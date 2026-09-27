Ballando con le stelle, Paolo Bell ruolo defilato dopo l’incidente

🌐 Paolo Belli non apparirà in video nella nuova edizione di Ballando con le stelle. Dopo l’incidente in bicicletta dello scorso luglio, il musicista emiliano ha scelto, d’intesa con la Rai, di mantenere un ruolo lontano dalle telecamere. Non si tratta però di un addio al programma: Belli continuerà a collaborare dietro le quinte alla realizzazione dell’edizione 2026, mentre il suo ritorno in video viene rinviato a nuovi progetti televisivi.

Paolo Belli non sarà in video a Ballando con le stelle 2026

La conferma è arrivata a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci che tornerà su Rai 1 sabato 3 ottobre.

Paolo Belli non sarà dunque tra i volti che il pubblico vedrà sullo schermo. La decisione è stata presa di comune accordo tra l’artista e la Rai, dopo un periodo particolarmente delicato sul piano personale e professionale.

L’artista, dopo l’incidente avvenuto nel luglio scorso, aveva scelto di sospendere gli impegni professionali. Ora sta progressivamente riprendendo la propria attività, sia televisiva sia dal vivo, ma per questa nuova edizione dello show è stato deciso di mantenere una presenza più discreta.

La Rai ha precisato che Belli non lascerà comunque il programma. Il suo contributo proseguirà dietro le quinte, mettendo a disposizione della produzione l’esperienza maturata in quasi vent’anni di collaborazione con il format.

Dopo l’incidente in bicicletta, una pausa dagli impegni pubblici

La scelta arriva dopo quanto accaduto il 13 luglio 2026, quando Paolo Belli è rimasto coinvolto in un grave incidente mentre era in bicicletta nelle campagne della provincia di Reggio Emilia.

Nello scontro è rimasto coinvolto un uomo di 41 anni, successivamente deceduto. Sulla dinamica dell’incidente sono stati avviati gli accertamenti da parte delle autorità competenti e Belli risulta indagato per omicidio stradale.

L’iscrizione nel registro degli indagati, nell’ambito di un’inchiesta su un incidente mortale, rappresenta un passaggio investigativo e non equivale a un’accertata responsabilità penale. La ricostruzione della dinamica spetta agli organi inquirenti e alla magistratura.

Dopo quella giornata, Belli aveva deciso di fermare la propria attività professionale. La pausa ha riguardato sia gli impegni televisivi sia quelli legati agli spettacoli dal vivo, in una fase nella quale il musicista ha scelto di mantenere un profilo particolarmente riservato.

La sua assenza dalla televisione, quindi, non nasce da una rottura con Ballando con le stelle né da una decisione definitiva di interrompere il rapporto con la Rai. Il nuovo assetto rappresenta piuttosto un passaggio intermedio nel graduale ritorno al lavoro.

Il nuovo ruolo di Paolo Belli: presente, ma lontano dalle telecamere

La novità più importante riguarda proprio questo aspetto. Paolo Belli resterà all’interno della macchina organizzativa di Ballando con le stelle, ma senza comparire davanti al pubblico.

È una soluzione che consente di mantenere il legame con uno degli show ai quali il musicista è maggiormente associato, evitando però per questa stagione una presenza televisiva diretta.

La Rai ha sottolineato il valore del rapporto professionale con Belli e ha lasciato intendere che il suo percorso davanti alle telecamere potrà riprendere in occasione di altri programmi.

Il suo ritorno in video, dunque, non viene cancellato. Viene semplicemente rinviato, mentre l’artista torna gradualmente alla propria attività.

Un legame storico con Milly Carlucci e con il programma

L’assenza di Belli in video sarà particolarmente evidente proprio per la storia che lo lega a Ballando con le stelle.

Il musicista è stato per molti anni una delle presenze fisse dello show accanto a Milly Carlucci. Per 19 edizioni ha accompagnato il programma, contribuendo con la sua ironia, la musica e la presenza scenica a costruire una parte riconoscibile dell’identità del sabato sera di Rai 1.

Il suo percorso all’interno del programma è cambiato nel tempo. Da componente centrale della parte musicale e spalla della conduttrice, Belli è arrivato anche a mettersi direttamente in gioco sulla pista da ballo.

La svolta è arrivata nella stagione 2025, quando ha lasciato il ruolo che aveva ricoperto per anni per diventare concorrente di Ballando con le stelle, in coppia con la ballerina Anastasia Kuzmina.

È stata un’edizione particolare per il musicista, che ha affrontato la gara dall’altra parte della scena, sottoponendosi al giudizio della giuria e del pubblico. Dopo l’eliminazione e il successivo ripescaggio, la coppia è arrivata fino alle fasi finali della competizione.

Per questo la nuova stagione segna un altro cambiamento significativo nel rapporto tra Belli e il programma.

Ballando con le stelle riparte senza uno dei suoi volti storici

La nuova edizione dello show partirà il 3 ottobre 2026 con Milly Carlucci alla conduzione e una nuova squadra di concorrenti.

Il format resta quello ormai consolidato: personaggi del mondo dello spettacolo si mettono alla prova insieme ai ballerini professionisti, affrontando ogni settimana coreografie e giudizi davanti al pubblico di Rai 1.

In questo quadro, l’assenza di Belli davanti alle telecamere modifica una consuetudine che durava da molti anni.

Non cambia invece il suo rapporto con la trasmissione. La sua esperienza continuerà a essere utilizzata nella preparazione dello spettacolo, ma il pubblico dovrà abituarsi a non vederlo nella consueta dimensione televisiva.

Il ritorno al lavoro sarà graduale

La comunicazione della Rai restituisce anche un elemento importante sul percorso professionale di Paolo Belli: l’attività artistica sta riprendendo gradualmente.

Dopo la pausa seguita all’incidente, il musicista si sta riavvicinando sia alla televisione sia agli appuntamenti dal vivo. La sua presenza dietro le quinte di Ballando con le stelle rientra quindi in questa fase di ripresa.

Non è stata annunciata una data precisa per il suo ritorno davanti alle telecamere. La Rai ha però espresso l’intenzione di poterlo ritrovare protagonista in video nei prossimi progetti televisivi.

Il rapporto professionale, quindi, resta aperto.

Cosa cambia per il pubblico di Ballando con le stelle

Per gli spettatori della nuova stagione la novità sarà immediatamente riconoscibile: Paolo Belli ci sarà, ma non si vedrà.

Il musicista continuerà a far parte del progetto, contribuendo alla realizzazione della trasmissione fuori dall’inquadratura. Una presenza diversa rispetto a quella conosciuta dal pubblico negli anni, ma che conferma la continuità del rapporto con la produzione e con la Rai.

La decisione arriva inoltre in un momento nel quale l’artista sta cercando di riprendere progressivamente la propria attività dopo mesi segnati dall’incidente e dalla conseguente sospensione degli impegni.

Il suo percorso televisivo, dunque, non si chiude con questa edizione. Al contrario, Ballando con le stelle 2026 rappresenta una parentesi particolare, nella quale Paolo Belli rimarrà legato allo show senza assumere un ruolo davanti alle telecamere.

Un’assenza che racconta una fase nuova

Per quasi vent’anni Paolo Belli è stato una presenza familiare per il pubblico di Rai 1. La sua capacità di passare dalla musica all’intrattenimento, dalla conduzione alla partecipazione diretta alla gara, lo ha reso una delle figure più riconoscibili della storia di Ballando con le stelle.

La nuova stagione rompe temporaneamente questa consuetudine.

Dopo l’incidente di luglio, Belli ha scelto di fermarsi e di ridurre gli impegni professionali. Ora il ritorno avviene con gradualità, attraverso un ruolo meno esposto e lontano dalle telecamere.

La sua presenza dietro le quinte permette comunque di mantenere un filo diretto con il programma che ha accompagnato una parte importante della sua carriera televisiva.

Per il momento, quindi, Paolo Belli non sarà davanti alle telecamere di Ballando con le stelle, ma resterà parte della squadra. E mentre la ventunesima edizione si prepara al debutto, resta aperta la prospettiva di un suo nuovo ritorno in video nei prossimi progetti Rai.