Totti fa ridere sulla prostata, gli urologi lanciano un appello

Totti e la visita alla prostata: intervengono gli urologi

🌐 Francesco Totti racconta con ironia la sua prima visita alla prostata e fa ridere il pubblico del Teatro Brancaccio di Roma. Ma la Società italiana di Urologia interviene per chiarire che il controllo non deve essere vissuto con paura o imbarazzo. Il presidente Giuseppe Carrieri richiama l’attenzione sulla prevenzione del tumore alla prostata, che registra circa 40.000 nuove diagnosi ogni anno in Italia, e invita l’ex capitano della Roma a contribuire alla sensibilizzazione.

Francesco Totti racconta la visita alla prostata e scatena le risate

La spontaneità di Francesco Totti torna protagonista, questa volta lontano dai campi da calcio e davanti al pubblico di un teatro romano.

Durante un incontro al Teatro Brancaccio, organizzato per la presentazione del libro Oltre, l’ex capitano della Roma ha raccontato con il suo consueto linguaggio ironico la prima visita urologica.

Totti ha descritto soprattutto l’imbarazzo provato davanti a una procedura medica che, per molti uomini, continua a rappresentare un argomento difficile da affrontare apertamente.

La sua narrazione, costruita attraverso battute ed espressioni scherzose, ha suscitato le risate degli oltre 1.500 spettatori presenti.

Il video dell’intervento ha rapidamente raggiunto un pubblico più ampio attraverso i social.

La popolarità della scena ha però aperto una questione importante: come parlare di prevenzione senza alimentare paure o pregiudizi sugli esami urologici?

Gli urologi rispondono a Totti: la visita non è una barzelletta

L’intervento del presidente Giuseppe Carrieri

A prendere posizione è stata la Società italiana di Urologia, attraverso il suo presidente Giuseppe Carrieri.

Il medico ha riconosciuto che l’attenzione generata dall’ex calciatore può rappresentare un’occasione importante per parlare di salute maschile.

Allo stesso tempo ha osservato che un racconto esclusivamente comico rischia di trasmettere un’immagine poco corretta dell’esame.

La visita urologica non deve essere vissuta come un’esperienza traumatica o umiliante.

Il controllo è innanzitutto un incontro clinico nel quale lo specialista raccoglie informazioni sui sintomi, sulla storia personale e familiare e sulle eventuali condizioni di rischio.

Il messaggio degli urologi è chiaro: non bisogna lasciare che l’imbarazzo diventi un ostacolo alla diagnosi precoce.

Il presidente della società scientifica ha inoltre espresso l’auspicio che Totti possa contribuire in futuro alle iniziative di sensibilizzazione.

Tumore alla prostata, 40mila nuovi casi ogni anno

Il richiamo della comunità medica nasce dalle dimensioni del problema sanitario.

Il tumore della prostata rappresenta una delle neoplasie più frequentemente diagnosticate nella popolazione maschile italiana.

Nell’intervento del 21 ottobre 2026, Carrieri ha richiamato circa 40.000 nuove diagnosi ogni anno, insieme a circa 7.000 decessi annuali.

Ha inoltre ricordato che quasi 600.000 uomini convivono con una diagnosi di carcinoma prostatico.

Queste cifre descrivono l’impatto complessivo della malattia, ma non significano che ogni alterazione della prostata sia necessariamente tumorale.

Numerosi disturbi urinari derivano infatti da condizioni benigne, particolarmente frequenti con l’avanzare dell’età.

La diagnosi precoce può avere un ruolo importante, ma gli esami devono essere scelti considerando il rischio individuale e i possibili benefici e limiti dello screening.

Come funziona davvero una visita urologica

Non sempre è necessario un esame invasivo

Una visita urologica può comprendere diversi momenti, secondo i sintomi e le caratteristiche del paziente.

In genere comincia con il colloquio medico, durante il quale vengono approfondite eventuali difficoltà urinarie, patologie precedenti, familiarità e terapie in corso.

Lo specialista può successivamente effettuare un esame fisico e valutare la necessità di altri accertamenti.

Tra questi può figurare l’esplorazione rettale digitale, una procedura durante la quale il medico esamina la prostata attraverso il retto per valutarne alcune caratteristiche.

Si tratta di un esame generalmente breve, che può provocare disagio ma non dovrebbe essere descritto come una forma di violenza.

Il medico deve spiegare la procedura e ottenere il consenso del paziente.

Non tutte le visite urologiche richiedono necessariamente un’esplorazione rettale, né quest’ultima costituisce, da sola, uno strumento sufficiente per diagnosticare o escludere un tumore.

Il PSA e il ruolo degli esami nella prevenzione

Uno degli accertamenti più conosciuti è il dosaggio del PSA, una proteina prodotta dalla prostata e misurabile nel sangue.

Il risultato può contribuire alla valutazione del rischio di tumore, ma non rappresenta una diagnosi autonoma.

Un PSA elevato può dipendere anche da ingrossamento benigno della prostata, infiammazioni o altre condizioni.

Allo stesso modo, un valore relativamente basso non elimina completamente il rischio.

Per questa ragione, la decisione di effettuare il test dovrebbe essere presa attraverso un confronto informato con il medico.

In presenza di risultati sospetti, lo specialista può valutare ulteriori accertamenti, compresa la risonanza magnetica prostatica.

Il percorso diagnostico deve evitare sia la sottovalutazione dei segnali importanti sia il ricorso indiscriminato a procedure non necessarie.

Screening della prostata, la richiesta della società scientifica

Giuseppe Carrieri ha richiamato anche il tema dell’inserimento dello screening del carcinoma prostatico nei Livelli essenziali di assistenza, i LEA.

Secondo la stima illustrata dalla società scientifica, un programma appropriato potrebbe determinare una riduzione della mortalità nell’ordine del 25%, equivalente a circa 1.800 decessi evitati ogni anno.

Si tratta di una stima prospettica riferita alla possibile efficacia dello screening, non di un risultato già conseguito.

I programmi di diagnosi precoce devono infatti essere progettati con criteri precisi per limitare i rischi di sovradiagnosi e trattamenti non necessari.

Il dibattito riguarda proprio l’individuazione delle fasce di popolazione che possono ottenere un beneficio maggiore.

La richiesta della società scientifica si inserisce quindi nel confronto sulle modalità di organizzazione dei controlli sanitari.

Novembre dedicato alla salute maschile

L’episodio arriva poco prima del mese di novembre, tradizionalmente associato alle campagne di sensibilizzazione sulla salute maschile.

La Società italiana di Urologia promuove iniziative dedicate alla prevenzione delle patologie prostatiche e uro-andrologiche.

Tra i temi affrontati figurano anche i disturbi urinari, la salute sessuale e la necessità di riconoscere tempestivamente segnali che meritano attenzione.

Difficoltà a urinare, modificazioni del getto e necessità di alzarsi frequentemente durante la notte possono avere origini differenti.

Questi sintomi non indicano automaticamente un tumore, ma possono giustificare una valutazione medica.

Totti possibile testimonial della prevenzione

L’attenzione suscitata dall’ex capitano della Roma rappresenta un’occasione di comunicazione verso un pubblico che potrebbe non seguire abitualmente le campagne sanitarie.

La sua popolarità consente infatti di portare il tema della salute prostatica anche all’interno del dibattito sportivo e dell’intrattenimento.

La società scientifica non ha annunciato un accordo già concluso con Totti, ma ha espresso disponibilità a coinvolgerlo nelle future iniziative.

Il prossimo appuntamento istituzionale è il 99° Congresso nazionale della Società italiana di Urologia, previsto a Riccione dal 28 al 31 ottobre 2026.

L’intervento di Giuseppe Carrieri del 21 ottobre 2026 ha dunque riconosciuto l’attenzione prodotta dal racconto di Totti, ribadendo allo stesso tempo che la visita urologica è una procedura medica da affrontare con informazioni corrette, rispetto del paziente e attenzione alla prevenzione.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.