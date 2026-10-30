9:27 am, 30 Ottobre 26 calendario

Turchia, relitto di 4.700 anni: il mare rivela la storia

Di: Redazione Metrotoday

Archeologia, il relitto più antico

🌐 Relitto antico in Turchia, nei fondali dell’isola di Kekova emergono reperti attribuiti a un’imbarcazione naufragata tra il 2700 e il 2400 avanti Cristo. La scoperta potrebbe rappresentare una delle testimonianze più antiche della navigazione commerciale mediterranea e offrire nuove informazioni sugli scambi economici della prima Età del Bronzo.

Un naufragio di quasi cinquemila anni fa

A circa trenta metri di profondità, nelle acque della provincia turca di Antalya, gli archeologi subacquei hanno individuato un giacimento di straordinaria importanza storica.

I reperti sono stati attribuiti a un naufragio collocabile tra il 2700 e il 2400 a.C.

L’annuncio è stato diffuso dalle autorità culturali turche, che hanno presentato il ritrovamento come una testimonianza eccezionalmente antica della navigazione commerciale.

Non si tratta semplicemente di un oggetto isolato recuperato dal mare, ma di un insieme di manufatti che potrebbe raccontare l’organizzazione dei commerci mediterranei più di quattro millenni fa.

La datazione esatta e la ricostruzione dell’imbarcazione richiedono comunque ulteriori studi.

Subacqueo impegnato nel recupero e nella documentazione di un'anfora antica

Kekova, il Mediterraneo come antica rete commerciale

La località di Kekova si trova lungo la costa sudoccidentale della Turchia, in una zona che conserva importanti testimonianze archeologiche.

Già durante l’Età del Bronzo, il Mediterraneo orientale collegava comunità attraverso rotte marittime percorse da imbarcazioni commerciali.

Il trasporto via mare permetteva di spostare merci e materiali su distanze difficilmente raggiungibili attraverso i soli collegamenti terrestri.

La scoperta offre dunque l’opportunità di studiare le prime reti di distribuzione e i contatti economici tra popolazioni diverse.

Le caratteristiche degli oggetti recuperati potranno aiutare gli specialisti a comprendere provenienza, destinazione e natura del carico.

L'isola di Kekova, sulla costa mediterranea della Turchia

Le anfore e i reperti custoditi dal fondale

Tra i materiali individuati figurano contenitori ceramici e altri manufatti associati al carico dell’antica imbarcazione.

Oggetti apparentemente comuni possono diventare strumenti fondamentali per ricostruire la storia economica.

La forma di un recipiente, il materiale impiegato e le tecniche di fabbricazione possono indicare un’area di produzione oppure un collegamento culturale.

L’analisi dei residui eventualmente conservati potrebbe contribuire a identificare le sostanze trasportate.

Ogni reperto è un frammento di informazione che permette di avvicinarsi alla vita quotidiana di commercianti e navigatori vissuti migliaia di anni fa.

Vasi e contenitori ceramici risalenti all'Età del Bronzo

Perché la scoperta è importante per l’archeologia subacquea

I relitti antichi costituiscono testimonianze particolarmente preziose perché possono conservare insieme oggetti che un tempo facevano parte dello stesso carico.

Un naufragio è quindi una sorta di fotografia involontaria di un’attività commerciale interrotta improvvisamente.

Gli studiosi devono però affrontare problemi complessi: erosione, correnti, accumulo di sedimenti e possibili alterazioni avvenute nel corso dei secoli.

In alcuni casi le strutture lignee dell’imbarcazione possono essere scomparse, mentre i materiali più resistenti rimangono riconoscibili.

Per questo la datazione di un carico non coincide sempre con la possibilità di ricostruire integralmente lo scafo.

Ricercatori subacquei documentano reperti archeologici sul fondale mediterraneo

La storia della navigazione deve ancora svelare molti segreti

Le indagini a Kekova potrebbero contribuire a migliorare la conoscenza delle tecniche di navigazione e dei commerci della prima Età del Bronzo.

La ricerca archeologica non procede soltanto attraverso grandi monumenti o città perdute. Talvolta sono pochi oggetti rimasti sul fondale a rivelare informazioni che nessun documento scritto ha conservato.

Il significato più importante della scoperta riguarda la possibilità di ricostruire come persone e merci circolassero nel Mediterraneo molto prima delle grandi civiltà classiche.

La storia del mare, ancora una volta, si conferma parte essenziale della storia dell’umanità.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative

30 Ottobre 2026 ( modificato il 25 Ottobre 2026 | 19:28 )
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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