Messi dice addio all’Argentina: storia di un amore infinito

🌐 Lionel Messi ha detto addio all’Argentina. E forse non poteva farlo in un modo più perfetto, né più doloroso. Al Monumental, davanti a oltre 85mila persone, il capitano ha giocato l’ultima partita della sua carriera con la Selección: un gol, due assist, una vittoria per 3-0 contro il Benin e poi le lacrime.

Ma quella non era soltanto una partita.

Era la fine di una storia durata 21 anni, fatta di gloria e sofferenza, di sconfitte impossibili da dimenticare e di trionfi che hanno cambiato per sempre il posto di Messi nella storia del calcio argentino.

Una storia che cominciò quando quel ragazzino di Rosario arrivato al Barcellona era quasi uno sconosciuto per il Paese che un giorno avrebbe rappresentato.

E che si è conclusa con lo stesso ragazzo, ormai uomo e leggenda, in piedi al centro del Monumental mentre un’intera nazione gli diceva una sola parola:

Gracias.

L’ultima notte di Messi con l’Argentina

Il 6 ottobre 2026 il Monumental non era uno stadio.

Era un luogo della memoria.

Sugli spalti c’erano oltre 85mila tifosi, arrivati per assistere a una partita che tutti avrebbero voluto rimandare. Perché nessuno, nemmeno chi sapeva che prima o poi sarebbe successo, era davvero pronto a vedere Messi indossare per l’ultima volta la maglia dell’Argentina.

Prima del calcio d’inizio è comparsa sul terreno di gioco una gigantesca maglia numero 10 con una parola semplice, quasi inevitabile:

Gracias.

Messi l’ha vista.

E ha capito che non sarebbe riuscito a trattenere le emozioni.

Già sul pullman diretto verso lo stadio, mentre migliaia di persone accompagnavano il passaggio della Selección, il capitano aveva gli occhi lucidi. Le telecamere lo hanno ripreso mentre si asciugava le lacrime.

Non era ancora cominciata la partita.

E già sembrava finita un’epoca.

Poi Messi ha fatto quello che sa fare meglio

Quando il pallone ha cominciato a rotolare, però, Messi è tornato a essere Messi.

Il calcio gli ha dato un’ultima possibilità di raccontare la propria storia attraverso ciò che conosce meglio: un pallone tra i piedi.

L’Argentina ha battuto il Benin 3-0.

Messi ha servito l’assist per Nicolás Otamendi, ha mandato in porta Nico Paz, uno dei ragazzi chiamati a raccogliere un giorno la sua eredità, e poi ha segnato su rigore.

Il suo ultimo gol con la Selección.

Il numero 126.

L’ultimo di una serie cominciata 21 anni prima e diventata il record assoluto della nazionale argentina.

Non poteva esserci finale più simbolico.

Un gol.

Due assist.

Una vittoria.

E poi il pianto.

Ma per capire quelle lacrime bisogna tornare indietro

Per capire davvero perché Messi abbia pianto al Monumental, bisogna dimenticare per un momento il campione del mondo.

Bisogna tornare al ragazzo.

A quel bambino di Rosario che aveva un talento fuori dal comune e che, ancora giovanissimo, lasciò l’Argentina per andare in Spagna.

La sua storia con la nazionale non cominciò con un amore immediato.

Anzi.

All’inizio ci furono dubbi, sospetti, incomprensioni. Il ragazzo cresciuto calcisticamente a Barcellona sembrava quasi un giocatore arrivato da un altro mondo. La sua Argentina lo conosceva poco e, per una parte del pubblico, Messi era quello che giocava meravigliosamente con il Barcellona ma non riusciva a fare la stessa cosa con la maglia albiceleste.

La Spagna provò persino a convincerlo a scegliere la propria nazionale.

Lui scelse l’Argentina.

Sempre.

Anche quando l’Argentina non sembrava ancora scegliere lui.

Il peso della maglia numero 10

Per anni quella maglia fu un peso enorme.

Messi arrivava in nazionale dopo aver vinto tutto con il Barcellona. Palloni d’oro, Champions League, campionati, record, gol.

Ma con l’Argentina sembrava mancare sempre qualcosa.

Una finale persa.

Poi un’altra.

Poi un’altra ancora.

La pressione cresceva.

Il confronto con Diego Armando Maradona diventava inevitabile. In Argentina non bastava essere uno dei più forti giocatori del mondo. Bisognava vincere con la Selección.

Messi arrivava alle partite decisive con addosso il peso di un Paese intero.

E quando le cose andavano male, spesso il dito puntava proprio verso di lui.

Era una contraddizione difficile da spiegare: il giocatore che aveva dato più di tutti sembrava essere quello a cui veniva chiesto ancora di più.

Il 2014: così vicino alla gloria

Poi arrivò il Mondiale brasiliano.

Il torneo della consacrazione sembrava finalmente possibile.

Messi trascinò l’Argentina fino alla finale. La Selección si trovò davanti alla Germania al Maracanã.

Novanta minuti.

Poi i supplementari.

E il gol di Mario Götze.

La Germania campione del mondo.

Messi con la medaglia d’argento.

Il premio di miglior giocatore del torneo non poteva consolarlo.

Quella notte il sogno sembrava ancora una volta sfuggito.

Eppure, guardando oggi la sua storia, quella sconfitta appare quasi come una delle pagine necessarie per arrivare al finale.

Perché Messi non avrebbe smesso.

Tre finali perse, una ferita sempre aperta

Dopo il Mondiale arrivarono altre delusioni.

La Copa América 2015.

Poi la Copa América Centenario del 2016.

Due finali perse contro il Cile.

La seconda ai rigori.

Messi sbagliò il suo penalty.

E quella notte accadde qualcosa che sembrava impensabile: annunciò il suo ritiro dalla nazionale.

Aveva 29 anni.

Sembrava la fine.

Invece era soltanto il momento più buio prima della rinascita.

Gli argentini gli chiesero di tornare.

Perché nel frattempo avevano capito una cosa fondamentale: Messi non era il motivo per cui l’Argentina perdeva le finali. Era il motivo per cui arrivava a giocarle.

E lui tornò.

La trasformazione del campione in capitano

Il cambiamento non fu soltanto tecnico.

Fu umano.

Con Lionel Scaloni, Messi smise progressivamente di essere soltanto il fenomeno al quale affidare il pallone nei momenti difficili.

Diventò il leader.

Il capitano.

Quello che parlava.

Quello che proteggeva i compagni.

Quello che sapeva quando accelerare e quando fermare la partita.

Quello che aveva finalmente capito che non doveva vincere tutto da solo.

E attorno a lui nacque una nuova Argentina.

Una squadra giovane, affamata, unita.

Una squadra che avrebbe cambiato per sempre il finale della sua storia.

2021: finalmente la prima coppa

Rio de Janeiro.

Finale di Copa América.

Argentina-Brasile.

Il gol di Ángel Di María.

Poi il fischio finale.

Argentina campione.

Messi cade a terra.

I compagni gli corrono incontro.

La maledizione è finita.

Dopo tante finali perse, dopo anni di critiche, dopo il ritiro e il ritorno, Messi finalmente solleva un trofeo con la Selección maggiore.

Quella coppa non era soltanto un titolo.

Era una liberazione.

Era il momento in cui milioni di argentini smettevano di chiedersi perché Messi non riuscisse a vincere con la nazionale e cominciavano semplicemente a godersi la sua presenza.

E poi arrivò Wembley

Nel 2022 Argentina e Italia si affrontarono nella Finalissima.

Messi regalò un’altra prestazione da leader.

L’Argentina vinse.

Due trofei in meno di un anno.

Ma mancava ancora quello più importante.

Quello che Messi aveva inseguito da bambino.

Quello che sembrava scritto nella sua storia e, allo stesso tempo, impossibile da raggiungere.

La Coppa del mondo.

Doha, 18 dicembre 2022

La finale contro la Francia è diventata una delle partite più incredibili nella storia del calcio.

Argentina avanti.

Poi la Francia torna.

Messi segna.

Mbappé risponde.

Supplementari.

Ancora Messi.

Ancora Mbappé.

3-3.

Rigori.

E poi il momento che milioni di argentini avevano aspettato per tutta la vita.

Emiliano Martínez para.

Gonzalo Montiel segna.

L’Argentina è campione del mondo.

Messi cade in ginocchio.

Poi corre.

Poi sorride.

Poi piange.

Infine prende la Coppa e la alza verso il cielo.

Il bambino di Rosario che aveva lasciato l’Argentina per inseguire il sogno del calcio aveva finalmente conquistato il trofeo che sembrava mancare alla sua leggenda.

Quella notte il confronto con Maradona smise, almeno per molti, di essere una domanda.

Messi aveva scritto la propria storia.

A modo suo.

Dal “pecho frío” al capitano amato da tutti

È forse questo il capitolo più incredibile.

Perché Messi non ha conquistato l’Argentina soltanto attraverso i trofei.

L’ha conquistata attraverso il tempo.

All’inizio era il ragazzo accusato di non avere abbastanza carattere.

Poi è diventato quello che tornava sempre.

Quello che incassava le critiche.

Quello che perdeva una finale e si presentava alla successiva.

Quello che, dopo ogni delusione, provava ancora.

Fino a quando il rapporto con il Paese è cambiato.

Non è stato un amore immediato.

È stato un amore costruito lentamente, attraverso gli anni, le sconfitte e infine le vittorie.

E forse proprio per questo, oggi, è così profondo.

L’ultima partita: Messi e il cerchio che si chiude

Quando il Benin è sceso in campo al Monumental, la storia era già scritta.

Ma Messi ha voluto aggiungere un’ultima pagina.

Un assist per Otamendi.

Un assist per Nico Paz.

Un rigore.

Il gol numero 126.

E poi il tempo di fermarsi.

Guardare le tribune.

Guardare i compagni.

Guardare la famiglia.

Respirare.

Come se volesse imprimersi nella memoria ogni dettaglio di quella notte.

La partita è finita 3-0.

Ma la vera partita era cominciata ventuno anni prima.

“Vorrei continuare per tutta la vita”

Quando ha preso il microfono, Messi non ha nascosto nulla.

Ha parlato del dolore.

Della gratitudine.

Dell’orgoglio.

E soprattutto del fatto che avrebbe voluto continuare a giocare per l’Argentina per tutta la vita.

Ma sa che il calcio, prima o poi, chiede di lasciare spazio a qualcun altro.

“Non venire più farà molto male”, ha spiegato, ricordando quanto sia stato speciale indossare quella maglia per più di vent’anni.

E poi il pensiero è andato a suo padre, morto recentemente.

Jorge Messi è stato una presenza fondamentale nella sua vita.

In quella notte di addio, il ricordo di suo padre ha reso tutto ancora più personale.

Non c’era soltanto il campione che salutava il suo pubblico.

C’era un figlio che ripensava al viaggio fatto insieme.

L’ultima carezza del Monumental

Dopo il fischio finale, i compagni si sono stretti intorno a lui.

Anche gli avversari.

Anche il pubblico.

Tutti sapevano che stavano assistendo a qualcosa che non sarebbe più tornato.

Il Monumental ha cantato.

Le luci hanno illuminato Buenos Aires.

Il cielo si è riempito di fuochi e di immagini.

E Messi è rimasto lì.

Al centro del campo.

Con la maglia numero 10.

Come se per qualche minuto il tempo avesse deciso di fermarsi.

208 partite, 126 gol e una storia impossibile da dimenticare

Alla fine restano i numeri.

208 presenze.

126 gol.

Un record di presenze.

Un record di reti.

Una Copa América.

Una Finalissima.

Una Coppa del mondo.

E una quantità di partite che ormai appartengono alla memoria collettiva di almeno due generazioni.

Ma i numeri, per una volta, non bastano.

Perché raccontano quante volte Messi è sceso in campo, non quante volte ha fatto sognare un Paese.

Non raccontano le notti in cui l’Argentina ha sperato.

Le finali perse.

Le lacrime del 2016.

Il ritorno.

Il primo trofeo.

Doha.

La Coppa alzata al cielo.

E adesso il Monumental.

Da oggi Messi sarà sugli spalti

Questa è forse la parte più bella del suo addio.

Messi non ha detto davvero addio all’Argentina.

Ha semplicemente cambiato posto.

Non sarà più in campo.

Sarà sugli spalti.

A tifare.

A soffrire.

A esultare.

A guardare i ragazzi che verranno dopo di lui.

E forse un giorno vedremo un giovane numero 10 prendere il pallone, dribblare un avversario e sentire addosso lo stesso peso che Messi ha sentito per anni.

Allora, da qualche parte sugli spalti, ci sarà il capitano.

Quello che ha conosciuto la sconfitta prima della gloria.

Quello che ha perso finali prima di vincerle.

Quello che ha pianto prima di alzare la Coppa del mondo.

Quello che ha trasformato la pressione in leggenda.

Quello che, alla fine, non ha avuto bisogno di chiedere più nulla all’Argentina.

Perché aveva già dato tutto.

E l’Argentina, quella notte al Monumental, gli ha finalmente restituito tutto l’amore possibile.

Messi ha lasciato la Selección da campione del mondo, da recordman e da capitano.

Ma soprattutto l’ha lasciata come l’aveva vissuta:

con il pallone tra i piedi, il cuore in gola e una maglia albiceleste addosso.

La stessa maglia che un ragazzino di Rosario aveva scelto tanti anni fa.

E che, dopo ventuno anni, milioni di argentini non smetteranno mai di associare al suo nome.

Lionel Messi. Numero 10. Per sempre.