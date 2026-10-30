Sciopero generale, venerdì di protesta e tensione nelle piazze

Sciopero generale del 30 ottobre

🌐 Sciopero generale del 30 ottobre 2026, l’Italia si prepara a una giornata di mobilitazione contro salari insufficienti, carovita e politiche di riarmo. L’Unione Sindacale di Base conferma la protesta nazionale, mentre il Ministero dei Trasporti dispone il differimento dell’astensione nei settori ferroviario e del trasporto pubblico. Treni, metropolitane, autobus e tram sono programmati regolarmente, secondo le comunicazioni delle principali aziende, ma non si escludono disagi. In diverse città sono previsti cortei e presidi, con particolare attenzione alla situazione della sicurezza nella Capitale.

Il conflitto sociale torna nelle strade

L’appuntamento di venerdì 30 ottobre riporta al centro dell’attenzione una questione che attraversa il mondo del lavoro italiano: il rapporto sempre più difficile tra salari, costo della vita e capacità di mantenere il proprio tenore economico.

L’Usb denuncia la perdita di potere d’acquisto di lavoratori e pensionati e chiede interventi su retribuzioni, affitti, mutui, energia e beni essenziali.

La protesta investe anche le scelte internazionali del governo, con una contestazione delle politiche di riarmo e delle spese militari.

Una mobilitazione che intreccia rivendicazioni salariali, politiche economiche e opposizione alle priorità della spesa pubblica.

Trasporti, cosa cambia dopo la precettazione

La decisione del ministro Matteo Salvini di differire lo sciopero nel settore dei trasporti ha modificato il quadro iniziale.

Il provvedimento richiama le regole di franchigia previste in occasione della commemorazione dei defunti. L’Usb contesta la decisione e ha annunciato l’intenzione di confermare la protesta anche nei settori interessati, pur nella consapevolezza delle possibili conseguenze sanzionatorie.

Le comunicazioni delle aziende indicano comunque il normale svolgimento dei servizi.

Ferrovie dello Stato e Trenord hanno confermato la programmazione ordinaria. A Milano, Atm prevede la regolare circolazione dei mezzi; a Roma, Atac ha annunciato servizi ordinari e Cotral il rinvio dell’astensione.

Pubblico impiego, aziende e porti

La mobilitazione interessa le categorie pubbliche e private che aderiranno allo sciopero, secondo modalità differenti per ciascun comparto.

Nei servizi pubblici essenziali rimangono applicabili le prestazioni indispensabili previste dalla normativa.

Particolare rilievo assume la protesta dei lavoratori portuali, inserita in una più ampia iniziativa internazionale contro il traffico di armamenti e la militarizzazione degli scali commerciali.

Secondo gli organizzatori, la mobilitazione internazionale coinvolge oltre cento porti in diciassette Paesi.

Allerta sicurezza nelle principali città

La giornata si svolgerà in un clima politico delicato, anche alla luce dei disordini verificatisi durante precedenti manifestazioni.

Le autorità di pubblica sicurezza hanno predisposto un dispositivo di prevenzione e controllo, con attenzione alla gestione dei cortei e alla tutela degli spazi pubblici.

La presenza di criticità potenziali non deve però essere confusa con la certezza di nuovi incidenti.

Il diritto di sciopero e di manifestazione pacifica resta distinto dalle eventuali condotte violente di singoli o gruppi.

La sfida del governo tra ordine pubblico e salari

Lo sciopero pone due questioni parallele.

La prima riguarda la possibilità di ottenere risposte concrete sul costo della vita, sugli stipendi e sulla protezione dei redditi più bassi.

La seconda riguarda la capacità delle istituzioni di assicurare lo svolgimento delle manifestazioni senza compromettere la sicurezza dei cittadini.

Il banco di prova sarà duplice: ascoltare il disagio sociale e impedire che la protesta degeneri in violenza.

Per i cittadini, intanto, il consiglio operativo è verificare gli aggiornamenti delle aziende di trasporto e degli enti pubblici coinvolti, perché adesioni e modalità potrebbero incidere sui servizi effettivamente disponibili.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.