9 ottobre 2026: MetroZibaldone le notizie del giorno

Terremoto di magnitudo 7,7 a Panama: evacuazioni e allerta tsunami

Un violento terremoto ha colpito Panama , provocando danni agli edifici, evacuazioni e l’attivazione delle procedure di emergenza in diverse aree del Paese. La scossa principale, inizialmente stimata anche a magnitudo 8,0, è stata successivamente valutata a magnitudo 7,7. Il sisma ha avuto epicentro nella zona meridionale del territorio panamense, nei pressi di Pitaloza Arriba, nella provincia di Herrera.

La prima emergenza ha riguardato la sicurezza della popolazione e la verifica delle condizioni degli edifici. Nelle province centrali, comprese Herrera, Los Santos e Veraguas, sono stati segnalati danni strutturali, crolli parziali e interruzioni di alcuni servizi. La scossa è stata seguita da numerose repliche, alcune delle quali di intensità significativa, rendendo necessarie ulteriori verifiche sugli immobili già danneggiati.

Allerta tsunami e controlli sulle infrastrutture

Dopo il terremoto è stata diramata un’allerta tsunami per diverse aree costiere dell’America centrale. L’avviso è stato successivamente revocato, dopo le prime valutazioni sulle condizioni del mare. Sono state comunque segnalate variazioni del livello delle acque lungo alcuni tratti della costa.

Anche l’aeroporto internazionale di Tocumen ha sospeso temporaneamente le operazioni per consentire i controlli di sicurezza. Il Canale di Panama, infrastruttura strategica per il commercio marittimo mondiale, è rimasto operativo mentre proseguivano le ispezioni preventive.

Il presidente panamense José Raúl Mulino ha invitato la popolazione alla calma e le autorità hanno coordinato le verifiche nelle zone maggiormente colpite. Nelle prime comunicazioni non risultavano vittime confermate, ma il bilancio dei danni era ancora in fase di accertamento alla chiusura di questa edizione.

Il sisma ha riportato l’attenzione sulla vulnerabilità delle infrastrutture in una regione esposta all’attività sismica. La priorità immediata resta la verifica della stabilità degli edifici, la riapertura in sicurezza dei collegamenti e l’assistenza alle comunità interessate.

Ucraina, nuovi attacchi nel Donetsk: almeno 35 morti

La guerra in Ucraina continua a provocare vittime civili nell’est del Paese. Secondo il bilancio diffuso dalle autorità regionali, gli attacchi russi dell’8 ottobre nella regione di Donetsk hanno causato almeno 35 morti e 24 feriti. I dati sono stati ripresi nelle cronache internazionali di venerdì 9 ottobre.

Il governatore regionale Vadym Filashkin ha riferito che 32 persone sono morte a Kramatorsk e altre tre a Bilenke. Il bilancio ha confermato la gravità dell’offensiva nell’area orientale, dove la popolazione civile continua a vivere in condizioni di rischio a causa dei bombardamenti e della vicinanza del fronte.

La giornata di venerdì è stata segnata anche dalle dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha annunciato attacchi delle forze di Kiev contro infrastrutture petrolifere russe. Tra gli obiettivi indicati figurano una grande raffineria a Omsk e un altro impianto a Ukhta.

Le conseguenze per la popolazione civile

Le vittime registrate nel Donetsk si inseriscono in un quadro di crescente pressione sulle comunità che vivono nelle aree esposte alle operazioni militari. Gli attacchi contro centri abitati e infrastrutture rendono più difficili gli spostamenti, l’assistenza sanitaria e le attività quotidiane.

Anche sul versante russo sono state segnalate vittime. Le autorità della regione di Belgorod hanno riferito di quattro morti in attacchi attribuiti alle forze ucraine. Le informazioni disponibili descrivono dunque una giornata di violenza su entrambi i lati del confine, senza indicare una riduzione dell’intensità del conflitto.

Il quadro resta condizionato dalla difficoltà di verificare in modo indipendente tutti i bilanci diffusi durante le operazioni. I numeri comunicati dalle autorità locali rappresentano il dato disponibile alla chiusura di questa edizione.

Nobel per la Pace 2026 a Navi Pillay, riconoscimento per i diritti umani

Il Premio Nobel per la Pace 2026 è stato assegnato alla giurista sudafricana Navi Pillay, 85 anni, per il suo impegno nella difesa dei diritti umani, del diritto internazionale e della responsabilità per i crimini più gravi.

La decisione, annunciata venerdì 9 ottobre, riconosce una carriera sviluppata nelle istituzioni giudiziarie nazionali e internazionali. Pillay è stata Alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e giudice della Corte penale internazionale, oltre ad aver ricoperto incarichi in tribunali internazionali chiamati a occuparsi di crimini di guerra e genocidio.

La sua attività si è concentrata sulla necessità di garantire che le violazioni più gravi del diritto internazionale non restino senza conseguenze. Nel corso della carriera ha contribuito anche all’affermazione della responsabilità penale per la violenza sessuale nei conflitti e nei procedimenti relativi al genocidio in Ruanda.

Il contesto internazionale e le reazioni

Il riconoscimento arriva in un momento di forte tensione tra alcune potenze e le istituzioni internazionali. Pillay ha presieduto una commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite che ha formulato accuse di genocidio nei confronti di Israele per le operazioni a Gaza. Il governo israeliano ha respinto tali conclusioni.

Poche ore dopo l’annuncio del Nobel, gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni contro la Corte penale internazionale, aggravando lo scontro sulla giurisdizione della Corte e sulle sue iniziative nei confronti di esponenti israeliani. Washington contesta l’autorità dell’organismo internazionale su cittadini di Paesi che non ne riconoscono la giurisdizione.

La scelta del Comitato Nobel assume così un significato che va oltre la biografia della premiata: al centro c’è il ruolo delle istituzioni giudiziarie internazionali in un periodo segnato da guerre, accuse reciproche e contestazioni della loro legittimità.

La cerimonia di consegna del premio è prevista a Oslo il 10 dicembre. Il riconoscimento ha un valore economico di 11 milioni di corone svedesi, pari a circa 1,2 milioni di dollari.

Italia, approvata la riforma della legge elettorale

La Camera ha dato il via libera definitivo alla riforma della legge elettorale sostenuta dal governo guidato da Giorgia Meloni. L’approvazione rappresenta uno dei principali sviluppi politici italiani della giornata di venerdì 9 ottobre e apre una nuova fase di confronto tra maggioranza e opposizioni sulle regole con cui saranno eletti i prossimi parlamentari.

Il provvedimento, indicato dai sostenitori come Stabilicum e contestato dai critici con il nome di Melonellum, prevede un sistema proporzionale accompagnato da un premio di maggioranza per le coalizioni che raggiungano almeno il 42% dei voti. L’obiettivo dichiarato dalla maggioranza è favorire la formazione di governi stabili e rendere più chiaro agli elettori il risultato politico del voto.

La premier ha rivendicato il risultato come un passaggio importante per la capacità degli elettori di determinare gli equilibri di governo. Le opposizioni, invece, hanno criticato l’impianto della riforma, contestandone gli effetti sulla rappresentanza e annunciando iniziative per sottoporla a verifica costituzionale.

Il nodo della rappresentanza parlamentare

Il punto centrale del confronto riguarda l’equilibrio tra rappresentatività e governabilità. Un premio di maggioranza può rendere più agevole la formazione di una maggioranza parlamentare, ma la sua applicazione richiede un esame attento degli effetti sui rapporti tra voti ottenuti e seggi assegnati.

Le forze di opposizione hanno annunciato la possibilità di ricorrere alla Corte costituzionale, mentre anche all’interno della coalizione di centrodestra sono emerse perplessità sulle conseguenze politiche del nuovo meccanismo e sul rischio che possa produrre effetti indesiderati in determinate configurazioni elettorali.

L’approvazione parlamentare non chiude quindi il confronto pubblico. La riforma diventa ora uno dei temi centrali della discussione politica in vista delle prossime elezioni nazionali, con particolare attenzione alla soglia per il premio e alle modalità di assegnazione dei seggi.

Sicilia occidentale, trombe d’aria tra Marsala e Petrosino: danni e feriti

Una doppia tromba marina ha raggiunto la costa della Sicilia occidentale nella mattinata di venerdì, provocando danni estesi tra Marsala, Petrosino e le aree circostanti, in provincia di Trapani. Il fenomeno si è sviluppato sul mare e ha poi raggiunto la terraferma, interessando abitazioni, automobili, coltivazioni e infrastrutture.

Tra gli edifici più danneggiati figura il plesso Terrenove dell’istituto comprensivo Alcide De Gasperi, lungo la strada statale 115. La struttura scolastica ha riportato danni molto gravi. Gli alunni presenti sono stati evacuati dal personale e dalle squadre intervenute sul posto.

A Petrosino un’automobile è stata investita dal vortice e scaraventata in un burrone. Le due persone che si trovavano a bordo sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Il maltempo ha inoltre abbattuto alberi e pali dell’elettricità, provocato il ribaltamento di veicoli e interrotto temporaneamente la circolazione stradale e ferroviaria in alcuni punti.

Scuola evacuata e soccorsi nel Trapanese

Le prime informazioni hanno riferito di diversi feriti lievi, tra cui alcuni bambini. Il bilancio è stato aggiornato nel corso della giornata, mentre proseguivano gli accertamenti sanitari e la ricognizione dei danni. Non risultavano segnalazioni di feriti gravi tra gli alunni e il personale scolastico evacuato.

La violenza del fenomeno ha richiesto l’intervento dei soccorritori e delle strutture locali di protezione civile. Le autorità hanno avviato le verifiche sugli edifici e sulle infrastrutture interessate, con particolare attenzione agli immobili danneggiati e alle strade rese impraticabili.

La doppia tromba marina costituisce uno degli episodi di cronaca più rilevanti registrati in Italia il 9 ottobre. La concentrazione dei danni in un’area relativamente circoscritta ha colpito attività quotidiane, trasporti e servizi scolastici, mentre la valutazione delle conseguenze materiali è rimasta in corso fino alla sera.

Unione europea e Cina, accordo sulle auto ibride e sulle terre rare

La diplomazia commerciale tra Unione europea e Cina ha registrato un passaggio importante con un’intesa destinata a contenere le tensioni sul settore automobilistico. Venerdì 9 ottobre, il commissario europeo al Commercio Maroš Šefčovič ha annunciato un accordo con Pechino per ridurre le esportazioni cinesi di automobili ibride e ibride plug-in verso il mercato europeo.

L’intesa prevede un contenimento dei volumi rispetto ai livelli di riferimento discussi nelle trattative e comprende anche misure per facilitare l’accesso delle imprese europee alle terre rare cinesi, materiali fondamentali per numerose applicazioni industriali e tecnologiche.

La questione automobilistica è diventata uno dei principali terreni di confronto economico tra Bruxelles e Pechino. L’industria europea deve fronteggiare la concorrenza dei produttori cinesi, che negli ultimi anni hanno ampliato la propria presenza sui mercati internazionali grazie a una gamma crescente di veicoli elettrici e ibridi.

Le terre rare al centro della strategia industriale

L’accesso ai materiali critici rappresenta un elemento decisivo per l’industria europea. Le terre rare e altri minerali strategici vengono utilizzati nei motori elettrici, nei sistemi elettronici, nelle tecnologie energetiche e in numerosi apparati industriali.

Per l’Unione europea, la possibilità di rendere più prevedibili le forniture cinesi può ridurre alcune difficoltà per le aziende manifatturiere. Resta tuttavia aperta la questione della dipendenza dalle importazioni e della necessità di sviluppare alternative produttive e di approvvigionamento.

L’accordo non risolve tutte le divergenze commerciali tra le due economie. Il deficit europeo nei confronti della Cina, la concorrenza industriale e le condizioni di accesso ai rispettivi mercati rimangono questioni aperte. Il confronto avviato a Pechino segna però la volontà di cercare un’intesa negoziata su comparti che coinvolgono occupazione, investimenti e competitività.

Italia

Economia familiare, risparmio e spesa alimentare sotto pressione

Il costo della vita continua a occupare uno spazio centrale nel dibattito italiano. Tra i dati richiamati nel quadro economico della giornata figura la difficoltà di una parte delle famiglie nel sostenere le spese quotidiane, compresa quella per gli alimenti.

La riduzione degli acquisti, il confronto sistematico tra prezzi e la ricerca di offerte sono diventati strumenti utilizzati da molte famiglie per mantenere sotto controllo il bilancio domestico. Quando il potere d’acquisto è sottoposto a pressione, le spese alimentari diventano uno dei capitoli in cui si modificano più rapidamente le abitudini.

Per valutare correttamente la situazione occorre distinguere tra inflazione generale, andamento dei prezzi dei singoli prodotti e redditi disponibili. Un rallentamento dell’inflazione, infatti, non implica necessariamente un ritorno dei prezzi ai livelli precedenti: indica che i rincari procedono a un ritmo diverso.

La questione resta rilevante anche per il commercio al dettaglio e per le imprese della filiera agroalimentare, che devono confrontarsi con la sensibilità dei consumatori ai prezzi e con i costi di produzione.

Mondo

Stati Uniti, stop agli attacchi contro l’Iran prima delle elezioni di novembre

La posizione americana sul Medio Oriente è stata al centro delle notizie internazionali di venerdì. Il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti non avrebbero effettuato attacchi militari contro l’Iran prima delle elezioni di metà mandato previste a novembre.

La dichiarazione ha contribuito ad attenuare, almeno temporaneamente, le preoccupazioni dei mercati sulla possibilità di una nuova escalation militare nella regione. Le tensioni con Teheran restano comunque legate alla sicurezza delle rotte energetiche, alla presenza militare statunitense e agli equilibri regionali.

L’eventualità di operazioni militari contro l’Iran avrebbe conseguenze che andrebbero oltre il piano diplomatico. Il Golfo Persico e le rotte marittime vicine allo Stretto di Hormuz rivestono un ruolo cruciale per il commercio mondiale di petrolio e gas.

Il segnale di una pausa prima dell’appuntamento elettorale americano è stato seguito con attenzione dagli operatori economici, ma non equivale a una soluzione delle controversie tra Washington e Teheran. La situazione rimane condizionata dagli sviluppi diplomatici e dalle decisioni dei governi coinvolti.

Economia

Petrolio in calo dopo le dichiarazioni di Washington

Le quotazioni internazionali del petrolio hanno registrato una flessione nella giornata di venerdì, in un contesto influenzato dalle dichiarazioni statunitensi sull’Iran e dalla ripresa delle esportazioni cinesi di carburanti dopo la pausa legata alla settimana festiva nazionale.

Il Brent è stato indicato intorno ai 103,87 dollari al barile nelle rilevazioni riportate nel corso della giornata. Il movimento ha riflesso una temporanea riduzione dei timori di un’interruzione delle forniture energetiche mediorientali.

Per l’Europa, il costo del petrolio rimane un fattore importante per trasporti, produzione industriale e prezzi dell’energia. L’effetto sui consumatori non è però immediato né automatico: i prezzi alla pompa dipendono anche dal cambio euro-dollaro, dalle imposte, dai costi di raffinazione e dai margini della distribuzione.

La ripresa delle esportazioni cinesi di carburanti ha contribuito ad allentare alcune preoccupazioni sull’offerta. Il mercato resta comunque esposto alle tensioni geopolitiche e alle decisioni dei principali Paesi produttori.

Scienza, tecnologia e ambiente

Le infrastrutture europee e la dipendenza dai minerali strategici

La sicurezza degli approvvigionamenti industriali è rimasta al centro delle iniziative europee. Accanto ai negoziati con la Cina sulle terre rare, l’Unione europea sta promuovendo nuovi progetti per diversificare le forniture di materie prime critiche, indispensabili per batterie, veicoli elettrici, apparecchiature elettroniche e tecnologie energetiche.

Il piano europeo comprende 46 nuovi progetti strategici destinati a rafforzare la disponibilità di minerali e materiali essenziali entro il 2030. Il valore degli investimenti associati alle iniziative considerate è stato indicato in circa 21 miliardi di euro.

Tra i materiali interessati figurano litio, gallio e terre rare. La disponibilità di queste risorse incide sulla capacità delle imprese europee di produrre componenti industriali senza dipendere eccessivamente da pochi fornitori esteri.

Il riconoscimento di un progetto come strategico può facilitare le procedure autorizzative e la mobilitazione degli investimenti, ma non garantisce automaticamente la disponibilità dei finanziamenti necessari. Tempi di realizzazione, sostenibilità economica e impatto ambientale restano elementi determinanti.

Calcio internazionale

Italia femminile, vittoria per 2-0 contro la Bielorussia nei playoff mondiali

La Nazionale femminile italiana ha iniziato con una vittoria il percorso nei playoff di qualificazione alla Coppa del Mondo 2027. Venerdì 9 ottobre, l’Italia ha battuto la Bielorussia per 2-0 nella gara d’andata del primo turno, disputata sul campo neutro di Tbilisi, in Georgia.

La squadra guidata dal commissario tecnico Andrea Soncin ha sbloccato la partita nel secondo tempo. Martina Piemonte ha segnato al 61′, mentre Gloria Polli ha realizzato il raddoppio al 91′, consolidando il vantaggio azzurro in vista della gara di ritorno.

Il risultato permette all’Italia di affrontare con un margine favorevole il secondo incontro della sfida, senza tuttavia considerare chiuso il confronto. Il regolamento dei playoff prevede infatti il doppio confronto e il passaggio del turno dipende dal risultato complessivo delle due partite.

Il ritorno a Firenze il 13 ottobre

La gara decisiva del primo turno è in programma martedì 13 ottobre allo stadio Artemio Franchi di Firenze. In palio c’è l’accesso al turno successivo dei playoff, nel quale la squadra qualificata affronterà la vincente della sfida tra Finlandia e Serbia.

La qualificazione europea alla Coppa del Mondo femminile del 2027, prevista in Brasile dal 24 giugno al 25 luglio, è entrata così in una fase decisiva. Per l’Italia, il successo in Georgia rappresenta un risultato concreto nel percorso verso la fase finale, con la possibilità di completare la qualificazione al turno successivo davanti al pubblico di casa.

Il calcio maschile tra amichevoli e impegni delle nazionali

La giornata calcistica internazionale è stata caratterizzata anche dagli impegni delle nazionali e dalle competizioni che proseguono durante la pausa dei campionati nazionali. Tra le partite in programma figuravano incontri amichevoli e sfide di qualificazione ai tornei internazionali, oltre ad alcuni appuntamenti dei campionati esteri.

Il calendario dei club europei è condizionato dalla finestra dedicata alle selezioni nazionali, mentre le squadre impegnate nei playoff e nelle qualificazioni devono gestire trasferte, recupero fisico e disponibilità dei giocatori. Per i risultati delle singole gare maschili, il bilancio va distinto tra partite effettivamente concluse e incontri ancora in corso o programmati al momento della chiusura editoriale.

L’ultima notizia della giornata: la crisi della giustizia internazionale dopo le sanzioni alla Corte penale

Le nuove misure statunitensi contro la Corte penale internazionale hanno aperto un ulteriore fronte di tensione diplomatica nella giornata del 9 ottobre. Le sanzioni, annunciate dopo l’assegnazione del Nobel per la Pace a Navi Pillay, colpiscono persone legate all’istituzione e limitano le possibilità di effettuare determinate transazioni.

La decisione si inserisce nel contrasto tra Washington e la Corte dell’Aia sulla legittimità delle sue iniziative giudiziarie nei confronti di esponenti di Paesi che non riconoscono la sua giurisdizione. La Corte ha contestato le misure, mentre diversi governi e organizzazioni per i diritti umani hanno espresso preoccupazione per le conseguenze sul funzionamento delle istituzioni internazionali.

Il confronto riguarda anche la capacità degli organismi giudiziari di proseguire le proprie attività quando vengono sottoposti a restrizioni economiche e politiche. La questione ha assunto rilievo nella stessa giornata in cui il Nobel per la Pace ha premiato una giurista che ha dedicato la propria carriera alla responsabilità per i crimini internazionali.

Le sanzioni statunitensi e il riconoscimento a Pillay hanno quindi segnato due sviluppi strettamente collegati nel dibattito sul diritto internazionale: da una parte la pressione esercitata su un tribunale internazionale, dall’altra il riconoscimento del lavoro svolto per la tutela dei diritti umani e l’accertamento dei crimini più gravi.