21 ottobre: santi, storia e fortuna | MetroLunario

MetroLunario, i santi, gli eventi e lo Zodiaco del giorno

🌐 Mercoledì 21 ottobre 2026, il MetroLunario racconta una giornata ricca di storia, memoria, spettacolo e curiosità. Il calendario religioso celebra Sant’Orsola, mentre l’Italia ricorda i 166 anni dal plebiscito del 1860, passaggio decisivo verso l’Unità nazionale. Nel mondo del cinema, il 73° anniversario della nascita di Eleonora Giorgi riporta l’attenzione su un’attrice amatissima. Spazio anche alla Giornata della mela, alla biodiversità alimentare e alla sicurezza digitale. Nel cielo astrologico, la Bilancia conquista il ruolo di segno simbolicamente più fortunato, tra amore, denaro e benessere.

Santo del giorno: Sant’Orsola, la principessa del coraggio

Il 21 ottobre la tradizione cristiana ricorda Sant’Orsola, una figura sospesa tra devozione, leggenda e storia. Una giovane principessa che, secondo il racconto medievale, avrebbe preferito affrontare la morte piuttosto che rinunciare alla propria fede.

La vicenda si colloca tradizionalmente nella tarda antichità. Orsola, descritta come una principessa cristiana di origine britannica, sarebbe partita per un pellegrinaggio accompagnata da altre giovani donne. Il viaggio avrebbe avuto un epilogo drammatico a Colonia, dove il gruppo sarebbe stato massacrato.

La tradizione racconta di undicimila vergini martiri, un numero che gli studiosi considerano leggendario e che potrebbe derivare da interpretazioni successive di antiche iscrizioni.

La storicità dei singoli episodi rimane incerta. Ciò non ha impedito al culto di Sant’Orsola di diffondersi in Europa, ispirando opere d’arte, istituzioni educative e comunità religiose.

Il suo nome è legato anche alle Orsoline, congregazioni femminili impegnate soprattutto nell’educazione delle ragazze. A Brescia, nel 1535, Sant’Angela Merici fondò la Compagnia di Sant’Orsola, contribuendo a trasformare quella devozione in un importante progetto educativo.

E così una figura nata nel linguaggio della leggenda è diventata, attraverso i secoli, un simbolo di coraggio, autonomia e formazione femminile.

Tra i santi ricordati il 21 ottobre figura anche Sant’Ilarione di Gaza, monaco del IV secolo considerato uno dei grandi protagonisti delle origini del monachesimo cristiano in Palestina.

Accadde oggi: il 21 ottobre 1860 e il plebiscito dell’Unità d’Italia

Il 21 ottobre 1860 rappresenta una data fondamentale del Risorgimento italiano. Nelle province napoletane e siciliane si svolge il plebiscito per l’annessione al Regno di Sardegna, destinato ad aprire la strada alla nascita del Regno d’Italia.

Sono trascorsi pochi mesi dalla spedizione dei Mille. Giuseppe Garibaldi ha conquistato larga parte del Mezzogiorno, il potere borbonico è ormai in crisi e il processo di unificazione entra nella fase decisiva.

Gli elettori sono chiamati a pronunciarsi sull’unificazione sotto la monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele II.

Il risultato ufficiale registra una maggioranza schiacciante di voti favorevoli: oltre un milione e 300mila sì nelle province napoletane, ai quali si aggiungono quelli espressi in Sicilia.

Ma non bisogna immaginare quel voto come una consultazione democratica secondo i criteri contemporanei. Le procedure elettorali, il contesto militare e le pressioni politiche hanno alimentato un lungo dibattito storico sull’effettiva libertà della scelta.

Il plebiscito non chiude le tensioni tra Nord e Sud, né risolve le profonde differenze economiche e sociali della penisola. Costituisce però un passaggio determinante verso la proclamazione del Regno d’Italia, il 17 marzo 1861.

Nel 2026 ricorre il 166° anniversario di quella consultazione. Una ricorrenza che invita a guardare l’unificazione nazionale non soltanto come un evento patriottico, ma anche come l’inizio di un complesso processo di integrazione politica e sociale.

Il 21 ottobre riserva inoltre un altro anniversario risorgimentale: nel 1866 iniziano le votazioni del plebiscito nelle province venete e nel Mantovano, passaggio decisivo per la loro annessione al Regno d’Italia.

Due consultazioni diverse, separate da sei anni, ma unite dal medesimo progetto: costruire uno Stato nazionale laddove per secoli erano esistiti regni, ducati e territori politicamente separati.

Nati il 21 ottobre: Eleonora Giorgi, il sorriso del cinema italiano

Il 21 ottobre 1953 nasceva a Roma Eleonora Giorgi, una delle attrici più amate del cinema italiano. Nel 2026 avrebbe compiuto 73 anni, ma la sua scomparsa, avvenuta il 3 marzo 2025, ha trasformato questa data in un’occasione di ricordo.

Bella, ironica, anticonvenzionale, Eleonora Giorgi ha attraversato stagioni molto diverse dello spettacolo nazionale, conquistando il pubblico con interpretazioni capaci di passare dalla commedia al cinema drammatico.

Il grande successo arriva negli anni Settanta e Ottanta. Nel 1979 conquista il David di Donatello come migliore attrice protagonista per Dimenticare Venezia, diretto da Franco Brusati.

La sua popolarità esplode anche grazie alla commedia italiana, con film come Mia moglie è una strega, accanto a Renato Pozzetto, e Borotalco, diretto e interpretato da Carlo Verdone.

La sua carriera non si limita alla recitazione. Giorgi sperimenta la regia, lavora in televisione e continua a essere una presenza riconoscibile nell’immaginario collettivo.

Negli ultimi anni aveva raccontato pubblicamente la propria malattia, affrontando un percorso difficile con una comunicazione diretta e personale.

Il 21 ottobre è anche la data di nascita di Marina Ripa di Meana, venuta al mondo nel 1941 e scomparsa nel 2018, figura provocatoria della vita mondana e culturale italiana.

Tra i compleanni internazionali troviamo Kim Kardashian, nata nel 1980 e giunta a 46 anni, e la cantante Doja Cat, nata nel 1995, che compie 31 anni.

Il calendario ricorda inoltre Carrie Fisher, nata nel 1956 e diventata un’icona mondiale grazie al ruolo della principessa Leia in Star Wars.

Eventi e curiosità: il 21 ottobre celebra la mela

Il 21 ottobre si celebra l’Apple Day, la Giornata della mela, una ricorrenza nata nel Regno Unito nel 1990 per valorizzare i frutteti, le varietà locali e la biodiversità agricola.

Un appuntamento che interessa direttamente anche l’Italia, importante produttore europeo di mele, soprattutto nelle regioni settentrionali.

Dal Trentino-Alto Adige al Piemonte, la coltivazione delle mele rappresenta un settore agricolo di grande rilevanza economica. Ma la ricorrenza invita anche a riscoprire le varietà meno conosciute, spesso oscurate dalle poche tipologie dominanti negli scaffali dei supermercati.

La mela è un alimento versatile, disponibile in numerose varietà e utilizzabile in preparazioni dolci e salate. Contiene acqua, fibre e altri nutrienti, pur senza possedere le miracolose proprietà che le attribuisce il celebre proverbio sul medico da tenere lontano.

Per le famiglie, acquistare frutta di stagione significa poter valutare prezzi, provenienza, qualità e caratteristiche dei prodotti. La disponibilità locale, tuttavia, non garantisce automaticamente il prezzo più basso.

Sicurezza digitale: la Giornata mondiale della crittografia

Il 21 ottobre ricorre anche il Global Encryption Day, una giornata di sensibilizzazione sull’importanza della crittografia nella protezione delle comunicazioni digitali.

Dietro una parola apparentemente tecnica si nasconde qualcosa che riguarda milioni di cittadini: la sicurezza dei messaggi personali, dei pagamenti online, dei dati sanitari e delle operazioni bancarie.

La crittografia permette di rendere le informazioni leggibili soltanto a chi possiede gli strumenti necessari per decifrarle. È uno dei pilastri della protezione dei dati nell’economia digitale.

Per i consumatori, la ricorrenza diventa anche un promemoria concreto: aggiornare i dispositivi, utilizzare password robuste, attivare l’autenticazione a più fattori e diffidare dei messaggi che chiedono codici o credenziali personali.

La tecnologia aiuta a proteggere le comunicazioni, ma non può sostituire l’attenzione delle persone.

Segno zodiacale più fortunato del 21 ottobre: Bilancia

Il segno protagonista del MetroLunario di mercoledì 21 ottobre 2026 è la Bilancia, che raccoglie simbolicamente il testimone dall’Acquario, protagonista della giornata precedente.

Il Sole attraversa gli ultimi gradi della Bilancia, mentre Venere retrograda si trova nello stesso segno. In astrologia questa combinazione viene tradizionalmente associata alla revisione dei rapporti personali, alla ricerca di equilibrio e al desiderio di chiarire questioni rimaste sospese.

La Luna, inizialmente in Acquario, passa nel corso della giornata in Pesci, introducendo nella lettura astrologica un clima più sensibile e introspettivo.

Giove in Leone aggiunge, nell’interpretazione simbolica, entusiasmo e voglia di partecipazione, mentre Mercurio in Scorpione viene associato a riflessione e comunicazioni profonde.

Per la Bilancia è dunque una giornata che, secondo la tradizione zodiacale, invita a recuperare armonia senza rinunciare alle proprie idee.

L’oroscopo rimane una forma di intrattenimento culturale: le posizioni planetarie non consentono di prevedere scientificamente la fortuna o gli avvenimenti della vita individuale.

Bilancia, fortuna in amore, soldi e salute del 21 ottobre

Amore: nella lettura astrologica, Venere retrograda richiama il desiderio di chiarire sentimenti, incomprensioni e aspettative. Per le coppie il tema simbolico è il dialogo, mentre per i single la giornata viene associata alle conoscenze nate spontaneamente, senza forzature.

Soldi: l’oroscopo suggerisce prudenza e valutazione delle priorità. La presenza simbolica di Mercurio in Scorpione viene interpretata come invito ad approfondire i dettagli prima di prendere decisioni. Per spese, investimenti e contratti valgono comunque esclusivamente informazioni concrete e verificabili.

Salute: la tradizione zodiacale associa la Bilancia alla ricerca dell’equilibrio psicofisico. Per mercoledì 21 ottobre l’attenzione pratica può concentrarsi sul rispetto dei tempi di riposo, su una moderata attività motoria e su un’alimentazione regolare. Un programma di movimento adeguato alle condizioni individuali, insieme a sonno sufficiente e abitudini alimentari equilibrate, contribuisce al benessere quotidiano.

MetroLunario elaborato a cura di ASTROLABIO