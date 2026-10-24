Un melograno può diventare un albero: il metodo dai semi
Melograno, come far nascere una pianta dai semi
Melograno, dai semi del frutto può nascere un nuovo albero
Un melograno acquistato al supermercato o raccolto in giardino può diventare il punto di partenza per coltivare una nuova pianta.
All’interno del frutto si trovano numerosi arilli, le strutture succose che circondano i semi. Questi ultimi, quando sono vitali, possono germogliare e svilupparsi fino a diventare piccoli arbusti.
Il melograno, conosciuto scientificamente come Punica granatum, è una specie coltivata da secoli nelle regioni mediterranee.
È apprezzato per i frutti, i fiori ornamentali e la capacità di adattarsi a differenti condizioni climatiche.
La semina richiede pochi strumenti, ma il successo dipende soprattutto dalla corretta preparazione dei semi e dal controllo dell’umidità.
È inoltre necessario distinguere tra la nascita di una piantina e la produzione di frutti: i due risultati possono essere separati da diversi anni.
Come scegliere e pulire i semi di melograno
Il primo passaggio per evitare muffe e marciumi
Il procedimento comincia scegliendo un frutto maturo, sano e privo di segni evidenti di deterioramento.
Dopo averlo aperto, si possono prelevare diversi arilli integri.
È preferibile utilizzare più semi, perché non tutti germinano con la stessa probabilità.
La fase successiva consiste nel rimuovere la polpa succosa che circonda il seme.
I residui zuccherini possono favorire la crescita di muffe, soprattutto quando i semi vengono mantenuti in un ambiente umido.
Per pulirli è sufficiente manipolare delicatamente gli arilli e risciacquare i semi con acqua.
Non servono detergenti o trattamenti chimici.
Dopo il lavaggio si possono lasciare asciugare superficialmente per alcune ore su carta assorbente, evitando temperature elevate.
Il metodo della carta assorbente per farli germogliare
Un procedimento pratico per osservare la nascita delle prime radici consiste nell’utilizzare carta assorbente leggermente umida.
I semi puliti vengono disposti sul foglio, mantenendo una piccola distanza tra loro.
La carta viene poi ripiegata e sistemata in un contenitore trasparente o in un sacchetto richiudibile.
L’ambiente deve essere tiepido e umido, ma non completamente bagnato.
Un eccesso d’acqua può limitare la disponibilità di ossigeno e favorire la decomposizione dei semi.
Il contenitore deve essere controllato periodicamente per verificare l’eventuale presenza di muffe e consentire un breve ricambio d’aria.
Quando compare una piccola radice bianca, il seme può essere trasferito con attenzione nel terriccio.
Seminare direttamente nel vaso: il metodo alternativo
Terriccio, profondità e drenaggio
Non è obbligatorio far germinare i semi sulla carta.
Si possono collocare direttamente in piccoli vasi dotati di fori di drenaggio.
Il substrato dovrebbe essere leggero e capace di lasciar defluire l’acqua in eccesso.
Un normale terriccio per semina, eventualmente alleggerito con perlite, può essere adatto alle prime fasi.
I semi vengono generalmente collocati a una profondità di circa mezzo centimetro o un centimetro.
Dopo averli coperti delicatamente, si inumidisce il terreno senza provocare ristagni.
Il vaso deve essere sistemato in un luogo luminoso e protetto dalle temperature eccessivamente basse.
Durante la germinazione è importante mantenere condizioni relativamente stabili, evitando di scavare continuamente nel terreno per controllare i semi.
Il tempo che serve per ottenere i primi germogli.
La germinazione dipende da temperatura, freschezza dei semi e livello di umidità.
In condizioni favorevoli, intorno ai 20-25 gradi, molti semi possono germogliare nell’arco di due-quattro settimane.
Non si tratta di una scadenza garantita.
Alcuni germogliano prima, altri possono richiedere più tempo e altri ancora non producono alcuna piantina.
Quando emergono le prime foglie, il giovane melograno deve ricevere luce sufficiente per crescere in modo equilibrato.
Una carenza di illuminazione può provocare fusti eccessivamente allungati e deboli.
L’esposizione al sole diretto deve essere aumentata gradualmente, soprattutto quando le piantine sono state coltivate in casa.
Melograno sul balcone: quando cambiare vaso
Quando la piantina ha sviluppato alcune foglie vere e un apparato radicale sufficientemente robusto, può essere trasferita in un contenitore più ampio.
Non è necessario scegliere immediatamente un vaso molto grande.
Un contenitore sproporzionato rispetto alle radici può trattenere troppa umidità.
Durante il trapianto è importante evitare di danneggiare l’apparato radicale e mantenere, quando possibile, il piccolo pane di terra intorno alle radici.
Con il passare dei mesi, la pianta sviluppa un fusto progressivamente legnoso e una chioma ramificata.
Il melograno può essere coltivato in vaso, ma una varietà vigorosa può richiedere contenitori sempre più grandi e interventi di manutenzione.
Chi dispone di pochissimo spazio può preferire una varietà nana acquistata presso un vivaio.
Sole, acqua e freddo: le condizioni per crescere bene
Il melograno adulto predilige posizioni luminose e soleggiate.
Durante la crescita iniziale, però, le piantine sono più sensibili alle gelate e agli sbalzi termici.
Nei climi freddi è consigliabile proteggerle durante l’inverno.
Le irrigazioni devono mantenere il terreno moderatamente umido, evitando che rimanga costantemente impregnato d’acqua.
Una pianta adulta ben radicata tollera periodi di siccità meglio di una piantina appena nata.
Le esigenze idriche variano anche in funzione della stagione, della grandezza del vaso e dell’esposizione.
Dopo quanti anni il melograno produce frutti?
Una pianta nata da seme può richiedere diversi anni prima della fruttificazione, spesso indicativamente dai tre ai sette anni, a seconda delle condizioni e delle caratteristiche genetiche.
Il risultato non è garantito.
Inoltre, i frutti della nuova pianta possono essere diversi da quello da cui sono stati prelevati i semi.
Il melograno si riproduce sessualmente e non conserva necessariamente tutte le caratteristiche della pianta madre.
Chi desidera una varietà precisa, con determinate caratteristiche di dolcezza, dimensione e produttività, può preferire una pianta propagata vegetativamente.
Chi invece vuole osservare il ciclo naturale della crescita può utilizzare i semi di un frutto maturo.
La procedura richiede semi puliti, terriccio drenante, una temperatura favorevole e irrigazioni moderate: questi sono gli elementi fondamentali per favorire la comparsa delle prime piantine.
Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.
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