Martina Miliddi, chi è: da Amici ad Affari Tuoi con Herbert Ballerina

🌐 Martina Miliddi è una ballerina sarda diventata popolare grazie alla ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Nata a Cagliari il 21 luglio 2000 e cresciuta ad Assemini, ha costruito la propria carriera nel mondo della danza fino ad arrivare alla televisione e a importanti produzioni di intrattenimento. Dopo l’esperienza ad Amici, Martina ha lavorato in programmi come Viva Rai2! e Battiti Live e ha partecipato al film Buen Camino al fianco di Checco Zalone. Nel 2026 il suo nome è tornato al centro dell’attenzione grazie all’ingresso nel cast di Affari Tuoi, dove quella che sembrava una semplice sostituzione si è trasformata in una presenza sempre più apprezzata dal pubblico.

La sua storia televisiva è quella di un’artista che ha saputo trasformare un’esperienza nata in un talent show in un percorso professionale molto più ampio.

Chi è Martina Miliddi: età, origini e primi passi nella danza

Martina Miliddi è nata a Cagliari il 21 luglio 2000 ed è cresciuta ad Assemini, comune dell’hinterland del capoluogo sardo.

La danza è entrata presto nella sua vita e, con il passare degli anni, è diventata il centro della sua formazione e delle sue ambizioni professionali.

La specialità che l’ha resa maggiormente riconoscibile è il ballo latino-americano, disciplina nella quale ha sviluppato uno stile caratterizzato da energia, tecnica e grande presenza scenica.

Per Martina la danza non è mai stata soltanto un hobby. È diventata progressivamente una professione e il principale strumento attraverso cui costruire la propria identità artistica.

Il passaggio alla televisione sarebbe arrivato alcuni anni dopo, cambiando definitivamente la percezione del pubblico nei suoi confronti.

Martina Miliddi ad Amici: la svolta che l’ha resa famosa

Il grande salto arriva nel 2020, quando Martina entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

La ventesima edizione del talent show rappresenta per lei una vetrina importantissima. All’interno della trasmissione riesce infatti a farsi notare soprattutto grazie alla sua specializzazione nella danza latino-americana.

Il programma le permette di entrare in contatto con un pubblico molto più vasto rispetto a quello che aveva seguito fino a quel momento il suo percorso artistico.

La partecipazione ad Amici diventa così il vero punto di svolta della carriera di Martina Miliddi.

Il talent non rappresenta però per lei un punto d’arrivo. Al contrario, dopo l’esperienza nella scuola di Maria De Filippi, la ballerina comincia a costruire una carriera televisiva sempre più articolata.

È proprio questa capacità di continuare a lavorare dopo il talent a distinguere il suo percorso da quello di molti concorrenti che, terminata l’esperienza televisiva, faticano a trovare una continuità professionale.

Da Amici a Viva Rai2! e Battiti Live

Dopo Amici, Martina Miliddi continua a lavorare come ballerina in importanti produzioni televisive.

Tra le esperienze più significative ci sono Viva Rai2! e Battiti Live, due programmi molto diversi tra loro ma accomunati dalla forte componente musicale e spettacolare.

Queste partecipazioni le consentono di mettere a frutto proprio ciò che aveva mostrato nel talent: la capacità di stare sul palco, seguire coreografie complesse e lavorare davanti alle telecamere.

Il passaggio dai talent ai grandi programmi televisivi rappresenta una fase importante della sua crescita professionale.

Martina non è più soltanto “la ballerina di Amici”, ma comincia a essere riconosciuta come una professionista dello spettacolo con una propria esperienza.

Martina Miliddi e Checco Zalone: il cinema con Buen Camino

Tra le tappe più curiose della sua carriera c’è anche il cinema.

Martina Miliddi ha infatti ballato nel film Buen Camino, accanto a Checco Zalone, una delle figure più popolari del cinema comico italiano.

L’esperienza rappresenta un ulteriore passo avanti per la ballerina, che dal mondo del talent e della televisione arriva così sul grande schermo.

La collaborazione con Zalone è particolarmente interessante anche perché collega due momenti differenti della carriera di Martina: da una parte la formazione e la visibilità conquistata attraverso la danza, dall’altra la possibilità di entrare in produzioni cinematografiche di grande richiamo.

È un percorso che conferma quanto il mestiere della ballerina televisiva possa aprire porte diverse nel mondo dell’intrattenimento.

Il nuovo capitolo ad Affari Tuoi

Nel 2026 arriva un’altra importante svolta.

Martina Miliddi entra infatti nel cast di Affari Tuoi, il popolare programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.

Il suo ingresso è legato inizialmente a una situazione particolare: una sostituzione temporanea nata nell’ambito di una gag con Herbert Ballerina.

Quello che avrebbe dovuto essere un intervento circoscritto, però, funziona talmente bene da trasformarsi progressivamente in qualcosa di più.

Martina conquista il pubblico e diventa una presenza sempre più riconoscibile all’interno della trasmissione.

Il meccanismo è particolarmente interessante perché Affari Tuoi non è un talent dedicato alla danza. Martina deve quindi mettere in campo qualità differenti rispetto a quelle che l’avevano fatta conoscere ad Amici.

Non è soltanto una questione di ballare: è necessario avere tempi televisivi, ironia, capacità di interagire con il conduttore e naturalezza davanti alle telecamere.

E proprio queste caratteristiche sembrano aver contribuito alla sua permanenza nel programma.

Martina Miliddi e Herbert Ballerina: la coppia televisiva che piace al pubblico

Uno degli elementi che hanno contribuito alla popolarità di Martina ad Affari Tuoi è il rapporto televisivo con Herbert Ballerina.

I due hanno creato una dinamica basata sulla comicità, sulla complicità e sulle gag.

Herbert, con il suo stile surreale e la sua comicità apparentemente distratta, trova in Martina una presenza capace di accompagnare e rilanciare le situazioni comiche.

La ballerina, dal canto suo, ha dimostrato di saper uscire dal ruolo tradizionale della professionista della danza per entrare in una dimensione più propriamente televisiva.

È probabilmente questa combinazione ad aver funzionato agli occhi del pubblico.

La coppia rappresenta infatti uno dei piccoli elementi di intrattenimento che arricchiscono il programma senza modificarne la struttura principale.

Da ballerina a volto televisivo

Il percorso di Martina Miliddi racconta una trasformazione interessante.

Quando è arrivata ad Amici, il pubblico la conosceva soprattutto per le sue capacità nella danza latino-americana.

Negli anni successivi, però, ha progressivamente ampliato il proprio campo d’azione.

Televisione, spettacolo dal vivo, videoclip, grandi eventi e cinema sono diventati parte di un percorso professionale sempre più vario.

Con Affari Tuoi arriva quindi un passaggio ulteriore: Martina può essere apprezzata non soltanto per quello che sa fare con il corpo e attraverso la danza, ma anche per la sua personalità.

È una differenza sostanziale.

Il talent show le aveva dato visibilità; le esperienze successive le hanno permesso di costruire una carriera. Affari Tuoi potrebbe rappresentare invece il momento in cui il pubblico comincia a conoscere Martina Miliddi anche al di là della ballerina.

La forza della gavetta dopo Amici

Uno degli aspetti più interessanti della sua storia è il percorso successivo al talent.

La partecipazione ad Amici garantisce enorme esposizione, ma non significa automaticamente costruire una carriera duratura.

Martina ha invece continuato a lavorare nel proprio settore, accumulando esperienze differenti e costruendo una professionalità sempre più completa.

La presenza a Viva Rai2! e Battiti Live, il lavoro nel cinema e successivamente l’esperienza ad Affari Tuoi mostrano proprio questa evoluzione.

La televisione è diventata per Martina non soltanto il luogo della popolarità, ma anche quello della continuità professionale.

Ed è forse questo il risultato più importante ottenuto dopo l’esperienza nella scuola di Maria De Filippi.

Chi è oggi Martina Miliddi

A 26 anni, Martina Miliddi si trova in una fase particolarmente interessante della propria carriera.

La ballerina sarda che il pubblico aveva conosciuto ad Amici è oggi una professionista capace di muoversi in contesti differenti.

La danza rimane naturalmente il cuore della sua identità artistica, ma attorno a questa esperienza si è sviluppato un percorso molto più ampio.

La partecipazione ad Affari Tuoi rappresenta in questo senso una nuova opportunità: quella di raggiungere un pubblico generalista e di mostrare un lato più personale e spontaneo.

La sua presenza accanto a Herbert Ballerina ha inoltre aggiunto una componente comica alla sua immagine televisiva, creando una combinazione che sembra aver conquistato gli spettatori.

Martina Miliddi, dal sogno di Amici alla nuova popolarità

La storia di Martina Miliddi è quindi quella di una giovane artista partita dalla Sardegna e arrivata, attraverso la danza, nei principali programmi dell’intrattenimento italiano.

Cagliari, Assemini, Amici, il ballo latino-americano, Rai, Battiti Live, il cinema con Checco Zalone e oggi Affari Tuoi sono le tappe di un percorso ancora in evoluzione.

La sua esperienza dimostra soprattutto che la partecipazione a un talent può essere soltanto l’inizio.

Per Martina Amici è stato il momento in cui il grande pubblico ha imparato a conoscerla. Gli anni successivi hanno rappresentato invece la vera costruzione della carriera.

E ora, con Affari Tuoi, arriva una nuova sfida: dimostrare di poter essere non soltanto una ballerina, ma un vero volto dell’intrattenimento televisivo.

Il pubblico, intanto, sembra aver già dato il proprio verdetto: quella sostituzione nata quasi per caso è diventata una presenza stabile e sempre più familiare sul piccolo schermo.