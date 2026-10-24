Grande Fratello Vip, scontri e baci infiammano. Chi è il VIP eliminato

🌐 Grande Fratello Vip 2026, dodicesima puntata: scontri, nomination, immunità e un bacio accendono la serata del 23 ottobre. La Casa è sempre più divisa.

Grande Fratello Vip, la dodicesima puntata esplode tra accuse e rivalità

Una Casa spaccata, concorrenti sempre più nervosi e alleanze che sembrano cambiare a ogni confronto. La dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, andata in onda venerdì 23 ottobre su Canale 5, conferma che la convivenza è entrata nella sua fase più delicata.

A guidare la serata è Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, chiamate a commentare rivalità personali, strategie e tensioni che ormai coinvolgono gran parte dei partecipanti.

Il programma apre i riflettori sulla crescente divisione tra concorrenti considerati senior e partecipanti più giovani. Una frattura generazionale che alimenta sospetti e contrasti, trasformando anche i gesti quotidiani in occasioni di confronto.

Ogni comportamento diventa oggetto di interpretazione: una scelta personale può apparire come una strategia e una semplice discussione può assumere il peso di uno scontro decisivo.

È il meccanismo che da sempre alimenta il reality, ma che questa edizione sembra aver portato a un livello particolarmente intenso.

Valeria Marini contro Giulia Provvedi: nervi sempre più tesi

Uno dei confronti più attesi riguarda Valeria Marini e Giulia Provvedi, protagoniste di un rapporto complicato, segnato da frecciate e incomprensioni.

Le tensioni tra le due concorrenti si inseriscono nel clima di crescente contrapposizione che attraversa la Casa.

Non sono soltanto le differenze di carattere a generare attriti. Il problema riguarda la difficoltà di convivere in uno spazio nel quale ogni parola viene registrata, commentata e successivamente sottoposta al giudizio pubblico.

Il risultato è una continua escalation: divergenze apparentemente marginali finiscono per diventare discussioni capaci di coinvolgere altri concorrenti.

La ricerca di visibilità si intreccia così con la necessità di difendere la propria immagine, rendendo sempre più difficile capire dove termini la spontaneità e dove cominci la strategia.

Marina La Rosa sulla poltrona che scotta

Tra i momenti centrali della puntata emerge il confronto dedicato a Marina La Rosa.

La concorrente viene chiamata a rispondere delle critiche ricevute dai compagni, alcuni dei quali contestano il suo comportamento durante la gestione della spesa.

L’episodio diventa il punto di partenza per una discussione più ampia, nella quale emergono vecchi attriti e nuove accuse.

Il confronto coinvolge anche Valeria Marini e Guendalina Tavassi, contribuendo ad alimentare un’atmosfera già particolarmente tesa.

Selvaggia Lucarelli interviene sulle polemiche, contestando alcune reazioni considerate eccessive e richiamando l’attenzione sulle contraddizioni presenti nei comportamenti dei partecipanti.

La questione non riguarda soltanto la spesa.

La gestione del cibo e degli spazi comuni è diventata uno strumento attraverso il quale misurare alleanze, rispetto reciproco e rapporti di forza.

Guendalina Tavassi e la guerra dei biscotti

La puntata dedica ampio spazio anche a Guendalina Tavassi, protagonista di un nuovo confronto con i concorrenti più giovani.

Al centro delle accuse c’è un pacco di biscotti che, secondo la concorrente, sarebbe stato nascosto intenzionalmente.

Un episodio banale, almeno in apparenza, che assume rapidamente dimensioni televisive sorprendenti.

Le discussioni si allargano fino a coinvolgere il comportamento dei gruppi durante le nomination. Guendalina accusa i più giovani di muoversi in maniera coordinata, mentre Selvaggia Lucarelli osserva che strategie di gruppo vengono utilizzate anche da altri partecipanti.

Il confronto evidenzia una contraddizione ricorrente nei reality: quasi tutti dichiarano di voler difendere l’autenticità, ma molti finiscono per interpretare ogni comportamento altrui come una mossa studiata.

La convivenza diventa una competizione permanente nella quale anche un pacco di biscotti può trasformarsi in un caso nazionale.

Piera Meloni e Alessandro Roncaccia: arriva il primo bacio

Accanto alle polemiche, la puntata concede spazio a una dinamica più sentimentale.

Piera Meloni e Alessandro Roncaccia si scambiano il loro primo bacio durante un momento cinematografico organizzato nella Casa.

La scena richiama immediatamente l’attenzione degli altri concorrenti e del pubblico, aprendo interrogativi sulla natura del loro rapporto.

Si tratta di un avvicinamento autentico oppure di una situazione favorita dal contesto televisivo?

La domanda è quasi inevitabile quando i sentimenti vengono vissuti davanti alle telecamere.

Nei reality le relazioni personali possono svilupparsi rapidamente, ma sono sottoposte a un’esposizione pubblica che ne modifica inevitabilmente la percezione.

Televoto e immunità: il gioco entra nel vivo

La puntata presenta anche importanti sviluppi sul piano della competizione.

Giancarlo Danto e Giulia Provvedi conquistano l’immunità, dopo aver superato la prova della voliera.

Il televoto coinvolge invece sette concorrenti: Alessandro Roncaccia, Andreas Müller, Jonathan Kashanian, Giacomo Gallani, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Megan Ria.

Nel primo verdetto comunicato durante la trasmissione, Alessandro Roncaccia, Andreas Müller e Megan Ria risultano salvi.

Restano così in attesa degli ulteriori sviluppi Jonathan Kashanian, Giacomo Gallani, Guendalina Tavassi e Marina La Rosa. Il risultato definitivo dell’eliminazione non emergeva ancora dal resoconto consultato. Al termine è stato Giacomo Gallani a dovere lasciare la casa, eliminato.

La competizione entra così in una fase nella quale ogni scelta può modificare radicalmente gli equilibri.

La Casa come specchio dell’intrattenimento contemporaneo

Il Grande Fratello Vip continua a dimostrare una capacità particolare: trasformare il quotidiano in spettacolo.

Discussioni sulla spesa, rivalità personali, avvicinamenti sentimentali e sospetti diventano episodi capaci di alimentare ore di racconto televisivo.

Questo meccanismo suscita interesse, ma apre anche interrogativi sul valore della spontaneità in un contesto così fortemente osservato.

Quando ogni comportamento può condizionare la permanenza in gioco, la distinzione tra autenticità e rappresentazione diventa sempre meno evidente.

Il reality resta un laboratorio delle contraddizioni televisive contemporanee: tutti cercano di apparire spontanei, mentre la competizione impone di controllare continuamente la propria immagine.

La dodicesima puntata conferma che il vero protagonista non è soltanto il singolo concorrente, ma il sistema di relazioni, rivalità e strategie che si crea all’interno della Casa.

E con il passare delle settimane la pressione promette di diventare sempre più difficile da gestire.

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