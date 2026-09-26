26 settembre 2026: santi, storia e curiosità del Metrolunario

Il 26 settembre è il giorno dei Santi Cosma e Damiano, i medici cristiani che secondo la tradizione curavano i malati senza chiedere compensi. La storia ricorda invece il 1907, quando la Nuova Zelanda assunse lo status di dominion dell’Impero britannico, un passaggio simbolico verso una più definita identità nazionale. Tra i protagonisti nati in questa data c’è T.S. Eliot, uno dei massimi poeti del Novecento. E il cielo offre l’appuntamento più spettacolare del mese: la Luna piena, che raggiunge la fase esatta proprio oggi.

Santo del Giorno: Santi Cosma e Damiano

Il Santo del Giorno del 26 settembre è dedicato ai Santi Cosma e Damiano, fratelli e medici cristiani ricordati dalla tradizione come guaritori generosi e “anargiri”, cioè coloro che esercitavano la loro professione senza chiedere denaro. La Chiesa li celebra come patroni di medici, chirurghi e farmacisti.

Secondo la tradizione, i due fratelli erano originari dell’Arabia e avevano studiato medicina in Siria. La loro attività non si limitava alla cura del corpo: attraverso l’esempio e la predicazione cercavano anche di diffondere la fede cristiana.

Durante le persecuzioni dell’imperatore Diocleziano furono arrestati e sottoposti al martirio. Le narrazioni agiografiche raccontano diversi tentativi di ucciderli prima della decapitazione, compresi il fuoco, la lapidazione e le frecce.

Il loro culto si diffuse dall’Oriente verso l’Italia, con una particolare presenza a Roma e in Puglia. La loro memoria rappresenta cura, solidarietà e servizio agli altri, un ideale particolarmente legato alla professione medica.

Accadde Oggi: la Nuova Zelanda diventa un dominion

Il 26 settembre 1907, a Wellington, il primo ministro Sir Joseph Ward proclamò ufficialmente il nuovo status della Nuova Zelanda, che da colonia diventava un dominion all’interno dell’Impero britannico.

La proclamazione venne letta davanti al Parlamento e trasformò il 26 settembre nel primo Dominion Day, celebrato allora come giorno festivo. A Wellington si svolsero parate militari, manifestazioni pubbliche e cerimonie ufficiali.

Il cambiamento, però, fu soprattutto simbolico: non comportò un’immediata indipendenza politica dalla Gran Bretagna. La stessa documentazione storica ne sottolinea il carattere prevalentemente identitario, legato alla crescente percezione della Nuova Zelanda come comunità nazionale distinta.

Il passaggio fu comunque importante nella lunga evoluzione istituzionale che avrebbe portato la Nuova Zelanda verso una piena autonomia. Una giornata nella quale un nome nuovo anticipava un’identità destinata a rafforzarsi nel tempo.

Nati in questo giorno: T.S. Eliot

Tra i protagonisti nati il 26 settembre spicca Thomas Stearns Eliot, nato nel 1888 a St. Louis, Missouri. Poeta, saggista, drammaturgo e critico, diventò una delle figure centrali del modernismo letterario del Novecento.

Nel 1915 attirò l’attenzione internazionale con The Love Song of J. Alfred Prufrock, mentre il suo capolavoro, The Waste Land, pubblicato nel 1922, avrebbe profondamente influenzato la poesia moderna in lingua inglese.

Tra le sue opere più celebri figurano anche The Hollow Men, Ash-Wednesday e Four Quartets. La sua poesia affronta temi come crisi spirituale, frammentazione della società moderna, memoria e ricerca di significato.

Nel 1948 Eliot ricevette il Premio Nobel per la Letteratura, riconoscimento attribuito per il suo contributo innovativo alla poesia contemporanea. Nello stesso anno ricevette anche l’Order of Merit britannico.

Nel 2026 ricorrono 138 anni dalla sua nascita: la sua opera continua a essere considerata una delle espressioni più influenti della letteratura del XX secolo.

Eventi e curiosità del 26 settembre

Il 26 settembre 2026 è sabato ed è il 269° giorno dell’anno: ne restano 96 prima della fine dell’anno.

La grande protagonista della giornata è la Luna piena, che raggiunge il momento esatto della pienezza alle 18:49 ora italiana. A Roma il disco lunare arriva al 99,3% di illuminazione secondo i dati astronomici della giornata, apparendo praticamente completamente illuminato.

La Luna piena si verifica alle 16:49 UTC ed è collocata simbolicamente nel segno dell’Ariete secondo i calendari astrologici.

È una Luna particolarmente suggestiva anche per il calendario stagionale: arriva appena tre giorni dopo l’equinozio d’autunno, quando nell’emisfero settentrionale è iniziato l’autunno astronomico.

La sera del 26 settembre il satellite sorge intorno alle 18:42 a Roma, quasi in coincidenza con il momento della pienezza. Questo significa che la Luna piena sarà protagonista del cielo per buona parte della notte.

Il 26 settembre unisce così tradizione religiosa, costruzione dell’identità nazionale, grande letteratura e spettacolo astronomico.

Segno zodiacale più fortunato del giorno: Ariete

Secondo la tradizione astrologica, il segno simbolicamente più favorito del 26 settembre 2026 è l’Ariete.

La scelta è legata alla Luna piena in Ariete, una configurazione che nella simbologia astrologica richiama energia, iniziativa, coraggio e desiderio di affermare se stessi.

La Luna piena rappresenta tradizionalmente un momento di culmine e rivelazione: ciò che è stato avviato nelle settimane precedenti può raggiungere un punto di maggiore chiarezza.

Per l’Ariete può quindi essere una giornata favorevole per prendere una decisione, chiudere un capitolo, rendere visibile un progetto o trovare il coraggio di compiere il primo passo.

Il 26 settembre porta dunque nel calendario un curioso filo conduttore: Cosma e Damiano curano, la Nuova Zelanda costruisce la propria identità, Eliot cerca un significato nella modernità e la Luna raggiunge la sua massima luce.