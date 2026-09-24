Lil Jolie: da Amici a Luoghi Comuni, la nuova libertà

🌐 Lil Jolie, Amici, Luoghi Comuni, ansia, musica e crescita personale: la cantautrice racconta il percorso che l’ha portata dal talent di Maria De Filippi al nuovo album, pubblicato il 18 settembre 2026. Tra il disagio vissuto davanti alle telecamere, un periodo segnato da cibo spazzatura e immagini di guerra in tv, la partecipazione a Sanremo e la ricerca di una nuova identità artistica, Angela Ciancio racconta una fase nella quale dice di sentirsi finalmente più libera.

Ci sono momenti della carriera in cui un artista non cerca semplicemente un nuovo suono, ma prova a capire chi vuole essere quando smette di assecondare le aspettative degli altri. Per Lil Jolie, il nuovo album Luoghi Comuni nasce proprio da questo passaggio.

La cantautrice campana, all’anagrafe Angela Ciancio, ha raccontato in una recente intervista il percorso personale e artistico che l’ha accompagnata dagli anni di Amici fino alla pubblicazione del nuovo disco, arrivato sulle piattaforme il 18 settembre 2026. Un progetto nel quale confluiscono esperienze televisive, relazioni, fragilità, senso di appartenenza e il tentativo di uscire dalle definizioni troppo semplici.

Lil Jolie e Amici: «Ero fuori contesto per tutto»

La partecipazione ad Amici ha rappresentato uno dei passaggi più visibili della carriera di Lil Jolie. Ma, guardando oggi a quell’esperienza, l’artista racconta soprattutto la sensazione di non riuscire a trovare una collocazione naturale all’interno del programma.

«Ero fuori contesto per tutto», ha spiegato, raccontando di essersi percepita come una persona particolarmente eccentrica ed esuberante rispetto all’ambiente del talent. Secondo il suo stesso racconto, davanti alle telecamere avrebbe mostrato soprattutto una parte più irascibile e istintiva della propria personalità.

L’esperienza televisiva, tuttavia, non viene descritta soltanto attraverso il disagio. Il percorso ad Amici è diventato una tappa della sua formazione e uno degli elementi che hanno contribuito a spingerla verso una riflessione più ampia sulla propria identità artistica.

A distanza di tempo, Lil Jolie sembra quindi guardare a quella parentesi non come a un’etichetta definitiva, ma come a un capitolo di un percorso molto più articolato.

Dopo la televisione, la necessità di ritrovare se stessa

Il tema dell’identità attraversa tutto il nuovo progetto. Luoghi Comuni nasce infatti anche dal desiderio di ridurre il peso delle definizioni, lasciando spazio alle contraddizioni e alle esperienze che non possono essere racchiuse in una sola immagine.

Il titolo stesso gioca su una doppia interpretazione: da una parte il luogo comune inteso come stereotipo, giudizio superficiale o categoria nella quale qualcuno viene inserito; dall’altra il luogo condiviso, lo spazio nel quale persone diverse possono riconoscersi attraverso emozioni comuni.

È una prospettiva che l’artista ha collegato alla dimensione collettiva del disco. Le proprie esperienze convivono con quelle delle persone che le stanno accanto, trasformando la scrittura in uno spazio nel quale l’esperienza individuale può diventare anche racconto condiviso.

Musicalmente, il progetto si muove tra pop, rock, indie e sfumature grunge, con una maggiore centralità delle canzoni rispetto alla necessità di appartenere a un genere preciso. Lil Jolie ha spiegato di aver cercato soprattutto un suono capace di seguire l’istinto, con una produzione affidata a Dario Mangiaracina, musicista e produttore legato anche a La Rappresentante di Lista.

«Per un periodo mangiavo solo cibo spazzatura»

Uno dei passaggi più personali dell’intervista riguarda il periodo nel quale è nato il brano “Per averti”.

Lil Jolie ha raccontato di aver attraversato una fase nella quale non aveva voglia di cucinare e finiva per mangiare quasi esclusivamente cibo spazzatura, mentre in televisione scorrevano continuamente immagini della guerra.

Quel contrasto è entrato nella scrittura della canzone, insieme alla percezione di vivere in un mondo difficile da decifrare. L’artista ha spiegato di avere provato una sensazione di impotenza di fronte agli avvenimenti esterni, collegandola anche al modo in cui la propria generazione vive il presente.

In una precedente intervista dedicata proprio a Per averti, Lil Jolie aveva descritto il brano come un intreccio tra sentimenti, politica, generazioni e quotidianità, raccontando la musica come una sorta di rifugio personale.

Il riferimento alla politica, nel suo racconto, resta dunque legato alla propria esperienza e alla propria percezione della realtà contemporanea. Non è il tema centrale del nuovo album, ma diventa una delle coordinate attraverso cui l’artista descrive il senso di inquietudine che ha accompagnato una parte della sua scrittura.

Una generazione tra inquietudine e bisogno di comunità

Il tema generazionale ritorna più volte in Luoghi Comuni. Lil Jolie parla di una generazione che, nella sua percezione, si confronta con incertezza, guerre, aspettative sociali e difficoltà nel costruire un futuro percepito come stabile.

Da qui emerge anche il significato più ampio del titolo. Se il “luogo comune” può essere lo stereotipo nel quale una persona viene rinchiusa, il “luogo in comune” può invece rappresentare uno spazio di riconoscimento.

Il disco si muove proprio su questa ambivalenza: individualità e collettività, esperienza privata e vissuto degli altri, fragilità e desiderio di appartenenza.

La stessa artista ha spiegato di sentirsi particolarmente permeabile alle emozioni delle persone che la circondano. Questa caratteristica diventa materia narrativa, trasformando storie e sensazioni altrui in parte della scrittura.

Da Amici a Sanremo: un percorso che continua a cambiare

Prima di Luoghi Comuni, la carriera di Lil Jolie aveva già attraversato esperienze molto diverse.

Dopo l’esperienza ad Amici, è arrivata la partecipazione a Sanremo Giovani 2024, quindi il progetto condiviso con Vale LP, Le ragazze della valle, pubblicato nel 2025. Nel frattempo sono arrivati altri singoli e collaborazioni che hanno contribuito a definire progressivamente il suo linguaggio.

Il nuovo album rappresenta invece un ritorno alla dimensione solista. Il disco è stato preceduto da brani come “Sophie”, “Per Averti”, “Passaporti e caramelle” e “Voglio i Money”, pubblicato alla fine di agosto.

La scaletta comprende dieci brani e mette insieme episodi personali, relazioni, crescita e osservazioni sulla realtà. Tra i titoli figurano Senza Pace, Destini Infelici, Promettimi, Gomma, Sophie, Metallo e Voglio I Money.

L’ansia e i pensieri intrusivi raccontati attraverso la musica

Tra gli aspetti più delicati dell’intervista c’è anche il riferimento alla salute mentale. Lil Jolie racconta di avere lavorato su pensieri intrusivi, somatizzazioni e paure che, secondo la sua testimonianza, in passato hanno condizionato alcune attività quotidiane.

L’artista attribuisce parte di questo percorso anche al lavoro svolto con una psicologa e racconta di essere riuscita a interrompere alcuni schemi ricorrenti che la facevano stare male. È importante, in questo caso, mantenere il racconto sul piano della sua esperienza personale: non si tratta di una diagnosi o di una valutazione clinica, ma di ciò che la cantante ha scelto di condividere pubblicamente.

Il tema trova spazio anche nell’album attraverso “Sophie”, brano nel quale la ricerca del proprio posto nel mondo si intreccia con una dimensione più intima.

Il filo conduttore sembra essere la possibilità di riconoscersi senza dover eliminare le proprie contraddizioni. Una persona può essere fragile e combattiva, dolce e irrequieta, introversa ed esuberante. Per Lil Jolie, il nuovo progetto nasce anche dalla possibilità di non dover più scegliere una sola di queste identità.

Il Sud, le radici e il desiderio di non essere raccontata attraverso stereotipi

Un altro tema importante del disco è il rapporto con la Campania.

Lil Jolie ha raccontato la propria terra senza volerla ridurre alla rappresentazione turistica abituale. In particolare, parlando del brano Passaporti e caramelle, ha affrontato anche il tema delle difficoltà sociali e delle occasioni che, a suo avviso, possono mancare ai giovani in alcune realtà del Sud.

Il riferimento al gioco e alla ludopatia viene utilizzato dall’artista per parlare di uno degli stereotipi che associa alla propria terra, ma anche del rapporto ambivalente con un luogo dal quale molti giovani si allontanano e al quale continuano a sentirsi legati.

È un rapporto fatto di appartenenza e distanza, desiderio di partire e nostalgia. Una dimensione che attraversa una parte della nuova scrittura di Lil Jolie e che contribuisce a spiegare perché il suo racconto personale non possa essere separato dalle sue origini.

“Luoghi Comuni”, il disco di una nuova fase

Pubblicato il 18 settembre 2026, Luoghi Comuni arriva dunque in un momento particolare della carriera di Lil Jolie. Non è soltanto il progetto successivo ad Amici e a Sanremo: è il risultato di un percorso nel quale l’artista ha progressivamente messo in discussione il modo in cui veniva percepita e il modo in cui lei stessa guardava alla propria musica.

Il disco, prodotto da Dario Mangiaracina, sceglie una dimensione sonora più organica, nella quale convivono chitarre, rock, pop, indie e suggestioni grunge. L’obiettivo dichiarato è lasciare che siano soprattutto le canzoni e le emozioni a determinare il percorso, senza fare del genere musicale il centro del progetto.

E anche la frase con cui Lil Jolie descrive oggi il proprio rapporto con se stessa va nella stessa direzione: non la ricerca di una definizione perfetta, ma la possibilità di sentirsi finalmente “se stessa”, con tutto ciò che questo comporta.

Dal palco di Amici al nuovo album, passando per Sanremo e per il progetto con Vale LP, il percorso raccontato da Lil Jolie è quindi quello di un’artista che sta cercando di trasformare esperienze molto diverse in un linguaggio personale.

Luoghi Comuni nasce proprio lì, in quella zona dove le esperienze individuali incontrano quelle degli altri: un disco che prova a sostituire le etichette con le domande, i giudizi con l’ascolto e la necessità di apparire con il desiderio di raccontarsi.