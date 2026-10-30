Turchia, relitto di 4.700 anni: il mare rivela la storia
Archeologia, il relitto più antico
Un naufragio di quasi cinquemila anni fa
A circa trenta metri di profondità, nelle acque della provincia turca di Antalya, gli archeologi subacquei hanno individuato un giacimento di straordinaria importanza storica.
I reperti sono stati attribuiti a un naufragio collocabile tra il 2700 e il 2400 a.C.
L’annuncio è stato diffuso dalle autorità culturali turche, che hanno presentato il ritrovamento come una testimonianza eccezionalmente antica della navigazione commerciale.
Non si tratta semplicemente di un oggetto isolato recuperato dal mare, ma di un insieme di manufatti che potrebbe raccontare l’organizzazione dei commerci mediterranei più di quattro millenni fa.
La datazione esatta e la ricostruzione dell’imbarcazione richiedono comunque ulteriori studi.
Kekova, il Mediterraneo come antica rete commerciale
La località di Kekova si trova lungo la costa sudoccidentale della Turchia, in una zona che conserva importanti testimonianze archeologiche.
Già durante l’Età del Bronzo, il Mediterraneo orientale collegava comunità attraverso rotte marittime percorse da imbarcazioni commerciali.
Il trasporto via mare permetteva di spostare merci e materiali su distanze difficilmente raggiungibili attraverso i soli collegamenti terrestri.
La scoperta offre dunque l’opportunità di studiare le prime reti di distribuzione e i contatti economici tra popolazioni diverse.
Le caratteristiche degli oggetti recuperati potranno aiutare gli specialisti a comprendere provenienza, destinazione e natura del carico.
Le anfore e i reperti custoditi dal fondale
Tra i materiali individuati figurano contenitori ceramici e altri manufatti associati al carico dell’antica imbarcazione.
Oggetti apparentemente comuni possono diventare strumenti fondamentali per ricostruire la storia economica.
La forma di un recipiente, il materiale impiegato e le tecniche di fabbricazione possono indicare un’area di produzione oppure un collegamento culturale.
L’analisi dei residui eventualmente conservati potrebbe contribuire a identificare le sostanze trasportate.
Ogni reperto è un frammento di informazione che permette di avvicinarsi alla vita quotidiana di commercianti e navigatori vissuti migliaia di anni fa.
Perché la scoperta è importante per l’archeologia subacquea
I relitti antichi costituiscono testimonianze particolarmente preziose perché possono conservare insieme oggetti che un tempo facevano parte dello stesso carico.
Un naufragio è quindi una sorta di fotografia involontaria di un’attività commerciale interrotta improvvisamente.
Gli studiosi devono però affrontare problemi complessi: erosione, correnti, accumulo di sedimenti e possibili alterazioni avvenute nel corso dei secoli.
In alcuni casi le strutture lignee dell’imbarcazione possono essere scomparse, mentre i materiali più resistenti rimangono riconoscibili.
Per questo la datazione di un carico non coincide sempre con la possibilità di ricostruire integralmente lo scafo.
La storia della navigazione deve ancora svelare molti segreti
Le indagini a Kekova potrebbero contribuire a migliorare la conoscenza delle tecniche di navigazione e dei commerci della prima Età del Bronzo.
La ricerca archeologica non procede soltanto attraverso grandi monumenti o città perdute. Talvolta sono pochi oggetti rimasti sul fondale a rivelare informazioni che nessun documento scritto ha conservato.
Il significato più importante della scoperta riguarda la possibilità di ricostruire come persone e merci circolassero nel Mediterraneo molto prima delle grandi civiltà classiche.
La storia del mare, ancora una volta, si conferma parte essenziale della storia dell’umanità.
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