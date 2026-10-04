Ballando con le Stelle, lacrime di Noemi Bocchi e forza di Guerritore

Ballando riparte dalle emozioni

La nuova stagione di Ballando con le Stelle ha aperto il suo ventunesimo capitolo sabato 3 ottobre con una formula profondamente rinnovata. Nuovo studio a Saxa Rubra, una giuria cambiata in parte, tredici coppie in gara e una pista pronta ad accogliere personaggi con storie molto diverse.

Ma, ancora una volta, il vero motore del programma di Milly Carlucci non è soltanto la tecnica.

È il racconto.

Il ballo diventa infatti il punto di partenza per portare sul palco esperienze personali, fragilità, ambizioni, paure e desiderio di riscatto. E la prima puntata ha offerto proprio questo: accanto ai voti e alle classifiche, ci sono state lacrime, confessioni e momenti di forte partecipazione emotiva.

Tra i più commentati, quelli di Noemi Bocchi e Monica Guerritore.

Due donne lontanissime per storia professionale e percorso personale, ma entrambe arrivate sulla pista con qualcosa da dimostrare soprattutto a se stesse.

Noemi Bocchi, le lacrime dopo il samba

Per Noemi Bocchi il debutto era probabilmente uno dei momenti più delicati dell’intera stagione.

La sua partecipazione era attesa non soltanto per ciò che avrebbe fatto sulla pista, ma per tutto quello che il suo nome porta con sé. Negli ultimi anni la sua immagine pubblica è stata inevitabilmente legata alla relazione con Francesco Totti e alle vicende che hanno accompagnato la separazione dell’ex calciatore da Ilary Blasi.

A Ballando, però, Bocchi ha provato a spostare il centro della narrazione.

Il suo messaggio è stato chiaro: non vuole essere definita esclusivamente attraverso una relazione sentimentale o attraverso ciò che altri hanno scritto su di lei.

Nella clip che ha preceduto l’esibizione ha spiegato di voler ritrovare una propria identità, lontana dall’etichetta che l’ha accompagnata per anni. Una frase che ha dato alla sua partecipazione un significato diverso rispetto alla semplice presenza di un personaggio molto conosciuto.

Poi è arrivato il momento della pista.

Con Giovanni Pernice, una prova tutt’altro che semplice

Noemi Bocchi ha ballato insieme a Giovanni Pernice, affrontando un samba che ha ottenuto un riscontro molto positivo dalla giuria.

Il punteggio è stato di 42 punti e Ivan Zazzaroni ha assegnato alla coppia anche un 10. Dopo la prova, però, la tensione accumulata è esplosa.

Bocchi si è commossa e ha lasciato spazio alle lacrime.

Non era soltanto l’emozione per un’esibizione conclusa. Era la reazione di chi aveva trascorso giorni sotto pressione e si era ritrovata improvvisamente al centro di una scena nella quale tutto sarebbe stato osservato: il ballo, il corpo, le espressioni, le parole e naturalmente il passato.

La stessa Bocchi ha raccontato quanto fosse stato difficile arrivare a quel momento.

Milly Carlucci è intervenuta per accompagnare il momento senza trasformarlo in uno spettacolo dentro lo spettacolo. E proprio questa reazione ha restituito alla scena un elemento umano che va oltre la televisione.

Noemi non stava piangendo per un voto. Stava lasciando andare la tensione di un’esposizione pubblica che per lei rappresentava una prova completamente nuova.

“Voglio ritrovarmi”: il significato della scelta

La partecipazione a Ballando assume così un significato particolare.

Per una persona abituata a essere raccontata dai media, scegliere volontariamente di entrare in uno studio televisivo e sottoporsi al giudizio di una giuria significa accettare una nuova forma di esposizione.

Ma c’è una differenza fondamentale.

Questa volta Noemi Bocchi è al centro della scena per qualcosa che fa, non soltanto per qualcosa che le è accaduto o che è stato raccontato su di lei.

È lei a ballare.

È lei a scegliere la musica.

È lei a lavorare con il maestro.

È lei a ricevere i giudizi.

Ed è lei a decidere quanto raccontare.

Anche per questo le lacrime successive al samba possono essere lette come il momento nel quale il personaggio mediatico lascia spazio alla persona.

Barbara D’Urso e il messaggio sui pregiudizi

A rendere ancora più significativo quel momento è stato l’intervento di Barbara D’Urso, alla sua prima stagione come componente della giuria.

D’Urso ha parlato direttamente a Bocchi del peso dei pregiudizi e della difficoltà di essere continuamente giudicati sulla base di un’immagine costruita dagli altri.

È stato uno dei primi momenti nei quali la nuova giuria di Ballando ha mostrato quella dimensione più personale che Milly Carlucci sembra voler portare nella nuova stagione.

Il programma cambia studio e cambia alcuni protagonisti, ma conserva la sua caratteristica principale: trasformare il ballo in un racconto delle persone.

Monica Guerritore, sulla pista dopo la malattia

Se le lacrime di Noemi Bocchi raccontano la fatica di conquistare una propria identità pubblica, la storia di Monica Guerritore è completamente diversa.

L’attrice è arrivata a Ballando dopo aver attraversato un periodo particolarmente difficile.

Nei mesi precedenti ha raccontato di aver affrontato un tumore e sei cicli di chemioterapia, scegliendo inizialmente di mantenere riservata la propria esperienza mentre continuava a lavorare.

La malattia non ha fermato la sua attività professionale.

Anzi, Guerritore ha continuato a essere impegnata nel cinema e negli appuntamenti legati al suo lavoro, compresa la promozione di Anna, il film da lei diretto e interpretato dedicato ad Anna Magnani. Solo dopo aver concluso il percorso di cure ha scelto di raccontare pubblicamente ciò che aveva vissuto.

Una parrucca per continuare a lavorare

Uno degli aspetti più delicati del racconto di Guerritore riguarda la scelta di utilizzare una parrucca durante gli impegni pubblici.

La perdita dei capelli era infatti una conseguenza della chemioterapia.

L’attrice ha raccontato di aver preferito non rendere la propria malattia il centro dell’attenzione mentre stava presentando il film. Voleva che si parlasse del lavoro, del cinema, di Anna Magnani e della sua regia.

Una decisione che dice molto del suo rapporto con il mestiere.

Guerritore non voleva essere presentata come “l’attrice malata”, ma semplicemente come Monica Guerritore al lavoro.

A Ballando, però, ha scelto di cambiare prospettiva: non nascondere più quella parte della propria storia, ma nemmeno permettere che diventasse l’unica chiave attraverso la quale guardarla.

Il paso doble e la standing ovation

Poi è arrivata la pista.

In coppia con Luca Urso, Monica Guerritore ha affrontato un paso doble intenso, costruito sulla presenza scenica e sull’espressività che da sempre rappresentano una parte fondamentale del suo lavoro.

La sua esperienza teatrale è emersa con evidenza.

Non era soltanto una concorrente che cercava di imparare i passi. Era un’attrice capace di utilizzare il corpo, lo sguardo e la gestualità per costruire un personaggio anche attraverso la danza.

Il pubblico ha risposto con una standing ovation.

La giuria ha sottolineato proprio questa capacità di portare sulla pista il mestiere dell’interprete. Carolyn Smith ha apprezzato la sua prova, mentre Alberto Matano ha definito il paso doble un’esibizione dal carattere “femminista”.

Il risultato è stato di 41 punti, una delle prestazioni più alte della serata.

“Nessun favoritismo”: la risposta che sorprende tutti

La malattia avrebbe potuto diventare una scorciatoia narrativa.

Guerritore ha scelto invece di evitarla.

Quando è emerso il tema di un eventuale trattamento di favore legato al suo percorso personale, l’attrice ha risposto con ironia e determinazione, chiarendo che non aveva bisogno di favoritismi.

Il messaggio è significativo.

Raccontare una malattia non significa chiedere uno sconto sul giudizio.

Al contrario, Guerritore sembra voler essere valutata per quello che fa sulla pista, esattamente come gli altri concorrenti.

La sua storia personale può spiegare il significato del ritorno, ma non deve determinare il voto.

Due donne, due battaglie diverse

Noemi Bocchi e Monica Guerritore sono diventate così, quasi involontariamente, i due volti emotivi della prima puntata.

Una deve liberarsi dal peso di essere continuamente definita attraverso gli altri.

L’altra arriva sulla pista dopo aver affrontato un percorso medico che ha messo alla prova il suo corpo e le sue energie.

Una cerca una nuova identità pubblica. L’altra celebra il ritorno alla propria libertà fisica e professionale.

Entrambe, però, hanno scelto di mettersi in gioco.

Ed è proprio questo che Ballando con le Stelle sa raccontare meglio quando funziona: il momento nel quale un personaggio noto smette per qualche minuto di essere semplicemente “il personaggio” e diventa una persona davanti al pubblico.

La nuova Ballando parte da qui

La prima puntata della ventunesima edizione ha segnato anche un cambiamento strutturale importante.

Il programma è approdato nel nuovo Studio Pippo Baudo di Saxa Rubra, dopo l’esperienza ventennale all’Auditorium del Foro Italico. Anche la giuria è stata profondamente rinnovata, con l’ingresso di Barbara D’Urso e Alberto Matano accanto a Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto.

Sul piano della gara, invece, la serata ha premiato Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, vincitori della prima puntata. In precedenza, Aurora e Andy Díaz avevano condiviso il vertice della classifica tecnica con 43 punti, mentre Noemi Bocchi era arrivata in testa dopo l’assegnazione dei tesoretti. Nessuna coppia è stata eliminata e tutte torneranno in pista nella seconda puntata.

Ma il risultato numerico rischia quasi di passare in secondo piano.

Perché la prima serata ha già individuato alcune delle storie che accompagneranno il pubblico nelle prossime settimane.

Il vero spettacolo è quello che accade dopo la musica

La pista di Ballando è un luogo particolare.

Per qualche minuto tutti devono fare la stessa cosa: imparare passi, seguire il ritmo, ascoltare il maestro e affrontare il giudizio.

Ma ogni concorrente arriva con un bagaglio completamente diverso.

Per questo una coreografia può diventare molto più di una coreografia.

Per Noemi Bocchi il primo samba ha rappresentato l’occasione per dire che esiste una persona oltre il personaggio costruito negli anni dai media.

Per Monica Guerritore il paso doble ha rappresentato il ritorno in scena dopo una stagione personale difficile e la possibilità di mostrare che la malattia può essere una parte della propria storia senza diventare tutta la propria identità.

Sono due racconti differenti, ma hanno un punto in comune: il desiderio di non essere definiti soltanto da ciò che gli altri vedono.

Ed è probabilmente questo il motivo per cui, nella prima puntata di questa nuova edizione, le lacrime di Noemi Bocchi e la forza di Monica Guerritore hanno lasciato un segno più profondo dei semplici voti.

La gara è appena cominciata. Ma alcune storie, sulla pista di Ballando, hanno già iniziato a danzare molto prima della musica.