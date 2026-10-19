Amici 2026, dalla laurea alla Scala: chi sono i nuovi talenti

🌐 Amici 2026 svela una nuova generazione di talenti con percorsi scolastici sorprendenti: Kashmere è laureato in Filosofia, Clara ha ottenuto il diploma all’Accademia Teatro alla Scala, Aura studia Moda e Shari ha una formazione musicale alle spalle. Con la 26ª edizione del talent di Maria De Filippi entrano nella scuola anche atleti di alto livello, come il pugile Gabriele Guidi Rontani e la judoka India Serafini. Ecco chi sono i nuovi concorrenti, che cosa hanno studiato e quali esperienze li hanno portati in televisione.

Amici 2026, chi sono i concorrenti e che scuola hanno fatto

La nuova classe di Amici di Maria De Filippi porta sul piccolo schermo storie molto diverse, nelle quali il talento artistico si intreccia con gli studi universitari, la formazione professionale e lo sport agonistico. Dietro ogni banco conquistato ci sono esperienze che iniziano spesso molti anni prima dell’arrivo negli studi televisivi.

La ventiseiesima edizione è partita domenica 11 ottobre 2026 su Canale 5. Il meccanismo di selezione prevede che gli aspiranti allievi conquistino progressivamente un posto nella scuola, dopo il confronto con i responsabili artistici.

La grande novità è l’introduzione delle discipline sportive, che si affiancano al canto e alla danza. Una scelta che amplia la varietà dei percorsi rappresentati nel programma, includendo anche giovani impegnati nelle competizioni agonistiche.

Non tutti i concorrenti hanno reso pubblici i dettagli della propria istruzione. Per alcuni è possibile conoscere scuole e titoli conseguiti; per altri sono documentati soprattutto la formazione artistica e i risultati sportivi.

Kashmere, il cantante di Amici laureato in Filosofia

Tra i profili più particolari compare Kashmere, nome d’arte di Luigi Maglione, nato a Pontedera nel 2000 e successivamente trasferitosi in Svizzera, dove vive a Lugano.

Prima dell’ingresso ad Amici, Kashmere ha conseguito una laurea in Filosofia. Un percorso universitario che lo distingue da molti altri partecipanti e affianca la sua attività musicale.

Il cantante ha ottenuto un posto nella nuova classe sotto la guida artistica di Amadeus. La sua storia evidenzia come un percorso accademico non necessariamente legato alla musica possa convivere con la ricerca di una carriera nel mondo dello spettacolo.

Aura, dalla scuola di Moda al palcoscenico di Amici

Aura, all’anagrafe Aurora Venosa, è nata a Castellammare di Stabia il 4 novembre 2007 ed è cresciuta a Torre Annunziata, in provincia di Napoli.

Il suo percorso scolastico non è ancora terminato: frequenta il quarto anno di un istituto superiore a indirizzo Moda. Alla formazione scolastica affianca da tempo la passione per il canto e la danza.

La giovane artista ha infatti praticato danza per circa tredici anni e ha già maturato esperienze nel mondo dello spettacolo. Nel 2024 ha partecipato ai Bootcamp di X Factor, mentre nel 2026 ha preso parte alla fiction televisiva La Preside, interpretandone anche la sigla.

Ad Amici 26 è stata seguita artisticamente da Samurai Jay, dopo aver affrontato la selezione per ottenere il banco.

Shari Noioso, gli studi di pianoforte e l’esperienza a Sanremo

Shari Noioso, nata a Monfalcone il 14 ottobre 2002, ha iniziato ad avvicinarsi alla musica durante l’infanzia. Trasferitasi a Udine con la famiglia, ha sviluppato un percorso legato al canto, al pianoforte e alla scrittura.

La sua formazione musicale comprende gli studi di pianoforte alla The Groove Factory di Udine, un centro dedicato alle attività musicali e artistiche.

A differenza di altri concorrenti alla prima esperienza televisiva, Shari possiede già un curriculum significativo: ha partecipato a Tu sì que vales, a Sanremo Giovani e al Festival di Sanremo del 2023.

Il suo ingresso nella scuola di Maria De Filippi rappresenta un nuovo capitolo di un percorso avviato diversi anni prima. Per la sua formazione generale non risultano invece informazioni sufficientemente precise da indicare un determinato diploma scolastico.

Clara, dalla Germania al diploma all’Accademia della Scala

Tra i percorsi più impegnativi emerge quello di Maria Clara Rocco, conosciuta nel programma semplicemente come Clara.

La ballerina ha lasciato il Brasile a quattordici anni per trasferirsi a Berlino e dedicarsi alla propria formazione artistica. A diciassette anni è entrata nella prestigiosa Scuola di ballo dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano.

Nel giugno 2026 Clara ha conseguito il diploma alla Scala, completando un percorso professionale che richiede un’intensa preparazione tecnica.

La sua esperienza testimonia una delle differenze più importanti tra formazione scolastica tradizionale e studio della danza: per aspirare a una carriera professionistica, gli allievi devono affrontare lezioni quotidiane, esercitazioni e valutazioni della preparazione fisica e interpretativa.

Gabriele Guidi Rontani, il pugile che ha studiato a Firenze

La partecipazione del pugile Gabriele Guidi Rontani segna una delle novità dell’edizione 2026. Nato a Bagno a Ripoli il 2 marzo 2004, il giovane atleta è entrato nel programma nella categoria sportiva.

Gabriele ha frequentato le scuole superiori a Firenze, ma non sono disponibili informazioni pubbliche sufficientemente precise per attribuirgli uno specifico indirizzo di studio.

Nel frattempo ha costruito una carriera agonistica nel pugilato, conquistando il titolo italiano Under 22 nel 2023 e proseguendo l’attività nel gruppo sportivo dell’Esercito.

Nel 2026 ha inoltre partecipato ai Giochi del Mediterraneo. L’ingresso ad Amici mette dunque in evidenza un percorso nel quale gli impegni scolastici sono stati accompagnati da una preparazione sportiva di livello nazionale.

India Serafini, la judoka che ha unito studio e agonismo

Anche India Serafini rappresenta la nuova componente sportiva della scuola. Nata nel 2006 e originaria di Pomezia, vicino Roma, ha cominciato a praticare judo all’età di nove anni.

Il suo percorso agonistico comprende partecipazioni a competizioni nazionali e internazionali, con risultati importanti nelle categorie giovanili.

India ha completato gli studi superiori, riuscendo a conciliare la preparazione scolastica con allenamenti e gare. L’indirizzo dell’istituto frequentato non è però stato reso pubblico nelle informazioni biografiche consultate.

Nella scuola televisiva affronta prove sportive che si differenziano dalle tradizionali esibizioni di canto e danza. Anche per lei la permanenza nel programma dipende dalle valutazioni e dalle gare previste dal nuovo meccanismo.

Gli altri allievi di Amici 26 e i nuovi responsabili artistici

La classe non comprende soltanto questi sei protagonisti. Tra gli allievi che hanno affrontato le selezioni figurano anche Tìaso, Nicolò, Napo, Charli, Erness, Anna Messina e Anna Abbagnale.

L’edizione ha introdotto un’organizzazione del corpo docente rinnovata, con figure come Amadeus, Ambra Angiolini e Samurai Jay impegnate nella selezione e nella formazione artistica, insieme a professionisti già noti al pubblico del talent.

Per molti dei nuovi concorrenti non sono stati ancora pubblicati dati dettagliati sugli studi superiori, sulle eventuali iscrizioni universitarie o sui diplomi conseguiti. Non è quindi possibile compilare un elenco affidabile dei titoli scolastici dell’intera classe.

Dal diploma alla laurea: sei percorsi diversi nella stessa scuola

I sei profili raccontano una varietà di esperienze formative. Kashmere arriva da un percorso universitario in Filosofia; Aura frequenta ancora la scuola superiore; Shari porta con sé una preparazione musicale e precedenti esperienze televisive.

Clara possiede un diploma specialistico in danza, mentre Gabriele e India hanno affiancato gli studi alla pratica agonistica.

La nuova edizione di Amici è iniziata l’11 ottobre 2026, con l’assegnazione progressiva dei banchi e la presenza, per la prima volta, di discipline sportive accanto a canto e ballo. Nella puntata del 18 ottobre sono stati confermati nuovi allievi, mentre gli appuntamenti quotidiani proseguono nel pomeriggio su Canale 5.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.