20 ottobre: santi, storia e stelle | MetroLunario

🌐 Martedì 20 ottobre 2026, il MetroLunario attraversa storia, fede, spettacolo e curiosità. Si celebra Santa Maria Bertilla Boscardin, l’infermiera dei più fragili, mentre Milano ricorda gli 82 anni dalla strage dei Piccoli Martiri di Gorla. Festa di compleanno per Mara Venier, che compie 76 anni, e riflettori accesi sulla Giornata mondiale dell’osteoporosi e sulla Giornata internazionale degli chef. Nel cielo astrologico del giorno la Luna in Acquario accompagna il segno protagonista della fortuna, tra amore, denaro e benessere.

Santo del giorno: Santa Maria Bertilla, la forza della gentilezza

Il 20 ottobre la tradizione cristiana celebra Santa Maria Bertilla Boscardin, una donna che ha fatto della cura degli altri la propria missione. Nessun gesto clamoroso, nessuna ambizione di diventare famosa. Soltanto una convinzione tenace: aiutare chi soffre è già un modo straordinario di vivere.

Nata il 6 ottobre 1888 a Brendola, nel Vicentino, con il nome di Anna Francesca Boscardin, cresce in una famiglia contadina. La sua infanzia non è facile, ma proprio dalle difficoltà sembra ricavare quella particolare sensibilità verso gli ultimi che diventerà il tratto distintivo della sua esistenza.

A diciassette anni entra nella congregazione delle Suore Maestre di Santa Dorotea, Figlie dei Sacri Cuori. Comincia occupandosi dei lavori più umili, poi viene destinata all’assistenza ospedaliera. All’ospedale di Treviso dimostra una dedizione fuori dal comune, soprattutto durante la Prima guerra mondiale, quando gli ospedali accolgono feriti e malati in condizioni spesso drammatiche.

Muore il 20 ottobre 1922, appena trentaquattrenne. Nel 1961 Papa Giovanni XXIII la proclama santa.

La sua vicenda parla ancora al presente, ricordando il valore di infermieri, operatori sociosanitari e volontari. Professioni nelle quali il tempo dedicato agli altri conta spesso più della notorietà.

Fra i santi ricordati nella stessa data figura anche San Cornelio centurione, personaggio degli Atti degli Apostoli tradizionalmente associato all’accoglienza dei primi convertiti non ebrei.

Accadde oggi: 20 ottobre 1944, la strage dei bambini di Gorla

Milano, 20 ottobre 1944. La città vive sotto l’incubo dei bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Nel quartiere di Gorla, alla scuola elementare Francesco Crispi, i bambini affrontano una mattina che dovrebbe essere uguale a tante altre.

Alle 11.29, durante un’incursione aerea statunitense, una bomba colpisce l’edificio scolastico. Insegnanti e alunni stanno cercando di raggiungere il rifugio quando l’ordigno centra il vano delle scale.

La tragedia è immensa: 184 bambini perdono la vita, insieme ad adulti presenti nella scuola. È una delle pagine più dolorose della storia milanese.

Il 20 ottobre 2026 ricorre l’82° anniversario di quella strage. In Piazza Piccoli Martiri, il monumento commemorativo continua a custodire il ricordo delle giovani vittime, con una forza simbolica che attraversa generazioni.

Per Milano non è soltanto una ricorrenza storica. È la memoria di un’infanzia spezzata, di famiglie devastate e di una comunità che ha trasformato il dolore in testimonianza civile.

La storia di Gorla ricorda anche una verità che conserva intatta la propria attualità: nelle guerre, i civili e soprattutto i bambini pagano spesso un prezzo insopportabile.

E mentre il mondo continua a confrontarsi con nuovi conflitti, quel 20 ottobre di ottantadue anni fa rimane uno dei moniti più potenti custoditi dalla memoria italiana.

Nati il 20 ottobre: Mara Venier, 76 anni da signora della domenica

Auguri a Mara Venier! La popolare conduttrice veneziana, nata il 20 ottobre 1950, compie 76 anni. Un compleanno che celebra una delle personalità più amate e riconoscibili della televisione italiana.

Attrice agli esordi, poi protagonista del piccolo schermo, Mara ha costruito una carriera lunga decenni facendo leva su una dote apparentemente semplice: parlare alle persone senza sembrare distante da loro.

Il pubblico la conosce come la signora della domenica, un soprannome diventato quasi un titolo professionale. A Domenica In ha portato interviste, confessioni, risate, momenti commoventi e qualche inevitabile fuori programma.

Il segreto della sua popolarità? Forse proprio quella naturalezza che trasforma uno studio televisivo in un grande salotto di famiglia, con il pubblico che si sente autorizzato a entrare senza neppure bussare.

Ma il 20 ottobre è una data particolarmente ricca di compleanni celebri. Nel 1947 nasce Angela Brambati, storica voce dei Ricchi e Poveri, mentre il 1950 vede nascere anche il critico musicale Gino Castaldo.

Nel 1965 arrivano al mondo l’allenatore Stefano Pioli e il regista Lucio Pellegrini.

Tra i personaggi internazionali spiccano Danny Boyle, regista britannico nato nel 1956, e Viggo Mortensen, nato nel 1958 e celebre anche per aver interpretato Aragorn nella saga cinematografica Il Signore degli Anelli.

Una giornata che mette insieme televisione, cinema, musica e sport. Decisamente un buon motivo per preparare qualche torta in più.

Eventi e curiosità: osteoporosi, salute e prevenzione

Il 20 ottobre si celebra la Giornata mondiale dell’osteoporosi, un appuntamento dedicato a una malattia spesso silenziosa ma capace di incidere profondamente sulla qualità della vita.

L’osteoporosi riduce la resistenza delle ossa e aumenta il rischio di fratture. Può avanzare senza sintomi evidenti, fino a manifestarsi improvvisamente con un problema serio.

Il tema riguarda soprattutto la popolazione anziana e le donne dopo la menopausa, ma la prevenzione comincia molto prima. Attività fisica, alimentazione equilibrata, adeguato apporto di calcio e vitamina D, insieme alla valutazione medica del rischio individuale, possono contribuire alla tutela della salute scheletrica.

In un Paese come l’Italia, caratterizzato dall’invecchiamento della popolazione, la prevenzione delle fratture rappresenta anche una questione sociale ed economica: meno ricoveri, maggiore autonomia personale e una migliore qualità della vita.

Giornata internazionale degli chef: tutti ai fornelli

Sempre il 20 ottobre ricorre la Giornata internazionale degli chef, istituita nel 2004 per valorizzare il lavoro dei professionisti della cucina.

Un appuntamento che in Italia assume un sapore speciale. Nel Paese dove una discussione sulla carbonara può diventare più accesa di un dibattito politico, la cucina rappresenta cultura, identità e tradizione familiare.

Ma dietro un piatto ben riuscito non ci sono soltanto creatività e talento. Ci sono formazione, sicurezza alimentare, qualità delle materie prime, attenzione agli sprechi e molte ore di lavoro.

La ricorrenza offre anche l’occasione per parlare di educazione alimentare e trasmissione delle competenze alle nuove generazioni. Perché cucinare bene significa conoscere gli ingredienti e rispettare chi li produce, oltre a saperli trasformare.

Segno zodiacale più fortunato del 20 ottobre: Acquario

Per martedì 20 ottobre 2026, il segno protagonista del MetroLunario è l’Acquario. Una scelta legata al quadro astrologico della giornata, dominato simbolicamente dal passaggio della Luna in Acquario.

Il Sole si trova in Bilancia, mentre Mercurio attraversa lo Scorpione e Giove occupa il Leone. La Luna crescente, secondo l’interpretazione astrologica tradizionale, richiama iniziativa, indipendenza e desiderio di rinnovamento.

L’Acquario potrebbe quindi essere immaginato come il segno delle idee originali e delle soluzioni fuori dagli schemi. Attenzione però: la stessa configurazione simbolica suggerisce possibili tensioni fra entusiasmo e impulsività.

Il 20 ottobre presenta infatti aspetti astrologici interpretati come dinamici, fra cui il rapporto della Luna con Mercurio e Giove. Nella lettura dell’oroscopo, questo invita a misurare le parole ed evitare promesse esagerate.

Una curiosità da prendere con leggerezza: le posizioni dei corpi celesti sono dati astronomici, mentre l’assegnazione della fortuna ai segni appartiene alla tradizione astrologica e non costituisce una previsione scientificamente attendibile.

Fortuna in amore, soldi e salute: Acquario del 20 ottobre

Amore: giornata simbolicamente dedicata alla spontaneità. Per i single, l’oroscopo suggerisce maggiore apertura alle conoscenze inattese; per le coppie, un confronto sincero potrebbe aiutare a superare piccoli malintesi. Meglio non trasformare ogni opinione diversa in una questione di principio.

Soldi: la tradizione astrologica associa questa giornata alla creatività e alla capacità di individuare alternative. Sul piano pratico, invece, conviene valutare con attenzione nuove spese, contratti e impegni finanziari. Nessun transito planetario garantisce guadagni o risultati economici.

Salute: nella simbologia zodiacale l’Acquario viene associato a dinamismo e libertà di movimento. Il 20 ottobre può diventare un’occasione per scegliere una camminata, rispettare le ore di sonno e dedicare attenzione al recupero fisico, senza attribuire alle stelle effetti sul benessere individuale.

MetroLunario elaborato a cura di ASTROLABIO