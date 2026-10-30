Pensioni, si riapre la partita: via dal lavoro tre anni prima
🌐 Il governo mette sul tavolo un fondo da 850 milioni di euro, ma la misura voluta dalla Lega deve ancora superare il passaggio parlamentare. L’ipotesi di uscire tre anni prima rispetto ai requisiti ordinari potrebbe riguardare determinate categorie di lavoratori, mentre rimangono aperti i problemi legati ai contributi versati, al calcolo dell’assegno e alla sostenibilità finanziaria. La riforma è una proposta politica, non un diritto previdenziale già acquisito.
Pensione a 64 anni, il fondo previsto dalla manovra
La possibilità di abbandonare il lavoro prima dei 67 anni torna al centro del dibattito sulla legge di bilancio 2027. Dopo il via libera del Consiglio dei ministri alla manovra del 28 ottobre, il confronto riguarda soprattutto le condizioni attraverso cui una parte dei lavoratori potrebbe accedere a un pensionamento anticipato.
La Lega sostiene una soluzione basata su 64 anni di età e, secondo una delle ipotesi, 36 anni di contributi. Il meccanismo, tuttavia, non è stato definito nei suoi elementi essenziali.
Il fondo annunciato dal governo ammonta a 850 milioni di euro. Secondo le stime riportate nel dibattito politico, un’applicazione più ampia della proposta potrebbe richiedere circa 1,6 miliardi.
È questa differenza a rendere particolarmente delicata la definizione dei beneficiari.
Chi potrebbe beneficiare dell’uscita anticipata
Una delle questioni centrali riguarda il sistema di calcolo della pensione.
La possibilità di pensionamento anticipato a 64 anni esiste già per alcuni lavoratori soggetti al sistema contributivo, ma richiede condizioni specifiche, tra cui determinati requisiti contributivi e un assegno minimo.
La proposta politica in discussione potrebbe modificare la platea degli aventi diritto. Resta però da stabilire se l’eventuale nuova flessibilità riguarderà soltanto i lavoratori interamente contributivi oppure anche coloro che appartengono al sistema misto.
Per questi ultimi potrebbe entrare in gioco il ricalcolo dell’assegno, con conseguenze potenzialmente significative sull’importo mensile.
Il rischio di una pensione più bassa
Anticipare l’uscita dal lavoro significa generalmente rinunciare a ulteriori anni di versamenti contributivi.
Per chi rientra nel sistema contributivo, l’importo della pensione dipende dal montante accumulato e dai coefficienti applicati al momento del pensionamento.
L’uscita anticipata può quindi comportare un assegno inferiore rispetto a quello ottenibile continuando a lavorare.
Non esiste tuttavia una penalizzazione uguale per tutti: il risultato dipende dalla storia contributiva, dall’età, dalla retribuzione e dalle regole applicabili.
Gli interrogativi sulla sostenibilità
L’Italia deve conciliare esigenze difficili: garantire una pensione dignitosa, consentire ricambi generazionali e mantenere sostenibile la spesa previdenziale.
La flessibilità in uscita rappresenta una risposta alle richieste di chi, dopo decenni di lavoro, vorrebbe lasciare anticipatamente l’attività professionale.
Ma un fondo limitato impone inevitabilmente scelte sulla platea e sulle condizioni economiche.
Se le risorse non saranno sufficienti per tutti i potenziali beneficiari, il Parlamento dovrà individuare criteri selettivi oppure modificare l’impianto dell’intervento.
La vera decisione arriverà con la legge definitiva
Al 29 ottobre 2026 non è corretto affermare che tutti potranno andare in pensione a 64 anni.
Il fondo è stato annunciato nell’ambito della manovra, mentre requisiti, importi, limitazioni e decorrenze restano da definire.
Soltanto il testo approvato definitivamente e le successive istruzioni applicative potranno chiarire chi avrà effettivamente accesso alla misura.
Per milioni di lavoratori la questione resta fondamentale: non soltanto quando lasciare il lavoro, ma soprattutto con quale trattamento pensionistico affrontare gli anni successivi.
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