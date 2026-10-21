Crocifisso cade durante la Messa: muore un sacerdote in Ecuador

Padre Patricio muore colpito da un crocifisso

🌐 Tragedia durante una Messa in Ecuador: padre Patricio Sánchez Molinari, sacerdote cattolico della congregazione dei Redentoristi, è morto dopo essere stato colpito da un pesante crocifisso caduto durante una celebrazione religiosa a Guayaquil. L’incidente è avvenuto mentre la funzione veniva trasmessa in diretta sui social. La comunità ecclesiale ha confermato il decesso, mentre restano da chiarire le circostanze del cedimento della struttura.

Ecuador, il crocifisso cade durante la celebrazione religiosa

Una funzione religiosa si è trasformata in tragedia nella città di Guayaquil, in Ecuador, dove un sacerdote cattolico è morto dopo essere stato colpito da un grande crocifisso durante la celebrazione della Messa.

La vittima è padre Patricio Sánchez Molinari, appartenente alla Congregazione del Santissimo Redentore, l’ordine religioso conosciuto come quello dei Redentoristi.

L’incidente si è verificato sabato 17 ottobre 2026, nella chiesa di Nostra Signora del Perpetuo Soccorso, mentre il sacerdote si trovava davanti ai fedeli.

Secondo la ricostruzione disponibile, un pesante crocifisso si è improvvisamente staccato dalla propria collocazione, precipitando e colpendo il religioso alla testa.

La violenza dell’impatto ha provocato conseguenze fatali, nonostante l’intervento dei presenti e dei soccorritori.

La Messa trasmessa in diretta e il momento dell’incidente

I fedeli assistono alla caduta della croce

L’episodio ha assunto particolare rilevanza perché la celebrazione era trasmessa in diretta attraverso una piattaforma social.

Le immagini della funzione hanno documentato i momenti immediatamente precedenti all’incidente e la reazione delle persone presenti.

Il sacerdote stava guidando la celebrazione quando il crocifisso è precipitato, provocando una situazione di improvviso allarme.

I fedeli sono intervenuti rapidamente per cercare di soccorrerlo. La gravità dell’accaduto ha richiesto l’attivazione dell’assistenza sanitaria.

La presenza di una registrazione video documenta l’evento, ma non permette di determinare da sola la causa tecnica del distacco.

Per stabilire perché la struttura sia caduta sarebbero necessari accertamenti sulle modalità di installazione, sui supporti e sulle condizioni dei materiali.

Chi era padre Patricio Sánchez Molinari

Padre Patricio apparteneva ai Redentoristi, una congregazione religiosa cattolica fondata nel 1732 da sant’Alfonso Maria de’ Liguori.

L’ordine è presente in numerosi Paesi e svolge attività pastorali, missionarie e di assistenza alle comunità.

Il sacerdote aveva esercitato il proprio ministero in Ecuador, mantenendo rapporti con diverse realtà parrocchiali.

Tra le comunità che hanno espresso cordoglio figura anche quella di San Lorenzo, a Vinces, dove il religioso aveva prestato servizio.

La sua morte ha suscitato una forte reazione tra fedeli, confratelli e persone che lo conoscevano attraverso l’attività pastorale.

Il fatto che l’incidente sia avvenuto durante una celebrazione religiosa ha reso la notizia particolarmente dolorosa per la comunità locale.

I soccorsi e la conferma della morte

Dopo il crollo del crocifisso, alcune persone presenti in chiesa hanno cercato di prestare assistenza al sacerdote.

I soccorritori sono intervenuti nella gestione dell’emergenza, ma le lesioni riportate si sono rivelate fatali.

La morte di padre Patricio è stata successivamente confermata in ambito ecclesiastico.

Anche la comunità dei Redentoristi ha espresso il proprio dolore per la perdita del confratello.

Non risultano disponibili elementi sufficienti per stabilire pubblicamente ogni dettaglio della dinamica, compresi l’esatto meccanismo di cedimento del supporto e gli eventuali fattori strutturali che hanno provocato la caduta.

Le immagini diffuse online devono quindi essere distinte dalle conclusioni che soltanto una verifica tecnica potrebbe fornire.

Le parole sulla vita prima della tragedia

Un particolare ha contribuito ad aumentare l’attenzione intorno all’accaduto.

Durante la funzione, prima dell’incidente, il sacerdote aveva affrontato il tema della fragilità dell’esistenza e dell’importanza di dedicare tempo alle persone care.

Secondo le ricostruzioni della celebrazione, aveva invitato i fedeli a riflettere sul valore della vita e sulla necessità di non lasciarsi assorbire completamente dalle distrazioni quotidiane.

La coincidenza tra il tema della riflessione religiosa e l’incidente ha suscitato una forte impressione tra coloro che hanno seguito la vicenda.

Non esiste naturalmente alcun rapporto causale tra le parole pronunciate dal sacerdote e il cedimento della struttura.

Il contenuto della riflessione appartiene alla dimensione religiosa della celebrazione e non costituisce un elemento utile a spiegare tecnicamente l’accaduto.

Le verifiche sulla sicurezza degli arredi religiosi

L’incidente richiama l’attenzione su un aspetto concreto della sicurezza degli edifici aperti al pubblico: la stabilità degli elementi architettonici e degli arredi sospesi.

Nelle chiese possono essere presenti crocifissi, statue, lampadari e altri oggetti di notevole peso, talvolta collocati a diversi metri d’altezza.

La loro sicurezza dipende dai sistemi di ancoraggio, dalla manutenzione e dalle caratteristiche delle strutture di sostegno.

Un cedimento può avere cause differenti, ma nel caso specifico di Guayaquil non è stata comunicata una conclusione tecnica ufficiale che permetta di individuare responsabilità o difetti precisi.

Non sarebbe quindi corretto attribuire l’incidente a incuria, errore umano o mancati controlli senza riscontri documentati.

Il cordoglio dell’arcidiocesi e dei fedeli

La notizia ha provocato dolore nella comunità cattolica di Guayaquil.

L’identità del sacerdote è stata confermata dall’arcidiocesi cittadina, mentre messaggi di cordoglio sono arrivati dalle comunità nelle quali aveva svolto il proprio ministero.

La Congregazione del Santissimo Redentore, alla quale padre Patricio apparteneva, opera a livello internazionale attraverso comunità religiose e attività pastorali.

La sua appartenenza all’ordine ha favorito la diffusione della notizia anche fuori dall’Ecuador.

Le circostanze ancora da chiarire

Al 21 ottobre 2026, i fatti principali risultano identificati: l’incidente è avvenuto durante una Messa a Guayaquil, il sacerdote è stato colpito da un grande crocifisso e la sua morte è stata confermata dalle autorità ecclesiastiche.

Resta invece da stabilire perché la croce si sia staccata dalla propria collocazione.

La registrazione della celebrazione può contribuire alla ricostruzione della sequenza degli avvenimenti, ma non sostituisce gli eventuali accertamenti sulle condizioni della struttura e dei supporti.

Padre Patricio Sánchez Molinari è morto il 17 ottobre 2026 durante una celebrazione nella chiesa di Nostra Signora del Perpetuo Soccorso, a Guayaquil.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.