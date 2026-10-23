NUII conquista i social: 60 milioni di visualizzazioni

🌐 NUII e Dentsu Creative, un successo nel marketing digitale: 29 creator, 127 contenuti e 60 milioni di impression per la campagna #YourEverydayTasteOfAdventure. Food, lifestyle e viaggi trasformano il gelato premium in un’esperienza di comunicazione.

NUII e Dentsu Creative: il gelato diventa un’avventura digitale

Un gelato può diventare molto più di un prodotto da consumare durante una pausa estiva. Può trasformarsi in un racconto, entrare nelle abitudini quotidiane e diventare protagonista di una strategia capace di raggiungere milioni di persone. È questa l’idea che ha guidato NUII, marchio premium del gruppo Froneri, nella realizzazione della campagna digitale #YourEverydayTasteOfAdventure, affidata a Dentsu Creative dopo una gara tra agenzie.

I risultati, comunicati il 23 ottobre 2026, fotografano un’operazione di notevole portata: 60 milioni di impression, 127 contenuti pubblicati e un engagement rate del 6%, grazie al coinvolgimento di 29 creator selezionati nei settori food, lifestyle e travel.

La campagna di influencer marketing, sviluppata tra luglio e agosto, è stata integrata in una strategia social più ampia, proseguita fino alla metà di ottobre.

L’obiettivo non era semplicemente mostrare un gelato attraverso i profili di personaggi popolari, ma costruire un collegamento tra il prodotto e un universo di esperienze legate alla scoperta, al viaggio e al desiderio di evasione.

Il principio alla base del progetto è trasformare un momento ordinario della giornata in una piccola esperienza di avventura.

Dentsu Creative vince la gara e rafforza la partnership con Froneri

La scelta di Dentsu Creative consolida una relazione già esistente tra NUII e il gruppo dentsu, che continua a occuparsi della pianificazione media del marchio.

L’assegnazione del nuovo incarico ha ampliato la collaborazione alla progettazione creativa e alla gestione delle attività con influencer e content creator.

Questa integrazione rappresenta un elemento importante del progetto: la strategia creativa e la distribuzione pubblicitaria sono state coordinate per raggiungere obiettivi comuni, anziché procedere attraverso iniziative indipendenti.

Nel marketing contemporaneo, infatti, la produzione di contenuti non è più sufficiente se non viene accompagnata da una pianificazione capace di individuare il pubblico più pertinente.

La sfida per i marchi non consiste soltanto nel farsi vedere, ma nel costruire contenuti capaci di risultare riconoscibili e coerenti con gli interessi dei consumatori.

Ventinove creator per raccontare il gusto dell’avventura

Il cuore della campagna è rappresentato dalla selezione di 29 talent digitali, individuati attraverso criteri legati alla qualità dei contenuti, all’affinità con il pubblico di riferimento e alla coerenza con l’identità di NUII.

La scelta ha privilegiato tre ambiti particolarmente vicini al posizionamento del marchio: gastronomia, stile di vita e viaggi.

Anziché imporre una narrazione pubblicitaria uniforme, Dentsu Creative ha costruito una strategia nella quale ogni creator poteva integrare il prodotto nei propri linguaggi e format.

Il risultato è stato un racconto distribuito attraverso differenti situazioni quotidiane, in grado di valorizzare momenti di consumo e interessi personali.

L’approccio riflette un cambiamento nel rapporto tra brand e influencer.

Non basta più chiedere a un creator di mostrare un prodotto: occorre costruire un contenuto che abbia senso per la sua community, evitando che il messaggio commerciale appaia completamente estraneo alla comunicazione abituale.

Il progetto NUII si è sviluppato proprio attraverso questa ricerca di coerenza tra identità del marchio, caratteristiche dei creator e aspettative del pubblico.

Dal caramello salato al caffè etiope: i prodotti protagonisti

La campagna ha valorizzato sia alcune referenze consolidate sia novità introdotte nell’offerta NUII.

Tra i prodotti protagonisti figurano NUII Caramello Salato e Noci di Macadamia Australiane e NUII Cioccolato al Latte e Caffè dell’Etiopia estratto a freddo.

La scelta permette di collegare il prodotto a ingredienti e suggestioni geografiche differenti, coerentemente con il concetto di avventura che caratterizza l’immagine del marchio.

Il riferimento a luoghi e sapori internazionali non assume quindi soltanto una funzione descrittiva, ma diventa parte integrante della narrazione pubblicitaria.

Il gusto viene presentato come un’esperienza sensoriale capace di evocare luoghi lontani senza abbandonare la propria quotidianità.

In questo modo, caratteristiche merceologiche e identità di marca vengono integrate in un unico racconto.

Meta e TikTok: una strategia costruita per piattaforme differenti

Accanto alle attività con gli influencer, Dentsu Creative ha sviluppato una specifica strategia di contenuti sui canali Meta e TikTok, coordinandola con la pianificazione media gestita da dentsu.

La campagna non ha utilizzato un unico linguaggio per tutte le piattaforme, ma ha adattato il proprio messaggio ai differenti contesti digitali.

Questa scelta risponde a un’esigenza sempre più rilevante: le piattaforme social non funzionano tutte nello stesso modo e non coinvolgono necessariamente i medesimi segmenti di pubblico.

Contenuti brevi, narrazioni personali e format orientati all’intrattenimento possono assumere risultati differenti in base alle abitudini degli utenti.

La strategia NUII ha quindi integrato materiali originali realizzati per la campagna e contenuti di brand, mantenendo come elemento comune il concetto di avventura.

Il vero punto di forza dell’operazione è la coerenza tra messaggio creativo, contesto di pubblicazione e distribuzione pubblicitaria.

Influencer marketing: oltre la semplice pubblicità dei prodotti

L’operazione mette in evidenza una trasformazione profonda del settore pubblicitario.

Per anni molte campagne con influencer si sono concentrate prevalentemente sulla notorietà delle persone coinvolte e sul numero dei loro follower.

Oggi le aziende cercano sempre più frequentemente collaborazioni capaci di costruire affinità con comunità specifiche.

Il valore di un creator non dipende esclusivamente dalla dimensione del pubblico, ma anche dalla capacità di generare attenzione e coinvolgimento attraverso contenuti credibili.

Nel progetto NUII, la strategia ha cercato di superare la logica della semplice raccomandazione commerciale, integrando il prodotto nelle esperienze raccontate dagli influencer.

L’integrazione tra creator content, contenuti sponsorizzati e amplificazione media ha permesso di costruire un sistema coordinato di comunicazione.

Questo modello consente ai brand di mantenere una narrazione riconoscibile, pur utilizzando format differenti.

Sessanta milioni di impression e 127 contenuti: i numeri della campagna

I risultati comunicati mostrano la dimensione raggiunta dal progetto digitale.

Impression 60 mln Creator coinvolt 29 Contenuti complessivi 127 Engagement rate 6% I risultati aggregati comunicati per la campagna NUII 2026.

Le 60 milioni di impression indicano il numero complessivo di visualizzazioni registrate secondo le metriche della campagna, non necessariamente il numero di persone uniche raggiunte.

L’engagement rate del 6% costituisce invece un indicatore del coinvolgimento generato dai contenuti, pur richiedendo cautela nel confronto con campagne differenti, perché le modalità di calcolo possono variare tra piattaforme e metodologie.

I dati confermano la capacità dell’iniziativa di produrre un’ampia esposizione pubblicitaria, ma non consentono da soli di misurare l’impatto diretto sulle vendite.

La valutazione completa di una strategia di marketing dovrebbe distinguere visibilità, coinvolgimento, riconoscibilità del marchio e risultati commerciali.

Sono dimensioni collegate, ma non automaticamente coincidenti.

Il futuro della comunicazione passa dalle esperienze quotidiane

La campagna NUII mostra come il mercato pubblicitario stia progressivamente abbandonando una comunicazione esclusivamente centrata sul prodotto per privilegiare esperienze, emozioni e contesti di utilizzo.

Il consumatore non viene più raggiunto soltanto attraverso un messaggio che descrive le caratteristiche di ciò che viene venduto.

La comunicazione cerca piuttosto di inserirsi all’interno delle sue passioni e delle sue abitudini, trasformando il prodotto in un elemento della narrazione.

È una strategia che può rafforzare l’identità del marchio, purché mantenga trasparenza sulla natura commerciale dei contenuti e rispetto delle regole sulla riconoscibilità della pubblicità.

Autenticità e trasparenza diventano quindi due condizioni essenziali per il futuro dell’influencer marketing.

Una campagna può essere creativa e coinvolgente senza nascondere la presenza di una relazione commerciale tra azienda e creator.

Dentsu Creative e NUII, un modello per il marketing esperienziale

L’operazione firmata Dentsu Creative rappresenta un esempio di come le aziende possano coordinare creatività, influencer marketing e pianificazione digitale all’interno di un unico progetto.

Il successo comunicato in termini di impression e coinvolgimento deriva da una strategia che ha cercato di valorizzare contemporaneamente prodotto, posizionamento e linguaggio dei social network.

Il concept Your Everyday Taste of Adventure sintetizza questa impostazione: trasformare il consumo di un gelato in un piccolo momento di scoperta, inserito nelle esperienze comuni del pubblico.

La campagna dimostra inoltre che il marketing con i creator non deve necessariamente limitarsi a una semplice presenza pubblicitaria, ma può contribuire alla costruzione di un universo narrativo riconoscibile.

Per NUII, l’avventura diventa così un linguaggio di marca. Per Dentsu Creative, i risultati rappresentano un caso concreto di integrazione tra creatività, distribuzione digitale e comunicazione attraverso le community.

La sfida successiva sarà trasformare la notorietà ottenuta in una relazione duratura con i consumatori, oltre la durata della singola campagna.

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Fotografie verificate e pronte come file WebP Ho utilizzato il materiale fotografico allegato, ricavando dalla composizione originale una copertina e quattro ritagli delle fotografie che contiene. Tutti e cinque i file sono stati effettivamente compressi e verificati. Fotografia Dimensioni Peso Copertina 700 × 394 px 32,7 KB Creator in coppia 533 × 900 px 53,3 KB Creator con gelato 640 × 540 px 74,6 KB Primo piano prodotto 640 × 540 px 51,3 KB Creator con confezioni 533 × 900 px 63,1 KB Tutte le immagini rispettano il limite tecnico di 100 KB per il formato WebP. I cinque file derivano però da un’unica composizione fotografica fornita con il comunicato e non costituiscono cinque fotografie indipendenti. I diritti di ripubblicazione restano da verificare.

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