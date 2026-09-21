21 settembre 2026: santi, storia e curiosità del MetroLunario

Il 21 settembre porta nel calendario la festa di San Matteo, apostolo ed evangelista, passato dal banco delle imposte alla predicazione del Vangelo. La storia ricorda invece il 1792, quando la Rivoluzione francese abolì formalmente la monarchia. Tra i protagonisti nati in questa data spicca Stephen King, maestro della narrativa horror e autore di Carrie, Shining e It. Nel cielo, la Luna gibbosa crescente è ancora in Capricorno per gran parte della giornata, prima di entrare in Acquario.

Santo del Giorno: San Matteo, apostolo ed evangelista

Il Santo del Giorno del 21 settembre è San Matteo, apostolo ed evangelista. Prima di seguire Gesù era conosciuto come Levi ed esercitava il mestiere di pubblicano, cioè riscuoteva le imposte per conto dell’autorità romana. La Chiesa lo celebra proprio il 21 settembre.

La sua storia è legata a una delle chiamate più celebri dei Vangeli: Gesù lo vede seduto al banco delle imposte e gli dice semplicemente di seguirlo. Matteo lascia il suo lavoro e diventa uno dei Dodici apostoli. Il Vangelo del giorno ripropone proprio questo episodio e il successivo banchetto organizzato da Matteo per Gesù e i suoi discepoli.

La tradizione cristiana gli attribuisce il Vangelo secondo Matteo, mentre il suo nome significa “dono di Dio”. È inoltre considerato patrono di banchieri, commercialisti ed esattori, un curioso legame tra la sua precedente professione e la devozione sviluppatasi nei secoli.

La memoria di San Matteo rappresenta conversione, cambiamento e capacità di trasformare radicalmente la propria vita.

Accadde Oggi: la Francia abolisce la monarchia

Il 21 settembre 1792 la Convenzione nazionale francese abolì ufficialmente la monarchia e proclamò la nascita della Prima Repubblica. La decisione arrivò nel pieno della Rivoluzione francese, dopo la caduta della monarchia costituzionale e l’arresto di Luigi XVI e Maria Antonietta.

La monarchia francese, che aveva attraversato secoli di storia europea, venne cancellata in un momento di radicale trasformazione politica. Il potere passò alla nuova Repubblica, mentre il destino dell’ex sovrano era ormai segnato.

Luigi XVI sarebbe stato processato per tradimento e condannato a morte. Il 21 gennaio 1793 sarebbe salito sul patibolo, seguito da Maria Antonietta nell’ottobre dello stesso anno.

Il 21 settembre 1792 diventò quindi una delle date simbolo della fine dell’Ancien Régime e dell’affermazione di una nuova idea di Stato fondata sulla sovranità della nazione.

Nati in questo giorno: Stephen King

Tra i protagonisti nati il 21 settembre spicca Stephen King, nato nel 1947 a Portland, nel Maine. Scrittore tra i più prolifici e popolari della letteratura contemporanea, ha attraversato horror, thriller, fantasy, fantascienza e narrativa drammatica.

Il successo arrivò con Carrie, pubblicato nel 1974, ma la sua produzione comprende alcuni dei romanzi più conosciuti della narrativa americana contemporanea: Shining, It, Misery, La zona morta e The Stand sono soltanto alcuni dei titoli che hanno conquistato milioni di lettori.

King ha inoltre visto numerose sue opere trasformarsi in film e serie televisive, contribuendo a rendere personaggi e atmosfere della sua narrativa parte dell’immaginario popolare.

Nel 2026 compie 79 anni. La sua carriera continua a rappresentare un caso straordinario di longevità editoriale e di capacità di trasformare le paure quotidiane in storie universali.

Eventi e curiosità del 21 settembre

Il 21 settembre 2026 è lunedì ed è il 264° giorno dell’anno: ne restano 101 prima della fine dell’anno.

La Luna è in fase di gibbosa crescente, con circa il 73-74% del disco illuminato, due giorni dopo il primo quarto e cinque giorni prima della Luna piena del 26 settembre.

La posizione lunare presenta una curiosità: la Luna trascorre gran parte della giornata in Capricorno, ma passa in Acquario nel corso della serata. Le effemeridi collocano il cambio intorno alle 20:15 UTC, con una differenza di orario in base al fuso considerato.

Il 21 settembre è inoltre la Giornata internazionale della pace delle Nazioni Unite, istituita per rafforzare gli ideali di pace e di non violenza tra i popoli.

E c’è un’altra curiosità stagionale: il 21 settembre 2026 è ormai a ridosso dell’equinozio d’autunno, che cade il giorno successivo. È dunque uno degli ultimi giorni dell’estate astronomica nell’emisfero settentrionale.

Segno zodiacale più fortunato del giorno: Acquario

Secondo la tradizione astrologica, il segno simbolicamente più favorito del 21 settembre 2026 è l’Acquario.

La scelta guarda al passaggio della Luna dal Capricorno all’Acquario nella parte finale della giornata e alla presenza di Plutone in Acquario secondo le effemeridi astrologiche.

Nella simbologia astrologica, l’Acquario richiama originalità, indipendenza, innovazione e apertura verso il futuro. È quindi una giornata simbolicamente favorevole per uscire dagli schemi, trovare una soluzione alternativa o guardare a un problema da una prospettiva completamente nuova.

Per l’Acquario può essere il momento giusto per cambiare strategia, recuperare un’idea accantonata o trasformare un’intuizione in un progetto concreto.

La giornata conserva così un filo conduttore tra calendario e storia: Matteo cambia vita, la Francia cambia regime e la Luna cambia segno. Tre trasformazioni, ciascuna a modo proprio, nel segno di un passaggio verso qualcosa di nuovo.