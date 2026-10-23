23 ottobre: santi, storia e fortuna | MetroLunario

MetroLunario, i santi, gli eventi e lo Zodiaco del giorno

🌐 Venerdì 23 ottobre 2026, il MetroLunario attraversa fede, storia, cultura e curiosità. Il calendario celebra San Giovanni da Capestrano, il francescano abruzzese che diventò protagonista dell’Europa del Quattrocento. La memoria italiana riporta alla battaglia di El Alamein del 1942, mentre Budapest ricorda i 70 anni della rivoluzione ungherese. Nel mondo della cultura, Gianni Rodari avrebbe compiuto 106 anni, e la giornata richiama l’attenzione sulla tutela del leopardo delle nevi, una delle specie più affascinanti e vulnerabili del pianeta. Nel cielo astrologico, il Leone conquista il ruolo di segno più fortunato, tra affetti, opportunità economiche e benessere.

Santo del giorno: San Giovanni da Capestrano, l’abruzzese che conquistò l’Europa

Il 23 ottobre la Chiesa cattolica celebra San Giovanni da Capestrano, una personalità che sembra uscita da un romanzo storico. Giurista, magistrato, predicatore, diplomatico e infine protagonista di una delle più celebri battaglie del Quattrocento: difficile trovare una biografia più movimentata.

Nasce il 24 giugno 1386 a Capestrano, nell’attuale provincia dell’Aquila. Dopo aver studiato diritto a Perugia, intraprende una carriera pubblica che lo porta a ricoprire incarichi amministrativi e giudiziari.

La sua vita cambia profondamente dopo un periodo di prigionia. Decide di abbandonare le prospettive di carriera e di entrare nell’ordine francescano, aderendo al movimento dell’Osservanza.

Da quel momento percorre l’Italia e numerosi Paesi europei, diventando un predicatore ascoltato da folle immense. La sua attività si sviluppa in un’epoca segnata da tensioni religiose, conflitti politici e profonde trasformazioni sociali.

Il momento più noto arriva nel 1456, quando contribuisce a mobilitare i combattenti cristiani durante l’assedio ottomano di Belgrado. La città resiste all’attacco delle truppe del sultano Maometto II.

Giovanni muore il 23 ottobre 1456, pochi mesi dopo quella battaglia. Viene canonizzato nel 1690 ed è ricordato anche come patrono dei cappellani militari.

La sua figura conserva un posto importante nella storia religiosa dell’Abruzzo, pur appartenendo a un mondo lontanissimo dal nostro, segnato da guerre di religione e concezioni oggi profondamente discusse.

Nello stesso giorno si ricorda Severino Boezio, filosofo romano del VI secolo, autore della Consolazione della filosofia, scritta durante la prigionia.

Accadde oggi: El Alamein, il 23 ottobre 1942 cambia la guerra

Il 23 ottobre 1942, nel deserto egiziano, comincia una delle battaglie decisive della Seconda guerra mondiale. Alle ore serali, le forze britanniche guidate dal generale Bernard Montgomery lanciano una grande offensiva contro lo schieramento italo-tedesco comandato da Erwin Rommel.

È l’inizio della seconda battaglia di El Alamein, destinata a segnare una svolta nella campagna del Nordafrica.

L’offensiva coinvolge centinaia di migliaia di uomini, mezzi corazzati, artiglierie e aviazione. Gli Alleati dispongono di una netta superiorità di risorse e rifornimenti, mentre le forze dell’Asse devono fare i conti con crescenti difficoltà logistiche.

Per l’Italia il nome di El Alamein è legato soprattutto ai reparti della divisione paracadutisti Folgore, impegnati in combattimenti particolarmente duri nel settore meridionale dello schieramento.

La resistenza di quei soldati diventerà uno degli episodi più ricordati della storia militare italiana, ma non potrà cambiare l’esito complessivo della battaglia.

Il fronte dell’Asse viene progressivamente sfondato e, all’inizio di novembre, le truppe italo-tedesche sono costrette alla ritirata.

Ottantaquattro anni dopo, il significato di El Alamein

Nel 2026 ricorre l’84° anniversario dell’inizio della battaglia. Un appuntamento che richiama il sacrificio di migliaia di militari, ma anche le conseguenze delle scelte politiche e militari del fascismo.

El Alamein non rappresenta soltanto una pagina di storia militare. È uno snodo del conflitto mondiale che contribuisce a modificare gli equilibri nel Mediterraneo e ad accelerare la crisi strategica delle potenze dell’Asse.

Budapest 1956: il giorno della rivoluzione

Sempre il 23 ottobre, ma nel 1956, migliaia di studenti e cittadini scendono nelle strade di Budapest per chiedere libertà politica e la fine del dominio sovietico sull’Ungheria.

La manifestazione si trasforma rapidamente in una rivoluzione. Le proteste diventano scontri armati e, nei giorni successivi, l’intervento militare sovietico soffoca duramente l’insurrezione.

Nel 2026 ricorrono 70 anni dall’inizio della rivoluzione ungherese, evento che ebbe ripercussioni profonde anche sulla sinistra italiana, provocando discussioni, rotture e ripensamenti politici.

Nati il 23 ottobre: Gianni Rodari, 106 anni di fantasia

Il 23 ottobre 1920 nasce a Omegna, sul Lago d’Orta, Gianni Rodari, scrittore, giornalista, maestro e straordinario inventore di storie per bambini.

Nel 2026 ricorre il 106° anniversario della sua nascita. Eppure, a distanza di tanti anni, le sue filastrocche conservano una freschezza che molti libri contemporanei possono soltanto invidiare.

Rodari aveva un talento raro: riusciva a raccontare concetti complessi con parole semplici, senza mai trattare i bambini come lettori incapaci di comprendere il mondo.

Dopo l’esperienza nell’insegnamento e nel giornalismo, si dedica alla letteratura per l’infanzia, creando personaggi entrati nell’immaginario collettivo.

Tra le sue opere più amate figurano Favole al telefono, Il romanzo di Cipollino, Gelsomino nel paese dei bugiardi e La freccia azzurra.

Nel 1970 riceve il prestigioso Premio Hans Christian Andersen, uno dei massimi riconoscimenti internazionali della letteratura per ragazzi.

Tre anni dopo pubblica Grammatica della fantasia, un libro che continua a essere utilizzato da insegnanti, educatori e studiosi della creatività.

Rodari muore a Roma il 14 aprile 1980, ma la sua eredità sopravvive nelle scuole, nelle biblioteche e nelle famiglie.

La sua lezione più importante rimane attualissima: la fantasia non serve a fuggire dalla realtà, ma anche a comprenderla e trasformarla.

Gli altri compleanni celebri del 23 ottobre

Il 23 ottobre 1976 nasce Ryan Reynolds, attore canadese che nel 2026 compie 50 anni e che il grande pubblico associa soprattutto al personaggio di Deadpool.

Il 1986 è invece l’anno di nascita di Emilia Clarke, celebre interprete di Daenerys Targaryen nella serie Il Trono di Spade, che raggiunge i 40 anni.

Il calendario ricorda anche Pelé, nato il 23 ottobre 1940 e scomparso nel 2022: nel 2026 avrebbe compiuto 86 anni. Il campione brasiliano rimane l’unico calciatore ad aver vinto tre Mondiali da giocatore.

Tra gli italiani, il 23 ottobre 1943 nasceva Carlo Monni, attore toscano scomparso nel 2013, presenza indimenticabile del cinema di Roberto Benigni e della comicità popolare.

Eventi e curiosità: la giornata del leopardo delle nevi

Il 23 ottobre si celebra la Giornata internazionale del leopardo delle nevi, dedicata alla tutela di uno dei grandi felini più misteriosi del pianeta.

Conosciuto anche come fantasma delle montagne, il leopardo delle nevi vive nelle regioni montuose dell’Asia centrale, tra Himalaya, altopiani e territori rocciosi spesso difficilissimi da raggiungere.

Il suo mantello chiaro, punteggiato di macchie scure, permette all’animale di mimetizzarsi perfettamente nell’ambiente. Una coda lunga e folta lo aiuta a mantenere l’equilibrio sui terreni impervi e a proteggersi dal freddo.

La specie è classificata come vulnerabile e deve affrontare minacce importanti: perdita degli habitat, bracconaggio, conflitti con gli allevatori e cambiamenti climatici.

Perché una ricorrenza apparentemente lontana dovrebbe interessare anche l’Italia? Perché la tutela della biodiversità riguarda l’equilibrio degli ecosistemi e la conservazione di risorse naturali dalle quali dipendono anche le comunità umane.

Il 23 ottobre è anche il giorno della mole

Una curiosità per gli appassionati di scienza: il 23 ottobre si festeggia il Mole Day, ricorrenza informale dedicata alla mole, unità fondamentale utilizzata in chimica per misurare la quantità di sostanza.

La giornata viene tradizionalmente celebrata dalle 6.02 del mattino alle 18.02, richiamando il numero di Avogadro, circa 6,02 × 10²³.

Un numero gigantesco, difficile persino da immaginare, ma indispensabile per comprendere le trasformazioni chimiche.

La ricorrenza rappresenta anche una simpatica occasione per avvicinare studenti e curiosi alle materie scientifiche. Perché dietro formule apparentemente incomprensibili si nascondono fenomeni quotidiani, dalla preparazione degli alimenti alla produzione dei medicinali.

Segno zodiacale più fortunato del 23 ottobre: Leone

Il protagonista astrologico di venerdì 23 ottobre 2026 è il Leone, che raccoglie il testimone dai Pesci, segno fortunato del giorno precedente.

La scelta è collegata alla presenza di Giove e Marte in Leone, una combinazione che la tradizione astrologica associa all’intraprendenza, all’entusiasmo e alla volontà di ottenere risultati.

La Luna crescente attraversa i Pesci, mentre il Sole si trova negli ultimi gradi della Bilancia, prima dell’ingresso nello Scorpione. Venere retrograda in Bilancia richiama simbolicamente la necessità di riconsiderare alcuni aspetti delle relazioni personali.

Per il Leone, Giove rappresenta tradizionalmente espansione e fiducia, mentre Marte viene associato all’energia e alla determinazione.

Attenzione però all’eccesso di protagonismo: nel linguaggio dell’oroscopo, entusiasmo e ambizione hanno bisogno di equilibrio per non trasformarsi in impulsività.

Leone: fortuna in amore, soldi e salute del 23 ottobre

Amore: la tradizione astrologica assegna al Leone una giornata vivace sul piano sentimentale. Per chi vive una relazione, il tema è ritrovare complicità attraverso piccoli gesti e attenzioni concrete. Per i single, il simbolismo di Marte e Giove favorisce un atteggiamento aperto verso nuove conoscenze. Meglio però ascoltare davvero chi si ha davanti, anziché cercare sempre di conquistare la scena.

Soldi: il quadro zodiacale viene interpretato come stimolo a valorizzare capacità professionali, iniziative personali e progetti rimasti in sospeso. Sul piano pratico, è opportuno distinguere le opportunità concrete dalle promesse troppo allettanti, verificando condizioni, costi e disponibilità economiche prima di assumere impegni.

Salute: l’energia tradizionalmente associata a Marte in Leone richiama movimento e vitalità. Il 23 ottobre può essere dedicato a un’attività fisica adatta alle proprie condizioni, a una passeggiata all’aperto e a una maggiore attenzione ai tempi di recupero. Sonno regolare, alimentazione equilibrata e movimento moderato rappresentano abitudini utili per mantenere il benessere quotidiano.

MetroLunario elaborato a cura di Astrolabio