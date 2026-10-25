25 ottobre: santi, storia e fortuna | MetroLunario

MetroLunario, i santi, gli eventi e lo Zodiaco del giorno

🌐 Domenica 25 ottobre 2026, il MetroLunario racconta una giornata che unisce fede, storia, sport, consumi e curiosità. Il calendario cristiano ricorda i Santi Crisanto e Daria, martiri dell’antica Roma, mentre la memoria storica torna al 25 ottobre 1936, data legata alla nascita dell’Asse Roma-Berlino. Il calcio italiano festeggia i 29 anni di Federico Chiesa, ma la notizia più concreta per milioni di famiglie è il ritorno dell’ora solare, con le lancette indietro di sessanta minuti. Si celebra anche la Giornata mondiale della pasta, simbolo della cucina italiana. Nell’oroscopo, il Sagittario conquista il ruolo di segno protagonista della fortuna, tra amore, soldi e salute.

Santo del giorno: Crisanto e Daria, una storia di fede e coraggio

Il 25 ottobre la tradizione cristiana celebra i Santi Crisanto e Daria, due figure dell’antica Roma le cui vicende intrecciano amore, conversione religiosa e martirio. Una storia arrivata fino a noi attraverso racconti agiografici nei quali realtà storica e leggenda si sovrappongono.

Secondo la tradizione, Crisanto era un giovane di famiglia benestante, originario di Alessandria d’Egitto e trasferitosi a Roma per studiare filosofia. Proprio durante il soggiorno romano sarebbe entrato in contatto con il cristianesimo, decidendo di convertirsi.

Il padre, contrario alla scelta, avrebbe cercato di riportarlo alla religione tradizionale. Nella vicenda entra così Daria, descritta come una giovane colta e legata al culto pagano. Ma il tentativo avrebbe prodotto l’effetto opposto: anche Daria avrebbe abbracciato la fede cristiana.

I due, uniti dalla nuova religione, sarebbero stati perseguitati e infine uccisi intorno al III secolo. Le circostanze precise del martirio non sono storicamente accertate.

Il loro culto si diffuse nell’antica Roma, soprattutto lungo la via Salaria, e raggiunse altre città italiane. Crisanto e Daria sono venerati anche come patroni di Reggio Emilia.

Crispino e Crispiniano, i santi dei calzolai

Il 25 ottobre ricorda inoltre i Santi Crispino e Crispiniano, due fratelli che, secondo la tradizione, lavoravano come calzolai nella Gallia romana.

Diventarono patroni dei calzolai e dei lavoratori delle calzature, mantenendo per secoli un legame particolare con le corporazioni artigiane.

Un ricordo che riguarda anche l’Italia, dove la lavorazione delle scarpe è diventata un’eccellenza manifatturiera, tra distretti produttivi, imprese familiari e grandi marchi internazionali.

Accadde oggi: 25 ottobre 1936, nasce l’intesa Roma-Berlino

Il 25 ottobre 1936 rappresenta una data fondamentale nella storia europea del Novecento. Italia fascista e Germania nazista consolidano la loro intesa politica, aprendo la strada a quella collaborazione che verrà conosciuta come Asse Roma-Berlino.

Il protagonista italiano dell’avvicinamento diplomatico è Galeazzo Ciano, ministro degli Esteri e genero di Benito Mussolini. Durante i colloqui svoltisi in Germania nei giorni precedenti vengono definite convergenze importanti sulle questioni europee, compresa la guerra civile spagnola.

L’intesa del 25 ottobre è tradizionalmente indicata come un momento decisivo del nuovo rapporto tra i due regimi. La denominazione Asse Roma-Berlino sarà resa pubblica da Mussolini nel discorso pronunciato a Milano il 1° novembre 1936.

Fino a pochi anni prima, Roma e Berlino avevano avuto rapporti complessi e talvolta conflittuali, soprattutto sulla questione dell’indipendenza austriaca.

Il progressivo isolamento internazionale dell’Italia dopo l’aggressione all’Etiopia aveva però contribuito a modificare gli equilibri diplomatici.

Novant’anni dopo, una scelta destinata a cambiare l’Italia

Nel 2026 ricorre il 90° anniversario di quel passaggio politico.

L’avvicinamento alla Germania nazista si trasformerà in un’alleanza sempre più stretta, fino alla firma del Patto d’Acciaio nel maggio 1939 e all’ingresso italiano nella Seconda guerra mondiale nel giugno 1940.

La scelta avrà conseguenze drammatiche sulla società italiana: guerra, persecuzioni, distruzioni, occupazione e infine il crollo del regime fascista.

Il 25 ottobre 1936 non fu dunque un semplice episodio diplomatico. Rappresentò una tappa del processo che avrebbe legato il destino dell’Italia mussoliniana a quello della Germania hitleriana.

A novant’anni di distanza, la ricorrenza permette di comprendere quanto le decisioni di politica estera possano incidere sulla libertà, sulla sicurezza e sulla vita quotidiana di intere popolazioni.

Nati il 25 ottobre: Federico Chiesa compie 29 anni

Il 25 ottobre 1997 nasce a Genova Federico Chiesa, uno dei calciatori italiani più conosciuti della sua generazione.

Nel 2026 compie 29 anni, dopo una carriera che lo ha già portato a vivere trionfi, infortuni, trasferimenti e grandi aspettative.

Figlio dell’ex attaccante Enrico Chiesa, Federico cresce calcisticamente nella Fiorentina, dove debutta in Serie A nel 2016 e conquista rapidamente l’attenzione del pubblico grazie a velocità, tecnica e capacità di attaccare gli spazi.

Nel 2020 passa alla Juventus, vivendo alcune delle stagioni più significative della propria carriera. Il momento di maggiore consacrazione internazionale arriva però nell’estate del 2021, quando diventa uno dei protagonisti della Nazionale italiana vincitrice degli Europei.

Le sue prestazioni, soprattutto nelle partite a eliminazione diretta, contribuiscono a trasformarlo in uno dei simboli di quell’Italia capace di conquistare il titolo a Wembley.

Nel 2024 si trasferisce al Liverpool, aprendo una nuova fase della sua esperienza professionale.

Il compleanno del 25 ottobre è anche l’occasione per ricordare quanto il calcio moderno richieda preparazione atletica, continuità e capacità di recuperare dopo gli infortuni.

Gli altri compleanni celebri: da Katy Perry a Picasso

Il 25 ottobre 1984 nasce Katy Perry, popstar statunitense che nel 2026 compie 42 anni.

Tra i suoi brani più conosciuti figurano Firework, Roar e California Gurls, canzoni che hanno accompagnato oltre un decennio di musica pop internazionale.

Il calendario ricorda anche Pablo Picasso, nato il 25 ottobre 1881 a Malaga. Nel 2026 ricorre il 145° anniversario della nascita dell’artista che rivoluzionò la pittura del Novecento.

Sempre il 25 ottobre nasceva, nel 1941, lo scrittore italiano Sebastiano Vassalli, autore di romanzi come La chimera e vincitore del Premio Strega nel 1990.

Tra le personalità italiane figura inoltre Stefania Craxi, nata nel 1960, che compie 66 anni.

Eventi e curiosità: torna l’ora solare, lancette indietro

La notizia più concreta per milioni di italiani arriva nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026: torna l’ora solare.

Alle 3 del mattino le lancette vengono riportate alle 2, regalando un’ora in più a chi può dormire senza l’incubo della sveglia.

Ma il piccolo regalo notturno ha un prezzo: dal pomeriggio farà buio prima, mentre al mattino la luce arriverà più presto rispetto all’ora indicata dall’orologio.

Smartphone, computer e molti dispositivi digitali aggiornano automaticamente l’orario. Gli orologi tradizionali, quelli delle automobili e alcuni elettrodomestici potrebbero invece richiedere un intervento manuale.

Bollette, consumi e sonno: cosa cambia davvero

Il ritorno all’ora solare modifica la distribuzione della luce durante la giornata, influenzando le abitudini domestiche e l’utilizzo dell’illuminazione artificiale.

L’effetto sulle bollette dipende tuttavia dai consumi effettivi, dalle tariffe e dalle abitudini individuali. Non è possibile attribuire automaticamente al cambio d’ora un risparmio o un aumento di spesa identico per tutte le famiglie.

Anche il ritmo del sonno può richiedere un breve adattamento, soprattutto nei bambini e nelle persone particolarmente sensibili ai cambiamenti degli orari.

Il prossimo passaggio all’ora legale è previsto per domenica 28 marzo 2027.

Giornata mondiale della pasta: l’Italia festeggia il suo simbolo

Il 25 ottobre si celebra anche la Giornata mondiale della pasta, istituita nel 1998 per valorizzare uno degli alimenti più diffusi e apprezzati al mondo.

Per l’Italia è quasi una festa nazionale non ufficiale. Spaghetti, rigatoni, penne, fusilli e tagliatelle rappresentano un patrimonio gastronomico che attraversa generazioni e territori.

La pasta è anche una voce importante della spesa familiare. Prezzo al chilogrammo, qualità della semola, formato e tempi di cottura sono elementi che orientano le scelte dei consumatori.

Dal punto di vista nutrizionale, fornisce prevalentemente carboidrati e può essere inserita in un’alimentazione equilibrata, prestando attenzione alle porzioni e ai condimenti.

Dalla carbonara romana alle orecchiette pugliesi, la giornata celebra un alimento che continua a unire tradizione domestica e cultura gastronomica.

Segno zodiacale più fortunato del 25 ottobre: Sagittario

Il segno protagonista del MetroLunario di domenica 25 ottobre 2026 è il Sagittario, che raccoglie il testimone dall’Ariete del giorno precedente.

Il quadro astrologico tropicale vede il Sole in Scorpione, la Luna in Ariete, Giove e Marte in Leone, Venere retrograda in Bilancia e Mercurio retrogrado in Scorpione.

Per il Sagittario, tradizionale segno di Fuoco, la presenza di Giove e Marte in Leone viene interpretata come uno stimolo all’intraprendenza, alla fiducia e al desiderio di mettersi in gioco.

La Luna in Ariete rafforza simbolicamente il clima dinamico della giornata, mentre Mercurio retrogrado richiama l’attenzione sulle comunicazioni e sulle decisioni affrettate.

La parola d’ordine dell’oroscopo domenicale è dunque entusiasmo accompagnato dalla prudenza: energia per affrontare nuove iniziative, ma senza trasformare ogni intuizione in una scelta immediata.

Sagittario: fortuna in amore, soldi e salute del 25 ottobre

Amore: la simbologia dei segni di Fuoco suggerisce una domenica vivace, favorevole alla spontaneità e alla voglia di condividere esperienze. Per le coppie, una conversazione sincera può favorire la complicità. Per i single, il tema è l’apertura verso conoscenze inattese, evitando di confondere l’entusiasmo del momento con una promessa duratura.

Soldi: Giove in Leone viene tradizionalmente associato alla fiducia nelle proprie capacità, mentre Mercurio retrogrado invita simbolicamente a controllare i dettagli. Una buona occasione per rivedere il bilancio familiare, confrontare le offerte e programmare gli acquisti senza lasciarsi trascinare dalla fretta. Le decisioni finanziarie richiedono dati concreti e valutazioni indipendenti dall’oroscopo.

Salute: il clima astrologico viene associato a energia e desiderio di movimento. La domenica può essere dedicata a una passeggiata all’aperto, a un’attività fisica adeguata alle proprie condizioni e al recupero delle energie. Il ritorno all’ora solare offre inoltre l’occasione per mantenere regolari gli orari del sonno e dei pasti, favorendo un adattamento graduale ai nuovi ritmi quotidiani.

MetroLunario elaborato a cura di Astrolabio