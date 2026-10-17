Amici 26, spoiler 18 ottobre: eliminazione e nuovi vincitori

🌐 Amici 26, anticipazioni della puntata di domenica 18 ottobre 2026, alle ore 14 su Canale 5. Dopo una settimana di tensioni, lacrime e assegnazioni dei banchi, Maria De Filippi prepara nuovi colpi di scena: Posniak viene eliminato, Shari e Anna Abbagnale vincono le prime gare e India Serafini supera la sfida di judo. Ospiti Settembre, Claudio Santamaria e Anbeta Toromani.

Amici 18 ottobre, Posniak eliminato: la decisione di Rudy Zerbi

La seconda puntata di Amici 26, registrata giovedì 15 ottobre, porterà una prima eliminazione.

Daniel Posniak dovrà lasciare la scuola, dopo che Rudy Zerbi avrà deciso di non confermargli il banco. Il professore, inizialmente favorevole al suo ingresso, non riterrà sufficientemente convincente il percorso del cantante.

Una decisione che interrompe il sogno del giovane artista proprio mentre la nuova classe sta prendendo forma.

Per gli altri ragazzi ancora in bilico arriveranno invece conferme importanti.

La settimana nella scuola: Benedetta, Nicolò e gli altri allievi

I daytime trasmessi dal 12 al 16 ottobre hanno mostrato le difficoltà dei concorrenti alle prese con i giudizi dei responsabili artistici.

Benedetta ha vissuto momenti di sconforto nell’attesa della conferma, mentre Nicolò Bassani ha conquistato il proprio banco grazie ad Amadeus.

Anche Paulo e Saitta hanno affrontato valutazioni decisive.

La puntata domenicale completerà questo percorso, definendo la composizione della classe e inaugurando le prime competizioni ufficiali.

Shari vince nel canto: il premio speciale

La prima gara canora incoronerà Shari, che si esibirà al pianoforte con Un tempo piccolo.

La cantante conquisterà un premio particolarmente ambito: la possibilità di accedere al backstage dei Muse durante il Lucca Summer Festival.

A valutare le performance sarà l’attore Claudio Santamaria, chiamato a giudicare i giovani talenti.

Una novità importante riguarda il regolamento: gli ultimi classificati non finiranno automaticamente in sfida.

Anna Abbagnale conquista il ballo, Napo assente

Nella gara di danza sarà Anna Abbagnale a ottenere il primo posto, assicurandosi l’opportunità di assistere alle prove della Parsons Dance Company.

L’ospite chiamata a giudicare i ballerini sarà Anbeta Toromani, volto storico di Amici e protagonista della danza internazionale.

Non parteciperà alla competizione Napo: alcune anticipazioni parlano di un problema fisico, ma sarà necessario attendere la trasmissione per ulteriori chiarimenti.

Durante un’esibizione di Maria Clara Rocco, Ambra Angiolini si commuoverà, regalando al pubblico uno dei momenti più intensi della puntata.

India vince nel judo: la prima sfida sportiva

La nuova edizione introduce anche competizioni sportive.

India Serafini affronterà Linda in una sfida di judo, riuscendo a prevalere e a conservare il proprio banco.

La prova rappresenterà uno dei primi momenti competitivi della nuova formula, che affianca canto e danza ad altre discipline.

Settembre ospite: musica e nuove emozioni

Tra gli ospiti musicali arriverà Settembre, che presenterà il brano Lentiggini.

Il cantante napoletano, già vincitore delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2025, tornerà così davanti al pubblico televisivo.

Dove vedere Amici domenica 18 ottobre

La puntata andrà in onda domenica 18 ottobre alle ore 14 su Canale 5, con la possibilità di seguirla anche su Mediaset Infinity.

Lo spoiler principale è confermato dalle anticipazioni della registrazione: Posniak lascia la scuola, Shari e Anna vincono le gare e India supera la prima sfida sportiva.

Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.