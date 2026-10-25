Ballando, colpo di scena: Ghini fuori, Matri trionfa

🌐 Ballando con le Stelle 2026, prima eliminazione e classifica ribaltata: Massimo Ghini lascia la gara, Alessandro Matri conquista la vittoria e Ornella Muti domina i voti tecnici. Polemiche e momenti di commozione nella quarta puntata.

Ballando con le Stelle, la prima eliminazione cambia tutto

La quarta puntata di Ballando con le Stelle segna la prima svolta della stagione 2026. Dopo tre settimane senza eliminazioni, la gara condotta da Milly Carlucci perde una delle sue coppie: Massimo Ghini e Valentina Fiorini devono abbandonare la competizione, sconfitti al ballottaggio da Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina.

La serata di sabato 24 ottobre ha regalato un risultato sorprendente. A vincere sono stati Alessandro Matri e Giada Lini, capaci di risalire la classifica grazie all’assegnazione del tesoretto e al sostegno del pubblico. Un successo costruito attraverso un meccanismo di valutazione che ancora una volta ha modificato gli equilibri stabiliti dalla giuria.

Ornella Muti, invece, è rimasta in testa alla graduatoria comprendente voti tecnici e bonus, raggiungendo 95 punti con Pasquale La Rocca. La sua posizione conferma una delle dinamiche più interessanti dell’edizione: la distanza tra valutazione artistica, premi aggiuntivi e preferenze degli spettatori.

Massimo Ghini eliminato con il 14% dei voti

Il momento decisivo è arrivato al termine della puntata, quando Massimo Ghini e Valentina Fiorini si sono ritrovati allo spareggio con Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina.

La samba dell’attore romano non aveva convinto la giuria, che aveva assegnato alla coppia soltanto 18 punti, il punteggio più basso della serata. Un risultato che ha aggravato una situazione già difficile nelle precedenti esibizioni.

Al ballottaggio, il pubblico ha scelto di salvare Jimmy Ghione con l’86% delle preferenze, lasciando a Ghini appena il 14%.

La prima eliminazione della stagione è diventata definitiva quando non è stata utilizzata la possibilità di salvataggio attraverso la wild card. Sara Di Vaira e Matteo Addino hanno deciso di conservarla, senza intervenire sul risultato.

L’uscita dalla competizione ordinaria non esclude comunque la possibilità di rientrare attraverso il ripescaggio previsto dal regolamento della trasmissione.

Alessandro Matri, la rimonta che nessuno si aspettava

Il protagonista della serata è stato Alessandro Matri, che con la maestra Giada Lini ha presentato un valzer capace di evidenziare un’espressività diversa rispetto al passato da calciatore professionista.

La giuria aveva assegnato alla coppia 43 punti. Un risultato positivo, ma insufficiente per raggiungere le prime posizioni della graduatoria.

A modificare la situazione è stata Francesca Fialdini, che ha deciso di attribuire alla coppia un tesoretto di 30 punti. Matri è così salito a quota 73, collocandosi al secondo posto prima del voto finale degli spettatori.

Il sostegno del pubblico ha completato la rimonta, consentendo alla coppia di conquistare la vittoria della quarta puntata.

Il risultato dimostra quanto il voto popolare possa incidere sull’esito della competizione, anche quando il giudizio tecnico iniziale non colloca una coppia in testa.

Ornella Muti regina della classifica tecnica

Ornella Muti e Pasquale La Rocca hanno confermato la loro competitività con un valzer viennese premiato con 45 punti.

Alla valutazione della giuria si sono aggiunti 20 punti di bonus precedenti e i 30 attribuiti da Rossella Erra. Il totale di 95 punti ha garantito alla coppia la prima posizione nella classifica precedente al voto conclusivo del pubblico.

La differenza rispetto ad Alessandro Matri mostra il particolare equilibrio del programma: non sempre la coppia con il maggior numero di punti tecnici conquista la vittoria della puntata.

Terzo posto nella graduatoria con bonus per Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli, arrivati a quota 64 dopo l’assegnazione del tesoretto da parte di Simona Ventura.

Il cantautore ha attraversato anche un momento di forte emozione, ricordando aspetti difficili della propria vita personale e il valore assunto dalla famiglia nel suo percorso.

Monica Guerritore emoziona lo studio

Tra le interpretazioni più apprezzate della serata si è distinta quella di Monica Guerritore, che ha ballato un charleston insieme a Luca Urso.

L’esibizione ha ottenuto 48 punti, accompagnati dai complimenti della giuria e dagli applausi dello studio.

Il coinvolgimento emotivo è emerso soprattutto alla conclusione della performance, quando l’attrice si è commossa davanti alla reazione del pubblico e del marito Roberto Zaccaria, presente in platea.

La puntata ha proposto anche momenti di tensione, a cominciare dal confronto tra Giovanni Pernice e Guillermo Mariotto dopo il ballo di Noemi Bocchi.

Carolyn Smith è intervenuta invece nei confronti di Anna Safroncik, sollevando nuovamente questioni relative al rapporto della concorrente con il maestro Leonardo Lini.

La classifica della quarta puntata

Prima del voto conclusivo del pubblico, la graduatoria comprensiva dei bonus vedeva Ornella Muti a 95 punti, Alessandro Matri a 73 ed Eugenio Finardi a 64.

Seguivano Noemi Bocchi con 49, Monica Guerritore con 48, Andy Díaz con 44, Manuela Moreno con 41, Alberto Ravagnani con 40, Anna Safroncik con 37, Aurora Ramazzotti con 36 e Riccardo Rossi con 34.

Nelle ultime due posizioni si trovavano Jimmy Ghione con 26 punti e Massimo Ghini con 18.

Il risultato finale ha premiato Matri e Giada Lini, mentre Ghini e Valentina Fiorini hanno lasciato la gara.

La quarta puntata ha così prodotto due cambiamenti concreti: la prima eliminazione e una vittoria determinata dalla combinazione tra tesoretto e preferenze del pubblico.

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