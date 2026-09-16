Bastian Müller, chi è il marito di Ilary Blasi: vita e lavoro

🌐 Bastian Müller è il nuovo marito di Ilary Blasi. Imprenditore tedesco, lontano dal mondo dello spettacolo e con una lunga esperienza nell’azienda di famiglia, ha conquistato la conduttrice dopo la separazione da Francesco Totti. Dalla gavetta a St. Moritz ai vertici dell’impresa di famiglia: ecco chi è davvero l’uomo che ha sposato Ilary a Ravello.

Per anni è stato semplicemente “il compagno di Ilary Blasi”. Oggi, dopo il matrimonio celebrato a Ravello, Bastian Müller è diventato ufficialmente il marito della conduttrice. Eppure, rispetto alla notorietà della moglie, continua a essere una figura sorprendentemente discreta.

Niente carriera televisiva, nessuna lunga esposizione nel mondo dello spettacolo, pochissime dichiarazioni pubbliche. Bastian Müller ha costruito la propria vita professionale soprattutto in Germania, dentro una realtà imprenditoriale familiare con una storia molto più lunga della sua relazione con Ilary.

La coppia si è sposata il 13 settembre 2026, con una cerimonia riservata a Ravello, dopo una relazione iniziata nel 2022. Le nozze si sono svolte lontano dai riflettori e con un numero ristretto di invitati, segnando una differenza netta rispetto al primo matrimonio di Ilary con Francesco Totti, celebrato nel 2005 e trasformato all’epoca in un gigantesco evento mediatico.

Chi è Bastian Müller: origini e famiglia

Bastian Müller, il cui nome completo è Bastian Müller-Pettenpohl, proviene da Wächtersbach, in Assia, Germania.

La sua famiglia è legata da generazioni all’imprenditoria e, soprattutto, alla H. Pettenpohl Tiefbohrgesellschaft, azienda storica che opera nel settore delle perforazioni profonde, dei pozzi e dei sistemi di pompaggio.

L’impresa affonda le proprie radici nel 1874 e rappresenta quindi una realtà ben diversa dalle attività normalmente associate ai personaggi che gravitano intorno al mondo televisivo.

È proprio qui che si sviluppa la carriera di Bastian.

Il suo percorso, infatti, non sarebbe stato quello del semplice erede destinato a entrare direttamente nell’azienda di famiglia. Prima di assumere ruoli dirigenziali avrebbe fatto esperienza nel settore dell’ospitalità di lusso, costruendosi una professionalità molto diversa da quella che oggi ricopre nell’impresa tedesca.

Dalla gavetta come maggiordomo all’azienda di famiglia

Uno degli aspetti più curiosi della biografia di Bastian Müller è proprio il suo passato nell’hotellerie.

Tra il 2007 e il 2015 avrebbe lavorato come butler, cioè maggiordomo, al prestigioso Carlton Hotel di St. Moritz, in Svizzera.

Un’esperienza che lo avrebbe portato a confrontarsi con una clientela internazionale e con un ambiente nel quale discrezione, organizzazione e capacità di gestire situazioni impreviste rappresentano qualità fondamentali.

La stampa tedesca ha raccontato anche un episodio legato a quegli anni. Un cliente si sarebbe accorto nel cuore della notte di avere dimenticato il compleanno della moglie e avrebbe chiesto a Bastian di procurargli rapidamente un regalo. La mattina successiva, secondo il racconto, l’orologio richiesto era già stato consegnato nella camera dell’ospite.

Un piccolo episodio, ma significativo per capire il tipo di formazione professionale maturata prima del ritorno nell’attività di famiglia.

Prima l’esperienza sul campo, poi la responsabilità imprenditoriale.

Che lavoro fa Bastian Müller

Dopo gli anni trascorsi in Svizzera, Müller è entrato stabilmente nell’azienda di famiglia.

Secondo le informazioni disponibili, lavora nella società da circa un decennio e nel 2022 è diventato procuratore, entrando nella direzione dell’impresa.

Il suo incarico lo ha portato a occuparsi di diversi aspetti della gestione aziendale, dalla valutazione dei costi all’analisi dei rischi fino alla pianificazione dei progetti.

Nel 2025 il suo ruolo si sarebbe ulteriormente consolidato con la nomina ad amministratore della società.

È quindi riduttivo descriverlo semplicemente come il “marito tedesco di Ilary Blasi”. Il suo percorso professionale è infatti legato a una realtà industriale storica e a responsabilità manageriali sviluppate nel tempo.

Un’azienda molto lontana dalla televisione

La Pettenpohl opera in un settore decisamente tecnico.

Si occupa di perforazioni profonde, costruzione e manutenzione di pozzi e sistemi di pompaggio. Un mondo fatto di progetti industriali, tecnologie e gestione aziendale che ha poco o nulla a che vedere con il sistema dello spettacolo italiano.

Ed è proprio questo contrasto a rendere Bastian Müller una figura particolare nel panorama delle coppie celebri.

Ilary Blasi arriva dalla televisione, dalla moda e dall’intrattenimento. Lui ha costruito la propria carriera in un’impresa industriale tedesca.

Due mondi differenti che, almeno finora, sembrano avere trovato un equilibrio.

Bastian Müller e Ilary Blasi: come si sono conosciuti

La loro storia sarebbe cominciata nel 2022, quando i due si sarebbero incontrati nella lounge di un aeroporto.

Secondo il racconto riportato dalla stampa, Bastian inizialmente non avrebbe nemmeno riconosciuto Ilary Blasi.

Un particolare curioso, soprattutto considerando la notorietà internazionale della conduttrice e il fatto che l’incontro sia avvenuto proprio nel momento in cui la sua vita privata stava per cambiare radicalmente.

Dopo lo scambio dei contatti sarebbe iniziata la relazione.

La distanza geografica non ha impedito alla coppia di costruire progressivamente un rapporto stabile, tra l’Italia e la Germania.

Bastian è così entrato anche nella quotidianità di Ilary e dei suoi tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, avuti dalla conduttrice durante il matrimonio con Francesco Totti.

Una relazione nata lontano dai riflettori

Il rapporto tra Ilary e Bastian ha avuto fin dall’inizio una caratteristica precisa: la discrezione.

Mentre la vita sentimentale di Ilary era stata per anni sotto i riflettori, il nuovo compagno ha mantenuto un profilo molto più basso.

Le sue apparizioni pubbliche sono state relativamente rare e gran parte della conoscenza che il pubblico italiano ha fatto di lui è arrivata attraverso le fotografie e i contenuti condivisi dalla stessa Blasi.

Una scelta comprensibile per un uomo che, prima della relazione con una delle conduttrici più famose d’Italia, conduceva una vita professionale sostanzialmente lontana dal gossip.

Anche i social, secondo quanto emerge dalle ricostruzioni disponibili, non sono mai diventati per Müller uno strumento di esposizione paragonabile a quello utilizzato da molti personaggi dello spettacolo.

Non ama particolarmente il calcio

Un altro elemento curioso riguarda il rapporto con il calcio.

Bastian Müller sarebbe poco interessato al mondo del pallone, un dettaglio quasi paradossale considerando che la precedente relazione di Ilary l’aveva legata per anni a uno dei calciatori italiani più celebri di sempre.

Francesco Totti è stato infatti il simbolo della Roma e uno dei giocatori più riconoscibili della storia del calcio italiano.

Bastian appartiene invece a un universo completamente diverso.

La sua vita professionale è legata all’imprenditoria e, per quanto riguarda gli interessi personali, viene descritto come una persona più vicina alla montagna, alla finanza e agli investimenti che alla passione per il calcio.

Una differenza che racconta bene quanto sia cambiato il contesto della vita sentimentale di Ilary.

Il matrimonio a Ravello

Il passaggio più importante della relazione è arrivato il 13 settembre 2026, con il matrimonio celebrato a Ravello.

La coppia ha scelto una formula molto più riservata rispetto alle nozze di Ilary con Totti.

La festa si è svolta a Villa Cimbrone, una delle location più suggestive della Costiera Amalfitana, con circa settanta invitati secondo le ricostruzioni pubblicate nelle ore successive.

La cerimonia e i festeggiamenti sono stati organizzati con particolare attenzione alla privacy, anche attraverso accordi di riservatezza e limitazioni alla diffusione di immagini e dettagli.

Tra gli invitati c’erano anche i tre figli di Ilary e le rispettive famiglie.

Il contrasto con il matrimonio del 2005 è evidente: allora le nozze con Totti erano diventate un evento televisivo nazionale, mentre oggi Ilary ha scelto telecamere spente e una celebrazione privata.

Il secondo matrimonio di Ilary e una scelta senza rivincite

Il matrimonio con Bastian arriva dopo la conclusione della lunga relazione con Francesco Totti e dopo una separazione che ha occupato per anni le cronache.

Ma Ilary ha voluto chiarire che il nuovo matrimonio non rappresenta una vendetta né una rivincita.

Parlando delle nozze, la conduttrice ha spiegato di avere affrontato questo secondo sì con maggiore serenità e consapevolezza. Una differenza importante rispetto al passato: oggi sa cosa significa sposarsi, cosa comporta una relazione lunga e anche quanto possa essere complesso chiudere un matrimonio.

La scelta di Bastian, quindi, non viene presentata come una risposta a Totti.

È un progetto nuovo.

«Ci andava di diventare marito e moglie», è il senso delle parole con cui Ilary ha raccontato la decisione.

Quanto è ricco Bastian Müller? Le informazioni disponibili

È uno degli aspetti che maggiormente incuriosiscono il pubblico, ma anche uno dei terreni sui quali è necessario mantenere maggiore prudenza.

Bastian proviene da una famiglia imprenditoriale e occupa un ruolo importante nell’azienda di famiglia. Tuttavia, non risultano dati pubblici sufficientemente solidi per attribuirgli un patrimonio personale preciso.

Per questo motivo, le cifre che circolano online sul suo patrimonio devono essere considerate con cautela.

Quello che è documentabile è il suo ruolo professionale all’interno di una società storica e il fatto che la famiglia Müller-Pettenpohl sia legata da lungo tempo al settore delle perforazioni e della costruzione di pozzi.

Essere erede di un’impresa familiare non significa automaticamente avere un patrimonio personale quantificabile pubblicamente.

Ed è proprio questa distinzione che consente di raccontare Bastian senza trasformare supposizioni economiche in dati certi.

Un marito lontano dall’immagine del personaggio famoso

Il tratto forse più interessante di Bastian Müller resta comunque la sua distanza dal mondo dello spettacolo.

Non è un attore, non è un calciatore, non è un influencer e non ha costruito la propria notorietà attraverso la televisione.

La fama è arrivata come conseguenza della relazione con Ilary Blasi, non come obiettivo professionale.

Questo spiega anche perché, nonostante siano trascorsi quasi quattro anni dall’inizio della relazione, il pubblico italiano conosca ancora relativamente poco della sua vita privata.

Bastian sembra avere mantenuto una linea precisa: essere presente accanto alla moglie senza trasformare la propria vita in uno spettacolo.

Da St. Moritz a Ravello: una storia lontana dai riflettori

La parabola personale di Bastian Müller è quindi piuttosto particolare.

Prima la gavetta nel lusso a St. Moritz, poi il ritorno nell’impresa di famiglia, quindi l’ingresso nella direzione aziendale e infine la notorietà internazionale arrivata grazie alla relazione con Ilary Blasi.

Non è diventato famoso cercandolo.

È diventato famoso per amore.

E ora, dopo il matrimonio celebrato in Costiera Amalfitana, il suo nome è definitivamente legato a quello della conduttrice.

Resta però intatta la caratteristica che lo ha accompagnato fin dall’inizio: la discrezione.

In un mondo nel quale la notorietà spesso diventa una professione, Bastian Müller sembra rappresentare l’opposto. Un imprenditore che ha costruito la propria carriera lontano dalle telecamere e che, almeno finora, non sembra avere alcuna intenzione di cambiare stile.

Il matrimonio con Ilary Blasi apre ora un nuovo capitolo della loro storia. Lei tornerà rapidamente al lavoro televisivo, mentre lui continuerà a dividersi tra la vita privata e gli impegni nell’azienda di famiglia.

Il loro sì a Ravello, insomma, non sembra essere l’inizio della trasformazione di Bastian in un personaggio dello spettacolo.

È piuttosto il contrario: Ilary ha scelto di portare nella propria vita pubblica un uomo che, per storia, lavoro e carattere, appartiene a un mondo decisamente privato.