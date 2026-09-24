24 settembre 2026: santi, storia e curiosità del Metrolunario

Il 24 settembre porta nel calendario la memoria di San Pacifico da San Severino, sacerdote francescano marchigiano vissuto tra Seicento e Settecento. La storia ricorda invece il 1789, quando il Congresso degli Stati Uniti istituì formalmente la Corte Suprema. Tra i protagonisti nati in questa data spicca Jim Henson, geniale creatore dei Muppet e di personaggi entrati nell’immaginario mondiale. Nel cielo, la Luna è ormai gibbosa crescente, a poco più di un giorno dalla pienezza, e passa dall’Acquario ai Pesci.

Santo del Giorno: San Pacifico da San Severino

Il Santo del Giorno del 24 settembre è San Pacifico da San Severino, al secolo Carlo Antonio Divini, sacerdote francescano nato a San Severino Marche nel 1653. Rimasto orfano in giovane età, entrò tra i Frati Minori assumendo il nome di fra Pacifico.

Dopo gli studi di filosofia e teologia fu ordinato sacerdote nel 1678. Svolse attività di insegnamento e predicazione, ma una salute sempre più fragile lo costrinse progressivamente a limitare il proprio apostolato.

Negli ultimi anni della sua vita divenne quasi sordo e cieco e soffrì di gravi problemi a una gamba. Nonostante le condizioni fisiche, mantenne una intensa vita spirituale, caratterizzata dalla preghiera e dalla celebrazione della Messa. Morì il 24 settembre 1721, a 68 anni. Fu proclamato santo nel 1836.

La sua memoria rappresenta perseveranza, spiritualità e forza interiore, valori che emergono soprattutto dal modo in cui affrontò una lunga stagione di malattia e sofferenza.

Accadde Oggi: nasce la Corte Suprema degli Stati Uniti

Il 24 settembre 1789 il Congresso degli Stati Uniti approvò il Judiciary Act, la legge che organizzò il sistema giudiziario federale e istituì la Corte Suprema degli Stati Uniti come tribunale composto inizialmente da sei giudici.

Lo stesso giorno il presidente George Washington nominò John Jay come primo Chief Justice, insieme agli altri cinque componenti della Corte. Le nomine furono confermate dal Senato il 26 settembre.

La prima riunione della Corte Suprema si sarebbe tenuta nel 1790 a New York, allora capitale degli Stati Uniti. Nel corso dei decenni l’istituzione avrebbe assunto un ruolo sempre più importante nell’interpretazione della Costituzione e nell’equilibrio tra i poteri dello Stato.

Il 24 settembre 1789 rappresenta dunque una tappa fondamentale nella costruzione del sistema istituzionale americano: nasceva l’organo destinato a diventare il massimo punto di riferimento giudiziario degli Stati Uniti.

Nati in questo giorno: Jim Henson

Tra i protagonisti nati il 24 settembre spicca Jim Henson, nato nel 1936 a Greenville, Mississippi. Artista, burattinaio, sceneggiatore e regista, è ricordato soprattutto come il creatore dei Muppet.

Henson iniziò giovanissimo a sperimentare con marionette e televisione. Nel 1955 creò Sam and Friends, programma televisivo nel quale comparvero alcune delle prime versioni dei personaggi che avrebbero poi caratterizzato il suo universo creativo.

Tra le sue creature più celebri c’è naturalmente Kermit la rana, diventato il simbolo dei Muppet e uno dei personaggi televisivi più riconoscibili al mondo.

Il successo internazionale arrivò con Sesame Street e, dal 1976, con The Muppet Show, che trasformò la puppetry televisiva in una forma di intrattenimento capace di parlare contemporaneamente a bambini e adulti. Henson lavorò inoltre a progetti come Fraggle Rock, The Dark Crystal e Labyrinth.

Nel 2026 avrebbe compiuto 90 anni. La sua eredità continua a vivere attraverso personaggi che hanno trasformato fantasia, tecnologia e umorismo in una lingua universale.

Eventi e curiosità del 24 settembre

Il 24 settembre 2026 è giovedì ed è il 267° giorno dell’anno: ne restano 98 prima della conclusione del 2026.

La Luna è in fase di gibbosa crescente, con circa il 96% del disco illuminato a Roma. È ormai vicinissima alla Luna piena del 26 settembre, che raggiungerà il massimo alle 18:49 ora italiana.

Il 24 settembre è quindi una delle serate migliori del mese per osservare una Luna quasi piena: il satellite sorge nel pomeriggio e resta visibile per gran parte della notte. A Roma il suo passaggio al meridiano è previsto intorno alle 18:00.

C’è anche un cambio interessante nel cielo astrologico: la Luna passa dall’Acquario ai Pesci nelle prime ore della giornata. Le effemeridi indicano il passaggio ai Pesci intorno alle 06:24 UTC, quindi alle 08:24 in Italia.

Il 24 settembre si trova inoltre nel cuore della stagione autunnale appena iniziata: l’equinozio del 23 settembre ha appena segnato il passaggio astronomico dall’estate all’autunno nell’emisfero settentrionale.

Segno zodiacale più fortunato del giorno: Pesci

Secondo la tradizione astrologica, il segno simbolicamente più favorito del 24 settembre 2026 è quello dei Pesci.

La scelta è legata al passaggio della Luna nei Pesci nelle prime ore della giornata e alla sua fase di gibbosa crescente, con oltre il 94% di illuminazione.

Nella simbologia astrologica, i Pesci richiamano intuizione, sensibilità, creatività e capacità di percepire ciò che non è immediatamente visibile. La Luna quasi piena accentua simbolicamente il tema dell’ascolto interiore e della maturazione.

Per i Pesci può quindi essere una giornata favorevole per dare spazio alla creatività, ascoltare un’intuizione, recuperare un rapporto importante o portare a compimento qualcosa iniziato nei giorni precedenti.

Il 24 settembre mette così insieme spiritualità, istituzioni, immaginazione e cielo: dalla perseveranza di San Pacifico alla nascita della Corte Suprema, fino alla fantasia di Jim Henson e a una Luna ormai prossima alla sua pienezza.