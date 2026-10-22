«Mi hai negato la maternità»: il marito è gay e gli chiede 50mila euro

🌐 Un matrimonio durato oltre vent’anni, il sogno infranto di diventare madre e una confessione destinata a cambiare tutto. A Pistoia, una donna ha trascinato l’ex marito in tribunale chiedendo 50mila euro di risarcimento dopo aver scoperto che l’uomo era gay e si era innamorato di un altro uomo. Lei sostiene di essere stata privata della possibilità di avere figli e di aver subito gravi conseguenze psicologiche. Lui respinge le accuse e ribadisce di non poter essere obbligato a procreare. Il colpo di scena arriva prima della decisione giudiziaria: i due trovano un accordo privato e il tribunale chiude la causa senza stabilire responsabilità.

Pistoia, scopre che il marito è gay dopo oltre vent’anni di matrimonio

Una relazione nata all’estero, il matrimonio alla fine degli anni Novanta, i trasferimenti per motivi di lavoro e infine la decisione di stabilirsi in Toscana. Sembrava la storia di una coppia come tante, segnata da cambiamenti e progetti condivisi.

Ma dietro quella lunga convivenza si era sviluppata una frattura sempre più profonda: la moglie desiderava diventare madre, mentre il marito non voleva avere figli.

Secondo la ricostruzione presentata dalla donna, i rifiuti si sarebbero ripetuti per anni, fino a rendere impossibile la realizzazione del progetto familiare che aveva immaginato.

La svolta è arrivata nel 2019, quando l’uomo le ha confidato di essere omosessuale e di essersi innamorato di un altro uomo, con il quale intendeva costruire una nuova relazione.

Una rivelazione che ha segnato la fine del rapporto e aperto una controversia giudiziaria dalle implicazioni personali e giuridiche particolarmente delicate.

Il desiderio di un figlio e il rifiuto della fecondazione assistita

Il punto centrale della vicenda non riguarda soltanto l’orientamento sessuale del marito, ma soprattutto il desiderio di maternità rimasto irrealizzato.

La donna ha raccontato di aver cercato soluzioni per preservare la propria fertilità. Si sarebbe informata all’estero sul congelamento degli ovuli, valutando anche trattamenti di stimolazione ovarica.

Successivamente avrebbe proposto al marito di ricorrere alla fecondazione in vitro, ma l’uomo avrebbe rifiutato di partecipare al percorso e di mettere a disposizione il proprio seme.

Secondo la ricostruzione della moglie, questa opposizione avrebbe compromesso le sue possibilità di diventare madre, soprattutto con il passare degli anni.

La rivelazione del 2019 cambia ogni prospettiva

Quando il marito le ha comunicato di essersi innamorato di un uomo, la donna ha riletto sotto una luce diversa le difficoltà vissute durante il matrimonio.

Nella sua prospettiva, la mancata comunicazione dell’orientamento sessuale avrebbe inciso sulla possibilità di compiere scelte consapevoli riguardo alla propria vita affettiva e familiare.

Questa ricostruzione, tuttavia, rappresenta la posizione sostenuta dalla donna nella controversia, non un accertamento definitivo delle intenzioni o delle responsabilità dell’ex coniuge.

La richiesta shock: 50mila euro per i danni alla salute

Dopo la rottura, la donna ha deciso di rivolgersi al Tribunale di Pistoia, chiedendo un risarcimento complessivo di 50mila euro.

La richiesta riguardava presunti danni patrimoniali, biologici e non patrimoniali, collegati sia alla vicenda matrimoniale sia alle conseguenze sulla salute.

Secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, la scoperta e la separazione avrebbero provocato o aggravato disturbi psicologici, con ripercussioni sulla vita quotidiana e lavorativa.

Negli atti richiamati dalle ricostruzioni giornalistiche si parla anche di una riduzione dell’integrità psicofisica del 12%, percentuale allegata alla richiesta risarcitoria e non riconosciuta da una decisione definitiva sul merito.

La donna riteneva fossero stati compromessi diritti fondamentali riguardanti salute, sessualità e progetto familiare. Il tribunale era chiamato a valutare l’esistenza di eventuali condotte illecite e il loro collegamento con i danni lamentati.

Il marito si difende: «Non potevo essere obbligato ad avere figli»

La versione dell’uomo è radicalmente diversa.

L’ex marito ha respinto le accuse, sostenendo che la crisi coniugale fosse cominciata molti anni prima della rivelazione del 2019.

Secondo la sua ricostruzione, la coppia aveva già attraversato lunghi periodi di distanza e difficoltà. Ha inoltre richiamato l’esistenza, a suo dire, di una relazione extraconiugale della moglie.

Elementi contestati all’interno della controversia e sui quali non è intervenuta una valutazione giudiziaria definitiva.

L’uomo ha rivendicato soprattutto un principio: nessuna persona può essere costretta ad avere rapporti sessuali o a mettere al mondo un figlio contro la propria volontà.

Una posizione che apre il tema giuridico più complesso della vicenda: il rapporto tra i diritti individuali, la libertà personale e le aspettative costruite all’interno del matrimonio.

Accordo privato tra gli ex coniugi: il giudice non condanna nessuno

Il procedimento ha avuto un epilogo diverso da quello che ci si sarebbe potuti aspettare.

Durante la controversia, i due ex coniugi hanno avviato una trattativa, dopo aver formalizzato il divorzio. Il confronto, proseguito per alcuni mesi, ha permesso di raggiungere un accordo extragiudiziale.

Il tribunale ha quindi preso atto della cessazione della materia del contendere, senza pronunciarsi sulla fondatezza della richiesta economica.

Non esiste dunque una sentenza che abbia condannato l’uomo a versare 50mila euro, né una decisione che abbia riconosciuto un diritto al risarcimento per la maternità mancata.

Non sono stati resi pubblici i termini economici dell’intesa. Non è quindi possibile sapere se sia stata prevista una somma di denaro e, in caso affermativo, quale importo.

Matrimonio, orientamento sessuale e diritto alla maternità: cosa dice la legge

La vicenda solleva interrogativi che vanno oltre la storia personale dei due protagonisti.

Il matrimonio comporta obblighi reciproci, ma non attribuisce a un coniuge il potere di imporre all’altro rapporti sessuali, trattamenti riproduttivi o decisioni sulla genitorialità.

Al tempo stesso, la tutela della salute e della dignità personale può assumere rilievo quando si discute di comportamenti concretamente lesivi all’interno di una relazione.

È però essenziale distinguere i diversi piani: essere omosessuali non costituisce un illecito, e l’orientamento sessuale, di per sé, non genera responsabilità risarcitoria.

Un’eventuale richiesta di danni richiederebbe l’accertamento di specifiche condotte giuridicamente rilevanti, di un pregiudizio risarcibile e del collegamento causale tra comportamento e danno.

In questo caso, proprio perché le parti hanno raggiunto un’intesa privata, tali questioni sono rimaste senza una risposta giudiziaria nel merito.

Una storia di scelte negate, libertà individuale e progetti infranti

Il caso di Pistoia racconta soprattutto la dolorosa distanza che può crearsi fra due persone quando i loro progetti di vita non coincidono.

Per la donna, il matrimonio aveva rappresentato anche la prospettiva di costruire una famiglia con figli. Per l’uomo, secondo la propria difesa, quella scelta non poteva diventare un obbligo.

La rivelazione del 2019 ha portato alla rottura definitiva e a una richiesta economica che ha trasformato una vicenda privata in un caso giudiziario.

L’accordo ha chiuso il processo, ma non ha stabilito chi avesse ragione sulle accuse reciproche. È questa la distinzione decisiva per comprendere una storia nella quale si intrecciano sentimenti, autodeterminazione, desiderio di maternità e responsabilità personali.

Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.