolgimento nelle coreografie non costituiscono però la prova di una relazione sentimentale. L’attrice ha parlato pubblicamente della propria condizione di single, senza annunciare una nuova storia d’amore.

Monica Guerritore e Roberto Zaccaria: un matrimonio consolidato

Un’altra relazione di lunga durata è quella di Monica Guerritore e Roberto Zaccaria, docente universitario ed ex presidente della Rai.

I due sono legati dal 2001 e si sono sposati nel 2010. Per l’attrice si tratta del secondo matrimonio, dopo quello con il regista Gabriele Lavia, padre delle sue due figlie.

Sul parquet Guerritore danza con Luca Urso. La partecipazione al programma rappresenta una nuova sfida artistica per un’interprete che ha costruito la propria carriera soprattutto tra teatro, cinema e televisione.

Massimo Ghini e Paola Romano: la famiglia lontana dai riflettori

Massimo Ghini condivide da molti anni la propria vita con Paola Romano, costumista e professionista del settore dello spettacolo.

I due sono sposati da diciassette anni e hanno avuto due figli, Leonardo e Margherita. Nonostante la notorietà dell’attore, la coppia ha mantenuto un profilo relativamente discreto rispetto ad altre relazioni del mondo televisivo.

Nel programma Ghini è accompagnato da Valentina Fiorini. Dopo la terza puntata, conclusa in fondo alla classifica, l’attore rimane tra i concorrenti in gara e può proseguire il proprio percorso.

Anna Safroncik e Andy Díaz: cosa sappiamo della loro vita privata

Non tutti i protagonisti hanno scelto di rendere pubblica la propria situazione sentimentale.

Anna Safroncik, impegnata in pista con Leonardo Lini, non risulta aver confermato una relazione attuale nelle informazioni pubblicamente disponibili. La mancanza di annunci non permette tuttavia di stabilire con certezza che sia single.

Anche Andy Díaz, campione olimpico del salto triplo e concorrente con Gioia Giovanatti, mantiene una particolare riservatezza sulla propria vita privata.

Per entrambi è più corretto parlare di situazione sentimentale non pubblicamente confermata, evitando di trasformare il silenzio sui rapporti personali in un’indiscrezione.

Alberto Ravagnani e gli altri concorrenti più riservati

L’ex sacerdote Alberto Ravagnani sta vivendo una fase di cambiamento personale che ha raccontato anche durante la presentazione televisiva. Gareggia con Erika Martinelli, ma non emergono conferme affidabili su un’attuale relazione sentimentale.

Per gli altri protagonisti, Eugenio Finardi, Jimmy Ghione, Manuela Moreno e Riccardo Rossi, non è opportuno attribuire un partner attuale senza informazioni pubbliche sufficientemente aggiornate.

Il cast comprende quindi situazioni molto differenti: matrimoni, relazioni consolidate, una dichiarazione esplicita di essere single e diverse storie sentimentali mantenute lontano dall’esposizione mediatica.

La terza puntata, trasmessa sabato 17 ottobre, si è conclusa senza eliminazioni. Tutti e tredici i concorrenti sono rimasti in gara, con Ornella Muti e Pasquale La Rocca al primo posto nella graduatoria della serata.