Halloween, New York impazzisce: case da brivido e lusso
Halloween conquista New York
Upper East Side, il quartiere elegante diventa un incubo spettacolare
Mancano dieci giorni al 31 ottobre, ma nell’Upper East Side Halloween sembra già cominciato.
Le facciate delle celebri case in mattoni di Manhattan vengono progressivamente invase da decorazioni che ricordano i set dei film horror.
Scheletri seduti sulle scale, ragni giganteschi, ragnatele sospese, zucche scolpite e figure spettrali trasformano le abitazioni in attrazioni all’aperto.
Il quartiere conosciuto per palazzi eleganti e residenze di grande valore cambia completamente volto.
La particolarità della festa newyorkese è proprio questa: una celebrazione privata diventa uno spettacolo collettivo accessibile anche a chi non partecipa alle feste domestiche.
Basta passeggiare lungo le strade residenziali per incontrare allestimenti sempre più sorprendenti.
Da poche decine di dollari a oltre cinquemila
Non tutte le decorazioni richiedono grandi investimenti.
Molti residenti utilizzano zucche, luci, finte ragnatele e piccoli oggetti acquistati nei negozi.
Altri scelgono invece installazioni realizzate da professionisti, con progetti personalizzati, scenografie elaborate e montaggi che possono coinvolgere intere facciate.
In questi casi la spesa può partire da diverse migliaia di dollari e superare la soglia dei 5.000.
Halloween diventa così anche una dimostrazione di creatività e disponibilità economica.
Negli isolati più prestigiosi, alcune abitazioni si distinguono per strutture imponenti e composizioni accuratamente studiate.
Non esiste però un prezzo standard: i costi variano sensibilmente in base alle dimensioni dell’installazione e ai servizi richiesti.
Le strade dove cercare le case più spaventose
Gli appassionati possono esplorare diverse zone dell’Upper East Side.
Tra le aree note per gli allestimenti figurano le strade comprese fra la 70ª e l’82ª East Street, oltre ad alcuni isolati più a nord e più a sud.
Le decorazioni sono installazioni private e possono cambiare da un anno all’altro.
Non esiste una graduatoria ufficiale né un percorso obbligatorio.
Proprio questa imprevedibilità rende interessante la visita: dietro un angolo può comparire un ingresso completamente trasformato, mentre la casa successiva può conservare il proprio aspetto abituale.
La ricerca delle facciate più spettacolari è diventata una piccola caccia al tesoro urbana.
Scheletri giganti e fantasmi: la gara della fantasia
Gli allestimenti non si limitano più alle tradizionali zucche illuminate.
Alcuni residenti costruiscono vere composizioni narrative, con personaggi scheletrici impegnati in situazioni ironiche o inquietanti.
Altri preferiscono atmosfere gotiche, tombe artificiali, creature sospese e illuminazioni teatrali.
Il risultato oscilla tra commedia e horror.
Gli scheletri possono diventare protagonisti di scene familiari, mentre fantasmi e mostri trasformano gli ingressi in piccoli spettacoli di strada.
La creatività conta almeno quanto il denaro investito.
Il lato sociale di una festa diventata tradizione
Halloween negli Stati Uniti è soprattutto un evento comunitario.
Le famiglie organizzano feste, i bambini indossano costumi e le strade diventano luoghi di incontro tra residenti.
La tradizionale raccolta di dolci del 31 ottobre rappresenta soltanto una parte di una celebrazione che comincia settimane prima.
A New York gli allestimenti anticipati permettono a visitatori e turisti di vivere l’atmosfera della festa anche senza aspettare la notte di Halloween.
I residenti trasformano così parti dello spazio urbano in occasioni di socialità.
È un fenomeno nel quale la distinzione tra proprietà privata e spettacolo pubblico diventa particolarmente interessante.
Halloween e il lusso: una contraddizione tutta newyorkese
Nell’Upper East Side la celebrazione assume anche caratteristiche legate alla ricchezza del quartiere.
Residenze costose e facciate storiche possono ospitare installazioni impressionanti, confermando quanto il mercato degli allestimenti stagionali sia diventato sofisticato.
C’è una contraddizione quasi cinematografica: la festa che prende in giro la morte e la paura diventa anche un’occasione per esibire consumi e disponibilità finanziarie.
Ma ridurre tutto a una gara di ricchezza sarebbe ingeneroso.
Molte installazioni nascono dal desiderio di divertire il vicinato e vengono realizzate con soluzioni semplici.
L’atmosfera dipende dall’insieme delle abitazioni, non esclusivamente da quelle più costose.
New York celebra Halloween molto oltre Manhattan
La festa coinvolge numerosi quartieri della città.
Brooklyn, Queens, Bronx e Staten Island propongono eventi, decorazioni, iniziative per bambini e incontri pubblici.
Tra gli appuntamenti più rappresentativi figura la grande Halloween Parade del Greenwich Village, prevista per il 31 ottobre.
La manifestazione è nota per costumi elaborati, musica, pupazzi giganteschi e partecipazione popolare.
L’Upper East Side offre però un’esperienza diversa.
Non una sfilata organizzata, ma una passeggiata tra case che diventano progressivamente scenografie di fantasia.
Una festa da vivere anche senza spendere
Il vantaggio principale per i visitatori è che osservare le decorazioni dalle strade pubbliche non richiede normalmente un biglietto.
È possibile organizzare una passeggiata autonoma, fotografando gli allestimenti nel rispetto dei residenti.
Meglio evitare di bloccare ingressi, invadere proprietà private o utilizzare attrezzature intrusive.
Gli orari serali valorizzano le illuminazioni, ma le scene più elaborate possono risultare interessanti anche di giorno.
Il fascino di una città che sa reinventarsi
Halloween mostra una delle caratteristiche più sorprendenti di New York: la capacità di trasformare la vita quotidiana in uno spettacolo collettivo.
Le residenze eleganti diventano case infestate, le scale ospitano scheletri e gli ingressi si trasformano in piccoli teatri.
Per alcuni residenti è una sfida creativa, per altri una tradizione di famiglia, per i visitatori una delle esperienze più curiose dell’autunno newyorkese.
E mentre il 31 ottobre si avvicina, una certezza accompagna la festa: nell’Upper East Side persino il lusso ha deciso di giocare con la paura.
Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.
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