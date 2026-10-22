11:47 am, 22 Ottobre 26 calendario

Zucca e Halloween, il tesoro arancione che fa bene alla salute

Di: Redazione Metrotoday

🌐 Zucca e Halloween, il simbolo più famoso dell’autunno nasconde una storia affascinante e importanti proprietà nutrizionali. Ricca di acqua, carotenoidi e fibre, la zucca è protagonista della cucina stagionale e della leggenda di Jack-o’-Lantern. Dai risotti alle vellutate, fino ai semi tostati, ecco perché merita un posto a tavola ben oltre la notte del 31 ottobre.

Halloween, perché la zucca è diventata il simbolo della festa

La zucca intagliata con occhi, naso e bocca illuminati dall’interno è diventata l’immagine universalmente riconosciuta di Halloween.

La tradizione deriva dal folklore irlandese e dalla leggenda di Jack-o’-Lantern, il personaggio condannato a vagare nell’oscurità con una lanterna.

In origine, però, le lanterne venivano ricavate dalle rape.

Con l’emigrazione irlandese in Nord America, le grandi zucche locali divennero un’alternativa più pratica, dando origine alla tradizione moderna.

Una zucca di Halloween intagliata e illuminata dall'interno

Le proprietà nutrizionali della zucca

Al di là della festa, la zucca è un alimento interessante per una dieta varia ed equilibrata.

La polpa contiene una percentuale molto elevata di acqua ed è generalmente poco calorica.

Il colore arancione indica la presenza di carotenoidi, tra cui il beta-carotene, che l’organismo può convertire in vitamina A, importante per la normale funzione visiva e immunitaria.

La zucca apporta inoltre fibre e minerali, con quantità variabili in base alla specie e al metodo di preparazione.

Zucca fresca tagliata con polpa e semi visibili

I semi di zucca: piccoli ma nutrienti

Quando si prepara una zucca, i semi vengono spesso scartati.

Eppure sono commestibili e possono rappresentare una risorsa nutrizionale.

Contengono grassi prevalentemente insaturi, proteine vegetali e minerali come magnesio e zinco.

Occorre però ricordare che, essendo più concentrati in grassi rispetto alla polpa, hanno anche una densità calorica maggiore.

Semi di zucca tostati in una ciotola

Dalla vellutata ai tortelli, protagonista della cucina italiana

La zucca è uno degli ingredienti più versatili della cucina autunnale.

La consistenza morbida e il sapore naturalmente dolce la rendono adatta sia ai primi piatti sia ai contorni.

Può essere utilizzata per risotti, tortelli, gnocchi, vellutate, sformati e torte, combinandosi con spezie come cannella e noce moscata oppure con erbe aromatiche come rosmarino e salvia.

Risotto alla zucca preparato secondo la tradizione italiana

La regina dell’autunno contro lo spreco alimentare

Un aspetto spesso sottovalutato è la possibilità di valorizzare gran parte della zucca in cucina.

La polpa può essere cotta e conservata per successive preparazioni, mentre i semi possono essere lavati e tostati.

L’utilizzo della buccia dipende invece dalla varietà e dalle condizioni del prodotto.

La zucca non è un alimento miracoloso e non sostituisce una dieta equilibrata, ma unisce gusto, versatilità e un profilo nutrizionale interessante.

Il segreto del suo successo è forse proprio questo: trasformare il simbolo di una festa in uno degli ingredienti più amati della stagione.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative

22 Ottobre 2026 ( modificato il 21 Ottobre 2026 | 11:48 )
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Articoli correlati
Nomi dell’Antica Roma scelti per i bambini di oggi
Indice dei contenuti Toggle Duemila anni di storia racchiusi in un nomeLivia, il nome elegante che attraversa i secol...
Carburanti, falso allarme nazionale: Salvini smentisce tutto
Indice dei contenuti Toggle La falsa emergenza carburantiL’audio che ha alimentato il panicoLa smentita del min...
«Mi hai negato la maternità»: il marito è gay e gli chiede 50mila euro
Indice dei contenuti Toggle Pistoia, scopre che il marito è gay dopo oltre vent’anni di matrimonioIl desiderio ...
Crocifisso cade durante la Messa: muore un sacerdote in Ecuador
Indice dei contenuti Toggle Padre Patricio muore colpito da un crocifissoEcuador, il crocifisso cade durante la celeb...
Totti fa ridere sulla prostata, gli urologi lanciano un appello
Indice dei contenuti Toggle Francesco Totti racconta la visita alla prostata e scatena le risateGli urologi rispondon...
I più letti
Etna, scoperta l’origine del magma: un vulcano unico al mondo Di: Jonathan K. Mercer
Caffè nel WC: a cosa serve davvero il trucco naturale Di: Redazione Metrotoday
Testa di coccodrillo in valigia a Caselle: passeggero denunciato Di: Redazione Metrotoday
Nomi dell’Antica Roma scelti per i bambini di oggi
Di: Redazione Metrotoday
Carburanti, falso allarme nazionale: Salvini smentisce tutto
Di: Redazione Metrotoday
«Mi hai negato la maternità»: il marito è gay e gli chiede 50mila euro
Di: Redazione Metrotoday
iscrizione a newsletter
forzaseo banner