7:20 am, 30 Ottobre 26 calendario

Milano, l’ombra del terrorismo su sinagoga e moschea

Di: Redazione Metrotoday

22enne arrestato per terrorismo

🌐 Terrorismo a Milano, un giovane di 22 anni residente nell’hinterland è stato arrestato dai carabinieri del Ros con l’accusa di addestramento ad attività con finalità terroristiche. Secondo gli investigatori, avrebbe studiato modalità per realizzare ordigni e modificare armi da fuoco, ipotizzando attentati contro luoghi di culto. Sinagoga e moschea sarebbero comparse tra i possibili obiettivi. L’indagine ha preso forma attraverso l’analisi di dispositivi elettronici e contenuti di matrice suprematista.

L’indagine sui dispositivi elettronici

L’operazione del 29 ottobre 2026 è stata eseguita dai carabinieri del Raggruppamento operativo speciale, con il supporto del Comando provinciale di Milano.

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale milanese.

Al centro della ricostruzione investigativa ci sono computer e telefoni, nei quali sarebbero stati individuati contenuti suprematisti e materiali ritenuti rilevanti per l’ipotesi di addestramento terroristico.

Il caso evidenzia uno dei problemi più complessi per la prevenzione: distinguere il consumo di propaganda estremista dalla concreta preparazione di attività violente.

Dai contenuti digitali alle ipotesi di attentato

Secondo le informazioni diffuse, il giovane avrebbe pianificato modalità di realizzazione di ordigni e modifiche ad armi da sparo.

L’ipotesi che tra gli obiettivi vi fossero luoghi religiosi rende particolarmente delicata l’indagine.

Tuttavia, l’esistenza di un progetto ipotizzato dagli investigatori non equivale all’accertamento di un attentato imminente.

Dovranno essere valutati il livello di concretezza delle attività, l’effettiva disponibilità dei mezzi e gli elementi relativi alla volontà dell’indagato.

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Radicalizzazione digitale e sicurezza collettiva

La circolazione online di contenuti estremisti può favorire fenomeni di radicalizzazione anche in assenza di un’organizzazione gerarchica tradizionale.

Per questo motivo le attività investigative si concentrano sempre più sui contatti digitali, sui materiali consultati e sugli eventuali comportamenti preparatori.

L’arresto rappresenta un intervento preventivo fondato su gravi indizi, non una condanna.

La responsabilità del ventiduenne dovrà essere accertata nel procedimento giudiziario.

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Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.

30 Ottobre 2026 ( modificato il 29 Ottobre 2026 | 23:21 )
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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