Ballando con le Stelle, il bacio e la rivalità tra d’Urso e Muti

🌐 Ballando con le Stelle 2026, Barbara d’Urso, Ornella Muti, Pasquale La Rocca e Monica Guerritore sono i protagonisti di una seconda puntata esplosiva. Un bacio al termine della rumba scatena le reazioni in studio, mentre la classifica premia Monica Guerritore e Luca Urso. Ecco che cosa è successo nella serata del 10 ottobre, chi ha conquistato il primo posto e quali coppie hanno convinto meno.

Ballando con le Stelle, il bacio di Ornella Muti fa esplodere la polemica

Un bacio in pista, uno sguardo che non passa inosservato e parole destinate ad alimentare il dibattito anche dopo la chiusura del programma. La seconda puntata di Ballando con le Stelle 2026, trasmessa sabato 10 ottobre su Rai 1, ha trasformato una serata di danza in un concentrato di spettacolo, tensioni e colpi di scena.

A catalizzare l’attenzione sono stati Ornella Muti e Pasquale La Rocca, protagonisti di una rumba intensa conclusa con un bacio che ha immediatamente acceso la discussione in studio. Ma il momento più commentato non è stato soltanto quello consumato sulla pista: a fare rumore sono state soprattutto le osservazioni di Barbara d’Urso, componente della giuria, che ha riportato al centro della scena le dinamiche nate tra i protagonisti.

Il risultato è una puntata nella quale la competizione tecnica ha dovuto dividere lo spazio con le reazioni dei giudici, le provocazioni e l’attenzione riservata ai rapporti tra concorrenti e professionisti. Eppure, mentre il pubblico discuteva del bacio, la classifica finale ha raccontato una storia altrettanto significativa: a trionfare sono stati Monica Guerritore e Luca Urso, capaci di imporsi con una prestazione che ha convinto giuria e pubblico.

Barbara d’Urso punge Ornella Muti: la frase che riaccende il caso

Il confronto tra Barbara d’Urso e Ornella Muti non nasce dal nulla. Già nella prima puntata, le osservazioni della giurata sulla performance dell’attrice avevano alimentato un confronto destinato a proseguire anche nei giorni successivi.

Questa volta, il bacio finale tra Muti e La Rocca ha fornito un nuovo elemento di discussione. D’Urso ha fatto riferimento alla narrazione che si sarebbe sviluppata durante la settimana intorno alla coppia, evocando un vero e proprio fotoromanzo e sottolineando di essersi ritrovata coinvolta nella vicenda senza averlo cercato.

Il tono della battuta ha contribuito a rendere ancora più acceso il momento. In studio, infatti, Simona Ventura ha rilanciato con una provocazione sulla possibile gelosia della collega, trasformando il confronto in uno degli episodi più discussi della serata.

Ma attenzione alle interpretazioni: le battute e le frecciate televisive non dimostrano un’effettiva rivalità personale né autorizzano a considerare la gelosia un fatto accertato. Quello che emerge chiaramente è un confronto mediatico che funziona sul piano dello spettacolo e che, inevitabilmente, aumenta l’attenzione intorno ai protagonisti.

Per Ornella Muti, il punto resta la danza. L’attrice ha affrontato la rumba con un’intensità scenica evidente, costruendo con La Rocca una coreografia che ha puntato sulla sensualità, sulla vicinanza dei corpi e sulla componente narrativa. Il bacio conclusivo ha rafforzato l’impatto della performance, ma ha anche spostato parte della conversazione dalla tecnica alla dimensione emotiva dell’esibizione.

È proprio qui che si concentra il meccanismo di Ballando con le Stelle: una coreografia può essere valutata per ritmo, precisione e interpretazione, ma può diventare un caso televisivo quando il racconto costruito in pista continua al tavolo dei giudici.

Monica Guerritore conquista la serata con Luca Urso

Mentre il caso Muti-La Rocca dominava la conversazione, Monica Guerritore ha conquistato la vittoria della seconda puntata insieme al maestro Luca Urso. Una vittoria costruita non soltanto sulla presenza scenica, ma anche sulla capacità di cambiare registro rispetto alla precedente esibizione.

Dopo il percorso iniziale, l’attrice è tornata in pista con un samba sulle note di Che vita meravigliosa, mostrando energia, ritmo e una notevole disponibilità a mettersi in gioco. Il risultato è stato un numero capace di valorizzare la sua personalità senza rinunciare alla componente tecnica richiesta dalla competizione.

A rendere ancora più riconoscibile la sua partecipazione è stato anche l’atteggiamento mostrato nel filmato introduttivo. Guerritore ha dichiarato di non voler trasformare le difficoltà della propria vita in un racconto strappalacrime, prendendo le distanze da una modalità narrativa che spesso accompagna i programmi televisivi.

Una posizione netta, che ha trovato riscontro nel pubblico sui social e che contribuisce a delineare il profilo di una concorrente intenzionata a farsi giudicare soprattutto per ciò che porta sul palcoscenico.

Il successo della coppia è arrivato attraverso una combinazione di voti e bonus che ha inciso concretamente sulla graduatoria. Il tesoretto assegnato da Rossella Erra ha rafforzato la posizione di Guerritore e Urso, mentre il voto del pubblico da casa ha contribuito a consolidare il risultato finale.

La vittoria ha inoltre un valore strategico: la coppia si è assicurata 20 punti bonus da aggiungere nella prossima puntata, un vantaggio importante in una gara nella quale le distanze possono cambiare rapidamente.

La classifica completa della seconda puntata del 10 ottobre

La graduatoria conclusiva ha premiato Guerritore e Urso, seguito da Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Sul podio anche Alessandro Matri e Giada Lini, protagonisti di una rimonta favorita dai punti aggiuntivi.

Ecco l’ordine finale della serata, con i punteggi complessivi riportati al termine della puntata:

Monica Guerritore e Luca Urso — 65 punti Ornella Muti e Pasquale La Rocca — 61 punti Alessandro Matri e Giada Lini — 56 punti Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti — 55 punti Anna Safroncik e Leonardo Lini — 45 punti Andy Díaz e Gioia Giovanatti — 44 punti Noemi Bocchi e Giovanni Pernice — 38 punti Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli — 36 punti Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina — 33 punti Manuela Moreno e Carlo Aloia — 31 punti Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli — 27 punti Fabio Fognini e Giada Lini — 21 punti Massimo Ghini e Valentina Fiorini — 14 punti

La classifica evidenzia due elementi distinti. Da una parte, Guerritore ha conquistato la vetta grazie alla combinazione tra esibizione, bonus e voto del pubblico. Dall’altra, Ornella Muti si è confermata tra le concorrenti più competitive, pur essendo finita al centro di un dibattito che ha superato i confini della valutazione artistica.

Anche Matri ha beneficiato in modo significativo dei punti aggiuntivi, guadagnando posizioni rispetto alla graduatoria tecnica iniziale. È un dettaglio da non sottovalutare: nella formula del programma, il risultato di una singola esibizione non coincide necessariamente con il piazzamento definitivo.

Il tesoretto cambia gli equilibri: la rimonta di Alessandro Matri

Uno dei meccanismi più importanti della puntata è stato ancora una volta il tesoretto, capace di modificare gli equilibri tra le coppie e rendere meno scontata la graduatoria.

Francesca Fialdini ha assegnato la propria quota ad Alessandro Matri e Giada Lini, mentre Simona Ventura ha premiato Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Rossella Erra ha invece scelto Monica Guerritore e Luca Urso, contribuendo a spingere la coppia verso il primo posto.

Queste assegnazioni hanno avuto conseguenze concrete. Matri e Lini sono riusciti a salire fino al terzo posto, mentre Muti e La Rocca hanno consolidato una posizione di vertice. Guerritore, dal canto suo, ha trasformato il sostegno ricevuto in un vantaggio decisivo.

Il sistema dei bonus aggiunge così una componente imprevedibile alla competizione. Una coppia può offrire una prestazione convincente senza occupare immediatamente la posizione più alta, mentre il tesoretto può premiare un percorso complessivo o una particolare capacità di coinvolgere il pubblico.

Per gli spettatori, questo significa che seguire soltanto i voti tecnici non basta a comprendere l’esito della serata. Occorre considerare anche le assegnazioni aggiuntive e il contributo del pubblico da casa.

Nessuna eliminazione: tutti i concorrenti restano in gara

La seconda puntata si è conclusa senza eliminazioni. Tutte le coppie torneranno in pista nella prossima serata, con una classifica che offre indicazioni sulle forze in campo ma non determina ancora il destino definitivo dei concorrenti.

La situazione resta quindi aperta. Guerritore e Urso partono con il vantaggio della vittoria e dei punti bonus, mentre Muti e La Rocca possono contare su un piazzamento di vertice e su una performance che ha attirato un’enorme attenzione. Matri e Lini hanno dimostrato di poter recuperare terreno grazie ai meccanismi della gara, mentre Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti restano nelle posizioni alte dopo il successo della prima puntata.

Più complicata la serata per Massimo Ghini e Valentina Fiorini, ultimi nella graduatoria con 14 punti. Il risultato li colloca nella parte più delicata della classifica, ma l’assenza di eliminazioni lascia a tutti la possibilità di reagire nella prossima esibizione.

Tre ospiti speciali e una puntata ricca di sorprese

La serata condotta da Milly Carlucci ha proposto anche tre ospiti del mondo dello spettacolo: Elena Sofia Ricci, Giacomo Giorgio e Stefano Fresi, coinvolti nel ruolo di ballerini per una notte.

Particolare attenzione ha suscitato l’esibizione di Elena Sofia Ricci, scesa in pista con Moreno Porcu per un paso doble sulle note di Bring Me to Life degli Evanescence. La scelta musicale ha dato alla coreografia un’impronta intensa, legata anche al significato personale del brano per l’attrice.

La presenza degli ospiti ha arricchito una puntata già densa di esibizioni, valutazioni e confronti. Il programma ha alternato numeri dal forte impatto scenico a momenti più leggeri, senza rinunciare alle dinamiche che da sempre alimentano il dibattito attorno alla trasmissione.

Ballando con le Stelle 2026, cosa aspettarsi dalla prossima puntata

La seconda serata lascia in eredità una classifica precisa, ma anche diversi interrogativi. Monica Guerritore è la concorrente da battere, almeno alla luce del risultato appena conquistato. Ornella Muti, invece, dovrà cercare di mantenere alta la qualità delle proprie esibizioni mentre l’attenzione mediatica continua a concentrarsi sul rapporto scenico con Pasquale La Rocca e sulle reazioni della giuria.

Barbara d’Urso resta una presenza capace di accendere il confronto al tavolo dei giudici. Le sue osservazioni contribuiscono alla componente dialettica del programma, ma sarà la continuità delle prestazioni a determinare il percorso delle coppie.

La vera sfida, adesso, è capire se il risultato di Guerritore rappresenti l’inizio di una leadership duratura oppure se la prossima puntata rimescolerà ancora le carte. Con nessuna eliminazione all’attivo e bonus decisivi già assegnati, la competizione è tutt’altro che chiusa.

Il dato più evidente è che Ballando con le Stelle continua a vivere su due livelli: la gara in pista e lo spettacolo fuori dalla pista. Il samba vincente di Guerritore e il bacio tra Muti e La Rocca hanno rappresentato i due volti della stessa serata: da una parte la danza che conquista punti, dall’altra il momento televisivo che accende il dibattito.

E sabato prossimo, con tutte le coppie ancora in gioco, il confronto ripartirà da qui.