Suami Di Tavi, chi è la ragazza accanto a Kimi Antonelli

🌐 Suami Di Tavi è la giovane studentessa milanese finita sotto i riflettori dopo gli avvistamenti con Kimi Antonelli in Sardegna e a Portofino: lontana dal mondo dello spettacolo, ha conquistato l’attenzione del gossip proprio per la sua presunta vicinanza al pilota Mercedes. Ma sulla loro relazione, per ora, non esiste alcuna conferma ufficiale.

Per qualche settimana è stata soltanto una “ragazza misteriosa” comparsa accanto a uno dei giovani più osservati dello sport italiano. Poi il suo nome è diventato pubblico: Suami Di Tavi.

Studentessa milanese, estranea al mondo dello spettacolo e con una presenza pubblica relativamente discreta, Suami è finita sulle pagine del gossip dopo essere stata fotografata in compagnia di Kimi Antonelli, il ventenne pilota italiano della Mercedes che nel 2026 sta vivendo una stagione da protagonista assoluto in Formula 1.

Prima la Sardegna, poi Portofino. Due avvistamenti ravvicinati che hanno trasformato una semplice indiscrezione estiva in una delle storie sentimentali più chiacchierate attorno al giovane talento bolognese. Le immagini pubblicate nelle ultime settimane mostrano i due insieme in momenti di relax e hanno alimentato l’ipotesi di una nuova relazione dopo la fine della storia tra Antonelli ed Eliska Bábíčková.

Ma c’è una distinzione fondamentale da fare: Suami Di Tavi non ha ufficializzato di essere la fidanzata di Kimi Antonelli, e neppure il pilota ha mai annunciato una nuova relazione.

Chi è Suami Di Tavi

Suami Di Tavi è una studentessa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È questo, sostanzialmente, il dato biografico più solido emerso finora sulla giovane, che prima dell’interesse mediatico legato ad Antonelli conduceva una vita lontana dai riflettori.

Non è una influencer affermata, non appartiene al mondo della televisione e non ha una carriera nel cinema o nella moda che possa spiegare da sola l’improvvisa attenzione dei media.

È stato quindi il legame, vero o presunto, con il pilota Mercedes a portare il suo nome nel mondo del gossip.

I suoi profili social, per quanto osservati con particolare attenzione dopo le fotografie della Costa Smeralda, restituiscono soprattutto immagini legate a viaggi, mare e vacanze. Alcuni contenuti pubblicati durante l’estate sono stati utilizzati dalla stampa per tentare di ricostruire la sua presenza in Sardegna nello stesso periodo in cui Antonelli veniva fotografato in Costa Smeralda.

È proprio questo il particolare che ha fatto scattare la curiosità.

La prima apparizione accanto a Kimi Antonelli

La storia è cominciata in estate, quando Antonelli è stato fotografato in Sardegna insieme a una ragazza inizialmente non identificata.

Le fotografie lo mostravano durante una giornata di mare, in un contesto decisamente lontano dalla tensione dei circuiti di Formula 1. Yacht, Costa Smeralda e momenti di relax hanno fatto immediatamente pensare a una nuova frequentazione sentimentale.

Successivamente, la ragazza è stata identificata dalla stampa come Suami Di Tavi.

A rafforzare questa ricostruzione sono stati anche alcuni dettagli presenti sui suoi social. In particolare, alcune fotografie pubblicate dalla giovane sembravano essere state realizzate nello stesso contesto della giornata trascorsa da Antonelli in Sardegna. Un costume da bagno e alcune ambientazioni sono stati considerati elementi utili per collegare la studentessa alle immagini del pilota.

Ma anche in quel caso non è arrivata una conferma diretta.

Ed è proprio questa assenza di dichiarazioni ad aver contribuito a trasformare la vicenda in un vero caso di gossip.

Portofino, il secondo avvistamento che cambia tutto

Se il primo incontro poteva essere interpretato come una semplice amicizia o una vacanza condivisa, il secondo avvistamento ha inevitabilmente alimentato nuove speculazioni.

Nei giorni precedenti al Gran Premio d’Italia di Monza, Kimi Antonelli e la ragazza identificata come Suami Di Tavi sono stati fotografati a Portofino.

La cornice è quella dell’Hotel Splendido, uno degli indirizzi più esclusivi della località ligure. Le immagini pubblicate dal settimanale Chi mostrano i due durante un pranzo, tra sorrisi e momenti di apparente complicità.

La coincidenza temporale ha reso il servizio ancora più interessante.

Antonelli era infatti alla vigilia del suo appuntamento più importante dell’anno in Italia: il Gran Premio di Monza, disputato il 6 settembre. Prima di concentrarsi nuovamente sulla pista, il pilota si è concesso qualche ora di relax nella località ligure.

Secondo Chi, il pranzo era legato anche al periodo del 20° compleanno di Antonelli, festeggiato il 25 agosto.

Ed è proprio la successione dei due avvistamenti, Sardegna e Portofino, ad aver fatto parlare sempre più insistentemente di una possibile coppia.

Suami e Kimi: è davvero una nuova storia d’amore?

La domanda è inevitabile, ma la risposta deve essere prudente.

Le fotografie documentano una frequentazione, non una relazione ufficiale.

Il fatto che Antonelli e Suami siano stati fotografati insieme in più occasioni rappresenta certamente un elemento di interesse, ma non permette di stabilire quale sia la natura del rapporto.

Nessuno dei due ha infatti dichiarato pubblicamente di essere fidanzato con l’altro. Anche i media che hanno raccontato la vicenda utilizzano espressioni come “possibile nuova fiamma”, “indiscrezione” e “presunta coppia” proprio perché manca una conferma da parte dei diretti interessati.

C’è inoltre un dettaglio curioso: secondo le ricostruzioni pubblicate dalla stampa, Kimi e Suami non risultano seguirsi reciprocamente su Instagram. Un particolare che ha attirato l’attenzione degli appassionati, anche se naturalmente non costituisce alcuna prova sul loro rapporto.

Potrebbe essere semplicemente una scelta di privacy. Oppure potrebbe non significare nulla.

Per ora, dunque, il gossip corre molto più veloce delle conferme.

La fine della storia con Eliska Bábíčková

Il contesto sentimentale di Antonelli rende inevitabilmente ancora più interessante la vicenda.

Prima dell’estate 2026, il pilota era legato a Eliska Bábíčková, giovane pilota ceca di kart. La loro relazione era durata circa tre anni ed era terminata all’inizio dell’anno.

La stessa Bábíčková aveva spiegato pubblicamente che la decisione era maturata dopo un periodo di riflessione e che i due non si sentivano più allineati nelle loro vite personali e nelle rispettive aspettative per il futuro. Aveva inoltre escluso tradimenti o la presenza di altre persone come causa della rottura.

Per questo, quando Antonelli è stato fotografato in Sardegna con una nuova ragazza, il mondo del gossip ha immediatamente collegato i due eventi.

La cronologia, però, non dimostra da sola che tra Antonelli e Suami ci sia una relazione.

Dimostra soltanto che il giovane pilota, dopo la fine della precedente storia, è stato visto più volte insieme alla studentessa milanese.

Una ragazza lontana dal circo mediatico

È forse questo l’aspetto più interessante della vicenda.

Mentre Kimi Antonelli è diventato in pochissimo tempo una delle principali stelle dello sport italiano, Suami Di Tavi sembra arrivare da un mondo completamente diverso.

Non ha un passato televisivo noto, non è una celebrity e non ha costruito la propria popolarità attraverso una carriera da influencer. La sua improvvisa esposizione mediatica nasce esclusivamente dalle fotografie scattate durante le vacanze insieme ad Antonelli.

La differenza rispetto alle classiche coppie dello showbiz è evidente.

Antonelli vive ormai sotto una lente internazionale: ogni Gran Premio viene seguito da milioni di persone, il suo volto è associato alla Mercedes e il suo rendimento in pista lo ha trasformato in uno dei personaggi più interessanti della nuova generazione della Formula 1.

Suami, al contrario, è diventata famosa senza aver cercato la fama.

Ed è proprio questo contrasto ad aver alimentato la curiosità.

Il profilo social e la nuova attenzione del pubblico

Dopo le prime fotografie, i social di Suami sono diventati inevitabilmente oggetto di attenzione.

Alcuni contenuti estivi sono stati analizzati alla ricerca di indizi sulla sua presenza in Costa Smeralda. La stessa giovane, in una risposta sui social riportata dalla stampa, avrebbe scherzato sull’improvvisa attenzione ricevuta dopo essere stata definita online la “mystery lady”.

Un atteggiamento che sembra raccontare una persona sorpresa dall’esplosione improvvisa della curiosità nei suoi confronti.

Per il resto, la sua vita privata resta largamente fuori dal racconto pubblico.

Ed è probabilmente questo il motivo per cui ogni nuova fotografia insieme ad Antonelli assume un peso mediatico così grande.

Portofino non è stata una semplice casualità?

Il secondo avvistamento ha cambiato il tono della storia.

Una fotografia in vacanza può essere casuale. Due occasioni diverse, a distanza di poche settimane, fanno invece nascere inevitabilmente qualche domanda.

Dalla Costa Smeralda a Portofino, il copione sembra essere quello di una frequentazione che continua lontano dagli occhi del pubblico.

Il servizio di Chi descrive sorrisi, sguardi e complicità durante il pranzo. Anche TGcom24 ha sottolineato il carattere romantico delle immagini, pur ribadendo l’assenza di qualsiasi conferma ufficiale.

Ma proprio qui è necessario fermarsi.

Non ci sono dichiarazioni d’amore, annunci sui social o fotografie che costituiscano da sole la prova di un fidanzamento.

Tutto il resto appartiene al territorio dell’indiscrezione.

Suami Di Tavi, il nome che il gossip continuerà a seguire

La storia, dunque, resta aperta.

Suami Di Tavi è diventata in poche settimane uno dei nomi più cercati del gossip italiano, pur non avendo una carriera nel mondo dello spettacolo. Il motivo è semplice: la possibile relazione con Kimi Antonelli, uno dei personaggi sportivi italiani più popolari del momento.

La Sardegna ha acceso il gossip. Portofino lo ha trasformato in una storia nazionale.

Ora resta da capire se arriverà anche il terzo capitolo: una conferma, una fotografia ancora più esplicita oppure semplicemente il ritorno alla normalità per una ragazza che, fino a poche settimane fa, era praticamente sconosciuta al grande pubblico.

Per il momento, la definizione più corretta resta quella di possibile nuova fiamma di Kimi Antonelli.

E forse è proprio il silenzio dei due protagonisti a rendere la vicenda ancora più intrigante. Nessuna dichiarazione, nessuna ufficializzazione, nessun annuncio. Solo due avvistamenti, una serie di fotografie e un’estate che ha trasformato Suami Di Tavi da studentessa milanese a protagonista inattesa del gossip della Formula 1.