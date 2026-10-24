24 ottobre: santi, storia e fortuna | MetroLunario

MetroLunario, i santi, gli eventi e lo Zodiaco del giorno

🌐 Sabato 24 ottobre 2026, il MetroLunario intreccia fede, storia e curiosità. Il calendario ricorda Sant’Antonio Maria Claret e San Luigi Guanella, mentre l’Italia torna al 24 ottobre 1917, quando iniziò la disfatta di Caporetto, una delle pagine più drammatiche della Prima guerra mondiale. Nel mondo dello sport, si celebra l’86° anniversario della nascita di Giacomo Bulgarelli, leggenda del Bologna. Spazio anche alla Giornata delle Nazioni Unite, alla lotta contro la poliomielite e alla protezione della salute pubblica. Nel cielo astrologico, l’Ariete diventa il segno simbolicamente più fortunato, tra amore, soldi e benessere.

Santo del giorno: Sant’Antonio Maria Claret, il missionario instancabile

Il 24 ottobre il calendario cristiano celebra Sant’Antonio Maria Claret, un uomo che nell’Ottocento riuscì a trasformare la propria vocazione religiosa in un’avventura capace di attraversare continenti.

Nato il 23 dicembre 1807 a Sallent, nei pressi di Barcellona, cresce in una famiglia impegnata nell’industria tessile. Da ragazzo lavora nell’attività paterna e dimostra una notevole predisposizione per il mestiere, ma sceglie presto un’altra strada.

Diventa sacerdote nel 1835 e comincia a predicare in Catalogna, distinguendosi per energia, capacità comunicativa e attenzione alle persone più povere.

Nel 1849 fonda la Congregazione dei Missionari Figli del Cuore Immacolato di Maria, conosciuti come Clarettiani, destinata a diffondersi in numerosi Paesi.

La sua attività prosegue a Cuba, dove viene nominato arcivescovo di Santiago. Si impegna nell’istruzione, nell’assistenza e nella riorganizzazione della vita religiosa, confrontandosi con le profonde disuguaglianze della società coloniale.

Rientrato in Spagna, diventa confessore della regina Isabella II e attraversa anni di grandi tensioni politiche.

Muore il 24 ottobre 1870 nell’abbazia francese di Fontfroide. Viene canonizzato nel 1950.

San Luigi Guanella, il santo italiano della solidarietà

Sempre il 24 ottobre si ricorda San Luigi Guanella, nato nel 1842 a Fraciscio di Campodolcino, in provincia di Sondrio.

Un sacerdote che dedicò la propria esistenza all’assistenza di anziani, persone con disabilità, bambini e famiglie in difficoltà.

Fondò i Servi della Carità e le Figlie di Santa Maria della Provvidenza, dando vita a una rete di opere sociali che continua a operare in Italia e all’estero.

Muore a Como il 24 ottobre 1915 e viene proclamato santo nel 2011. La sua eredità racconta una forma molto concreta di solidarietà: non basta preoccuparsi dei più fragili, bisogna costruire strutture capaci di accoglierli.

Accadde oggi: 24 ottobre 1917, l’Italia travolta a Caporetto

Il 24 ottobre 1917, poco dopo le due del mattino, il fronte italiano dell’Isonzo viene investito da una violenta offensiva austro-tedesca. Comincia la battaglia di Caporetto, destinata a diventare sinonimo di disfatta nel linguaggio comune.

Le truppe degli Imperi centrali attaccano tra Tolmino e Plezzo, sfruttando sorpresa, preparazione militare e nuove tattiche d’infiltrazione.

Le difese italiane cedono rapidamente in diversi settori. Il comando guidato dal generale Luigi Cadorna fatica a comprendere la portata dello sfondamento e a organizzare una risposta efficace.

La ritirata si trasforma in una tragedia militare e umana. Soldati, mezzi e civili si riversano verso l’interno, mentre interi territori del Friuli e del Veneto vengono abbandonati.

Il bilancio della battaglia e della successiva ritirata è devastante: circa 11mila morti, 30mila feriti e quasi 300mila prigionieri italiani, secondo le ricostruzioni storiche più diffuse.

Caporetto, 109 anni dopo: la sconfitta che cambiò l’Italia

Nel 2026 ricorre il 109° anniversario dell’inizio dell’offensiva.

La disfatta provoca la sostituzione di Cadorna con Armando Diaz, mentre l’esercito italiano riesce successivamente a stabilizzare la linea difensiva sul Piave e sul Monte Grappa.

Caporetto segna anche un cambiamento nella gestione delle truppe, nella propaganda e nell’organizzazione dello sforzo bellico nazionale.

La memoria di quella sconfitta è rimasta così profonda che ancora oggi l’espressione «è stata una Caporetto» viene utilizzata per descrivere un fallimento clamoroso.

Eppure dietro la formula ci sono vite spezzate, famiglie costrette ad abbandonare le proprie case e un Paese che, nel momento più difficile, dovette ripensare la propria organizzazione militare e politica.

Nati il 24 ottobre: Giacomo Bulgarelli, leggenda del Bologna

Il 24 ottobre 1940 nasce a Portonovo di Medicina, nel Bolognese, Giacomo Bulgarelli, uno dei centrocampisti più rappresentativi della storia del calcio italiano.

Nel 2026 ricorre l’86° anniversario della sua nascita. Bulgarelli, scomparso nel 2009, continua a occupare un posto speciale nel cuore dei tifosi rossoblù.

La sua carriera è una storia di appartenenza sportiva. Entra giovanissimo nel Bologna e diventa il simbolo di una squadra capace di conquistare lo scudetto del 1964, dopo un emozionante spareggio contro l’Inter.

Dotato di tecnica, visione di gioco e personalità, è il regista ideale di un calcio che cercava equilibrio tra eleganza e concretezza.

Indossa anche la maglia della Nazionale italiana, partecipando ai Mondiali del 1962 e del 1966.

Con il Bologna conquista inoltre due Coppe Italia, lasciando un patrimonio di ricordi che attraversa generazioni di appassionati.

La Curva Bulgarelli dello stadio Renato Dall’Ara porta il suo nome, testimonianza di un legame che va ben oltre il risultato di una partita.

Gli altri compleanni celebri del 24 ottobre

Il 24 ottobre 1986 nasce Drake, rapper e cantante canadese che nel 2026 compie 40 anni.

Il 1985 è invece l’anno di nascita di Wayne Rooney, ex attaccante inglese e protagonista della storia del Manchester United, che raggiunge i 41 anni.

Nel 1960 nasce BD Wong, attore statunitense conosciuto per numerose produzioni cinematografiche e televisive.

Tra i personaggi italiani ricordiamo Mario Sconcerti, nato nel 1948 e scomparso nel 2022, uno dei commentatori sportivi più riconoscibili del giornalismo nazionale, ed Ezio Mauro, nato nello stesso anno.

Eventi e curiosità: il 24 ottobre è la Giornata delle Nazioni Unite

Il 24 ottobre si celebra la Giornata delle Nazioni Unite, ricorrenza istituita per ricordare l’entrata in vigore della Carta dell’ONU nel 1945.

Nel 2026 l’organizzazione compie 81 anni, attraversando una fase internazionale caratterizzata da guerre, tensioni geopolitiche, crisi umanitarie e grandi sfide ambientali.

Le Nazioni Unite nascono con l’obiettivo di promuovere pace, sicurezza internazionale, cooperazione e tutela dei diritti umani.

L’Italia entra nell’organizzazione nel 1955, dieci anni dopo la sua fondazione, e partecipa alle attività diplomatiche, umanitarie e di mantenimento della pace.

La ricorrenza riguarda anche i cittadini: migrazioni, sicurezza alimentare, cambiamenti climatici e protezione delle popolazioni civili influenzano direttamente la vita quotidiana e l’economia delle famiglie.

Giornata mondiale della poliomielite: il valore dei vaccini

Sempre il 24 ottobre si celebra la Giornata mondiale della poliomielite, dedicata alla prevenzione di una malattia infettiva che in passato ha causato gravi epidemie e disabilità permanenti.

La poliomielite è provocata da un virus che può colpire il sistema nervoso e, nei casi più gravi, provocare paralisi.

Grazie ai programmi vaccinali, il numero dei casi nel mondo è diminuito drasticamente rispetto ai decenni passati.

L’Italia è libera dalla poliomielite endemica da molti anni, ma la vaccinazione continua a essere fondamentale per impedire che il virus possa tornare a circolare.

La giornata richiama quindi l’importanza dei programmi vaccinali, della sorveglianza sanitaria e della cooperazione internazionale, soprattutto nei territori dove la trasmissione del poliovirus selvaggio non è stata ancora completamente interrotta.

Segno zodiacale più fortunato del 24 ottobre: Ariete

Il protagonista astrologico di sabato 24 ottobre 2026 è l’Ariete, che raccoglie il testimone dal Leone, segno fortunato del giorno precedente.

La scelta segue il quadro astrologico della giornata, caratterizzato dalla Luna in Ariete, dal Sole in Scorpione e dalla presenza di Marte e Giove in Leone.

Nell’interpretazione zodiacale, la Luna in Ariete richiama iniziativa, coraggio e desiderio di movimento. Il rapporto armonico tra i segni di Fuoco viene tradizionalmente associato a entusiasmo e determinazione.

La Luna incontra simbolicamente Saturno in Ariete, configurazione che suggerisce di bilanciare spontaneità e senso di responsabilità.

Mercurio attraversa lo Scorpione, mentre Venere retrograda si trova anch’essa in Scorpione. Nella lettura astrologica, questa combinazione richiama la necessità di approfondire le questioni affettive e valutare con attenzione i rapporti personali.

Per l’Ariete il tema simbolico del 24 ottobre è dunque trasformare l’energia in iniziative concrete, evitando fretta e decisioni impulsive.

Ariete: fortuna in amore, soldi e salute del 24 ottobre

Amore: l’oroscopo associa la giornata a passione, spontaneità e desiderio di chiarimenti. Per le coppie, il clima simbolico favorisce iniziative condivise e conversazioni sincere. Per i single, l’intraprendenza può diventare un’occasione per allargare le conoscenze, purché accompagnata da attenzione verso gli altri.

Soldi: Marte e Giove in Leone vengono tradizionalmente associati a fiducia e ambizione. Il suggerimento pratico è valutare le opportunità professionali senza trascurare costi, scadenze e condizioni economiche. Meglio evitare acquisti dettati dall’entusiasmo del momento e conservare margini di prudenza nel bilancio familiare.

Salute: la simbologia dell’Ariete richiama vitalità e movimento, mentre Saturno suggerisce attenzione ai limiti personali. Il 24 ottobre può essere dedicato a una camminata, a un’attività fisica moderata e a una maggiore regolarità dei ritmi quotidiani. Un sonno adeguato, un’alimentazione equilibrata e il rispetto dei tempi di recupero rimangono elementi importanti per il benessere personale.

MetroLunario elaborato a cura di Astrolabio