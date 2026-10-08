Ucraina, crisi umanitaria, allarme dopo l’occupazione russa a Cherson

🌐 Oleshky, Ucraina, crisi umanitaria, civili, occupazione russa, Cherson: l’allarme internazionale torna a concentrarsi sulla città della riva sinistra del Dnipr, dove la popolazione rimasta vive tra carenza di cibo, assenza o forte limitazione delle cure mediche, mine e attacchi con droni. Amnesty International chiede un intervento immediato per proteggere i civili e creare condizioni che permettano un’evacuazione sicura. Le ultime settimane hanno visto anche tentativi di consegnare aiuti con i droni, mentre le autorità ucraine denunciano il blocco degli approvvigionamenti e l’impossibilità per molte persone di lasciare la zona.

Oleshky, la città dove uscire può essere più pericoloso che restare

La distanza geografica tra Oleshky e Cherson è relativamente breve. Ma sul terreno, oggi, rappresenta un confine quasi invalicabile.

La città si trova sulla riva sinistra del Dnipr, nella regione di Cherson, ed è sotto occupazione russa dal 2022. Dall’altra parte del fiume si trova il territorio controllato dall’Ucraina. In mezzo ci sono una linea del fronte, droni, mine e infrastrutture distrutte.

Per chi è rimasto a Oleshky, dunque, il problema non è soltanto procurarsi il cibo.

È sopravvivere in una città dalla quale diventa estremamente difficile uscire.

Le testimonianze raccolte negli ultimi mesi descrivono una progressiva erosione delle condizioni di vita: scarseggiano gli alimenti, le cure mediche sono difficili da ottenere e le infrastrutture essenziali sono gravemente compromesse. A rendere ancora più pericolosi gli spostamenti ci sono gli attacchi con droni e la presenza di mine lungo le vie di comunicazione.

È in questo contesto che Amnesty International ha lanciato il suo nuovo appello.

L’appello di Amnesty: proteggere i civili e garantire gli aiuti

L’organizzazione per i diritti umani sostiene che la situazione umanitaria a Oleshky si sia ulteriormente deteriorata e richiama le responsabilità previste dal diritto internazionale umanitario per una potenza occupante.

Secondo Amnesty, la popolazione civile deve poter avere accesso a quantità adeguate di cibo, alle cure mediche e agli altri beni essenziali. Allo stesso tempo, gli aiuti umanitari devono poter raggiungere le persone che ne hanno bisogno e deve essere possibile organizzare, quando necessario, un’evacuazione sicura.

La richiesta non riguarda soltanto Oleshky.

Amnesty estende l’allarme agli altri centri abitati della riva sinistra della regione di Cherson, dove migliaia di civili continuano a vivere in condizioni estremamente precarie vicino alla linea del fronte.

La direttrice di Amnesty International Ucraina, Veronika Sentsov-Velch, ha sottolineato che dietro i numeri e le segnalazioni ci sono persone che continuano a vivere in una situazione di conflitto armato e occupazione e che devono poter beneficiare delle protezioni previste dal diritto umanitario.

Il caso della donna di 70 anni scomparsa dopo il tentativo di fuga

Tra le testimonianze raccolte da Amnesty ce n’è una particolarmente drammatica.

Riguarda una donna di 70 anni, rimasta a Oleshky per tutta la durata dell’occupazione. La donna era già stata ferita a una coscia da una scheggia e, secondo quanto riferito da un familiare, non aveva potuto ricevere le cure necessarie.

Poi la sua abitazione è stata distrutta.

A quel punto, insieme ad altre persone, avrebbe deciso di tentare di lasciare la città a piedi.

Il percorso da affrontare sarebbe di circa 20 chilometri, lungo una zona resa estremamente pericolosa dalla presenza di mine e dalla minaccia dei droni. Una distanza enorme per una persona anziana, ferita e già indebolita dalle condizioni di vita.

L’ultimo messaggio della donna alla famiglia risale al 27 settembre. Da quel momento non è stato più possibile mettersi in contatto con lei.

È una vicenda individuale che restituisce però la dimensione reale della crisi.

Perché quando una strada di 20 chilometri diventa un percorso quasi impossibile da attraversare, l’evacuazione non è più una semplice possibilità logistica: diventa una questione di sopravvivenza.

Il cibo arriva dal cielo, ma anche gli aiuti sono in pericolo

Nelle ultime settimane l’Ucraina ha cercato una soluzione estrema per raggiungere la popolazione rimasta nella città.

Se le strade non possono essere utilizzate in sicurezza, gli aiuti possono essere trasportati dal cielo.

I droni sono così diventati una sorta di corridoio umanitario improvvisato.

A fine settembre le forze ucraine hanno effettuato una delle più grandi operazioni di consegna di aiuti a Oleshky, trasportando complessivamente circa 4.000 chilogrammi di cibo e distribuendoli attraverso circa 100 punti individuati nella città.

Il 4 ottobre è stata segnalata una nuova operazione con droni pesanti, destinata a portare ulteriori pacchi contenenti alimenti e forniture mediche. Secondo le autorità ucraine, la consegna più recente avrebbe riguardato quasi 400 pacchi, per un peso complessivo di circa quattro tonnellate.

Ma anche questa soluzione presenta rischi enormi.

Le autorità ucraine affermano che le forze russe avrebbero cercato di intercettare i droni e, in alcuni casi, di confiscare gli aiuti una volta arrivati a terra. Sono state inoltre riferite accuse di arresti e violenze nei confronti di residenti che avrebbero raccolto i pacchi.

Amnesty precisa di non poter verificare indipendentemente queste specifiche accuse, perché non dispone di accesso ai territori occupati e la sua presenza è stata criminalizzata dalle autorità russe. L’organizzazione considera tuttavia confermata, sulla base delle proprie fonti, la gravità della situazione umanitaria e l’impossibilità per molti civili di lasciare Oleshky in condizioni di sicurezza.

Quanti civili sono ancora a Oleshky

Le stime sulla popolazione rimasta nella città sono cambiate nel corso dei mesi e non è possibile effettuare un censimento indipendente sul posto.

Le autorità ucraine hanno indicato una presenza di circa 2.000 persone, comprese alcune decine di bambini. Prima dell’invasione su larga scala, Oleshky aveva una popolazione molto più numerosa.

La riduzione della popolazione non significa però che la crisi sia diminuita.

Al contrario.

Chi è rimasto è spesso costituito da persone anziane, persone con problemi di salute o residenti che non hanno avuto la possibilità materiale di partire. La loro vulnerabilità è aggravata dalla progressiva perdita dei servizi essenziali.

Nel giugno scorso la Missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina aveva già lanciato un allarme per le comunità della regione di Cherson rimaste intrappolate vicino al fronte. Le interviste raccolte dalla missione avevano evidenziato come droni e mine ostacolassero sia le evacuazioni sia l’accesso al cibo e alle cure mediche.

La disputa sulle responsabilità

La crisi di Oleshky si inserisce in un quadro nel quale le versioni delle parti sono profondamente divergenti.

Le autorità ucraine sostengono che la Russia, in quanto potenza occupante, stia impedendo o ostacolando l’arrivo degli aiuti e l’evacuazione della popolazione. Kyiv ha inoltre affermato che Mosca avrebbe respinto proposte per organizzare un’evacuazione sicura.

Le autorità russe, invece, attribuiscono la situazione alle operazioni ucraine e sostengono che siano le azioni di Kyiv a impedire il normale rifornimento della città. Anche il Cremlino ha riconosciuto che la situazione è critica, pur offrendo una ricostruzione diversa delle responsabilità.

In questo quadro è fondamentale distinguere le informazioni documentate dalle accuse reciproche.

Amnesty International sottolinea espressamente di non poter verificare sul terreno tutte le affermazioni provenienti dalle parti. Ma questo limite non cancella il dato centrale: diverse fonti indipendenti e organismi internazionali hanno descritto una situazione di estrema difficoltà per la popolazione civile.

Il nodo dell’evacuazione

È probabilmente questo il punto più urgente.

Portare qualche tonnellata di cibo in una città assediata può salvare vite nell’immediato, ma non può sostituire un sistema stabile di assistenza umanitaria.

E neppure può risolvere il problema di chi ha bisogno di cure mediche, di chi non può camminare per chilometri, di chi vive in una casa distrutta o di chi vuole semplicemente uscire dalla zona di combattimento.

Per questo Amnesty chiede a Russia e Ucraina di concordare modalità che consentano l’evacuazione sicura dei civili da Oleshky e dagli altri centri della riva sinistra del Dnipr.

La richiesta arriva dopo mesi di tentativi diplomatici e umanitari.

Anche il sistema delle Nazioni Unite aveva già evidenziato il problema: le persone non riescono a uscire, gli aiuti faticano a entrare e chi è malato o ferito rischia di non ricevere assistenza.

Una città sospesa tra fame, mine e droni

Oleshky è diventata così uno dei simboli più drammatici della condizione dei civili nei territori occupati.

Non è soltanto una città vicina al fronte.

È un luogo nel quale la guerra ha progressivamente ridotto gli spazi della vita quotidiana: mangiare, curarsi, procurarsi acqua, spostarsi, uscire di casa e lasciare la città sono diventate attività potenzialmente pericolose.

Le immagini disponibili mostrano quartieri devastati, abitazioni danneggiate e strade quasi vuote. Le testimonianze raccontano invece cosa significa vivere dentro quelle immagini: affrontare la scarsità degli alimenti, la paura dei droni, le mine e l’incertezza sul giorno successivo.

E mentre l’inverno si avvicina, la pressione sui pochi servizi ancora disponibili rischia di aumentare.

La priorità indicata da Amnesty è semplice: proteggere i civili.

Garantire cibo.

Garantire cure mediche.

Permettere agli aiuti di arrivare.

E, per chi vuole o deve lasciare la zona, creare una via d’uscita realmente sicura.

Perché a Oleshky il problema non è soltanto che la popolazione non abbia abbastanza da mangiare.

Il problema è che anche cercare una via di fuga può trasformarsi in un viaggio attraverso mine e droni.

È per questo che l’appello internazionale assume un carattere urgente. La crisi umanitaria non può essere risolta soltanto con nuove consegne occasionali: serve un meccanismo che permetta ai civili di ricevere assistenza in modo continuativo e, quando necessario, di essere evacuati senza diventare bersagli della guerra.

A Oleshky, oggi, la differenza tra restare e partire può dipendere da una strada minata, da un drone nel cielo o dalla possibilità che un corridoio umanitario venga finalmente aperto.

E per migliaia di persone intrappolate sulla riva sinistra del Dnipr, quella possibilità può significare la differenza tra aspettare ancora e riuscire a salvarsi.