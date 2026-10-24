Halloween, New York impazzisce: case da brivido e lusso

🌐 Halloween a New York è diventato uno spettacolo urbano capace di trasformare interi isolati in scenografie horror. Nell’elegante Upper East Side di Manhattan, facciate storiche, ingressi e giardini si riempiono di scheletri giganteschi, zucche luminose, fantasmi e creature terrificanti. Alcuni allestimenti professionali possono superare 5.000 dollari, trasformando una tradizione popolare in una competizione di creatività, spettacolo e lusso.