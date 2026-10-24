Un melograno può diventare un albero: il metodo dai semi

🌐 Coltivare un melograno dai semi è possibile anche senza possedere un giardino. Basta partire da un frutto maturo, recuperare i semi, eliminare la polpa e creare le condizioni adatte alla germinazione. Con un piccolo vaso, terriccio drenante e temperature adeguate, si può ottenere una giovane pianta di Punica granatum, da coltivare sul balcone o trasferire successivamente all’aperto.