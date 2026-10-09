Amici 26, spoiler della prima puntata: chi entra e chi rischia

🌐 Amici 26, prima puntata, anticipazioni, 25 allievi, Amadeus, Samurai Jay, Ambra Angiolini, nuovi responsabili artistici, judo, pugilato e una prima sorpresa che riguarda Shari. La ventiseiesima edizione del talent di Maria De Filippi riparte domenica 11 ottobre su Canale 5 e promette di essere molto diversa dalle precedenti. La prima registrazione ha già svelato nomi, novità e soprattutto il primo verdetto destinato a far discutere.

La scuola riapre.

Ma questa volta cambia quasi tutto.

La nuova stagione di Amici 26 parte con una rivoluzione che riguarda non soltanto gli allievi, ma anche la struttura stessa del programma. Il cast dei responsabili artistici viene profondamente modificato, arrivano tre volti nuovi e per la prima volta nella storia recente del talent entrano ufficialmente anche due discipline sportive: judo e pugilato.

La classe iniziale conta 25 aspiranti allievi, ma attenzione: il primo sì non equivale necessariamente alla conquista definitiva del banco.

E proprio qui si nasconde una delle novità più interessanti di questa edizione.

Amici 26, la prima puntata è già piena di sorprese

L’appuntamento è fissato per domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.

La puntata è stata registrata l’8 ottobre e le prime anticipazioni hanno già acceso l’attenzione del pubblico. La nuova edizione introduce infatti una formula leggermente diversa, nella quale i tradizionali professori assumono il ruolo di responsabili artistici.

La squadra del canto sarà composta da Rudy Zerbi, Amadeus e Samurai Jay.

Per il ballo, invece, ci saranno Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Ambra Angiolini.

Tre ingressi destinati a cambiare completamente gli equilibri.

Amadeus rappresenta la sorpresa più clamorosa.

Dopo anni ai vertici della televisione italiana e dopo la sua esperienza legata al Festival di Sanremo, il conduttore entra nella scuola con un ruolo completamente diverso: questa volta sarà chiamato a valutare e seguire giovani aspiranti cantanti.

Al suo fianco arriva Samurai Jay.

E nel ballo la novità è Ambra Angiolini, che si affianca a due presenze ormai storiche del programma come Celentano e Cuccarini.

Amadeus professore: il primo verdetto fa già discutere

È proprio Amadeus a regalare uno dei momenti più interessanti della prima registrazione.

Tra gli aspiranti cantanti c’è infatti Shari, artista che Amadeus conosce già per il percorso condiviso a Sanremo.

Il suo ingresso nella scuola non passa inosservato.

La cantante si presenta davanti ai nuovi responsabili artistici, ma arriva il verdetto che nessuno si aspettava: Amadeus le dice no, ricordando il precedente percorso professionale avuto con lei.

Un momento destinato inevitabilmente a creare discussione.

Perché il rapporto precedente tra un artista e chi oggi deve giudicarlo diventa improvvisamente un elemento importante.

E soprattutto perché Amadeus si trova davanti a una delle sue prime decisioni nel nuovo ruolo.

Il messaggio è chiaro: a Amici 26 non basterà avere già un nome o un’esperienza alle spalle.

Bisognerà convincere chi siede al tavolo.

25 allievi, ma il banco non è ancora davvero sicuro

La nuova classe conta per ora 25 aspiranti allievi.

Ma la formula nasconde una seconda fase.

Il primo sì ricevuto durante la selezione permette di entrare nel percorso, ma il banco dovrà essere confermato attraverso il lavoro successivo in sala.

È dunque possibile che alcuni dei 25 nomi iniziali non riescano a consolidare la propria posizione.

Al contrario, chi ottiene due sì può conquistare un vantaggio particolarmente importante: scegliere personalmente il proprio responsabile artistico.

Una novità che introduce fin dall’inizio una componente strategica.

Non conta soltanto entrare.

Conta anche capire con chi lavorare.

Chi sono i cantanti di Amici 26

Per il canto, tra i nomi emersi dalle anticipazioni ci sono Kashmire, Saitta, Jed, Aura, Shari, Nicolò, Andrea, Heros, Manuel, Tìaso, Posniak ed Erness.

Dodici aspiranti cantanti che arrivano davanti a una commissione profondamente rinnovata.

E questo rende particolarmente interessante il percorso di ciascuno.

Rudy Zerbi rappresenta la continuità.

Amadeus porta invece un approccio legato a una lunghissima esperienza nel mondo della musica e della televisione.

Samurai Jay rappresenta la generazione più giovane e contemporanea.

Tre prospettive diverse.

Tre modi potenzialmente molto diversi di leggere un artista.

Nel ballo arriva Ambra Angiolini

Se Amadeus è la grande sorpresa del canto, Ambra Angiolini è quella del ballo.

L’attrice e conduttrice entra per la prima volta nella squadra dei responsabili artistici della danza e si troverà a lavorare accanto ad Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini.

È una combinazione particolarmente curiosa.

Celentano è da sempre associata alla tecnica e alla severità.

Cuccarini porta nella scuola esperienza televisiva, spettacolare e artistica.

Ambra aggiunge invece un bagaglio legato anche a interpretazione, presenza scenica ed espressività.

E proprio questa potrebbe essere una delle chiavi della nuova stagione.

Perché la danza televisiva non è soltanto tecnica.

È anche capacità di comunicare.

I sette ballerini da seguire

Tra gli aspiranti ballerini segnalati per la nuova classe figurano Napo, Celeste, Anna, Anna Messina, Clara, Riccardo e Lollo.

Anche in questo caso, però, il primo accesso non deve essere considerato una garanzia assoluta.

Il percorso nella scuola è appena iniziato.

E con una commissione nuova, anche le gerarchie potrebbero cambiare rapidamente.

La presenza di Ambra potrebbe inoltre introdurre un’attenzione particolare verso elementi come interpretazione, personalità e capacità di stare sul palco.

Non soltanto verso l’esecuzione tecnica.

La grande novità: entrano judo e pugilato

Questa è probabilmente la svolta più sorprendente di Amici 26.

Per la prima volta il programma apre le porte a due discipline sportive.

Non soltanto canto.

Non soltanto ballo.

Nella scuola arrivano anche judo e pugilato.

I primi due sportivi sono India, judoka, e Gabriele, pugile. Entrambi fanno parte dei 25 nomi che hanno ricevuto il primo via libera.

Ma il loro percorso sarà diverso da quello degli altri allievi.

Non dovranno semplicemente affrontare le valutazioni dei responsabili artistici.

Ogni settimana saranno chiamati a confrontarsi con uno sfidante esterno.

La loro permanenza dipenderà quindi dai risultati ottenuti nelle sfide.

Un meccanismo che trasforma la scuola in una vera e propria competizione sportiva parallela.

E non è finita: arriverà un altro atleta

La presenza di India e Gabriele non sembra destinata a essere un esperimento isolato.

Le anticipazioni parlano infatti dell’arrivo di un terzo atleta già dalla settimana successiva.

La nuova area sportiva potrebbe quindi diventare uno dei filoni narrativi più curiosi della stagione.

E anche una delle scommesse più rischiose.

Perché Amici è sempre stato costruito intorno alla crescita artistica.

Con l’introduzione dello sport, il programma prova invece ad allargare il proprio pubblico e a creare nuove dinamiche di gara.

Via tre volti storici

La rivoluzione passa anche dalle assenze.

Non fanno parte della nuova squadra Anna Pettinelli, Veronica Peparini ed Emanuel Lo.

Al loro posto arrivano Amadeus, Samurai Jay e Ambra Angiolini.

È una modifica importante perché riguarda metà della squadra dei responsabili artistici.

Restano infatti Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, gli elementi di continuità all’interno di una formazione profondamente rinnovata.

E proprio la presenza di Celentano e Cuccarini potrebbe garantire il collegamento con le passate edizioni.

Il ritorno di Lorenzo Salvetti

La prima puntata avrà anche un volto molto conosciuto dal pubblico dell’ultima stagione.

In studio tornerà infatti Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici 25.

Il cantante si presenterà con la coppa conquistata nella finale e si esibirà insieme a Erocaddeo.

È una tradizione ormai consolidata del programma.

Il vincitore uscente torna nel luogo che lo ha consacrato, ma questa volta da protagonista già affermato, davanti a una nuova classe che sogna di ripercorrere la sua strada.

Chi rischia di lasciare Amici 26?

È questa la domanda che sta facendo più rumore.

Al momento, però, è importante distinguere tra esclusioni certe e posizioni ancora da confermare.

Le anticipazioni sulla prima registrazione non descrivono una lunga lista di eliminati definitivi. Il punto è proprio che i 25 aspiranti allievi non hanno ancora tutti un banco blindato.

Il meccanismo prevede infatti un ulteriore passaggio di valutazione.

Per questo parlare già di una classe definitiva sarebbe prematuro.

Il rischio di lasciare la scuola esiste soprattutto per chi non riuscirà a trasformare il primo sì in una conferma.

E la prima puntata servirà proprio a introdurre questo nuovo sistema.

Amici 26 cambia pelle

La sensazione, dopo la prima registrazione, è che Maria De Filippi abbia deciso di non limitarsi a rinnovare il cast.

Ha scelto di modificare anche la struttura.

Nuovi responsabili artistici.

Nuovi criteri.

Nuove discipline.

Nuovi meccanismi per conquistare e mantenere il banco.

E soprattutto un volto come Amadeus seduto dall’altra parte del tavolo rispetto al ruolo al quale il pubblico è abituato ad associarlo.

È una scommessa enorme.

Ma anche una delle novità più attese della stagione televisiva.

Il vero spettacolo comincia adesso

I 25 nomi della prima puntata sono soltanto l’inizio.

Da domenica 11 ottobre comincerà la vera selezione.

Qualcuno riuscirà a conquistare rapidamente il pubblico.

Qualcuno convincerà i responsabili artistici.

Qualcun altro potrebbe invece scoprire che il primo sì non era sufficiente.

E poi ci saranno le sfide sportive, il nuovo equilibrio tra Amadeus, Samurai Jay e Rudy Zerbi, la convivenza tra Ambra, Celentano e Cuccarini e soprattutto la domanda che accompagnerà le prime settimane:

chi riuscirà davvero a conquistare un posto nel Serale?

Perché entrare ad Amici è soltanto il primo passo.

Il vero obiettivo è resistere.

E in questa nuova edizione, mai come prima, un sì potrebbe non bastare.