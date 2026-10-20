Zuckerberg e il castello da 51 milioni: il fascino segreto neogotico

🌐 Il castello di Strancally, in Irlanda, diventa il nuovo rifugio europeo di Mark Zuckerberg e Priscilla Chan: oltre 51 milioni di euro per una tenuta neogotica di 178 ettari, tra torri merlate, storia aristocratica e una leggenda dai contorni inquietanti.

Il mondo dei miliardari della tecnologia continua a sorprendere con acquisti che sembrano usciti dalle pagine di un romanzo storico. Questa volta, però, non si tratta di un grattacielo avveniristico, di una villa affacciata sull’oceano o di una residenza ipertecnologica. Mark Zuckerberg ha scelto un vero castello irlandese, circondato da boschi, prati e acque tranquille, con un passato che affonda le radici nella storia del territorio.

La proprietà si chiama Strancally Castle e si trova nella contea di Waterford, nel sud-est dell’Irlanda. A renderla particolarmente interessante non è soltanto l’aspetto scenografico, dominato dalla pietra e dalle torrette, ma soprattutto il prezzo emerso dai registri immobiliari: 51.171.155 euro per il complesso acquistato nell’agosto 2026 insieme alla moglie Priscilla Chan.

La cifra supera ampiamente le prime stime circolate dopo la notizia della compravendita, quando il valore dell’operazione veniva collocato tra i 20 e i 30 milioni di euro. L’importo registrato rende la transazione una delle operazioni residenziali più rilevanti dell’anno in Irlanda.

Strancally Castle, il gioiello neogotico da oltre 51 milioni

A prima vista, Strancally Castle sembra appartenere a un’altra epoca. Le facciate in pietra lavorata, le finestre slanciate, le torri angolari e le merlature richiamano l’immaginario dei castelli medievali, ma l’edificio attuale è una residenza signorile ottocentesca progettata secondo il gusto del Gothic Revival.

La costruzione risale al XIX secolo, con date che oscillano tra il 1827 e il 1830 a seconda delle ricostruzioni storiche. Il progetto viene attribuito agli architetti James e George Richard Pain, incaricati di realizzare una dimora per John Keily, politico britannico dell’epoca.

Il risultato è una costruzione imponente, distribuita su tre piani, nella quale il linguaggio architettonico medievale si combina con le esigenze di una grande residenza aristocratica. Non è quindi un semplice rudere restaurato, ma una dimora concepita per offrire rappresentanza, privacy e ampi spazi abitativi.

Le dimensioni contribuiscono a spiegare il fascino della proprietà: circa 1.486 metri quadrati di superficie interna, equivalenti a 16.000 piedi quadrati, inseriti in una tenuta di circa 178 ettari, pari a 440 acri.

Undici camere e ambienti da residenza aristocratica

Il complesso è descritto come una proprietà dotata di numerose camere da letto, sale di rappresentanza e ambienti dedicati alla vita privata. Le ricostruzioni immobiliari indicano undici camere da letto, oltre a spazi che riflettono la tradizione delle grandi dimore di campagna britanniche e irlandesi.

Qui la ricchezza non si misura soltanto attraverso la superficie calpestabile. Il valore risiede anche nella combinazione di architettura storica, estensione dei terreni, posizione panoramica e carattere esclusivo della residenza.

Un elemento spesso sottovalutato nelle proprietà di questo genere è il lavoro necessario per conservarle. Pietra, coperture, infissi storici, giardini e strutture accessorie richiedono interventi continui, competenze specialistiche e risorse considerevoli.

Strancally Castle, inoltre, ha già attraversato un importante processo di recupero. I precedenti proprietari hanno dedicato circa 25 anni alla tenuta, con lavori di restauro e manutenzione che hanno contribuito a preservarne l’identità architettonica.

L’acquisto, dunque, non consegna semplicemente a Zuckerberg una dimora spettacolare: lo rende anche responsabile della conservazione di un edificio storico e del paesaggio che lo circonda.

Il fiume Blackwater e una tenuta lontana dal rumore

Uno degli aspetti più suggestivi di Strancally Castle è la sua posizione lungo il fiume Blackwater, nel cuore di una regione irlandese caratterizzata da campagne verdi, boschi e corsi d’acqua.

Il paesaggio svolge un ruolo decisivo nell’identità della proprietà. La tenuta si estende su un territorio ampio, con aree alberate e spazi aperti che contribuiscono a creare una separazione fisica dal mondo esterno.

In un’epoca nella quale i grandi patrimoni immobiliari si concentrano spesso su indirizzi prestigiosi nelle metropoli internazionali, scegliere una residenza di campagna significa puntare su un lusso differente: privacy, spazio e controllo dell’ambiente circostante.

Non è difficile comprendere perché una proprietà simile possa risultare interessante per una famiglia abituata a vivere sotto l’attenzione pubblica. Un castello immerso nella natura offre una dimensione radicalmente diversa rispetto a una villa urbana, pur richiedendo un’organizzazione complessa per la sicurezza, la manutenzione e la gestione quotidiana.

La posizione, inoltre, non è completamente isolata dal punto di vista economico. L’Irlanda ospita il quartier generale internazionale di Meta a Dublino, oltre ad altre attività aziendali nel Paese.

Questo elemento contribuisce a dare alla compravendita una spiegazione concreta, che va oltre il fascino romantico dell’architettura neogotica.

Perché Zuckerberg ha scelto proprio l’Irlanda

L’acquisto di Strancally Castle si inserisce in un rapporto già consolidato tra Zuckerberg, la sua azienda e l’Irlanda. Meta, la società che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp, ha il proprio quartier generale internazionale a Dublino dal 2009.

Il gruppo mantiene inoltre attività in altre aree del Paese, comprese quelle legate alla realtà virtuale e aumentata a Cork e alle infrastrutture tecnologiche nella contea di Meath.

La scelta della tenuta di Waterford può quindi essere letta anche in termini pratici. Secondo quanto emerso dopo l’acquisto, la famiglia intende utilizzare la proprietà durante i soggiorni in Irlanda legati agli impegni aziendali. La residenza principale della coppia resta negli Stati Uniti.

Un portavoce di Zuckerberg ha spiegato che la famiglia è felice di continuare a prendersi cura della dimora storica e di trascorrere del tempo in Irlanda.

È un dettaglio importante, perché ridimensiona l’immagine di un trasferimento permanente in un castello europeo. Strancally non risulta essere una nuova residenza principale, bensì una base per i soggiorni irlandesi.

Resta comunque una scelta che attira l’attenzione: nel mercato delle proprietà di lusso, un edificio storico di queste dimensioni rappresenta un investimento molto diverso dall’acquisto di una villa contemporanea.

Qui il prestigio non dipende soltanto dalla tecnologia o dai servizi disponibili, ma da un insieme irripetibile di storia, paesaggio, architettura e disponibilità di terreni.

La leggenda macabra che avvolge Strancally

Ma il fascino della tenuta non si esaurisce nelle dimensioni o nel prezzo. Attorno al nome Strancally circola anche una leggenda dalle tinte oscure, legata alla precedente fortificazione medievale che sorgeva nella zona.

È importante distinguere i fatti storici dalle narrazioni tramandate nel tempo. Il castello oggi acquistato da Zuckerberg è una residenza ottocentesca, mentre le rovine della struttura più antica si trovano a monte lungo il Blackwater, a circa quattro chilometri e mezzo di distanza.

La fortificazione medievale viene associata alla famiglia normanna Desmond e alla storia del controllo del territorio e delle vie fluviali. Proprio questo passato ha alimentato racconti popolari nei quali la vicenda del luogo assume contorni inquietanti.

Le versioni più cupe della tradizione locale evocano una cosiddetta «botola della morte», associata a storie di prigionieri, tranelli e cadute nelle acque del fiume. Si tratta di un racconto che va considerato come leggenda, non come prova documentata di eventi realmente accaduti nella dimora attuale.

Il contrasto tra la bellezza del paesaggio e la reputazione sinistra della storia locale rende la proprietà ancora più interessante dal punto di vista narrativo. Le grandi dimore storiche, infatti, non sono soltanto edifici: custodiscono memorie, trasformazioni e racconti che spesso diventano parte integrante della loro fama.

Nel caso di Strancally, tuttavia, è fondamentale non confondere la residenza costruita nel XIX secolo con le fortificazioni precedenti, né attribuire automaticamente al castello moderno episodi leggendari ambientati in epoche diverse.

Un acquisto da record nel mercato immobiliare irlandese

La cifra di 51,17 milioni di euro ha cambiato la prospettiva sulla compravendita. Le prime valutazioni pubblicate dopo l’annuncio parlavano di un prezzo molto inferiore, compreso tra 20 e 30 milioni. L’iscrizione nel registro immobiliare ha poi chiarito l’entità effettiva dell’operazione.

Il dato non rappresenta soltanto una curiosità legata alla ricchezza personale del fondatore di Facebook. Mostra anche quanto possa essere difficile stimare il valore di una proprietà storica che combina una residenza di grandi dimensioni, terreni estesi e una posizione particolare.

In questi casi il prezzo non dipende esclusivamente dai metri quadrati. Contano la rarità dell’immobile, la qualità del restauro, la disponibilità di terreni, le condizioni degli edifici e l’eventuale interesse di acquirenti internazionali.

La compravendita assume inoltre una dimensione simbolica per la comunità locale. L’arrivo di un proprietario noto a livello mondiale può accendere l’attenzione su un’area che, pur possedendo un patrimonio paesaggistico e storico rilevante, rimane lontana dai circuiti turistici più frequentati.

Dopo l’acquisto, Zuckerberg e Chan hanno anche disposto donazioni per un totale di 150.000 euro a favore di tre club locali di Gaelic Athletic Association, con contributi distribuiti nell’arco di due anni. Un gesto che lega la presenza della famiglia al territorio anche al di fuori della proprietà privata.

Il nuovo volto del lusso: vivere la storia senza rinunciare alla privacy

Strancally Castle racconta una trasformazione interessante nel modo in cui i grandi patrimoni cercano di distinguersi. Per anni, il lusso immobiliare internazionale è stato associato soprattutto a grattacieli, ville contemporanee, isole private e residenze progettate per mostrare modernità e innovazione.

Le dimore storiche offrono un’altra forma di esclusività. Non possono essere replicate facilmente, portano con sé un’identità architettonica riconoscibile e sono inserite in paesaggi che fanno parte del loro valore.

Per Zuckerberg, la proprietà irlandese riunisce diversi elementi: una posizione in un Paese strategico per Meta, una residenza lontana dai grandi centri urbani e un edificio che conserva il carattere di una dimora aristocratica.

Non è necessario trasformare l’acquisto in una storia di trasferimento definitivo o di fuga dagli Stati Uniti per coglierne il significato. I fatti disponibili indicano una scelta funzionale ai soggiorni in Irlanda, resa eccezionale dal prezzo e dalla natura dell’immobile.

La vera particolarità di Strancally Castle è proprio questa: un edificio nato quasi due secoli fa per un politico britannico diventa oggi una base privata per uno degli imprenditori più influenti dell’era digitale.

Tra torri merlate, prati affacciati sul Blackwater e racconti tramandati nei secoli, la tenuta continua così a cambiare proprietari e funzione, senza perdere il suo elemento più prezioso: una storia architettonica e paesaggistica impossibile da ricreare altrove.

E mentre il prezzo di oltre 51 milioni di euro alimenta la curiosità internazionale, resta una domanda che rende questa vicenda più interessante di una semplice operazione immobiliare: quanto vale davvero una dimora quando, oltre alla terra e alla pietra, si acquistano anche il prestigio, la memoria e il mito che la circondano?