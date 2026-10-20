Amici 26, rivoluzione nella scuola: i nuovi allievi e i primi esclusi

🌐 Amici 26 entra nel vivo e la classe di Maria De Filippi cambia volto. Dopo l’esordio dell’11 ottobre e la seconda puntata del 18 ottobre, arrivano le prime conferme ufficiali per cantanti, ballerini e sportivi, ma anche le prime cocenti eliminazioni. Amadeus, Rudy Zerbi, Samurai Jay, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Ambra Angiolini stanno completando le rispettive squadre, mentre alcuni concorrenti devono ancora convincere i professori. Ecco l’elenco aggiornato al 19 ottobre 2026, con tutti i nomi, i banchi assegnati e le situazioni ancora aperte.

Amici 26, la nuova classe prende forma tra sorprese ed eliminazioni

La ventiseiesima edizione di Amici di Maria De Filippi ha introdotto un meccanismo di selezione più articolato rispetto alle stagioni precedenti. Ottenere il primo consenso dei professori non significa automaticamente conquistare un posto definitivo nella scuola.

Nella puntata inaugurale dell’11 ottobre, 22 aspiranti tra cantanti e ballerini hanno ricevuto la possibilità di proseguire il percorso. Durante i daytime, tuttavia, i responsabili artistici hanno dovuto confermare le proprie scelte dopo ulteriori incontri ed esibizioni.

Il risultato è una classe in continuo movimento, nella quale convivono talenti già ammessi, candidati ancora in attesa di conferma e giovani artisti costretti ad abbandonare il programma. La puntata del 18 ottobre ha aggiunto nuovi banchi e acceso le prime rivalità.

Amici 26, tutti i cantanti che hanno conquistato il banco

Nella categoria canto, la competizione coinvolge tre responsabili artistici: Amadeus, Rudy Zerbi e Samurai Jay. Ognuno punta su personalità differenti, cercando interpreti capaci di distinguersi per originalità e presenza scenica.

I cantanti e i rispettivi professori

Responsabile artistico Allievi Amadeus Kashmere, Saitta, Nicolò Bassani, Tìaso Rudy Zerbi Shari Samurai Jay Aura, Erness, Andrea Heros Scelta da definire Paulo

Tra i nomi che attirano maggiormente l’attenzione spicca Kashmere, 25 anni, che aveva ricevuto tre consensi nella prima selezione e ha successivamente scelto Amadeus.

Grande curiosità anche per Shari Noioso, già conosciuta dal pubblico per la partecipazione al Festival di Sanremo 2023. La cantante ha conquistato un banco con Rudy Zerbi e si è distinta nella seconda puntata con una prova apprezzata anche dai giudici.

Tìaso, Saitta e Nicolò Bassani completano invece il gruppo degli artisti selezionati da Amadeus. Nicolò, in particolare, ha ricevuto apprezzamenti durante la puntata del 18 ottobre, confermando di essere uno dei concorrenti da seguire.

Il caso Jed: il banco ancora da confermare

Una situazione particolare riguarda Jed, il duo formato da Simone Golfarini ed Edoardo Mencagli. I due sono rimasti in corsa, ma la conferma definitiva del loro posto era ancora prevista nelle verifiche del 19 ottobre.

Per questo motivo, il duo non viene inserito tra i banchi già definitivamente acquisiti.

Amici 26, tutti i ballerini ammessi nella scuola

Anche la danza presenta diverse novità. Accanto alla severità tecnica di Alessandra Celentano e all’esperienza di Lorella Cuccarini, arriva il contributo di Ambra Angiolini, chiamata a seguire giovani interpreti con caratteristiche differenti.

L’elenco dei ballerini con il banco

Responsabile artistico Allievi Ambra Angiolini Napo, Charli, Clara Maria Rocco, Lollo Lorella Cuccarini Anna Abbagnale, Riccardo Frison Alessandra Celentano Anna Messina, Benedetta Giuliano

Tra i momenti più significativi della seconda puntata c’è stata l’esibizione di Clara Maria Rocco, che ha conquistato ufficialmente il banco dopo una prova sulle note di Careless Whisper.

Conferma anche per Lollo, protagonista di una performance sulle note di Xverso, mentre Riccardo Frison ha ottenuto il proprio posto esibendosi in A noi non serve far l’amore.

Per Alessandra Celentano, invece, la scelta si è concentrata su Anna Messina e Benedetta Giuliano, due ballerine che rispondono alle caratteristiche artistiche ricercate dalla docente.

Amici 26, chi è stato eliminato: le prime bocciature

Non tutti i giovani selezionati inizialmente sono riusciti a ottenere la conferma definitiva. Tra i primi esclusi figura Posniak, che aveva attirato l’interesse di Rudy Zerbi ma non è riuscito a trasformare il primo consenso in un banco.

Anche Manuel Meledina ha dovuto interrompere la propria esperienza dopo che Amadeus ha ritenuto il suo percorso ancora poco maturo per affrontare la scuola.

Nel ballo sono arrivati altri due verdetti negativi: Manolo Borelli e Celeste Moroni non hanno ottenuto la conferma di Alessandra Celentano.

Si tratta di eliminazioni che dimostrano come il primo sì dei professori rappresenti soltanto un’opportunità e non una garanzia di permanenza.

Amici 26, la grande novità degli sportivi

La nuova stagione amplia il proprio orizzonte con l’ingresso delle discipline sportive, che affiancano canto e danza attraverso un percorso competitivo specifico.

I primi protagonisti sono Gabriele Guidi Rontani, impegnato nel pugilato, e India Serafini, specializzata nel judo. Entrambi hanno ottenuto direttamente un banco, ma devono difenderlo affrontando periodicamente nuovi sfidanti.

Durante la puntata del 18 ottobre, India ha superato il proprio confronto, mantenendo il posto nella scuola. Si è inoltre aggiunto il pattinaggio artistico con un nuovo aspirante, Alex, seguito dal responsabile tecnico Luca Lucaroni.

Maria De Filippi cambia le regole: chi rischia ancora il posto

La presenza dei nuovi responsabili artistici e delle discipline sportive rende questa edizione particolarmente imprevedibile. Le squadre non sono ancora cristallizzate e ulteriori conferme, eliminazioni e sfide potrebbero modificarne rapidamente la composizione.

La distinzione fondamentale resta quella tra chi ha ricevuto una prima maglia e chi ha ottenuto effettivamente il banco: soltanto il secondo passaggio sancisce l’ingresso ufficiale nella classe.

Per i concorrenti già ammessi comincia ora la fase più impegnativa, tra prove, classifiche, confronti con i professori e giudizi esterni. E per chi ha conquistato il posto, la vera sfida sarà riuscire a conservarlo, settimana dopo settimana.

Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.